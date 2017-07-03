Украинским морякам «на трех дырявых корытах» посоветовали вернуть себе честь

Главное, что должны вернуть себе «так называемые украинские моряки» — это их собственная честь

Настоящие моряки, как и все военные, служат своей Родине и своему народу, а эти — на трех дырявых корытах — обслуживают таких недофункционеров, как Парубий, отдавая ему честь во время идиотских выступлений. А что касается возврата Крыма под желто-голубые флаги, то этого не случится, даже если они умудрятся воскресить князя Олега и перевербовать его для служения нынешнему киевскому режиму