Глава МИД Польши рассчитывает на льготы от НАТО при приобретении оружия

Это, конечно, обязательство охранять не только свои границы. Наши восточные границы являются границами также международных организаций. Так что у нас обширная программа модернизации армии, и мы надеемся, что американцы нам помогут через интересные предложения и дешевле по понятным причинам.

Сегодня они (американские военные) у нас уже есть, мы можем чувствовать себя в большей безопасности здесь, потому что у нас есть подтвержденные доказательства этой гарантии не только подписями документа, но также присутствием войск НАТО. Мы будем убеждать президента Трампа, чтобы он сохранил это присутствие дальше.