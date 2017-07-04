Товарищи президенты, будьте мужиками!..

В нынешнем году мы отметили 20-летие Союза Беларуси и России. Эта дата символизирует выбор основного вектора развития, обоюдное стремление к интеграции и глубокому взаимодействию в социальной, экономической, гуманитарной и иных сферах. За два десятилетия сделано немало. Производственная кооперация и реализуемые союзные программы свидетельствуют об эффективности объединения материальных и интеллектуальных возможностей наших государств. В результате значительные выгоды получают экономики Беларуси и России.

Беларусь и Россия - стратегические партнеры и самые близкие союзники.

В последний день июня все мы в очередной раз вспомнили о том, что Россия и Беларусь живут в Союзном государстве (СГ). Узнали из сводок о том, что президенты РФ и РБ приняли участие в очередном заседании Высшего совета СГ, в ходе которого были приняты 9 документов.В очередной раз и в России, и в Белоруссии узнали, что у Союзного государства «есть резервы». Эти резервы, как было отмечено, должны поспособствовать развитию взаимной торговли и выходу на «прежние показатели» в экономике. Сама отсылка к «прежним показателям» уже не то что бы насторожила, но в очередной дала понять, что в Союзном нашем государстве немало проблем дня сегодняшнего – причём таких, что даже было бы неплохо сделать несколько шагов назад, чтобы вернуться к более тесным и, как следствие, эффективным двусторонним отношениям.Откровенно говоря, Союзное государство России и Белоруссии – пожалуй, самое странное союзное государство в мире. Во-первых, хотя бы потому, что ни де-факто, ни де-юре никакого государства как такового нет. Ведь государство с двумя главами, двумя валютами, двумя официальными подходами к проблемам внешней политики, двумя, по сути, разными экономическими моделями и прочими «двумя», при всём уважении, можно называть как угодно, но только не государством в энциклопедическом смысле этого слова.Союзничество... Это вроде бы есть. Вместе проводим военные учения. Вместе стараемся развивать региональное партнёрство. Но военные учения Россия и с Монголией проводит, и с Сербией. А региональные контакты развивает, к примеру, с Италией и Германией. Но только вряд ли у кого-то хватит смелости сказать, что с той же Монголией или Италией у Российской Федерации полноценное союзничество...Вот и получается, к большому личному (считаю, что не только моему личному) сожалению, у Союзного государства есть название, достаточно красочная вывеска, есть официальный сайт, есть даже, ни много ни мало, Госсекретарь (Григорий Рапота), но, если копнуть даже «на полштыка» поглубже – нет никакой реально выстроенной за годы декларативного существования СГ базы. Ведь назвать можно как угодно громко, но сути это не меняет – до интеграции, которая анонсировалась изначально, очень и очень далеко.Из заявления президента РБ Александра Лукашенко, посетившего РФ на днях:Из заявления президента России Владимира Путина:А ведь по большому счёту оба лидера лишь говорят то, чего хотело бы подавляющее число граждан как России, так и Белоруссии – того, чтобы страны были не просто «самыми близкими союзниками», а, по сути, единым целым – тем самые Союзным государством. Сегодня Союзное государство и в свои половозрелые 20 лет никак не выберется из подгузников.Дальше слов ситуация, как показали те самые 20 лет, по большинству направлений фактически не сдвинулась с мёртвой точки. Мало того, норовит отыграть ещё и в худшую сторону. Складывается впечатление, что лидерам наших государств нужно встречаться не реже одного раза в неделю, чтобы проблемы СГ РФ и РБ хоть как-то решались. Поговорили, пожали друг другу руки – пара-тройка важных договоров подписали, работа вроде как пошла. Разъехались по своим резиденциям – и началась снова старая песня: одних не устраивают тарифы на углеводороды, другие не в восторге от богатейшего «улова» креветок и сёмги. Одни нашли у других «бракованный калий», другие увидели у союзников палочку в молоке и твороге. За одними правда о том, что они помогают нераспространению НАТО на Восток, за другими правда о том, что помогают небесплатно. И чтобы клубок распутать противоречий и претензий, президентам снова нужно садиться в мягкие кресла друг возле друга и пытаться разъяснить друг другу собственную точку зрения.Но ведь так можно и ещё 10-20 лет тянуть резину. Ведь если реальной, осмысленной и, если можно так выразиться, железобетонной базы под Союзное государство подведено в ближайшее время не будет, то где гарантии того, что после смены глав наших государств уцелеет хотя бы нынешняя вывеска? Гарантий, откровенно, ноль! Наши общие «партнёры», понимая это, потирают руки, рисуя картины того, как относительно легко можно будет внести раздрай в российско-белорусские контакты. Уже сейчас в Сети немало площадок, которые только и заняты публикацией идей о том, как расколоть, размежевать наши страны. Одна из таких – небезызвестный портал Хартия97, который утонул и в русофобии, и в белорусофобии, выставляя явный политический (если не сказать – майданный) заказ в виде «борьбы за свободу Беларуси». Отрыв Белоруссии от России и одновременно России от Белоруссии по украинскому сценарию – вот цель этих конторок, кормящихся с рук тех, кто распределяет западные гранты.Основной вопрос: хватит ли у наших (и российских, и белорусских) руководителей политической и человеческой воли, чтобы сделать важный шаг в преодолении откровенного преступления исторических предшественников, совершённого в Беловежской пуще? Ведь, как оказалось, по пьяной лавочке соорудить не имеющий никакого отношения к легитимности «договор» по развалу единой страны (тем политпоколением) куда проще того, чтобы сделать трезвые и взвешенные шаги по восстановления исторической справедливости (политпоколением нынешним).Товарищи (или если угодно – господа) президенты, у вас есть реальный шанс сделать то, чего ждут десятки миллионов граждан «Союзного государства». Будьте же мужиками - чтобы сказано-сделано! Ну, если угодно – хотя бы ради ваших же электоральных рейтингов...