Украинский генерал: Санкции и американское оружие заставят Путина бросить Донбасс
Главным условием для того, чтобы Владимир Путин оставил Донбасс, являются экономические санкции против России с одновременным предоставлением Украине современного летального вооружения. Такое мнение «Обозревателю» высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
В данном контексте генерал отметил:
В то же время Романенко убеждён: речь не может идти о том, что Донбассу удастся без труда вернуться в состав Украины.
Ранее Романенко заявил, что Украине необходимо подождать подходящий момент для нападения на Россию.
Расширение экономических санкций, то есть реализация проекта по импорту сжиженного газа из США в Европу, остановка проектов по сооружению газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток». Плюс не предоставлять россиянам технологий для разработки природных ресурсов в сложных условиях— сказал он, отвечая на вопрос, какие меры заставили бы Кремль уйти из Донбасса.
В данном контексте генерал отметил:
Советский Союз развалился по многим причинам, но в первую очередь он был подорван экономически, на почве газа и нефти. Здесь история та же: Россия — правонаследница Советского Союза. Такие меры однозначно надорвут экономику России и заставят Путина прореагировать
В то же время Романенко убеждён: речь не может идти о том, что Донбассу удастся без труда вернуться в состав Украины.
Потребуются колоссальные усилия, в первую очередь со стороны Украины, а также помощь союзников— сказал он.
Ранее Романенко заявил, что Украине необходимо подождать подходящий момент для нападения на Россию.
Так же, как они в 2014 году, нам надо выбрать время, когда они максимально ослабнут, задействовать все международные возможности, и использовать весь наш опыт, накопившийся за годы войны – вплоть до ведения боевых действий. Военные всегда должны быть готовы к своему применению. При военно-политической необходимости это должно быть осуществлено- подчеркнул он.
В плане перспектив войны на Донбассе очень большое значение для нас сейчас имеет внешний международный фактор. Думаю, ситуация должна проясниться к августу месяцу 2017 года. И мы, и Россия, и международное сообщество готовятся к этому- добавил Игорь Романенко.
Использованы фотографии: https://www.novorosinform.org/
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