18:17 03 июля

Глава МИД Польши рассчитывает на льготы от НАТО при приобретении оружия

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о том, что Варшава надеется на предоставление льготных условий при покупке вооружений у других стран НАТО. Глава МИД страны, которая из числа всех так называемых младоевропейцев получила наибольшие объёмы кредитов от стран ЕС, просит новые послабления – теперь и от НАТО, а конкретно – от США.

Ващиковский заявляет, что Польша нуждается в приобретении дополнительных объёмов вооружений, причём именно на льготных условиях. По словам польского чиновника, обусловлено это тем, что Польша является «пограничной» страной Североатлантического альянса. Рядом, конечно же, "российский агрессор"...

Глава МИД Польши рассчитывает на льготы от НАТО при приобретении оружия



РИА Новости приводит заявление Ващиковского, высказанного в эфире одной из польских радиостанций:
Это, конечно, обязательство охранять не только свои границы. Наши восточные границы являются границами также международных организаций. Так что у нас обширная программа модернизации армии, и мы надеемся, что американцы нам помогут через интересные предложения и дешевле по понятным причинам.


Ващиковский заявил, что будет просить у Трампа принятия решения по сохранению и, «по возможности», увеличению американского военного контингента в Польше:
Сегодня они (американские военные) у нас уже есть, мы можем чувствовать себя в большей безопасности здесь, потому что у нас есть подтвержденные доказательства этой гарантии не только подписями документа, но также присутствием войск НАТО. Мы будем убеждать президента Трампа, чтобы он сохранил это присутствие дальше.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/WitoldWaszczykowski
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Комментарии 19

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  1. Искандер Ш Сегодня, 16:58
    Что шляхи, что их рагули всё бы нахаляву и побольше, побольше.
    Искандер Ш
    1. Владимир16 Сегодня, 17:14
      Ващиковский заявил, что будет просить у Трампа

      Вот это правильно, а вдруг трамп даст? wassat Вот и германия официально стала страной педерастов. Так что есть шанс поляк, есть шанс. Проси wassat
      Владимир16
    2. сибиралт Сегодня, 18:14
      А есть ли такие, кому эти льготы не нужны? Коль легли под Штаты, будете платить не только по полной, но с включенным счетчиком. laughing
      сибиралт
  2. ronnon Сегодня, 17:02
    Вылижи получше, может что и перепадёт. Что хохлы ,что ляхи мелкие попрошайки у подворотни НАТО, так убого клянчить.
    ronnon
    1. Подрезчик Сегодня, 17:05
      Ну чего мелочиться, сразу просить льготные условия на приобретение гробов! Оптом то дешевле!
      Подрезчик
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:27
        Посмотрели поляки как соседи-скакуасы попрошайничают на борьбу с "ахрессором" , да и решили : почему бы и нам не попросить ? Явно рассчитывают на скидку за то , что на их территории достраивается матрасная база ПРО . Вот только забывают , что их мнение по данному вопросу не интересовало и не интересует матрасов . Проблемы негров , как известно , шерифа не шпилят .
        bouncyhunter
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:49
          Цитата: bouncyhunter
          Посмотрели поляки как соседи-скакуасы попрошайничают на борьбу с "ахрессором" , да и решили : почему бы и нам не попросить ?

          Это в точку Паша..! Сейчас заноют, как трудно сдерживать злых русских и т.д.
          Ну пару F-35 им в кредит дадут , потом Израиль в "кредит" обновит электронику.. И все, вечные должники и яблоки на снегу ..
          ОТДЕЛ
          1. cniza Сегодня, 18:11
            Цитата: bouncyhunter
            Посмотрели поляки как соседи-скакуасы попрошайничают на борьбу с "ахрессором" , да и решили : почему бы и нам не попросить ? .


            Но похоже Трамп им губешки закатает и ещё платить заставит за свои войска.
            cniza
  3. НЕКСУС Сегодня, 17:02
    2% ВВП сперва пусть выплатят...голубые попрошайки.
    НЕКСУС
  4. новичок Сегодня, 17:04
    я ге пойму, ляхов янки охраняют, так зачем им больше оружия? да и зачем, пардон, бабочке оружие?
    новичок
  5. Masya Masya Сегодня, 17:07
    так хорошо повизгивал...на косточку претендует....
    Masya Masya
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:08
    Поляки мечтают о новом Крестовом Походе против РОССИИ в войске НАПОЛЕОНА...тьфу ты НАТО.

    Поляки гробов побольше берите с собой...для себя родимых.

    Слушаю некоторых поляков на СМИ ...они открытым текстом говорят что РОССИИ не должно быть...что русских не должно быть.
    Тот же ЛЕХА
    1. cniza Сегодня, 18:13
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Слушаю некоторых поляков на СМИ ...они открытым текстом говорят что РОССИИ не должно быть...что русских не должно быть.


      То же обратил на это внимание и когда их спрашивают , а если Россия вас? , сразу ответ , мы с США этого не допустим. laughing
      cniza
  7. vch Сегодня, 17:12
    Все эти "младоевропейцы" только и знают, что денег просить и побольше, а "старая Европа" их фактически содержит. Что бы с ними было бы, если бы не эти дотации и льготные кредиты?! Зато все лезут нас учить жить и все пытаются угрожать! Потому как знают, как только закончиться всеобщая русофобия, так и денежный ручеек в их бюджеты иссякнет..... И пой дут они с г. ж-й по миру побираться.
    vch
  8. APASUS Сегодня, 17:19
    Была недавно ( с пол года назад) статья про вооружение закупаемой Польшей у США.Так там было четко сказано что поляки получают не новое ,а очень Б/У.При этом все финансовые затраты на приведение техники в рабочее состояние идет за реальные деньги,так же рем комплекты ,ГСМ,боеприпасы ,модернизация ,обучение и обслуживание практически сразу приходится подписываться .В итоге опубликованного материала автор серьёзно сетовал на то что не видать им современных образцов ракет,которые они хотели получить у американцев .
    APASUS
  9. AID.S Сегодня, 17:25
    Это протягивание рук может привести к протягиванию ног...
    AID.S
  10. Fitter65 Сегодня, 17:34
    По словам польского чиновника, обусловлено это тем, что Польша является «пограничной» страной Североатлантического альянса. Рядом, конечно же, "российский агрессор"...

    Вот реально история польских политиков ни чему не учит.В 1939 году пограничной Польше много помогли её европейские союзники,хотя ведь пообещали что если что и мы тут сразу ...А оказалось -нате из под кровати.Ну давайте мните себя равными во всём западноевропейцами,как держали вас на заднем крыльце так и держут,правда особо обученным позволяют унитазы драить...
    Fitter65
  11. Смог Сегодня, 17:37
    И это потомки гордых шляхтичей Речи Посполитой?????Великая польша от моря и до моря (польска от можа до можа)..... Тьфу, попрошайки мелкотравчатые.
    Смог
  12. Комментарий был удален.
  13. истопник Сегодня, 18:05
    ...американцы нам помогут через интересные предложения и дешевле по понятным причинам...

    "Европейская гиена" окончательно выродилась в "алчную тв*рь".
    истопник
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