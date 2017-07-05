Миссия «Россия»

Сегодня очень многие российские политики, журналисты, аналитики и простые обыватели удивляются, почему против России началась информационная война. Вернее, не удивляются, а недоумевают на этот счет. Большинство объясняет это тем, что Россия стала вести активную внешнюю политику (назовем все происходящее так). Так сказать, вернула статус великой державы. Мы не будем отрицать и тот факт, что недавние события стали поводом для этой «войны».Но эти люди просто не знают одного: такая информационная война (или даже травля) Запад — Россия является нормальным положением вещей в европейской (а сегодня уже и в мировой) политике с XIX века, если даже не с конца XVIII века.Россия с конца XVIII века была постоянно в состоянии негласной войны с Западом, а перманентная информационная война — лишь ее следствие. Говоря про XX век, приведем только памятное всем жителям Советского Союза знаменитое выражение Рональда Рейгана: «Evil empire» (Империя зла).Причины современной информационной войны кроются совсем не в «присоединении Крыма» или «помощи Донбассу» — это поводы.Главная причина очень проста: Россия является империей, причем империей не в смысле управления (это как-нибудь наши западные «друзья» перетерпели бы), а империей в смысле своих геоэкономических, а, следовательно, и геополитических интересов.Сразу определимся, что современной «империей» является страна, имеющая в современном мире экономические (следовательно, политические) амбиции, выходящие за рамки своей территории, готовая участвовать в решении мировых проблем (геоэкономисты говорят: в дележе мирового дохода) с учетом своей пользы, имеющая достаточно сильную армию, чтобы поддерживать свою независимость и свои интересы, и зачастую являющаяся гегемоном в своём регионе.С момента появления и до сегодняшнего дня у Российской империи всегда были «имперские» стратегические интересы, иногда просто бывали исторические периоды, когда Россия на время «забывала» о них.Так, начиная с XIX века, Россия боролась за контроль над Черным морем, а после за Черноморские проливы. Можно очень долго рассказывать про войны, дипломатические интриги и многое другое. Но факт остается фактом: чтобы остановить расширение России и не позволить ей контролировать Черноморские проливы, Запад прилагал колоссальные усилия: начал Крымскую войну (1853-1856), устроил Берлинский конгресс (1878), поддерживал мюридизм во время Кавказской войны, развязывал войны между Россией и Ираном и Турцией. Этот список можно бесконечно продолжать, но необходимо добавить, что Россия один раз была очень близка к выполнению этой стратегически важной задачи — во время Первой мировой войны (в случае победы Антанты Россия получала проливы).Кавказ несколько веков для России является важнейшим стратегически регионом, как минимум потому, что это «дорога» на Восток в обход Черноморско-Балканского региона. Посмотрев карту, увидим, что Россия всегда контролировала «пешие» маршруты на Ближний Восток и занимала стратегически важное положение наравне с Турцией.А в связи с тем, что Россия с середины XIX века контролировала Кавказ (окончательно с 1864 года с момента окончания Кавказской войны), у нее были интересы и на Ближнем Востоке. В XIX веке они заключались в контроле над доступом к «святым местам», а сегодня в контроле над нефтяными и газовыми месторождениями, а вернее путями их доставки в Европу.Продвигаясь в Сибирь, в Средней Азии Россия вела борьбу за контроль над большинством государств этого региона, и надо сказать, что Россия с XIX века не просто контролировала местные государства, а они были включены в состав страны. Но, увы, это закончилось с распадом Советского Союза.Безусловный геополитический интерес России — Восточная Европа, ведь именно этот регион создает буфер безопасности от Западной Европы. Обратите внимание на то, что со времен первого раздела Польши (Речи Посполитой) в 1772 году и до распада Организации Варшавского договора в 1991 году Россия всегда контролировала Восточную Европу. Вскользь вспомним Переяславскую Раду 1654 года и захват Лифляндии, Эстляндии и Риги Петром I в начале XVIII века.И во всех этих регионах интересы России сталкивались с интересами Западного мира.Оговоримся, что под словом «Запад» в разные исторические периоды может подразумеваться разный состав стран. Но одна вещь остается неизменной — фактически все европейские империи в моменты усиления России «убирали» свои разногласия на «второй план» и выступали «единым фронтом» против России. Также мы учитываем и тот факт, что Россия участвовала в европейской политике и сближалась то с одной, то с другой страной. Например, в XIX веке в разные периоды Россия сближалась то с Францией, то с Германией, то с Австро-Венгрией, то с Османской империей, но любая из выше перечисленных стран всегда являлась ее стратегическим противником и вела против России информационную войну.Запад всегда являлся и является стратегическим противником России, потому что имел и имеет схожие стратегические интересы. Например, для полного военного доминирования в Средиземном море необходимо контролировать все проливы и все внутренние моря. Чтобы контролировать все внутренние моря Средиземного моря достаточно иметь опорные пункты на нескольких островах, например, на Мальте, Кипре, Крите, Корфу. Что касается проливов, то на Гибралтаре есть английский анклав, Суэцкий канал и Босфор с Дарданеллами можно контролировать с Кипра (в XIX веке Суэцкий канал контролировала Франция; сегодня же для усиления оперативной результативности военной базы на Кипре «укрепляют» Израиль), а главного конкурента, Россию, запереть в Черном море, просто не давая возможности выходить из него, используя члена НАТО Турцию и, от части, Грецию. А связав Россию борьбой на Кавказе, можно, контролируя эти «ворота» на Ближний Восток, попытаться тотально связать руки России не только в борьбе за достижение ее стратегических интересов на Ближнем Востоке, но и за «выходы» в Средиземное море.Если говорить про Восточную Европу, то в разные исторические периоды различные страны, будь то Австро-Венгрия или Германия, всегда имели схожие интересы с теми, что сегодня имеет блок НАТО и Европейский Союз. Главная задача одна — полное доминирование в этом регионе, то есть контроль над несколькими стратегически важными территориями: Польшей, Прибалтикой, Румынией или Венгрией.Аналогичная ситуация и на Балканах, где к историческим интересантам — Австро-Венгрии и Турции, — добавляются еще и Англия, и Франция, и Италия, и Германия. А интерес у всех один — контроль над Балканами, как стратегическим путем на Восток. И сегодня все эти страны фактически имеют одинаковые интересы, которые защищает НАТО.В Средней Азии борьба шла над путями в Индию, а сегодня там же идет борьба за стратегическое доминирование. Достаточно взглянуть на карту и увидеть уровень проникновения НАТО в этот регион.Геополитическая ситуация, в которой всегда находилась (и находится сегодня) Россия, обеспечивает стабильность русскому народу и его союзникам. Оговоримся, что под словом «стабильность» мы понимаем не возможность развития каждого человека в государстве по схеме: образование-работа-пенсия + социальный пакет, и мы даже не подразумеваем под этим термином политическую стабильность. Цивилизационная стабильность в нашем понимании есть уверенное и поступательное развитие народа с мирным проживанием на своей земле с собственным суверенитетом, без превращения этого народа в вассала другого государства.Если критически посмотреть на происходящее в Европе, то можно заметить, что в Европе существует несколько «главных или правящих народов», а остальные находятся на позиции бесправных вассалов.Так, например, произошло с Грецией после ее вступления в ЕС. До этого у Греции было третья по мощности металлургическая промышленность в Европе. Кто сегодня слышал про металлургию в Греции? Также у греков был мощнейший флот, который был способен защититься как от Турции, так и от Югославии в равной степени (сегодня у Греции третья по численности армия в НАТО, но она устарела и не модернизируется). Кто сегодня слышал про сильный греческий военный флот?Сегодня Греция — это обслуживание курортов для европейских «сильных мира» и рынок сбыта продукции «правящих» в Европе стран.Историческими примерами отношения «сильных» к тем, кого они считают «слабыми», является отношение колониальных держав к своим колониям. Нужно просто взглянуть на то, как англичане относились к индусам в Индии или какой геноцид устроили французы на острове Мадагаскар.Исходя из этого, можно увидеть, что «сильные» западные государства развивают только себя, а их «союзники-вассалы» являются ресурсом и инструментом, который помогает им развиваться, не зависимо от того, являются «союзники-вассалы» членами ЕС, НАТО или других соглашений с ними.А вот у России все по-другому. Суть разницы заключается в том, что Россия воспринимает «малые» для нее народы как равноправных союзников, а не вассалов.Достаточно посмотреть на историю: в XIX к России присоединилась Польша и Финляндия, и эти страны сразу же получили конституции и автономию. В этих странах не устраивали геноцид или не рушили их промышленность, ее наоборот развивали.Еще один хороший пример — это советское время. Здесь достаточно посмотреть, как Советский Союз развивал союзные республики. СССР строил заводы, дал равные права всем республикам (хотя бы номинально), и отношение к русскому или узбеку было одинаковым.Именно эта разница в цивилизационном подходе к «малым народам» и своим союзникам, которую мы описали выше, и отвечает на вопрос: почему Западу проще объединиться друг с другом против России, а не с Россией против какой-либо европейской страны или какого еще врага (хотя и такие исторические примеры и есть, но это исключения из правила)?В Европе стран со схожим с Россией менталитетом можно пересчитать по пальцам одной руки — это страны так называемой Византийской ойкумены или, проще говоря, православные страны с преимущественно со славянским населением. И как только мы начинаем разговор о Византийской ойкумене, мы невольно задумываемся о исторических примерах создания «Славянского союза», а это означает, что в Европе у России, пусть мало, но все же есть друзья и союзники, то в Азии совершенно другая ситуация.И дело состоит не сколько в том, что в Азии отсутствуют страны с православным взглядом на мир — это еще «полбеды», ведь мы уже не в средневековье, когда религия определяла политику. А самое главное — это «азиатский менталитет», который является широчайшей и сложнейшей проблемой, не раскрываемый не просто в рамках одной статьи, но и в рамках целой монографии. Но суть можно объяснить очень простой формулой: азиат остается азиатом. Азиатские народы при миграции в другие страны сохраняют свою культуру и свой быт и, скорее всего, в случаи войны они поддержат свою историческую Родину. Кроме того, азиатский менталитет устроен таким образом, что понятие «союзник» существует только в одном ключе: союзник нужен ровно до тех пор, пока он «работает» как инструмент достижения твоей (азиатской) цели, а как цель достигнута — союз больше не нужен.И получается, что Россия не просто единственная «великая» или, как сейчас говорят, сверхдержава без сильного союзника в Европе, но и единственная такая страна в Азии. Россия одна в этой многовековой «войне», пусть на данный момент и в новой «холодной» версии.Осталось только вспомнить слова Агаты Кристи: «Война не решает никаких проблем; победа действует так же губительно, как и поражение».Независимо от того, кто победит, победившая сторона начнет править миром и будет развиваться за счет других. И не важно, кто конкретно будет победителем, развиваться будет одна страна, а не все человечество в целом.Но это уже другой разговор — разговор о глобальном пути развития всего человечества, и кто знает, может быть, человечеству на современном этапе будет гораздо полезнее, чтобы миром правил один, развивая себя и эксплуатируя других, а не постоянная вражда всех между собой.