Турция намерена построить собственный авианосец
Анкара собирается построить авианосец своими силами, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на церемонии спуска на воду четвертого корвета турецкого производства Kınalıada на верфях Стамбула в рамках проекта MİLGEM ("Национальный корабль"), передает РИА Новости
Он также отметил, что необходимость в технологической независимости Турции с каждым годом растет.
По словам Эрдогана, к 2023 году, когда Турция будет отмечать столетие создания республики, зависимость страны от импорта оборонной продукции должна быть устранена.
Корабли класса MİLGEM входят в национальную программу военного строительства, утвержденную в 1996 году. Первое судно проекта — корвет TCG Heybeliada спустили на воду в сентябре 2008 года, тремя годами позже турецкие ВМС приняли его на вооружение.
Мы полностью закончили реализацию 14 проектов военных кораблей, на очереди еще 10 проектов. Мы создадим и собственный авианосец, мы решительно на это настроены и не сомневаемся в успехе. Мы должны вывести Турцию в лидеры военного кораблестроения, и авианосец для нас уже не далекая мечта— сказал Эрдоган.
Он также отметил, что необходимость в технологической независимости Турции с каждым годом растет.
Даже если мы обеспечиваем покрытие ряда острых потребностей из-за рубежа, все равно мы должны основываться на национальных возможностях. Корвет полностью спроектирован в Турции, на 65% произведен на основе отечественных технологий— добавил президент.
По словам Эрдогана, к 2023 году, когда Турция будет отмечать столетие создания республики, зависимость страны от импорта оборонной продукции должна быть устранена.
Корабли класса MİLGEM входят в национальную программу военного строительства, утвержденную в 1996 году. Первое судно проекта — корвет TCG Heybeliada спустили на воду в сентябре 2008 года, тремя годами позже турецкие ВМС приняли его на вооружение.
Использованы фотографии: REUTERS/Presidential Palace/Yasin Bulbul
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