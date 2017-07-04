ВМС Китая: новинки и будущие приобретения



Эсминец типа "052D". Фото Wikimedia Commons



Серийный фрегат "Тип 054". Фото Wikimedia Commons



Один из кораблей типа "056". Фото Wikimedia Commons



Перспективный авианосец после спуска на воду. Фото "Синьхуа" / russian.news.cn



Спуск на воду головного эсминца типа "055". Фото Wikimedia Commons



Судно комплексного снабжения проекта "901". Фото Dambiev.livejournal.com



Разведывательное судно типа "815A". Фото Dambiev.livejournal.com



Гидрологическое судно проекта "636A". Фото Dambiev.livejournal.com



Разведывательное судно-катамаран. Фото Bmpd.livejournal.com

По материалам сайтов:

http://globalsecurity.org/

http://defence-update.com/

http://armyrecognition.com/

https://sinodefence.com/

http://china-defense.blogspot.fr/

http://bmpd.livejournal.com/

The Military Balance 2017

Китайская Народная Республика уже стала региональной державой и теперь стремится в мировые лидеры. Одним из способов достижения подобных целей является развитие вооруженных сил в целом и военного флота в частности. В течение нескольких последних лет китайское командование и судостроение запустили ряд смелых программ, результатом которых должно стать обновление корабельного состава ВМС. Определенные результаты уже были получены. Так, к настоящему времени судостроение смогло выйти на достаточно высокие темпы выпуска новой техники.Несколько дней назад закончилось первое полугодие 2017-го, что позволяет подвести некоторые итоги. В контексте китайского военного кораблестроения можно отметить заметные успехи количественного и качественного характера. В течение шести последних месяцев промышленность завершила строительство, испытала и передала заказчику несколько новых крупных кораблей разных классов. Рассмотрим последние достижения Китая, новые приобретения его военно-морских сил и текущие работы китайского судостроения.С начала текущего десятилетия судостроение ВМС выполняет заказ по строительству эсминцев типа «052D». В общей сложности планируется построить 13 подобных кораблей. До начала 2017 года были построены и введены в боевой состав флота четыре корабля такого типа. В январе этого года пятый корабль серии завершил прохождение испытаний и был принят флотом. По имеющимся данным, еще четыре эсминца в настоящее время проходят испытания и в обозримом будущем войдут в состав ВМС. На второе полугодие 2017-го запланирована сдача трех кораблей. Последний из заказанных эсминцев, не так давно спущенный на воду, должен начать службу в 2019 году.Корабли типа «052D» имеют полное водоизмещение 7,5 тыс. т и оснащаются комбинированной энергетической установкой, включающей дизельные и газотурбинные двигатели. Они способны развивать скорость до 31 узла и проходить на одной заправке топливом до нескольких тысяч миль. Эсминец несет универсальную пусковую установку с 64 ячейками для ракет различных типов. Корабль может нести противокорабельные, противолодочные, крылатые и зенитные ракеты нескольких типов. Также предусматривается применение пусковой установки для зенитных ракет HHQ-10. Эсминцы оснащаются 130-мм артиллерийской установкой и торпедными аппаратами. Имеется авиационная группа в виде одного вертолета.Еще более крупной и амбициозной является программа строительства многофункциональных фрегатов проекта «054A», стартовавшая в конце прошлого десятилетия. К настоящему времени несколько китайских заводов успели построить и передать флоту 26 подобных кораблей. Еще два находятся на разных стадиях строительства. Последние на данный момент фрегаты были введены в состав ВМС в двадцатых числах июня. После их передачи промышленности осталось достроить только два корабля. Их передадут в следующем году, в результате чего имеющийся заказ будет полностью выполнен.Фрегаты типа «054A» представляют собой надводные корабли длиной 134 м с водоизмещением чуть более 4 тыс. т. Они оснащаются комбинированной силовой установкой на основе четырех дизельных двигателей и способны разгоняться до 27 узлов. Фрегат несет одну универсальную пусковую установку с 32 ячейками для ракет разного назначения. Для использования противокорабельных ракет C-803 предлагаются две отдельные установки. Артиллерия представлена системами калибром 76 и 30 мм. Имеется комплекс противолодочного вооружения в виде торпедных аппаратов, пусковых установок для ракет и бомбометов. Корабль может нести вертолет.С 2013 года ВМС НОАК эксплуатирует корветы проекта «056». Базовый проект получил определенное развитие, в результате чего в серию пошли корабли типа «056A». Корветы двух модификаций строятся до сих пор. По разным данным, командование флота планирует получить до 50-60 кораблей этого семейства, из которых построено более 30-35. Не так давно флот получил очередные корабли семейства, относящиеся к модификации проекта с литерой «A».В планах на этот год имеется сдача пяти корветов, из которых три уже стали предметом акта о приемке. Еще два корабля проходят испытания и до конца года начнут службу.Проектом «056» / «056A» предусматривается строительство кораблей водоизмещением около 1500 т и длиной 90 м. Корветы комплектуются парой дизельных двигателей, позволяющей им развивать скорость до 25 узлов. Корабль несет всего четыре противокорабельные ракеты YJ-83, а также одну пусковую установку зенитных ракет FL-3000N с боекомплектом в виде восьми изделий. Также имеются 76-мм и 30-мм артиллерийские установки и два строенных торпедных аппарата. В корме располагается вертолетная площадка.Некоторые программы строительства кораблей отличаются сложностью и длительностью реализации, из-за чего в рассматриваемый период получены лишь ограниченные результаты. Так, некоторые крупные корабли, представляющие особый интерес для ВМС КНР, пока не успели войти в состав флота, хотя и были спущены на воду.Самое важное и значимое событие в таком контексте произошло 25 апреля. На воду был спущен первый авианосец проекта «001A». Этот корабль, в отличие от предыдущего авианосца «Ляонин» типа «001», был полностью построен силами китайской промышленности, хотя и с использованием заимствованных наработок. В настоящее время корабль, имя которого до сих пор не публиковалось, остается у причальной стенки и достраивается. На завершение строительства и проведение испытаний уйдет несколько лет. В боевой состав флота корабль включат только в 2020 году.Новый китайский авианосец будет иметь длину 315 м и полное водоизмещение на уровне 70 тыс. т. Известно об использовании котлотурбинной энергетической установки, работающей на четыре гребных винта. Из-за этого максимальная скорость останется на уровне аналогичных кораблей – до 30-31 узла. Авианосец сможет нести до полусотни летательных аппаратов разных классов и типов, а также обеспечивать их постоянную боевую работу.25 июня состоялась торжественная церемония спуска на воду другого крупного корабля. Головной эсминец проекта «055» был заложен около трех лет назад, а теперь был выведен из цеха и поставлен к стенке для достройки. Ранее состоялась закладка еще трех кораблей такого типа. Головной эсминец будет передан военно-морским силам только в следующем году. Остальные строящиеся корабли пополнят боевой состав позже, в конце десятилетия.По имеющимся данным, эсминцы проекта «055» представляют собой дальнейшее развитие идей, заложенных в предыдущих проектах семейства «054». Повышать технические, боевые и эксплуатационные характеристики предлагалось за счет наращивания размеров и водоизмещения, что позволило получить заметный прирост доступных объемов. Увеличение длины до 180 м привело к росту водоизмещения до 10 тыс. т. Тип энергетической установки неизвестен, но есть основания предполагать применение комбинированной системы с дизельными и газотурбинными двигателями, при помощи которых корабль сможет развивать скорость более 30 узлов.Перед надстройкой и позади нее эсминцы «055» должны нести по одной универсальной пусковой установке с 64 ячейками на каждой. По разным данным, корабль сможет нести противокорабельные, противолодочные, крылатые и зенитные ракеты различных типов. Одним из главных ударных средств может стать перспективная противокорабельная ракета YJ-100 с дальностью полета до 800 км. Ракетное вооружение будет дополнено артиллерийскими системами калибров 130 и 30 мм, а также отдельным зенитным комплексом HQ-10 с собственной пусковой установкой. В кормовой части корабля предусматривается ангар на два вертолета.15 июня состоялась церемония спуска на воду очередного универсального десантного корабля типа «071». Это уже пятый корабль своего проекта. Согласно известным планам, на достройку корабля уйдет несколько месяцев, после чего он выйдет на испытания. Сдача УДК запланирована на следующий год. Он пополнит уже существующую группировку из четырех однотипных кораблей. Известно, что в настоящее время китайская промышленность строит еще один такой корабль, которому предстоит начать службу в конце десятилетия.УДК типа «071» имеют полное водоизмещение 25 тыс. т при общей длине 210 м. Они способны развивать скорость до 25 узлов и показывать дальность плавания порядка 10 тыс. миль. Корабли вооружаются 76-мм и 30-мм артиллерийскими установками, а также крупнокалиберными пулеметами и системами постановки помех. УДК «071» способны брать на борт до двух десятков бронемашин разных типов или до 800 бойцов с оружием. Ангар и кормовая площадка обеспечивают работу четырех вертолетов. В доковой камере может разместиться до четырех десантных катеров.Параллельно со строительством боевых кораблей ведется постройка вспомогательных и специальных судов. 5 июня китайские кораблестроители спустили на воду второе судно комплексного снабжения, построенное по проекту «901». Согласно имеющимся сведениям, в обозримом будущем это судно будет достроено и выведено на испытания. Завершить все необходимые работы планируется в следующем году. Еще в прошлом году на воду спустили головное судно этого проекта, которое к настоящему времени было достроено и выведено на испытания. Согласно разным источникам, в ближайшее время оно пройдет все проверки и пополнит состав ВМС.Проект «901» является одной из самых интересных разработок китайского судостроения. Техника этого типа является одними из самых крупных судов китайского флота, а кроме того, может претендовать на место в списке крупнейших судов снабжения в мире. По имеющимся данным, водоизмещение таких судов достигает 45-50 тыс. т. Для перевозки максимально возможного количества грузов используется корпус особо крупных габаритов. В частности, его ширина превышает 30 м. Судно снабжения оснащается четырьмя газотурбинными двигателями суммарной мощностью 150 тыс. л.с. и способно развивать скорость до 25 узлов. Согласно разным оценкам, суда типа «901» могут брать на борт боеприпасы, топливо и иные грузы, что позволяет им действовать в составе ордеров и снабжать другие корабли необходимыми припасами. Возможно, новейшие крупные суда в будущем станут сопровождать авианосные ударные группы ВМС НОАК, ядром которых будут корабли типа «001A».В январе военно-морские силы Китая получили очередной разведывательный корабль семейства «815». Шестой корабль серии был построен по проекту «815A» и отличается от предшественников повышенными характеристиками и улучшенными возможностями. Таким образом, в составе китайских ВМС имеется уже шесть кораблей семейства «815». Планы по строительству новых разведчиков остаются неизвестными. Длина кораблей семейства составляет 130 м, водоизмещение – 6 тыс. т. Точные сведения о составе бортового оборудования отсутствуют. Известно, что корабль «815A» может нести радиолокационные станции и средства радиотехнической разведки.30 марта состоялся спуск на воду нового гидрографического судна типа «636A». Это уже шестой корабль своего проекта (седьмой, если учитывать единственное судно типа «636»). В связи со специфическими задачами, технические подробности проекта не раскрываются. Очевидно, что на борту нового судна и его предшественников присутствует значительное число специальных систем, необходимых для исследования океана и решения особых задач, в том числе на больших глубинах. Судно имеет длину 130 м и водоизмещение менее 5900 т.26 июня на воду спустили перспективное разведывательное судно-катамаран. По известным данным, судно водоизмещением 5 тыс. т предназначается для отслеживания подводной обстановки и поиска подлодок противника. Решать такие задачи предлагается при помощи набора гидроакустических станций, в составе одной из которых имеется буксируемая антенная решетка. Применение катамаранной схемы позволило повысить мореходность в сложных условиях, а также, вероятно, дало некоторые преимущества, связанные с решением основных задач. Останется ли новое судно-разведчик единственным представителем своего типа или будут строиться его «систешипы» – неизвестно.Нетрудно подсчитать, что за первое полугодие 2017 года китайская судостроительная промышленность передала военно-морским силам 6 кораблей нескольких классов и типов. При этом речь идет о кораблях малого и среднего водоизмещения. До конца текущего года флот должен будет получить еще шесть кораблей трех типов. В этом году были или будут спущены на воду несколько кораблей, которые должны быть достроены и переданы флоту только в обозримом будущем. Так, 8 кораблей и судов должны поступить на службу в следующем году, а головной авианосец нового проекта передадут флоту еще позже.Как видим, китайское судостроение вышло на высокие темпы производства, и ставит новые для себя рекорды. Всего за несколько месяцев удалось сдать заказчику или подготовить к достройке с последующими испытаниями значительное число достаточно крупных и мощных кораблей. Так, только в этом году в боевой и вспомогательный состав войдет около дюжины кораблей и судов. Значительная часть выполняемых заказов, ожидаемо, продолжит выполняться в следующие годы.Китайская Народная Республика имеет свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что вызывает беспокойство со стороны третьих стран. Другие государства Тихого океана, интересы которых затрагивает деятельность Китая, развивают свои армии и флоты, а китайское командование реагирует на это соответствующим образом. Как следствие, в течение нескольких последних лет китайское судостроение работает в полную силу и параллельно наращивает промышленный потенциал. Строятся все новые и новые корабли, отличающиеся от предшественников большими размерами и повышенными боевыми характеристиками. Приведут ли такие события к новой гонке вооружений в регионе – пока остается только гадать. Однако уже сейчас ясно, что Китай имеет желание обновлять свои ВМС, а кроме того, располагает необходимыми для этого возможностями. Результат взаимодействия таких желаний с подобными возможностями можно наблюдать уже сейчас.