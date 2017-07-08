4++ по итогам Сирии: новые варианты использования и программы модернизации уже существующих проектов

Самолеты фронтовой авиации российских Воздушно-космических сил (ВКС) успешно продемонстрировали свои боевые возможности в ходе воздушной операции в Сирии. Участие в реальных боевых действиях позволило не только проверить характеристики техники, но и наметить новые направления модернизации самолетов, которые позволят повысить их эффективность.На фоне успешных боевых действий в Сирии растет престиж российской военно-воздушной техники в мире. Ее начал рассматривать для пополнения своих парков целый ряд стран. «Мы отмечаем рост интереса со стороны потенциальных заказчиков, – отметил президент #ОАК Юрий Слюсарь в программе “В рабочий полдень” телеканала “Россия 24” в апреле. – Это и Су-34, отлично себя показавший в Сирии во время боевых действий. И Су-35 – наш новый самолет, это был первый опыт применения его в боевых условиях. И самолет Су-30СМ – сверхманевренный самолет, который уже поставляется, но есть новый виток интереса, который мы отмечаем после сирийских событий».«Сирийская кампания сделала хорошую рекламу российскому вооружению, в первую очередь новым типам российских боевых самолетов Су-30СМ, Су-35 и особенно Су-34, а также высокоточным средствам поражения – крылатым ракетам и авиационным боеприпасам, – говорит член Общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов. – Поэтому можно ожидать роста интереса иностранных заказчиков и роста продаж в этих сегментах».Дополнительную популярность отечественным самолетам добавит их демонстрация на авиационных выставках российскими пилотажными группами. Две самые популярные из них – «Русские витязи» и «Стрижи» – будут теперь выступать на самых новых модификациях истребителей поколения 4++.23 марта 2017 года. Министерство обороны Сирии опубликовало кадры боев с боевиками «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России) в районе Дайр-эз-Заур. На них видно, как российская авиация поддерживает наступление сирийского десанта. В частности, показано, как фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС России наносит бомбовые удары по позициям террористов, поддерживая наступление бойцов сирийской армии.Су-34 активно эксплуатируется и в России. Примерно в те же дни, когда шли бои в районе Дайр-эз-Заур, уже пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что экипажи фронтовых бомбардировщиков Южного военного округа (ЮВО) выполнили боевые стрельбы на незнакомых полигонах на большой дальности.Стрельбы стали очередным этапом тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО. Летные испытания военные летчики проходили в составе нескольких авиагрупп. При этом Су-34 в сопровождении истребителей Су-27СМ3 и Су-30СМ совершили беспосадочные перелеты на расстояния более 6 тыс. км с дозаправками в воздухе в дневное и ночное время суток.Чуть ранее начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов сообщил журналистам: «Летчики одного из авиационных полков ЗВО завершили переподготовку на бомбардировщики Су-34, звено которых пополнит авиационное соединение округа до конца 2017 года. Переобучение проходило в Липецком центре боевого применения и переучивания летного состава». Мугинов отметил, что в ходе подготовки летчики изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах, затем выполнили полеты на Су-34 по кругу, по маршруту и в зону.«ВКС России в 2016 году получили 16 фронтовых бомбардировщиков Су-34, – доложил министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу командир 277-го бомбардировочного полка полковник Александр Горин в ходе единого дня военной приемки. – Все поставленные в часть самолеты выполняют полеты по плану боевой подготовки. Кроме того, шесть самолетов решают задачи в Сирийской Арабской Республике с февраля 2017 года. Претензий по качеству к полученной технике нет». Александр Горин отметил, что «Су-34 в сравнении со своим предшественником Су-24, ранее эксплуатируемым в полку, является сверхзвуковым самолетом, предназначенным для уничтожения наземных целей противника в тактической и оперативной глубине, сосредоточением основных усилий до 600 км от линии боевого соприкосновения».В таком же объеме планируются поставки и в текущем году. «Новосибирский авиазавод имеет длительный контракт с Минобороны на 92 самолета Су-34 и выполняет его с опережением срока практически на год. В этом году мы ожидаем сверхплановые поставки четырех самолетов, а общий объем заказа текущего года – 16 Су-34, – сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов при посещении Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова (филиала компании “Сухой”). – График поставки самолетов заводом с Минобороны согласован, мы никаких неожиданностей не ждем». Заместитель министра обороны Российской Федерации отметил высокие характеристики бомбардировщика: «Су-34 зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения».Этот «модернизационный потенциал» начнет проявляться уже со следующего года. «С 2018 года (Новосибирский. – Ред.) авиазавод начнет модернизацию Су-34, – отметил Юрий Борисов. – Мы обсудили с руководством завода и Объединенной авиастроительной корпорацией планы работы по самолету в рамках будущей государственной программы вооружения на 2018–2025 годы. Думаю, что еще не раскрыты все возможности этого самолета. Это в первую очередь связано с тем, что мы сейчас завершаем ряд опытно-конструкторских работ по адаптации к нему новых авиационных средств поражения».Также Юрий Борисов отметил большой экспортный потенциал Су-34. По его словам, многие страны уже «начинают проявлять неподдельный интерес к этому самолету».25 марта 2017 года. В сети появилось видео, заснятое террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». На нем российский многофункциональный #истребитель Су-35 наносит удары по наземным целям – отряду незаконного вооруженного формирования на юге провинции Идлиба. На видео показано, как самолет, снижаясь до определенной высоты, выпускает тепловые ловушки для предотвращения поражения зенитными ракетами. Данных о своих потерях сами атакованные исламисты не сообщили, однако на кадрах были видны многочисленные пятна крови на камнях и большое количество разбросанного оружия.Важно, что использование самолетов Су-35 позволяет защищать самолеты авиационной группы в любой точке всего ближневосточного региона. Минобороны России отмечает, что многофункциональные истребители Су-35С в Сирии усиливают прикрытые ударной группировки, обеспечивая защиту штурмовой авиации #ВКС России. И не только штурмовиков. Как неоднократно отмечала пресс-служба российского военного ведомства, истребители Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на сирийском аэродроме Хмеймим, обеспечивают также прикрытие ракетоносцев Ту-95МС, взлетающих с территории России и наносящих удары по объектам боевиков в Сирии.Российские летчики, успевшие полетать на новом истребителе, с восторгом говорят о нем. Например, летчик (его имя по соображениям безопасности не раскрывается. – Ред.) 23-го истребительного полка, постоянно базирующегося на аэродроме Дземги в Амурской области, ранее летавший на модернизированном Су-27СМ, безоговорочно отдает предпочтение новой машине. «Су-27СМ тоже очень хороший самолет, но Су-35С – принципиально новый самолет, – рассказал пилот в эфире телеканала “Звезда”. – И если внешне он похож на Су-27СМ, то начинка очень сильно отличается. Можно сказать, что это совершенно другой самолет: управление совершенно другое, в кабине нет ни одного стрелочного прибора». В декабре летчики перегоняли четыре Су-35С с Дземги на аэродром Бесовец в Карелии. Дальность полета составила 8 тыс. км с тремя дозаправками. «Сушки» выполнили его блестяще. «Перелет выдался тяжелым. Везде метеоусловия были сложные, но самолеты в процессе перегона проявили себя только с лучшей стороны, как и всегда, – делился впечатлениями летчик. – Самолеты, которые мы перегнали на аэродром Бесовец, отличаются даже от тех Су-35С, которые находятся на аэродроме Дземги. На них более продвинутая версия прошивки. В кабине стоят два монитора, на которых отображается вся информация, необходимая летчику для выполнения пилотажа, навигации и боевого применения».Высоко оценили летчики и боевые возможности Су-35С. «Это сверхманевренный истребитель. Его называют “самолет поколения 4++”, но реально он приблизился к самолету пятого поколения. На нем стоят новейшие двигатели с отклоняемым вектором тяги повышенной мощности. Основным отличием от Су-27 является комбинированная система управления, которая управляет всеми аэродинамическими плоскостями самолета, включая закрылки, носки, рули управления – все они управляются комплексной системой управления», – рассказал пилот.В марте Су-35С, перегнанные в Карелию, уже участвовали в учениях ЗВО. В частности, с них проводились пуски ракет над Ладожским озером. По сообщениям пресс-службы ЗВО, командование поставило пилотам Су-35С задачу найти в заданном районе на высоте 8,5 км воздушную мишень и уничтожить ее. Благодаря новейшей радиолокационной станции Су-35С, цель была найдена на расстоянии 400 км.С недавнего времени возможности Су-35 могут оценить и иностранные летчики. «Позитивно развивается российско-китайское военно-техническое сотрудничество. Заключены контракты на поставку в Китай многофункциональных истребителей Су-35», – рассказал министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО. Министр назвал Китай стратегическим партнером России.«Реализуется контракт на поставку Су-35 в Китай», – заявил в начале 2017 года на заседании фракции «Единая Россия» в Государственной Думе глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «В 2017 году мы поставим Министерству обороны Китайской Народной Республики еще 10 самолетов Су-35», – уточнил президент ОАК Юрий Слюсарь в интервью программе «В рабочий полдень» на канале «Россия 24».В свою очередь, в докладе Комиссии конгресса США по мониторингу вопросов экономики и безопасности в отношениях с Китаем, опубликованном в конце марта 2017 года, говорится, что продажа КНР российских вооружений, таких как истребители Су-35, «ставит под угрозу» превосходство США в воздухе. Более того, российские технологии позволят Пекину ускорить разработку собственных современных истребителей, отмечается в документе.Не исключено заключение и новых контрактов на поставку Су-35 за рубеж. В марте заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Михаил Петухов на малазийском авиасалоне LIMA-2017 отметил, что Россия и Индонезия ведут согласование контракта на поставку многофункциональных истребителей Су-35. «Надеемся на то, что подписание состоится в ближайшее время», – подчеркнул Михаил Петухов. Эту информацию подтвердил и министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду (Ryamizard Ryacudu), сообщив о намерении закупить 10 машин этого типа. «Помимо Китая и Индонезии машиной интересуются на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Латинской Америке, с ними ведутся переговоры», – в свою очередь, отметил на этой же выставке директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что «подписано соглашение о намерении по закупке истребителей “Сухого” Су-35 с Объединенными Арабскими Эмиратами».В марте на выставке LIMA-2017 в Малайзии состоялось также первое выступление прославленной российской авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» на их новой технике – истребителях Су-30СМ.Ранее «витязи» летали на истребителях Су-27. «В групповом пилотаже у нас пока особых изменений нет. Однако в полете парой и в индивидуальном пилотаже мы имеем возможность за счет аэродинамики самолета и управляемого вектора тяги выполнять какие угодно развороты, “кувырки”, “управляемый штопор”, – рассказал командир “Русских витязей” Андрей Алексеев. – Группа последовательно осваивает пилотаж на новом самолете. Су-30СМ – это великолепный самолет, поэтому в нашей программе будет много новых элементов в одиночном пилотаже с использованием сверхманевренности».«Русские витязи» получили восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ осенью 2016 года от их производителя – корпорации «Иркут». За короткое время летчики освоили программу показательных полетов, в которую включены новые элементы, выполнение которых стало возможным благодаря сверхманевренности Су-30СМ. «Новые самолеты предельно комфортны и понятны для летчиков, – особо отметил Андрей Алексеев. – На Су-30СМ переучились все летчики группы, и в скором времени мы покажем полеты шестерки новых истребителей».Минобороны России закупает Су-30СМ не только для пилотажных групп. Начиная с 2011 года большая партия истребителей (численностью более ста единиц) была законтрактована в рамках гособоронзаказа для оснащения воздушно-космических сил и морской авиации. Свыше половины этих машин уже переданы в войска.По мнению российских аналитиков, Су-30СМ стал самым массовым новым истребителем России. Российские военные рассчитывают последовательно наращивать возможности истребителя за счет совершенствования авионики и оснащения новым вооружением.Су-30СМ также прошел «обкатку» и в реальных боевых условиях в Сирии. Он использовался, как и Су-35, для сопровождения российских ракетоносцев. Кроме того, самолет продемонстрировал на Ближнем Востоке действительно свою многофункциональность. 24 марта 2017 года телеканал «Звезда» опубликовал кадры применения Су-30СМ, на которых он использует авиационные ракеты для обстрела позиций боевиков к северу от Хамы. В данном случае истребитель выполнял работу штурмовика по обстрелу террористов.Су-30СМ стал дальнейшим развитием линейки истребителей Су-30МКИ ВВС Индии и Су-30МКМ Королевских ВВС Малайзии. Самолет имеет хорошие экспортные перспективы. С 2015 года Су-30СМ поставляется Казахстану. А в марте на выставке LIMA-2017 корпорация «Иркут» презентовала для иностранных заказчиков новую модификацию Су-30СМ – экспортный вариант сверхманевренного истребителяСу-30СМЭ. Если в версии СМ, поставляемой для Минобороны России, используется исключительно российское оборудование, то для заграничных заказчиков на версии СМЭ возможна установка зарубежных систем.Испытания нового российского истребителя МиГ-35 еще только идут. Он не участвовал в боевой операции ВКС России в Сирии. Но и его презентация в январе 2017 года на фоне сирийской операции прошла при повышенном внимании зарубежных военных. «МиГ-35 действительно обладает хорошими перспективами с точки зрения продвижения на зарубежные рынки, в том числе стран Ближнего Востока и Северной Африки, – рассказал заместитель директора ФСВТС России Алексей Фролкин в ходе выставки IDEX-2017 в Объединенных Арабских Эмиратах в феврале 2017 года. – Мы рассматриваем возможность проведения презентаций технических возможностей этого самолета для отдельных инозаказчиков».Эти прогнозы уже сбываются. «Россия с самолетом МиГ-35 является основным претендентом на победу в тендере на поставку восьми многоцелевых истребителей для Военно-воздушных сил Бангладеш», – говорится в сообщении Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). Ранее генеральный директорат оборонных закупок Бангладеш разместил на своем сайте тендерный запрос на приобретение восьми многоцелевых истребителей. Проект также предусматривает опцион на еще четыре машины.Появление новой модификации «МиГа» подогрело интерес иностранных заказчиков и к базовой модели МиГ-29. В частности, Россия рассчитывает на новые поставки этого истребителя в Латинскую Америку. «Уже полгода мы участвуем в тендере, объявленном Колумбией на закупку истребителей, – рассказал на международной презентации МиГ-35 заместитель руководителя ФСВТС России Анатолий Пунчук. – Мы предлагаем им МиГ-29. Кроме того, мы рассчитываем на то, что Перу закупит дополнительную партию истребителей МиГ-29 для своих ВВС». Он подчеркнул, что ВВС Перу уже эксплуатируют истребители данной марки и «на основании опыта эксплуатации данных самолетов решают вопрос о закупке дополнительной партии».Возможны поставки «МиГов» и в другие страны этого региона. «Аргентина направила коммерческие предложения о закупке в России более 15 истребителей МиГ-29, – рассказал Анатолий Пунчук. – Мы готовим соответствующий ответ».Не исключено появление и корабельной версии МиГ-35. «Это возможно, особенно с учетом того, что усиленная конструкция МиГ-35 полностью соответствует требованиям к эксплуатации корабельного самолета, – считает генеральный директор РСК “МиГ” Илья Тарасенко. – В перспективе при получении соответствующего заказа мы можем доработать этот самолет и до корабельной версии». Кроме того, новейший истребитель сможет использовать весь спектр современного оружия, которое есть в наличии у Минобороны России, в том числе лазерное. Об этом на международной презентацииМиГ-35 заявил Юрий Слюсарь. По его словам, на самолете увеличено количество точек подвески с шести до восьми, что позволит применять в том числе и перспективные образцы вооружения.На том же мероприятии главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев рассказал о предстоящем обновлении парка боевой авиации: на смену легким истребителям МиГ-29 придут новейшие МиГ-35. «Мы будем брать эти самолеты, они нам нужны, – сказал главком. – Пройдет немного времени, и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс». По его словам, первый контракт на закупку МиГ-35 ВКС России планируют заключить после летных испытаний, которые, как ожидается, завершатся летом 2017 года. «В первой партии будет 30 машин, а всего для замены парка потребуется не менее 170 самолетов», – пояснил Бондарев.Есть планы и по использованию нового «МиГа» известной пилотажной группой «Стрижи». Пока она выступает на базовой версии МиГ-29. Однако, как заявил в конце весны командующий ВВС – заместитель главкома ВКС, генерал-лейтенант Андрей Юдин, летчики пилотажной группы «Стрижи» пересядут с МиГ-29 на новейшие МиГ-35. «Предварительное решение о замене в пилотажной группе ВКС России уже есть, пилоты знают об этом, – пояснил Андрей Юдин. Он добавил, что опытный самолет в ближайшее время должен поступить на государственные совместные испытания, по результатам которых будет принято решение о закупке партии этих истребителей для ВКС России. Самолеты поступят в том числе и в группу «Стрижи», дислоцированную на аэродроме в Кубинке.«Перевооружение группы “Стрижи” на новейшие МиГ-35 расширит возможности пилотирования и повысит безопасность демонстрационных полетов, – сказал генеральный конструктор – вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков. – Ресурс тех самолетов, которые эксплуатируются в группе, подходит к своему пределу. За оставшееся время необходимо решить вопрос поставки новой авиатехники для “Стрижей”, чтобы они по-прежнему показывали свое мастерство». По его словам, ВКС России делают все, чтобы пилотажная группа «не потеряла свое лицо, марку и прекрасный коллектив, который сегодня во всем мире демонстрирует свое мастерство». «Полеты “Стрижей” – это и реклама нашей авиатехники, и продвижение ее на международном рынке», – добавил генконструктор ОАК.