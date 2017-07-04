08:54 04 июля

Товарищи президенты, будьте мужиками!..

В последний день июня все мы в очередной раз вспомнили о том, что Россия и Беларусь живут в Союзном государстве (СГ). Узнали из сводок о том, что президенты РФ и РБ приняли участие в очередном заседании Высшего совета СГ, в ходе которого были приняты 9 документов.

В очередной раз и в России, и в Белоруссии узнали, что у Союзного государства «есть резервы». Эти резервы, как было отмечено, должны поспособствовать развитию взаимной торговли и выходу на «прежние показатели» в экономике. Сама отсылка к «прежним показателям» уже не то что бы насторожила, но в очередной дала понять, что в Союзном нашем государстве немало проблем дня сегодняшнего – причём таких, что даже было бы неплохо сделать несколько шагов назад, чтобы вернуться к более тесным и, как следствие, эффективным двусторонним отношениям.

Откровенно говоря, Союзное государство России и Белоруссии – пожалуй, самое странное союзное государство в мире. Во-первых, хотя бы потому, что ни де-факто, ни де-юре никакого государства как такового нет. Ведь государство с двумя главами, двумя валютами, двумя официальными подходами к проблемам внешней политики, двумя, по сути, разными экономическими моделями и прочими «двумя», при всём уважении, можно называть как угодно, но только не государством в энциклопедическом смысле этого слова.


Союзничество... Это вроде бы есть. Вместе проводим военные учения. Вместе стараемся развивать региональное партнёрство. Но военные учения Россия и с Монголией проводит, и с Сербией. А региональные контакты развивает, к примеру, с Италией и Германией. Но только вряд ли у кого-то хватит смелости сказать, что с той же Монголией или Италией у Российской Федерации полноценное союзничество...

Вот и получается, к большому личному (считаю, что не только моему личному) сожалению, у Союзного государства есть название, достаточно красочная вывеска, есть официальный сайт, есть даже, ни много ни мало, Госсекретарь (Григорий Рапота), но, если копнуть даже «на полштыка» поглубже – нет никакой реально выстроенной за годы декларативного существования СГ базы. Ведь назвать можно как угодно громко, но сути это не меняет – до интеграции, которая анонсировалась изначально, очень и очень далеко.

Из заявления президента РБ Александра Лукашенко, посетившего РФ на днях:
В нынешнем году мы отметили 20-летие Союза Беларуси и России. Эта дата символизирует выбор основного вектора развития, обоюдное стремление к интеграции и глубокому взаимодействию в социальной, экономической, гуманитарной и иных сферах. За два десятилетия сделано немало. Производственная кооперация и реализуемые союзные программы свидетельствуют об эффективности объединения материальных и интеллектуальных возможностей наших государств. В результате значительные выгоды получают экономики Беларуси и России.


Из заявления президента России Владимира Путина:
Беларусь и Россия - стратегические партнеры и самые близкие союзники.


А ведь по большому счёту оба лидера лишь говорят то, чего хотело бы подавляющее число граждан как России, так и Белоруссии – того, чтобы страны были не просто «самыми близкими союзниками», а, по сути, единым целым – тем самые Союзным государством. Сегодня Союзное государство и в свои половозрелые 20 лет никак не выберется из подгузников.

Дальше слов ситуация, как показали те самые 20 лет, по большинству направлений фактически не сдвинулась с мёртвой точки. Мало того, норовит отыграть ещё и в худшую сторону. Складывается впечатление, что лидерам наших государств нужно встречаться не реже одного раза в неделю, чтобы проблемы СГ РФ и РБ хоть как-то решались. Поговорили, пожали друг другу руки – пара-тройка важных договоров подписали, работа вроде как пошла. Разъехались по своим резиденциям – и началась снова старая песня: одних не устраивают тарифы на углеводороды, другие не в восторге от богатейшего «улова» креветок и сёмги. Одни нашли у других «бракованный калий», другие увидели у союзников палочку в молоке и твороге. За одними правда о том, что они помогают нераспространению НАТО на Восток, за другими правда о том, что помогают небесплатно. И чтобы клубок распутать противоречий и претензий, президентам снова нужно садиться в мягкие кресла друг возле друга и пытаться разъяснить друг другу собственную точку зрения.

Но ведь так можно и ещё 10-20 лет тянуть резину. Ведь если реальной, осмысленной и, если можно так выразиться, железобетонной базы под Союзное государство подведено в ближайшее время не будет, то где гарантии того, что после смены глав наших государств уцелеет хотя бы нынешняя вывеска? Гарантий, откровенно, ноль! Наши общие «партнёры», понимая это, потирают руки, рисуя картины того, как относительно легко можно будет внести раздрай в российско-белорусские контакты. Уже сейчас в Сети немало площадок, которые только и заняты публикацией идей о том, как расколоть, размежевать наши страны. Одна из таких – небезызвестный портал Хартия97, который утонул и в русофобии, и в белорусофобии, выставляя явный политический (если не сказать – майданный) заказ в виде «борьбы за свободу Беларуси». Отрыв Белоруссии от России и одновременно России от Белоруссии по украинскому сценарию – вот цель этих конторок, кормящихся с рук тех, кто распределяет западные гранты.

Основной вопрос: хватит ли у наших (и российских, и белорусских) руководителей политической и человеческой воли, чтобы сделать важный шаг в преодолении откровенного преступления исторических предшественников, совершённого в Беловежской пуще? Ведь, как оказалось, по пьяной лавочке соорудить не имеющий никакого отношения к легитимности «договор» по развалу единой страны (тем политпоколением) куда проще того, чтобы сделать трезвые и взвешенные шаги по восстановления исторической справедливости (политпоколением нынешним).

Товарищи президенты, будьте мужиками!..


Товарищи (или если угодно – господа) президенты, у вас есть реальный шанс сделать то, чего ждут десятки миллионов граждан «Союзного государства». Будьте же мужиками - чтобы сказано-сделано! Ну, если угодно – хотя бы ради ваших же электоральных рейтингов...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: http://president.gov.by
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:02
    ради ваших же электоральных рейтингов...

    Не ради ради рейтингов, а ради настоящей интеграции в единое государство !
    Uncle Lee
    1. народник Сегодня, 06:28
      Не пойдёт Лукашенко на создание единого государства. Он русофоб и его вечная цель - жить за счёт России. Удивляет, насколько люди не хотят видеть очевидное.
      народник
      1. 210окв Сегодня, 06:40
        Это Вы с чего решили?По цитатам вырванным из контекста?Безусловно только то,что он автократ,как и Путин.Тут все хороши,и в Минске и в Москве.Каждый старается одеяло тащить на свою сторону.Но я верю что жизнь сама заставит наши страны реально объединится..
        Цитата: народник
        Не пойдёт Лукашенко на создание единого государства. Он русофоб и его вечная цель - жить за счёт России. Удивляет, насколько люди не хотят видеть очевидное.
        210окв
        1. народник Сегодня, 06:55
          Его братская украина борется за независимость. Лукашенко сам об этом сказал.
          народник
        2. виктор н Сегодня, 07:28
          Вы приведенную цитату в рамочку вставьте - чтобы перед глазами всегда была. Лукашенко - не друг! Лукашенко - русофоб!
          Уж такой имидж себе заработал.
          Любители лапши могут млеть дальше от "бацьки".
          виктор н
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:27
    Пока Лукашенко у власти - этого НЕ БУДЕТ. Он слишком её любит - власть. Что буде после его естественного ухода - представить сложно. Никаких реальных конкурентов у него в Беларуси - не видно - всех вытравил. А безвластие в государстве - штука страшная.
    Горный стрелок
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:33
      Цитата: Горный стрелок
      Не пойдёт Лукашенко

      Цитата: Горный стрелок
      Пока Лукашенко у власти - этого НЕ БУДЕТ.

      Вот и призывает автор - отбросить президентам свои амбиции !
      Uncle Lee
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:31
        Вот и призывает автор - отбросить президентам свои амбиции !

        Так народ и не против. А амбиции (властные) наблюдаются с одной стороны - у Лукашенко.
        rotmistr60
      2. виктор н Сегодня, 07:32
        Ставить этих двух президентов на одну доску - это наивность.
        У Лукашенко непомерно завышенная самооценка. И это не лечится!
        И Вы не забывайте поговорочку: простота хуже воровства!
        виктор н
  3. alekc75 Сегодня, 06:39
    это всё к лукашу-он добровольно трон не отдаст
    alekc75
  4. Ken71 Сегодня, 06:42
    Единственный возможный вариант это белорусский федеральный округ
    Но тогда какой смысл луке растить принца
    Ken71
  5. inkass_98 Сегодня, 06:52
    Рыгорыч вспоминает о союзном государстве только в те моменты, когда ему что-то очень занадобится от России, многовекторный наш. О судьбе другого "многовекторного" он задумываться пока не хочет, а зря. В Ростове, конечно, местечко найдется, да вообще Россия большая, кого только не прятали у себя от бывших сограждан.
    А Путин говорит о Союзе скорее по традиции, понимая, что при живом Бацьке этого союза не будет, очень уж Лукашенко о короне мечтает, а кто ему даст в Москве воцариться?
    inkass_98
  6. Yak28 Сегодня, 07:10
    Союзным государством назвать сложно,тут даже по Крыму и общей ситуации на Украине разногласия.Приди завтра к власти в Белоруссии прозападный политик и всё,красные флаги сменятся на другие и стена с Россией,привет НАТО.
    Плюс к этому единым государства Россия ни с кем никогда не будет, так как в 1991г когда развалили СССР многие персонажи стали президентами.лидерами новоиспечённых государств и отдавать власть никто не захочет.
    Yak28
  7. VadimSt Сегодня, 07:55
    При двух царях и Лжедмитриев не нужно, как-бы до Семибоярщины не скатиться!
    О каких разделенных братских народах в лице русских, белорусов и украинцам можно говорить, если даже у нас, не Новороссия, которая на "переходной период" устраивает большинство народа Донбасса, а два независимых анклава - ЛНР и ДНР. А ведь до 1938 года, это была одна область - Сталинская (Донецкая).
    VadimSt
  8. Jurkovs Сегодня, 08:13
    На днях узнаем, сколько Лукашенко выпросил бабла у Путина.
    Jurkovs
  9. Dashout Сегодня, 08:46
    Цитата: Uncle Lee
    Вот и призывает автор - отбросить президентам свои амбиции !

    А Путину то зачем отбрасывать свои амбиции? У Путина с этим все в порядке, человек знает - что делает!
    Dashout
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