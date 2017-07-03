СКР возбудил новые дела по фактам обстрела населенных пунктов Донбасса

Очевидно, что они преследовали цель убийства неограниченного круга лиц из числа гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды,

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил новые уголовные дела по фактам применения запрещенных средств и методов ведения войны на Украине, передает ФАН сообщение представителя СКР Светланы Петренко.По ее словам, к сегодняшнему дню следователи установили, что «9,18,19 и 23 июня украинские военнослужащие, выполняя преступные приказы своего командования, произвели артиллерийские обстрелы поселка Трудовские Петровского района города Донецка, села Коминтерново, города Ясиноватая, а также города Докучаевска Донецкой области». При этом киевские силовики использовали тяжелые виды вооружений. В результате обстрелов погибли 2 мирных жителя, еще 2 человека получили ранения.Петренко подчеркнула, что украинские военнослужащие совершили эти преступления «в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему», а также «положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней».сказала представитель СКР, добавив, что ВСУ считали возможным обстреливать мирных людей «из-за их нежелания признать легитимность действующих украинских властей и желанием создать обособленные административно-территориальные образования».Следствие продолжает выяснять все обстоятельства совершения преступлений и устанавливать «роль каждого причастного лица независимо от воинского звания и занимаемой должности».