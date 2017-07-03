Глава МИД Польши рассчитывает на льготы от НАТО при приобретении оружия
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о том, что Варшава надеется на предоставление льготных условий при покупке вооружений у других стран НАТО. Глава МИД страны, которая из числа всех так называемых младоевропейцев получила наибольшие объёмы кредитов от стран ЕС, просит новые послабления – теперь и от НАТО, а конкретно – от США.
Ващиковский заявляет, что Польша нуждается в приобретении дополнительных объёмов вооружений, причём именно на льготных условиях. По словам польского чиновника, обусловлено это тем, что Польша является «пограничной» страной Североатлантического альянса. Рядом, конечно же, "российский агрессор"...
РИА Новости приводит заявление Ващиковского, высказанного в эфире одной из польских радиостанций:
Ващиковский заявил, что будет просить у Трампа принятия решения по сохранению и, «по возможности», увеличению американского военного контингента в Польше:
Ващиковский заявляет, что Польша нуждается в приобретении дополнительных объёмов вооружений, причём именно на льготных условиях. По словам польского чиновника, обусловлено это тем, что Польша является «пограничной» страной Североатлантического альянса. Рядом, конечно же, "российский агрессор"...
РИА Новости приводит заявление Ващиковского, высказанного в эфире одной из польских радиостанций:
Это, конечно, обязательство охранять не только свои границы. Наши восточные границы являются границами также международных организаций. Так что у нас обширная программа модернизации армии, и мы надеемся, что американцы нам помогут через интересные предложения и дешевле по понятным причинам.
Ващиковский заявил, что будет просить у Трампа принятия решения по сохранению и, «по возможности», увеличению американского военного контингента в Польше:
Сегодня они (американские военные) у нас уже есть, мы можем чувствовать себя в большей безопасности здесь, потому что у нас есть подтвержденные доказательства этой гарантии не только подписями документа, но также присутствием войск НАТО. Мы будем убеждать президента Трампа, чтобы он сохранил это присутствие дальше.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/WitoldWaszczykowski
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