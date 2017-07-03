Турция намерена построить собственный авианосец

Мы полностью закончили реализацию 14 проектов военных кораблей, на очереди еще 10 проектов. Мы создадим и собственный авианосец, мы решительно на это настроены и не сомневаемся в успехе. Мы должны вывести Турцию в лидеры военного кораблестроения, и авианосец для нас уже не далекая мечта

Даже если мы обеспечиваем покрытие ряда острых потребностей из-за рубежа, все равно мы должны основываться на национальных возможностях. Корвет полностью спроектирован в Турции, на 65% произведен на основе отечественных технологий