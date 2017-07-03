18:16 03 июля

Украинским морякам «на трех дырявых корытах» посоветовали вернуть себе честь

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым (РК) Дмитрий Полонский отреагировал на заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия о том, что военные моряки вернут полуостров под контроль Киева.
Главное, что должны вернуть себе «так называемые украинские моряки» — это их собственная честь
- сказал Полонский -
Настоящие моряки, как и все военные, служат своей Родине и своему народу, а эти — на трех дырявых корытах — обслуживают таких недофункционеров, как Парубий, отдавая ему честь во время идиотских выступлений. А что касается возврата Крыма под желто-голубые флаги, то этого не случится, даже если они умудрятся воскресить князя Олега и перевербовать его для служения нынешнему киевскому режиму




Ранее в понедельник, 3 июля, Парубий заявил, что украинские военные моряки помогут с возвращением региона. «Будьте всегда верны сине-желтому флагу, который подняли ваши героические предшественники на кораблях украинского военно-морского флота в Крыму в 1918 году», — отметил он, поздравляя военнослужащих с Днем Военно-морских сил Украины (ВМСУ), передает "Лента.ru"


В начале июня вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук рассказал, что у флагмана украинского флота — фрегата «Гетман Сагайдачный» — в 2018 году истекает срок эксплуатации. Главная проблема корабля, пояснил он, заключалась в том, что дизель-генераторы были изготовлены в России и украинские предприятия не могли провести их плановый ремонт должным образом.

Украинские власти регулярно выступают с заявлениями по поводу возвращения Крыма. Регион воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума, на котором большинство голосовавших поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты плебисцита. Москва настаивает на том, что процедура полностью соответствовала нормам международного права. Вопрос о статусе Крыма РФ считает закрытым.

День ВМСУ ежегодно отмечается 2 июля.

Использованы фотографии: http://eagle-rost.livejournal.com/
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Комментарии 50

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  1. maxim947 Сегодня, 15:40
    Смешно. Парубий заявил, что украинские военные моряки помогут с возвращением региона.[i][/i]. Правильные украинские моряки уже помогли... и Крым вернуть и сами гражданство сменили на российское)))))) На очереди Донбасс.
    maxim947
    1. 210окв Сегодня, 15:53
      Военные моряки-в Крыму...Те,что называют себя такими-в Одессе,на Привозе.
      210окв
      1. Владимир16 Сегодня, 16:44
        Могу понять мотив тех кто у власти в Киеве. Они присиволили себе часть национальных русских богатств. Мотивируя этот кидняк "независимостью". Но мотивацию военных моряков я не могу понять. Бабло им не светит, карабли все сгнили или догнивают. У них ни моря ни денег. Поздравляю! love
        Этих "военных" имеют жирный петух и свора проходимцев с сомнительным образованием.
        Многие сейчас кричат о великолепном советском образовании. Ну и где сейчас те люди "великолепно образованные" которые страну сдали, положив болт на присягу, и в настоящий момент последний хрен без соли доедающие? Помогло советское образование? Корысть и бабло оказались сильнее советского образования. Сало правит украиной!!!
        Неруси в погонах, бегите в европу собирать клубнику.
        Владимир16
    2. сибиралт Сегодня, 15:54
      А как можно вернуть то, чего уже нет или дается однажды? belay
      сибиралт
    3. vovanpain Сегодня, 15:56
      Украинские власти регулярно выступают с заявлениями по поводу возвращения Крыма

      Ой е много обращают внимания на крики из сумасшедшего дома?Правильно,думают скорей бы бедолагам вкололи галоперидол и заткнулись бы поскорей,так и тут не следует обращать внимание на сумасшедший дом по слседству. yes
      vovanpain
      1. Наган Сегодня, 17:04
        Цитата: vovanpain
        скорей бы бедолагам вкололи галоперидол
        Этому - ни в коем случае не галоперидол, а наоборот сульфозин на 4 точки, чтоб прочувствовал.
        Наган
    4. Spartanez300 Сегодня, 16:02
      Адекватный политик зная настоящее положение флота своей страны не будет делать таких заявлений .
      Spartanez300
      1. Sevastiec Сегодня, 16:04
        Вот именно "адекватный". А у этого справка.
        Sevastiec
      2. Наган Сегодня, 17:01
        Парубий - это случаем не тот, что с детства был, употребляя выражение Швейка, "официально признанный идиoт"?
        Наган
  2. vch Сегодня, 15:44
    Военно морской флот есть, праздник есть, адмиралы есть....... Вот только незадача.....Кораблей нет..... request
    vch
    1. роман66 Сегодня, 15:47
      правильные укроморяки добывают себе корабли. отбивая их у врага!
      роман66
      1. pjastolov Сегодня, 15:57
        правильные укроморяки добывают себе корабли. отбивая их у врага!
        это призыв - на абордаж? laughing
        pjastolov
        1. Подрезчик Сегодня, 16:16
          Да какая там честь! Остатки распродали, и ходят на собрания слушать параноиков...
          Подрезчик
      2. Fei_Wong Сегодня, 16:02
        Нет. Правильные укроморяки клянчат списываемые субмарины у Турции. Подарите, ну позязя!
        Ага, гордый казак к турку(!) на поклон. Может и дождёмся нового "письма запорожских казаков турецкому султану". В духе веяний современной Укропии, ессно.
        Fei_Wong
    2. svp67 Сегодня, 15:50
      Цитата: vch
      .Кораблей нет.....

      Зато "пушмяса" ПРЕДОСТАТОЧНО. Их ВМФ сейчас сильно развивает береговые войска и те силы, что у них сейчас есть уже достаточно многочисленны.
      svp67
      1. pjastolov Сегодня, 16:03
        Их ВМФ сейчас сильно развивает береговые войска
        и на вооружение ставит лошадей
        pjastolov
        1. ЛукичЪ Сегодня, 17:24
          Цитата: pjastolov
          и на вооружение ставит лошадей

          и в диверсанты их
          ЛукичЪ
      2. РоманRVV Сегодня, 16:58
        Если главком - танкист, так и развиваются соответственно.
        РоманRVV
        1. ЛукичЪ Сегодня, 17:26
          Цитата: РоманRVV
          Если главком - танкист, так и развиваются соответственно

          броня крепка и танки наши быстры. судя по губам скорость большая
          ЛукичЪ
    3. ЛукичЪ Сегодня, 15:52
      Цитата: vch
      Вот только незадача.....Кораблей нет..

      есть. новейший
      ЛукичЪ
    4. RusArmy235 Сегодня, 16:35
      Как это кораблей нет, а как же флагман «Гетман Сагайдачный»? Да, такому красавцу, и двигатели не нужны! Его главное буксиром от причала оттащить, и тогда только увидев в бинокль, сию "МОЩЬ" украинского флота -любой потенциальный агрессор от страха обосрётся!)))) Читаю только слова: "Гетман Сагайдачный" и то жутко становится!)))))
      RusArmy235
      1. ЛукичЪ Сегодня, 17:17
        Цитата: RusArmy235
        Как это кораблей нет, а как же флагман «Гетман Сагайдачный»?

        а ещё у них авианосец появился...
        ЛукичЪ
  3. Доктор Бармалей Сегодня, 15:46
    заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия о том, что военные моряки вернут полуостров под контроль Киева

    Доктор Бармалей
  4. Балу Сегодня, 15:47
    Главное, что должны вернуть себе «так называемые украинские моряки» — это их собственная честь - сказал Полонский -
    Настоящие моряки, как и все военные, служат своей Родине и своему народу, а эти — на трех дырявых корытах — обслуживают таких недофункционеров, как Парубий, отдавая ему честь во время идиотских выступлений

    Короче и не скажешь. Прислуживают местечковым бандюкам и американским шпиенам еще и пыжатся, щеки надувают, стратеги пть. Настоящие украинцы все на стороне Донбасса. Забыли с кем ваши деды воевали? Так кому вы служите, офицеры ВСУ и ВМФУ, потомкам палачей и предателей! И вы еще смеете рассуждать об офицерской чести? Нет ее у вас, не парьтесь. Вы сами стали палачами и предателями Украины.
    Балу
  5. vvv-73 Сегодня, 15:48
    Так у него же справка есть.
    vvv-73
  6. роман66 Сегодня, 15:49
    стесняюсь спросить, а на каких кораблях в 1918 году были подняты знамена даунов?
    роман66
    1. alexmach Сегодня, 16:29
      а в 18 году этот прапор вообще был то? Его ж вроде в закарпатье изобрели в 38-39.
      alexmach
  7. Dzafdet Сегодня, 15:50
    Этот даже географию не учил, надо показать ему границы 404 в 1918 году, он сильно удивится.. wassat tongue laughing
    Dzafdet
  8. Berkut24 Сегодня, 15:52
    «Будьте всегда верны сине-желтому флагу, который подняли ваши героические предшественники на кораблях украинского военно-морского флота в Крыму в 1918 году»

    Как-то предшественники за это поплатились, вообще-то. Историю можно придумать заново, но учиться у неё после этого уже нельзя.
    Berkut24
    1. pvv113 Сегодня, 16:13
      Цитата: Berkut24
      Историю можно придумать заново, но учиться у неё после этого уже нельзя.

      Оказывается можно
      pvv113
      1. Dietmar Сегодня, 17:48
        Боевой гопак?
        Dietmar
  9. Masya Masya Сегодня, 15:55
    «так называемые украинские моряки»

    в точку... wink надувные лодки- ваша участь... что закончились? lol продырявились как презервативы? lol
    Masya Masya
  10. res Сегодня, 16:01
    День укрофлота вроде как есть, а вот флота нет...
    res
  11. andr327 Сегодня, 16:01
    Фрегат "Гетман Сагайдачный", ракетный катер "Прилуки", тральщик "Геническ", десантные корабли "Сватово", "Кировоград", сторожевой катер "Винница" и артиллерийский катер "Скадовск" - вот мощь будет владычествовать на Черное море! am Главное духу добавить что б не потопли.
    andr327
    1. Fei_Wong Сегодня, 16:14
      Ещё две "Гюрзы-М" вроде вот-вот достроят. И опять цирк и перемогу устроят по поводу этого "эпохального" события. Ну да, ведь два бронекатера радикально усилят МОЩЬ украинского флота. Берегись, Черноморский флот России!
      Fei_Wong
  12. Толстоевский Сегодня, 16:04
    честь проще вернуть проститутке, промышлявшей 20 лет на трассе , нежели голодомордорскому "моряку"
    Толстоевский
    1. Fei_Wong Сегодня, 16:16
      Ну, такая уж у них служба - о_т_д_а_в_а_т_ь честь. А также совесть, мозги и остатки самоуважения.
      Fei_Wong
      1. Балу Сегодня, 17:42
        Ну, такая уж у них служба - о_т_д_а_в_а_т_ь честь.

        Так оно и есть, лучше и не скажешь. hi
        Балу
    2. Deadушка Сегодня, 16:30
      Цитата: Толстоевский
      есть проще вернуть проститутке, промышлявшей 20 лет на трассе

      Не уместное сравнение. "Про_сти_тутки" честно работают(за редким исключением) и продают свое тело.
      А эти продали и продают все, от совести и чести до своих предков.
      Deadушка
  13. Ретвизан 8 Сегодня, 16:13
    Гораздо быстрее украинские моряки вернут себе честь если вздернут психически больного Парубия на реях! Тогда кстати и Крым штурмовать не придется.
    Ретвизан 8
  14. Spartanez300 Сегодня, 16:19
    Вот один из эпизодов поднятия украинского флага на корабле :
    В связи с поднятием на крейсере «Память Меркурия» украинского флага состоялся официальный уход с крейсера всех матросов-неукраинцев, к которым присоединились все офицеры. Совершилось перенесение единственного во всем русском флоте Георгиевского Андреевского флага, полученного бригом «Меркурий» за геройские дела с турками и унаследованного крейсером.

    К борту крейсера была подведена баржа, на которую перешли все великороссы и офицеры, за исключением одного мичмана. Развернули Георгиевский флаг и под звуки музыки отчалили на буксире катера. Съехав на берег, направились в казармы. Сцена была потрясающая, матросы и офицеры плакали. По прибытии на берег флаг, простреленный неприятельскими снарядами, был перенесен в Морское собрание. Русское слово. — 1917. — 23 ноября.[6]
    Spartanez300
  15. Deadушка Сегодня, 16:24
    даже если они умудрятся воскресить князя Олега и перевербовать его для служения нынешнему киевскому режиму

    Зря он это сказал. Они же могут. winked
    Deadушка
  16. НЕКСУС Сегодня, 16:24
    Главное, что должны вернуть себе «так называемые украинские моряки» — это их собственная честь

    У меня два вопроса-Украинские моряки не вымерли как динозавры,или все кто весла в руки взял,те и моряки? И второй вопрос-А она была,эта честь то у них? Ведь продали и пропили все НАТОвцам,против которых в союзе и стояли.
    НЕКСУС
  17. Incvizitor Сегодня, 16:29
    Главное, что должны вернуть себе «так называемые украинские моряки» — это их собственная честь

    Хо.хол (холоп) и честь-понятия несовместимые.
    Incvizitor
    1. Deadушка Сегодня, 16:38
      Память о Шляхте у них на генном уровне сидит, поэтому такие привычки и поведение.
      Но винят как всегда во всем Россию.
      Deadушка
    2. Балу Сегодня, 17:44
      Хо.хол (холоп) и честь-понятия несовместимые

      А где эта, как ее, Екатерина вторая, почему молчит?
      Балу
  18. Егоза Сегодня, 16:45
    ну что сказать.....
    Три мудреца в одном тазу
    Пустились по морю в грозу.
    Будь попрочнее
    Старый таз,
    Длиннее
    Был бы мой рассказ.
    перевод Самуила Маршака
    Егоза
  19. ronnon Сегодня, 17:28
    Петруха стоя на коленях молит Бога, что бы Тот помог вернуть Крым, ну вот надоело Ему Петькино нытьё и спустился к нему прям в кабинет и.... ТыДыщь подзатыльник охальнику, Я тебе уже помог вернуть Крым тому кому он принадлежит, что тебе то Меня ещё нужно? Спрашивал Бог кривя в презрении свои губы)))
    ronnon
  20. Роберт Родионов Сегодня, 17:37
    Парубий шизофреник, страдающий приступами мания величия и разве можно воспринимать всерьез бред сумасшедшего.
    Роберт Родионов
  21. bond7213 Сегодня, 18:13
    3 дырявых корыта + несколько импортных резиновых изделий для плавания ))) laughing
    bond7213
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