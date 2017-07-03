Украинский генерал: Санкции и американское оружие заставят Путина бросить Донбасс

Расширение экономических санкций, то есть реализация проекта по импорту сжиженного газа из США в Европу, остановка проектов по сооружению газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток». Плюс не предоставлять россиянам технологий для разработки природных ресурсов в сложных условиях

Советский Союз развалился по многим причинам, но в первую очередь он был подорван экономически, на почве газа и нефти. Здесь история та же: Россия — правонаследница Советского Союза. Такие меры однозначно надорвут экономику России и заставят Путина прореагировать

Потребуются колоссальные усилия, в первую очередь со стороны Украины, а также помощь союзников

Так же, как они в 2014 году, нам надо выбрать время, когда они максимально ослабнут, задействовать все международные возможности, и использовать весь наш опыт, накопившийся за годы войны – вплоть до ведения боевых действий. Военные всегда должны быть готовы к своему применению. При военно-политической необходимости это должно быть осуществлено

В плане перспектив войны на Донбассе очень большое значение для нас сейчас имеет внешний международный фактор. Думаю, ситуация должна проясниться к августу месяцу 2017 года. И мы, и Россия, и международное сообщество готовятся к этому