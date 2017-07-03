18:17 03 июля

СКР возбудил новые дела по фактам обстрела населенных пунктов Донбасса

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил новые уголовные дела по фактам применения запрещенных средств и методов ведения войны на Украине, передает ФАН сообщение представителя СКР Светланы Петренко.



По ее словам, к сегодняшнему дню следователи установили, что «9,18,19 и 23 июня украинские военнослужащие, выполняя преступные приказы своего командования, произвели артиллерийские обстрелы поселка Трудовские Петровского района города Донецка, села Коминтерново, города Ясиноватая, а также города Докучаевска Донецкой области». При этом киевские силовики использовали тяжелые виды вооружений. В результате обстрелов погибли 2 мирных жителя, еще 2 человека получили ранения.


Петренко подчеркнула, что украинские военнослужащие совершили эти преступления «в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему», а также «положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней».

Очевидно, что они преследовали цель убийства неограниченного круга лиц из числа гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды,
сказала представитель СКР, добавив, что ВСУ считали возможным обстреливать мирных людей «из-за их нежелания признать легитимность действующих украинских властей и желанием создать обособленные административно-территориальные образования».

Следствие продолжает выяснять все обстоятельства совершения преступлений и устанавливать «роль каждого причастного лица независимо от воинского звания и занимаемой должности».

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 41

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  1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 15:45
    И что дальше-то делать собираетесь?
    Vasya_Piterskiy
    1. Копчёный Сегодня, 15:53
      Мне вот тоже интересно. У нас же в СК ещё совковая палочная система, наверно, дело возбудили, список ширится, а результаты то где? Или их не будут дрючить, как остальных, за низкие показатели работы?
      Копчёный
      1. cniza Сегодня, 16:02
        В данном случае все делается правильно и рано или поздно , но будет суд.
        cniza
        1. pvv113 Сегодня, 16:38
          Согласен с Вами. Но лучше "рано", чем "поздно" hi
          pvv113
          1. Topotun Сегодня, 17:20
            А лучше бы ответку по полной. Как обстрел так в ответ что-нить калибра от 100 мм...Все оглядываемся на минский процесс, который тихо умер.
            Topotun
            1. cniza Сегодня, 18:02
              Они прикрываются мирным населением , Вы будете стрелять?
              cniza
        2. mikh-korsakov Сегодня, 16:51
          Рано или поздно будет суд? Это когда? Что дает Вам уверенность так писать! Пока наше руководство по отношению к Украине упражняется в разговорном жанре. Никаких реальных рычагов воздействовать на ситуацию там у нас нет. Если есть, укажите конкретно. Только не надо приводить невыполнимое.
          mikh-korsakov
    2. Владимир 38 Сегодня, 15:55
      Уже несколько зданий наверно забиты до отказа, по делам бендеровским. Пора уже по мордам..
      Владимир 38
      1. капрал Сегодня, 15:59
        Цитата: Владимир 38
        Уже несколько зданий наверно забиты до отказа, по делам бендеровским.

        Вопрос на засыпку: Донбасс таки под юрисдикцией РФ? Или я чего-то не понимаю?
        капрал
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:01
          Донбасс таки под юрисдикцией РФ? Или я чего-то не понимаю?

          Вопросы геноцида гражданского населения (причем русского)очень даже под юрисдикцией РФ.
          Тот же ЛЕХА
          1. капрал Сегодня, 16:22
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Вопросы геноцида гражданского населения (причем русского)очень даже под юрисдикцией РФ.

            Де-юре они не граждане РФ, и на территории другого государства.
            Впрочем я согласен с камрадом:
            Цитата: KUOLEMA
            контора пишет, собака лает, зарплата капает, караван идет
            капрал
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:25
              Де-юре они не граждане РФ, и на территории другого государства.


              Убийства узаконенные женщин и детей не имеют правовой силы ...ни для кого...ни для какого государства ... кроме ГОСПОДА БОГА...
              Тот же ЛЕХА
          2. dag Сегодня, 16:28
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            опросы геноцида гражданского населения (причем русского)очень даже под юрисдикцией РФ

            геноцид имеет очень четкое определение и его на украине нет.
            Россия не имеет никакого юридического права привлекать к суду военнослужащих другого государства.
            существует статья международной юристдикции по военным преступлениям - но это в прерогативе гаагского суда , из которого Россия вышла.
            Это если говорить про международный ордер на арест.
            т.е максимум что Россия может - это выдернуть кого либо с украины( типа Савченко которая типа сама перешла границу ) и осудить.Реально конечно , но проблемно с точки зрения как международного права так и распространения юристдикции России на территорию другого государства.
            dag
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:40
              геноцид имеет очень четкое определение и его на украине нет.

              Хааа...скажите это отцу у которого убили маленькую дочь или сына ...ему глубоко наплевать...что там на УКРАИНЕ нет ...убили его кровиночек и кто то за это должен ответить ...это раз.
              Россия не имеет никакого юридического права привлекать к суду военнослужащих другого государства.

              Ошибаетесь ...имеет... за преступления против человечности имеет полное право...это все равно что сказать не трожь ГИТЛЕРА ...не трожь СС и ГЕСТАПО...они из другого государства...это два.
              т.е максимум что Россия может - это выдернуть кого либо с украины

              Достаточно признать ЛДНР территориями в которых народ имеет право на самоопределение...вот чего сейчас не может или не хочет сделать КРЕМЛЬ...неясны мне тут мотивы КРЕМЛЯ.
              Тот же ЛЕХА
              1. капрал Сегодня, 16:55
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                скажите это отцу у которого убили маленькую дочь или сына

                Я понимаю, что эмоции, но эмоции к праву никакого отношения не имеют.
                Посему:
                Цитата: dag
                Россия не имеет никакого юридического права привлекать к суду военнослужащих другого государства.
                существует статья международной юристдикции по военным преступлениям - но это в прерогативе гаагского суда , из которого Россия вышла.

                request
                капрал
                1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:03
                  Я понимаю, что эмоции, но эмоции к праву никакого отношения не имеют.


                  belay Убийства маленьких детей и женщин на эмоции и право вы не спишете.
                  Всегда должен кто то за это ответить и если на УКРАИНА не собирается привлекать убийц к ответу ...значит это сделают другие люди и в другой форме которая КИЕВУ очень придет не по нраву...такова се ля ви.

                  ГААГСКИЙ трибунал...контора рога и копыта...РОССИЯ не обязана следовать правилам авантюристов и мошенников.
                  Тот же ЛЕХА
                  1. mahoney Сегодня, 17:10
                    Так чего же вы ждете мститель? Идите покажите им своё правосудие
                    mahoney
                    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:15
                      Так чего же вы ждете мститель? Идите покажите им своё правосудие
                      Ответить Цитировать Жалоба


                      smile Дешевый прием...было бы чем давно бы уже показал...
                      а так за смерть мальчишки или девчонки убитых укровермахтом в ДОНБАССЕя буду мстить тем что говорю сейчас на форуме...
                      я не Брюс Уиллис...и спасти весь мир перестрелять всю украинскую армию из КОЛЬТА не смогу...патронов не хватит.
                      Тот же ЛЕХА
            2. Oznob Сегодня, 17:13
              Ну... США вон тырят почём зря граждан других стран и в тюрьму вообще без следствия. И весь мир обтекает, даж смотреть в ту сторону побаивается за редкими исключениями. Это жеж прозаичная реализация права сильного. Ну Вы понимаете?
              Oznob
            3. ghby Сегодня, 17:44
              Цитата: dag
              Россия не имеет никакого юридического права привлекать к суду военнослужащих другого государства.

              Как только Украина войдёт в состав РФ, так все коллизии законов и разрешатся lol готовятся потихоньку, что бы одиозных сразу за решетку bully
              ghby
          3. mikh-korsakov Сегодня, 16:55
            Да наплевать на юрисдикцию, на нашей территории хотим и возбуждаем. Только толку от этого ноль. А насчет юрисдикции пытаемся копировать США, но кроме амбиций, нужна и амуниция, а с этим дела обстоят неважно.
            mikh-korsakov
      2. KUOLEMA Сегодня, 16:00
        контора пишет собака лает зарплата капает караван идет
        KUOLEMA
    3. Vita VKO Сегодня, 16:22
      Цитата: Vasya_Piterskiy
      что дальше-то

      Не только Савченко за убийство российских журналистов хочет сидеть в Парламенте, другие тоже хотят. Вот СК РФ и отбирает кандидатуры наиболее "отличившихся".
      Vita VKO
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:52
    В результате обстрелов погибли 2 мирных жителя, еще 2 человека получили ранения.


    Тут главное привлечь виновных к ответственности не на словах а на деле...иначе все эти уголовные дела превращаются в один большой пук.
    Тот же ЛЕХА
  3. Толстоевский Сегодня, 16:01
    радуют новости из голодомордора об участившихся взрывах кондиционеров
    Толстоевский
  4. Ретвизан 8 Сегодня, 16:05
    СК серьезная контора, пусть все документирует, плюс имена фамилии звания, совершенные преступления, когда-то укро-фашисты должны дождаться своего Нюрнбердского процесса!
    Ретвизан 8
  5. Громобой Сегодня, 16:06
    Это как обезьяну залезшую на дерево пугать плёткой---от чувства собственной безнаказанности она только наглее становится и начинает кидаться шишками(в данном случае тяжёлыми артиллерийскими чемоданами).
    Говорю так,потому что с прошлыми делами как обстоят дела?Никак.Всё только туманные намёки,а реально ни один не приведён к ответственности и ни по одному не отработали спецоперацию.
    Громобой
  6. Masya Masya Сегодня, 16:08
    СКР возбудил новые дела по фактам обстрела населенных пунктов Донбасса

    и что дальше? бла, бла, бла...
    Masya Masya
  7. Vasya_Piterskiy Сегодня, 16:10
    Цитата: капрал
    Вопрос на засыпку: Донбасс таки под юрисдикцией РФ? Или я чего-то не понимаю?

    Я вот тоже, если честно не понимаю. Юридически он не под юрисдикцией РФ, но ответить ребята, которые защищают свои родные дома и своих близких и друзей, без оглядки на Россию тоже вроде как не могут. Низззяя пока... А когда будет можно? Когда ни кого не останется? Ведь у них уже столько злобы накопилось на этих фашистов, что мне кажется они и без оружия им глотки по-перегрызают только дай волю...
    Vasya_Piterskiy
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:15
      Ведь у них уже столько злобы накопилось на этих фашистов, что мне кажется они и без оружия им глотки по-перегрызают только дай волю...

      Так ВВП говорит что альтернативы МИНСКим соглашения нет ...а гляжу на все это и думаю ...какая еще альтернатива what ...кроме пули в лоб бандеровским гаденышам...похоже КРЕМЛЬ создал себе виртуальную реальность и свято верит в нее...хе хе ...наивные.
      Тот же ЛЕХА
      1. dag Сегодня, 16:18
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Так ВВП говорит что альтернативы МИНСКим соглашения нет

        По минским соглашениям донбасс остается в составе Украины
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        .а гляжу на все это и думаю ...какая еще альтернатива

        альтернатива - присоединить к России.
        dag
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:20
          По минским соглашениям донбасс остается в составе Украины


          И что???
          Это не дает право убивать женщин... детей в ДОНБАССЕ киевским отморозкам.
          альтернатива - присоединить к России.


          Альтернатива ... smile статус АБХАЗИИ и ЮЖНОЙ ОСЕТИИ...

          право народов на самоопределение еще никто не отменил...но сдается в КРЕМЛЕ этого боятся да и не только там. smile
          Тот же ЛЕХА
      2. Vasya_Piterskiy Сегодня, 16:25
        похоже КРЕМЛЬ создал себе виртуальную реальность и свято верит в нее...хе хе ...наивные.

        Ну не думаю, что Кремль живет в иной реальности по этому вопросу. Они реально оценивают обстановку, спецов по таким вопросам у нас достаточно, но почему так тянут??? Понятное дело, что там по круче "Гордеева узла" все заверчено, но блин, время идет - люди погибают...
        Vasya_Piterskiy
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:29
          Понятное дело, что там по круче "Гордеева узла" все заверчено, но блин, время идет - люди погибают...

          Этот гордиев узел будет разрублен и мне кажется ....тем кто придет после ПУТИНА на трон государства РОССИЙСКОГО...поживем увидим.
          Тот же ЛЕХА
          1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 16:32
            А кто придет?) Есть предположения?
            Vasya_Piterskiy
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:42
              А кто придет?) Есть предположения?

              smile Я не ГОСПОДЬ БОГ...предсказаниями не занимаюсь... what

              сам в полном ступоре...что будет дальше не понятно.
              Тот же ЛЕХА
              1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 16:47
                Этот гордиев узел будет разрублен и мне кажется ....тем кто придет после ПУТИНА

                Я так понимаю - это просто надежда? yes
                Vasya_Piterskiy
                1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:51
                  Я так понимаю - это просто надежда?


                  Правильно понимаете...надежда на лучшее будущее ...это все что у нас остается и имеет материальную силу ...как не странно это звучит.
                  Тот же ЛЕХА
                  1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 17:14
                    надежда на лучшее будущее

                    Вот, как ни странно, а именно это всегда и спасало Русский народ во всех его бедах и войнах, ну и конечно кулак в мордер! laughing
                    Vasya_Piterskiy
  8. mahoney Сегодня, 17:12
    Пора уже заканчивать сагу с республиками, пусть возвращаются обратно....бессмысленные жертвы без этого никогда не закончатся .
    mahoney
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:21
      Пора уже заканчивать сагу с республиками, пусть возвращаются обратно....бессмысленные жертвы без этого никогда не закончатся .


      Обратно это куда...?в КОНЦЛАГЕРЬ...в тюрьму...в резервацию...пупок не надорвете.
      Тот же ЛЕХА
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