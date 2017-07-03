18:17 03 июля

Турция намерена построить собственный авианосец

Анкара собирается построить авианосец своими силами, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на церемонии спуска на воду четвертого корвета турецкого производства Kınalıada на верфях Стамбула в рамках проекта MİLGEM ("Национальный корабль"), передает РИА Новости

Мы полностью закончили реализацию 14 проектов военных кораблей, на очереди еще 10 проектов. Мы создадим и собственный авианосец, мы решительно на это настроены и не сомневаемся в успехе. Мы должны вывести Турцию в лидеры военного кораблестроения, и авианосец для нас уже не далекая мечта
— сказал Эрдоган.




Он также отметил, что необходимость в технологической независимости Турции с каждым годом растет.

Даже если мы обеспечиваем покрытие ряда острых потребностей из-за рубежа, все равно мы должны основываться на национальных возможностях. Корвет полностью спроектирован в Турции, на 65% произведен на основе отечественных технологий
— добавил президент.

По словам Эрдогана, к 2023 году, когда Турция будет отмечать столетие создания республики, зависимость страны от импорта оборонной продукции должна быть устранена.

Корабли класса MİLGEM входят в национальную программу военного строительства, утвержденную в 1996 году. Первое судно проекта — корвет TCG Heybeliada спустили на воду в сентябре 2008 года, тремя годами позже турецкие ВМС приняли его на вооружение.


Использованы фотографии: REUTERS/Presidential Palace/Yasin Bulbul
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Комментарии 57

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  1. Muvka Сегодня, 16:24
    Может сначала танк и истребитель освоить?
    Muvka
    1. Подрезчик Сегодня, 16:30
      А он им нужен вообще? Игрушка дорогостоящая, и требующая приличного "эскорта"...И где ходить?
      Подрезчик
      1. Zibelew Сегодня, 16:44
        Авианесущий отель будет)) "Авианосец обязательно будет 5 звездочным, с all inclusive и тремя бассейнами!" Добавил Эрдоган...
        Zibelew
        1. Чёрный Сегодня, 16:49
          Эрдоган пл части амбиций напоминает Порошенку - мы построим , мы создадим, мы изобретём laughing ....в общем пустое бла бла бла
          Чёрный
      2. Burbon Сегодня, 17:08
        Цитата: Подрезчик
        А он им нужен вообще?

        ответ из ряда - я всех умней - .....ну конечно нужен если верховный и генштаб так решили, или забыли вас спросить, скажите что нужен танк или они сухопутное гос-во? прям как про Россию... денег нет , лучше границу сухопутную охранять....один вы умный остальные айфоны....капец как не приятно...
        Burbon
      3. bouncyhunter Сегодня, 17:19
        Цитата: Подрезчик
        А он им нужен вообще? Игрушка дорогостоящая, и требующая приличного "эскорта"...И где ходить?

        Сань , нужен . Для удовлетворения имперских амбиций Эрдогана . Помимо возрождения Османской Империи он явно не прочь видеть Турцию "владычицей морей" .
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 17:38
          Вот понимаешь,Паша, можно же ответить корретно, с каким то обоснованием и т.д. А тут вопроса задать нельзя, даже риторического, сразу появляются "спецы" burbon, и со старта начинают учить жизни и пытаться вывести из себя.
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:46
            Саня , меньше обращай внимание на всяких троллей типа "кукурузного виски" и береги нервы .
            wink
            bouncyhunter
            1. Подрезчик Сегодня, 17:53
              Это еще действующий фермер будет хамить мне? И главное сявкнул, и выключился!
              Подрезчик
    2. сибиралт Сегодня, 16:33
      И что, поплывут в Германию Меркель пугать? laughing
      сибиралт
      1. demo Сегодня, 17:07
        Для перевозки беженцев с Ближнего Востока. С нефтью гешефт провалился, теперь попытается на мигрантах заработать.
        demo
    3. Зяблицев Сегодня, 16:34
      Говорить не мешки ворочать, хотя если хотят пусть строят, но на самом деле у Турции есть один супер стратегический козырь - контроль проливов ! А авианосец это игрушка по сравнению с этим!
      Зяблицев
      1. RusArmy235 Сегодня, 16:45
        Это не особо и суперкозырь!)))))) Как в своё время сказал товарищ Громыко А. А.- для прохода в Средиземноморье Черноморскому Флоту СССР потребуется всего лишь пару залпов ракет. В результате этого появится, кроме Босфора, ещё два прохода в Средиземноморье, но, увы, не будет Стамбула.
        RusArmy235
        1. Зяблицев Сегодня, 16:52
          Да нет, козырь! России до СССР еще далеко, к сожалению, что бы заявлять подобное на международной арене...
          Зяблицев
        2. Искандер Ш Сегодня, 16:52
          Цитата: RusArmy235
          Громыко А. А.- для прохода в Средиземноморье Черноморскому Флоту СССР


          Как бы, Громыко умер в 1989, а СССР в 91, а разделение ЧФ в 94. Так о чем Вы говорили?
          Искандер Ш
          1. RusArmy235 Сегодня, 17:02
            О том, что при необходимости, и сейчас у ВМФ РФ найдётся из чего и чем произвести пару залпов для прохода в Средиземноморье.
            RusArmy235
            1. Искандер Ш Сегодня, 17:09
              Цитата: RusArmy235
              пару залпов для прохода в Средиземноморье.



              А с последствиями мы справимся? Вот уничтожили Стамбул, весь мир в ужасе, дальше что?
              Искандер Ш
              1. RusArmy235 Сегодня, 17:20
                А может давно надо, в первую очередь решать возникающие перед нами проблемы и меньше обращать внимание на то в каком состоянии после будет весь мир!))))
                RusArmy235
                1. Искандер Ш Сегодня, 17:53
                  Цитата: RusArmy235
                  А может давно надо, в первую очередь решать возникающие перед нами проблемы и меньше обращать внимание на то в каком состоянии после будет весь мир!



                  Гитлер тоже так решал проблемы и что с ним стало? Нужно уметь выстраивать отношения, а не орать в каждой не понятной ситуации, что пасть порву моргала выколю.
                  Искандер Ш
              2. идунавы Сегодня, 17:54
                А ничего!Сядут на попу вытаращив глаза,и будут дальше называть нас агрессором, санкций добавят.
                идунавы
                1. Искандер Ш Сегодня, 17:58
                  Цитата: идунавы
                  Сядут на попу вытаращив глаза,и будут дальше называть нас агрессором, санкций добавят.



                  Простота хуже воровства.
                  Искандер Ш
  2. НЕКСУС Сегодня, 16:28
    Мы создадим и собственный авианосец, мы решительно на это настроены и не сомневаемся в успехе.

    Похоже турки авианосец быстрее выстругают чем мы. wassat
    НЕКСУС
    1. viktor. Сегодня, 16:30
      А зачем он нам?
      viktor.
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:34
        Цитата: viktor.
        А зачем он нам?

        А зачем нам базы в той же Сирии?Или на Курильских островах? А поддерживать наши корабельные группировки с воздуха чем собираетесь? Или нашим кораблям этого не надо...будем сбивать и топить все саперными лопатами. fool
        НЕКСУС
    2. Muvka Сегодня, 16:34
      А с чего вы это решили? Напомните мне, сколько они свой танк уже пытаются выстругать? И подскажите, там на танке, будет турецкое орудие и двигатель? Я надеюсь разницу в объеме работ по танку и авианосцу вы понимаете...
      Muvka
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:36
        Цитата: Muvka
        А с чего вы это решили? Напомните мне, сколько они свой танк уже пытаются выстругать? И подскажите, там на танке, будет турецкое орудие и двигатель?

        Вот потому и говорю,что они оккурат под наш авианосец тоже разродятся. А теперь вам вопрос-У нас какие работы ведутся по авианосцу,кроме моделирования макетика и заявлений Рогозина? И какие работы ведутся по постройке вообще кораблей новых первого ранга для эскорта данного аэродрома?
        НЕКСУС
        1. Muvka Сегодня, 16:38
          У нас хотя бы проект есть. У них вообще ничего.
          Muvka
          1. НЕКСУС Сегодня, 16:42
            Цитата: Muvka
            У нас хотя бы проект есть. У них вообще ничего.

            Так и радуйтесь,что есть на бумажке что-то невразумительное. Вы так и не ответили,уважаемый,на эскорт нашего авианосца чего строиться нового?Макетики типа эсминец Лидер? РИТМ-200 на Арктике стоит,а по Лидеру тишь да гладь. Сколько модернизируют уже Нахимыча,не подскажите? ГДЕ НОВЫЕ КОРАБЛИ(не бумажки и слова) ПЕРВОГО РАНГА ? Авианосец строиться тогда,когда под него есть корабли сопровождения,поддержки океанской зоны...и где это все?
            НЕКСУС
            1. Muvka Сегодня, 16:43
              А что у Турков строится? Для эскорта.
              Muvka
              1. НЕКСУС Сегодня, 16:51
                Цитата: Muvka
                А что у Турков строится? Для эскорта.

                Уважаемый,им этот эскорт по большому счету и не надо,тк Турция является членом НАТО,у которой в купе эсминцев и крейсеров в разы поболее ,чем у нас. А эсминцы они у тех же французов или японцев заказать могут. А у нас есть вразумительный проект эсминца,который должен пойти в серию в ближайшие годы?(про крейсер я промолчу)
                НЕКСУС
                1. Muvka Сегодня, 17:25
                  Ну так может и мы к тому времени построим? Они всяко быстрее авианосца строятся...
                  Muvka
                  1. НЕКСУС Сегодня, 17:39
                    Цитата: Muvka
                    Ну так может и мы к тому времени построим?

                    Это вы про светлое завтра ,как при коммунизме сказали. Так вот,чтоб это завтра наступило,надо сегодня уже не с макетами как бабуины по выставкам скакать и кукурекать про новые проекты,а ЗАКЛАДЫВАТЬ серию и строить быстро. А у нас пока жаренный петух в зад не клюнет,ничего делаться не будет. Для прояснения вопроса-Сколько сдают флоту МАПЛ Казань?Или к примеру фрегаты проекта 11356(все рядяться отдавать индусам или самим допилить)?Сколько модернизируется Нахимов(с 2013 года,то есть уже 4 года!)...а теперь смотрим сколько он строился с нуля-с 83,передан флоту в 88,то есть 5 лет)...
                    У вас еще есть сомнения,как у нас сейчас строятся большие боевые корабли? А про стоимость я вообще помолчу.
                    Цитата: Muvka
                    Они всяко быстрее авианосца строятся...

                    Таки где они?На сборочных стапелях?Или может в закладке? crying
                    НЕКСУС
                    1. Muvka Сегодня, 17:44
                      А что, у Турков авианосец уже заложен? Я, видимо, что-то пропустил.
                      Muvka
                      1. НЕКСУС Сегодня, 17:52
                        Цитата: Muvka
                        А что, у Турков авианосец уже заложен? Я, видимо, что-то пропустил.

                        Понимаете какая оказия...туркам при договоренностях в этом могут помочь и французы и бриты и даже матрассы со своим опытом постройки таких кораблей и скорее всего так и будет...а кто поможет нам? При этом нашим флотам противостоит ВЕСЬ флот НАТО,а не одних только США. Чувствуете пропасть отставания?
                        Шойгу заявил,что скелетом для наших флотов будет фрегат проекта 22350 и 22350М...то есть,эти фрегаты хотят сделать в большой серии.А как же эсминцы?Сарычи уже списывают.На замену Орланам и Атлантам у нас,на сегодняшний день нет НИЧЕГО!От слова совсем.
                        Предлагаете строить МРК разных мастей и к своим берегам жаться? Тогда о какой океанской державе в лице РФ вообще речь?
                        НЕКСУС
  3. Ретвизан 8 Сегодня, 16:29
    О,советую к французам обратиться! Корабли делают хорошие и партнеры надежные wassat
    Ретвизан 8
  4. Удав КАА Сегодня, 16:37
    Вот и Эрдоган начинает по новому Синопу бредить!
    Ой, не к добру все это...да еще у нас под боком...
    Удав КАА
  5. новичок Сегодня, 16:39
    я надеюсь, за кредитом не к нам побегут. angry
    новичок
  6. грау Сегодня, 16:39
    Попа от намерениях не треснет
    грау
  7. Oleg7700 Сегодня, 16:42
    В апреле 2016 начали резку стали,- типа "Хуан Карлос". Чем ему не авианосец если Ф-35В на рампе? Три хотят, писали турецкие СМИ...
    Oleg7700
  8. ADmA_RUS Сегодня, 16:48
    Без прямого выхода в Океан?
    Ню-ню.
    ADmA_RUS
  9. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:49
    Турки жгут напалмом. Свой танк, свой самолет 5-го поколения, теперь вот свой авианосец...
    Андрей из Челябинска
    1. Paranoid50 Сегодня, 17:28
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Турки жгут напалмом.

      Странно,что никто не заметил такой момент:
      По словам Эрдогана, к 2023 году, когда Турция будет отмечать столетие создания республики, зависимость страны от импорта оборонной продукции должна быть устранена.
      Он,паршивец,импортозамещением в ВПК увлёкся. Не иначе, и правда,на выход из нато собрался. Поди знай...
      Paranoid50
  10. mvg Сегодня, 16:51
    Цитата: Muvka
    А с чего вы это решили? Напомните мне, сколько они свой танк уже пытаются выстругать? И подскажите, там на танке, будет турецкое орудие и двигатель? Я надеюсь разницу в объеме работ по танку и авианосцу вы понимаете...

    Не так много стран, осиливших свой танковый двигатель. На пальцах одной руки можно посчитать. Еще меньше, которые делают свое орудие, обычно лицензии и того и другого. Это относится к ОБТ, а не ко всякой колесной шушеры, типа Бразилии или колесных итальянцев. Алтай вполне приличная машинка вышла, в отличии от Арджуна, например. И построили они танк гораздо быстрее той же Индии. Экономически турки - региональная сверхдержава. Престиж. И деньги, по-ходу, есть.
    mvg
    1. Oleg7700 Сегодня, 17:05
      Единственная, наряду с Израилем, создавшая в регионе Экономику, в тч. постииндустриальную в верхней своей части, завязанной на Запад/Германию(!) 80+ миллионов чел. 1 мн. прироста населения каждый год из которых мин. 2/3, этнические турки, география. При адекватных во главе, блестящие перспективы...
      Oleg7700
      1. kepmor Сегодня, 17:22
        ну, у нас то глава самый адекватный будет...только перспектив не видать...
        kepmor
  11. voyaka uh Сегодня, 16:59
    Если Эрдоган продолжит ссориться с Европой и НАТО, исламизироваться
    и зажимать гайки внутри страны, то инвесторы начнут убегать из Турции.
    Экономка пойдет вниз, и авианосцев не будет.
    voyaka uh
    1. Oleg7700 Сегодня, 18:12
      ...И академического образования дома и за границей, и спецов с английским и немецким, которых радостно примут другие на хороших условиях и всего остального позволяющего развиваться.
      Oleg7700
  12. MAGRIB Сегодня, 17:04
    Цитата: RusArmy235
    Это не особо и суперкозырь!)))))) Как в своё время сказал товарищ Громыко А. А.- для прохода в Средиземноморье Черноморскому Флоту СССР потребуется всего лишь пару залпов ракет. В результате этого появится, кроме Босфора, ещё два прохода в Средиземноморье, но, увы, не будет Стамбула.

    Ну сейчас ни Громыко и ни СССР нету, и Турция уже не та, что при Громыко была...
    Да и все сейчас признают, что самый сильный черноморский флот у турок hi
    MAGRIB
    1. Околоточный Сегодня, 17:32
      Да и все сейчас признают, что самый сильный черноморский флот у турок

      У турок есть черноморский флот? Жгите дальше. У турок один ВМФ. Причём основная часть базируется на Средиземном. Вкупе, на Чёрном море они да, одни из первых, по количеству кораблей. Ну сила флота не только в кораблях. А теперь сравните ВМФ Турции и России? Целиком. Наша беда, что КЧФ практически отрезан от других флотов, у турок нет.
      Околоточный
  13. MAGRIB Сегодня, 17:07
    Цитата: Muvka
    У нас хотя бы проект есть. У них вообще ничего.

    это по эксклюзивной сводке от турецкой оборонки?
    MAGRIB
  14. MAGRIB Сегодня, 17:10
    Цитата: Ретвизан 8
    О,советую к французам обратиться! Корабли делают хорошие и партнеры надежные wassat

    ну о надёжности французов вы загнули...
    а партнёры они вообще никудышные!
    MAGRIB
    1. vpk72 Сегодня, 17:24

      откровенный
      vpk72
  15. Topotun Сегодня, 17:17
    Интересно на какие самолеты для него он расчитывает? От этого ведь сильно зависит - какой будет авианосец. Или там по принципу самолеты потом?
    Topotun
  16. Вояка Гамильтон Сегодня, 17:23
    Теперь Сейшельским островам , уж точно - али- баба кырдык оглы.......... wassat
    Вояка Гамильтон
  17. MAGRIB Сегодня, 17:30
    Цитата: mvg
    Цитата: Muvka
    А с чего вы это решили? Напомните мне, сколько они свой танк уже пытаются выстругать? И подскажите, там на танке, будет турецкое орудие и двигатель? Я надеюсь разницу в объеме работ по танку и авианосцу вы понимаете...

    Не так много стран, осиливших свой танковый двигатель. На пальцах одной руки можно посчитать. Еще меньше, которые делают свое орудие, обычно лицензии и того и другого. Это относится к ОБТ, а не ко всякой колесной шушеры, типа Бразилии или колесных итальянцев. Алтай вполне приличная машинка вышла, в отличии от Арджуна, например. И построили они танк гораздо быстрее той же Индии. Экономически турки - региональная сверхдержава. Престиж. И деньги, по-ходу, есть.

    Респект за объективность! hi
    MAGRIB
  18. mvg Сегодня, 17:41
    Цитата: MAGRIB
    Цитата: Ретвизан 8
    О,советую к французам обратиться! Корабли делают хорошие и партнеры надежные wassat

    ну о надёжности французов вы загнули...
    а партнёры они вообще никудышные!

    У Турции хорошие отношения с Республикой Корея, они отличные корабелы, а газотурбины можно и в Китае лицензию купить, если немцы не продадут. Катапульты - хохлы помогут. А F-35 в Турцию, вроде, обещаны в количестве 100 шт. ПВО, может Израиль поможет или сами. Норвеги и поляки же что то осилили.
    P.S.: Кстати французы, как корабелы очень даже ничего. Эсминцы типа Горизонт очень нравятся.
    mvg
  19. mvg Сегодня, 17:43
    Цитата: MAGRIB
    Цитата: mvg
    Цитата: Muvka
    А с чего вы это решили? Напомните мне, сколько они свой танк уже пытаются выстругать? И подскажите, там на танке, будет турецкое орудие и двигатель? Я надеюсь разницу в объеме работ по танку и авианосцу вы понимаете...

    Не так много стран, осиливших свой танковый двигатель. На пальцах одной руки можно посчитать. Еще меньше, которые делают свое орудие, обычно лицензии и того и другого. Это относится к ОБТ, а не ко всякой колесной шушеры, типа Бразилии или колесных итальянцев. Алтай вполне приличная машинка вышла, в отличии от Арджуна, например. И построили они танк гораздо быстрее той же Индии. Экономически турки - региональная сверхдержава. Престиж. И деньги, по-ходу, есть.

    Респект за объективность! hi

    Да не за что, как то так получается, что все хорошее могут только в России. По крайней мере по большинству комментов. Все дураки, одни мы на горе. hi А реально посмотрите, на чем мы в Сирию танки доставляем.
    mvg
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