18:16 03 июля

Украинский генерал: Санкции и американское оружие заставят Путина бросить Донбасс

Главным условием для того, чтобы Владимир Путин оставил Донбасс, являются экономические санкции против России с одновременным предоставлением Украине современного летального вооружения. Такое мнение «Обозревателю» высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Расширение экономических санкций, то есть реализация проекта по импорту сжиженного газа из США в Европу, остановка проектов по сооружению газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток». Плюс не предоставлять россиянам технологий для разработки природных ресурсов в сложных условиях
— сказал он, отвечая на вопрос, какие меры заставили бы Кремль уйти из Донбасса.




В данном контексте генерал отметил:

Советский Союз развалился по многим причинам, но в первую очередь он был подорван экономически, на почве газа и нефти. Здесь история та же: Россия — правонаследница Советского Союза. Такие меры однозначно надорвут экономику России и заставят Путина прореагировать


В то же время Романенко убеждён: речь не может идти о том, что Донбассу удастся без труда вернуться в состав Украины.

Потребуются колоссальные усилия, в первую очередь со стороны Украины, а также помощь союзников
— сказал он.

Ранее Романенко заявил, что Украине необходимо подождать подходящий момент для нападения на Россию.

Так же, как они в 2014 году, нам надо выбрать время, когда они максимально ослабнут, задействовать все международные возможности, и использовать весь наш опыт, накопившийся за годы войны – вплоть до ведения боевых действий. Военные всегда должны быть готовы к своему применению. При военно-политической необходимости это должно быть осуществлено
- подчеркнул он.

В плане перспектив войны на Донбассе очень большое значение для нас сейчас имеет внешний международный фактор. Думаю, ситуация должна проясниться к августу месяцу 2017 года. И мы, и Россия, и международное сообщество готовятся к этому
- добавил Игорь Романенко.

Использованы фотографии: https://www.novorosinform.org/
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. mayday Сегодня, 16:53
    Расширение экономических санкций, то есть реализация проекта по импорту сжиженного газа из США в Европу, остановка проектов по сооружению газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток». Плюс не предоставлять россиянам технологий для разработки природных ресурсов в сложных условиях


    Четко дядя заучил, молодец, отработал свои гроши..
    mayday
    1. Зяблицев Сегодня, 16:57
      Вот я служил срочную службу, командовал после училища взводом, ротой, батальоном и подметил одну тенденцию - командир взвода - Петров, Иванов, Сидоров! Начальник продсклада - Романенко, Сидоренко, Петренко иногда им конкуренцию создавали Аганесян, Мартиросян...Никакого не хочу оскорбить! Все украинцы, как и армяне, встречавшиеся на моем пути были хорошие и достойные люди, но тенденцию я все таки заметил....Вот этот хмырь, как раз из тех, с кем меня, слава богу судьба не свела, но и вояка видимо из него то же еще тот будет... laughing
      Зяблицев
      1. Владимир16 Сегодня, 17:03
        Упырь в Минске получил военное образование, затем академию Жукова закончил в России (при СССР). Затем положил болт на присягу Родине. Теперь под желто-синими знаменами поливает грязью страну где получил высшее военное образование.
        Видимо учился хреново ежели на старость прос.рал свою армию и весь изошел на слюни. Лишь попрошайничает и брешет. Родня вышлите ему сала кусок. Обязательно желто-зеленого цвета, свежачОк)))
        Владимир16
      2. Искандер Ш Сегодня, 17:03
        Цитата: Зяблицев
        Все украинцы, встречавшиеся на моем пути хорошие и достойные люди, но тенденцию я все таки заметил.


        Толерантненько smile Хохол без лычки, что звезда без затычки. Любыми способами, но пролезть в сержанты.
        Искандер Ш
        1. 210окв Сегодня, 17:29
          Давайте недоумки.Ждем!Но тогда не верещите что пойдут клочки по закоулочкам..И духа вашего ущербного не останется!Будет великое бегство бандеровцев на запад..
          210окв
          1. vovanpain Сегодня, 17:40
            Цитата: 210окв
            Давайте недоумки.Ждем

            Дмитриий! hi Они мечтают пройтись по Красной Площади. fellow Иногда мечты сбываются. laughing feel
            vovanpain
        2. ЛукичЪ Сегодня, 17:32
          Цитата: Искандер Ш
          Любыми способами, но пролезть в сержанты.

          какие сержанты? ефрейсторской лычке были рады
          ЛукичЪ
      3. Балу Сегодня, 17:49
        Украинский генерал: Санкции и американское оружие заставят Путина бросить Донбасс

        А про Крым чё, уже не нужен?
        Огромная Украина не может справиться с 20 раз меньшим населением шахтеров, пенсионеров и детишек. Россия виновата. Куда этот генерал денется, когда земля Украины пойдет с молотка иностранцам, когда шахты начнут заваливать отходами со свалок европы? Офицер ВСУ это как монашка пониженной социальнойй ответственности.
        Балу
    2. Комментарий был удален.
      1. Андрей К Сегодня, 17:07
        Владимир16
        ...Видимо учился хреново ежели на старость прос.рал свою армию и весь изошел на слюни...

        Романенко:
        ...Советский Союз развалился... на почве газа и нефти...
        ...Потребуются колоссальные усилия, в первую очередь со стороны Украины...

        А мы то, по простогте душевной, про воровство газа в "нэзалэжной"...
        А тут вон оно как: скакуны в авангарде борьбы с Россией, прилагали усилия к её развалу через газ и нефть... lol
        Андрей К
  2. dsm100 Сегодня, 16:53
    "что Украине необходимо подождать подходящий момент для нападения на Россию"....
    Одно слово Дэбил.
    dsm100
    1. ЛукичЪ Сегодня, 17:34
      Цитата: dsm100
      "что Украине необходимо подождать подходящий момент для нападения на Россию"....

      ждуссссс.... с нетерпением
      ЛукичЪ
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:55
    Главным условием для того, чтобы Владимир Путин оставил Донбасс, являются экономические санкции против России с одновременным предоставлением Украине современного летального вооружения.


    Еще один последователь БИСМАРКА и ГИТЛЕРА нарисовался...разочарую его...
    сейчас РОССИЯ борется за свое выживание и вопрос ресурсов тут стоит на втором месте...или нас сожрут или мы отстоим свое право на существование как народ ...как РУССКИЙ народ ...или нас загонят в мурманские болота ...о чем всегда мечтали англосаксы.
    Тот же ЛЕХА
    1. Подрезчик Сегодня, 17:01
      Седьмой параноик! Больше считать не буду! В правительстве Украины или были, и есть одни больные паранойей люди! Этож надо додуматься выбирать момент нападения на Россию...Семь параноиков за 2 дня, и все в одном месте!
      Подрезчик
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:32
        Цитата: Подрезчик
        Седьмой параноик! Больше считать не буду!

        А оно тебе вообще надо было ? Саня , неблагодарное это занятие - пациентов психушки считать . wink
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 17:43
          Надеялся на обратный результат,Паша! Зря надеялся...
          Подрезчик
  4. Искандер Ш Сегодня, 16:56
    Кто о чем, а рагуль мечтает, что всё за него сделают. А он тока варенники жракать будет.
    Искандер Ш
    1. ЛукичЪ Сегодня, 17:39
      Цитата: Искандер Ш
      Кто о чем, а рагуль мечтает, что всё за него сделают. А он тока варенники жракать будет.

      а натура такая
      ЛукичЪ
  5. Комментарий был удален.
  6. НЕКСУС Сегодня, 17:00
    Плюс не предоставлять россиянам технологий для разработки природных ресурсов в сложных условиях

    А у нас этих технологий нет? laughing
    Такие меры однозначно надорвут экономику России и заставят Путина прореагировать

    Меры ,которые были предприняты в отношении своего народа,заставят украинский народ ПРОРЕАГИРОВАТЬ,тк в скором будущем ему жрать захоца. И тогда кастрюлька на пустой голове не поможет.
    нам надо выбрать время, когда они максимально ослабнут, задействовать все международные возможности, и использовать весь наш опыт, накопившийся за годы войны – вплоть до ведения боевых действий.

    Я интересуюсь,с какой планеты сие членистоногое?Или из какой реальности? Какие боевые действия?Мородерство,убийство гражданских,предательство,нацизм-это боевые действия?
    И мы, и Россия, и международное сообщество готовятся к этому

    Подготовка видимо-это отправка честно наворованного и отнятого в офшоры и покупка билета в один конец?
    НЕКСУС
    1. ЛукичЪ Сегодня, 17:45
      Цитата: НЕКСУС
      А у нас этих технологий нет?

      какие есть в руине, у нас нет

      ЛукичЪ
  7. ronnon Сегодня, 17:07
    Ранее Романенко заявил, что Украине необходимо подождать подходящий момент для нападения на Россию.
    Спроси у Гитлера или Наполеона, когда нужно нападать на Россию, или вот когда начнётся какая ни будь стройка века, когда потребуется труд военнопленных, вот тогда и нападай. bully
    ronnon
  8. авангард Сегодня, 17:08
    А за чем самой сильной армии оружие кляньчить? Главное патроны попросить не забудьте, убогие!
    авангард
    1. ЛукичЪ Сегодня, 17:46
      Цитата: авангард
      Главное патроны попросить не забудьте, убогие!

      да они одними штыками любую армию разгонят
      ЛукичЪ
  9. ronnon Сегодня, 17:13
    "Потребуются колоссальные усилия, в первую очередь со стороны Украины, а также помощь союзников"
    Разве у Украины есть союзники? о_О... У Украины есть только хозяева за бугорные, а друзей и союзников нету, кому захочется мараться об неонацистскую страну."Союзнички" приказали уничтожать своё население вот каты у власти засучив рукава выполняют приказ хозяина за мелкие подачки, вроде уголька с Пенсильвании.
    ronnon
  10. Слава Беркуту Сегодня, 17:18
    То есть целый генерал-лейтенант самой мощной армии в европе, которая три года отбивает яростные атаки ахрессора, перемалывая целые российские бригады и дивизии, и понеся при этом потери в районе 2500 человек убитыми, заявляет что победить на Донбассе можно только экономическим удушением России, сложив для этого усилия всех стран Европы, Северной Америки и Турции? Это самая натуральная ЗРАДА. Предлагаю люстрировать заца за пораженческие настроения.
    Слава Беркуту
    1. ЛукичЪ Сегодня, 17:50
      Цитата: Слава Беркуту
      То есть целый генерал-лейтенант самой мощной армии в европе, которая три года отбивает яростные атаки ахрессора, перемалывая целые российские бригады и дивизии

      да вообще как они ещё до Москвы не дошли
      ЛукичЪ
  11. Сергей-8848 Сегодня, 17:20
    Кроме того, что наплёл генерал, хотелось бы узнать мнение всех 48 великих украинских адмиралов, а также послушать более внятного начальника транспортного цеха!
    Сергей-8848
  12. JonnyT Сегодня, 17:20
    Санкции и американское оружие заставят Путина бросить Донбасс и взяться за Харьков, Днепропетровск, Одессу......
    Чем больше сдавишь пружину, тем сильнее пружина ударит по лбу.

    В украинском "инштемблите" каждый мнит себя великим санкционером-конгресменом США, не меньше
    JonnyT
  13. Fitter65 Сегодня, 17:26
    Главным условием для того, чтобы Владимир Путин оставил Донбасс, являются экономические санкции против России с одновременным предоставлением Украине современного летального вооружения

    Чем-то напоминают нацистскую Германию времён её конца,когда из всех радиоприёмников неслось,что вот-вот Германия применит своё новое чудо-оружие и погонит вспять "восточных варваров".Всё надеются на санкции-так после Октябрьской революции мы почти до самой войны были под санкциями,никто с Советским правительством не торговал,правда с радостью через различные Торгсины и Амторги продавали и танки(с лицензией на их производство) и авиамоторы,и целые автозаводы...Так что вариант на счёт санкций проходили.А вот радостные вопли что запад вас поддержит? Ну-ну...Поляков в сентябре 1939 года они очень сильно поддержали.так сильно что их правительство через две недели в Лондон смылось-хорошо хоть не выгналии из туманного Альбиона .В 1944 спровоцировали Варшавское восстание-давайте паны мы вам поможем...И чем помогли?наши лётчики на По-2 больше грузов скинули восставшим(хотя мы не обещали обеспечивать это восстание),чем их лучшие лондонские друзья на своих Ланкастерах и Галифаксах.Так что давай надейся ,что запад вам поможет.Хотя поможет,без последних штанов остаться.Д.Б!
    Fitter65
  14. Роберт Родионов Сегодня, 17:29
    Наивный мечтатель, Россия никогда не оставит Донбасс, потому-что это вопрос жизни и смерти для нее. Россия своих не предает, в отличие от Порошенко со своими подельниками, которые продали свой народ за подачки от Большого Хозяина.
    Роберт Родионов
  15. Langf Сегодня, 18:13
    Как живут, непонятно: газет не читают, на ошибках не учатся, ушки мочками заткнуты, глазки во внутрь тельца упавшие - мечтают чего-то там промеж себя, может даже бумажными самолетиками кидаются. Счастливые люди!
    Langf
Картина дня