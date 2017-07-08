Орден «Победа» для короля

За какие такие заслуги 24-летний король Румынии получил орден "Победа"? Попытаемся выяснить это, а заодно расскажем, как Румыния, начавшая войну союзницей Германии, окончила ее среди стран анти-гитлеровской коалиции.До 1940 года Румыния все еще раздумывала, чью сторону принять в разгорающемся военном пожаре. Король Кароль II заигрывал то с Англией, то с Германией и в результате не договорился ни с кем.26 июля 1940 года СССР предъявил Румынии ультиматум, потребовав вернуть захваченные в 1918 году Бессарабию и Северную Буковину. Король бросился звонить в Берлин, но на другом конце провода спокойно ответили, что они «в курсе». Правительству только оставалось отдать приказ своим войскам, находившимся в Бессарабии, уматывать оттуда, и как можно скорее.Но это была не последняя территориальная потеря в том году. В августе территориальные претензии к Румынии предъявила Венгрия, незадолго до того присоединившаяся к гитлеровской коалиции. Бухарест пригласил Германию и Италию быть арбитрами в споре. Естественно, Берлин принял сторону своего союзника и Румыния осталась без Северной Трансильвании.Тогда же заявила о своих аппетитах и Болгария, за чьей спиной также стояла Германия (напоминаем, что во Вторую мировую войну София вступила на стороне фашистской Германии). В результате Румыния осталась еще и без Южной Добруджи.В течение неполных трех месяцев Румыния без единого выстрела потеряла четыре области, как будто проиграла четыре войны. Кароль II отрекся от престола в пользу своего 19-летнего сына Михая и покинул страну. Но истинную власть в стране взял в руки генерал Ион Антонеску, который тут же начал строить в Румынии нормальное фашистское государство.Румыния копировала Германию до мелочей. Если в Германии был фюрер, то в Румынии – кондукэтор, в Германии была НСДАП, в Румынии – ультраправая партия «Железная Гвардия». Были в Румынии и уничтожение евреев, и преследования коммунистов. Была даже своя «ночь длинных ножей»: в январе 1941 года Антонеску и лидер железногвардейцев Хория Сима начали выяснять, кто из них больший фашист. Спор перешел в открытое вооруженное противостояния.Каждый рассчитывал на поддержку Берлина. Гитлер решил, что в преддверии скорой войны ему во главе Румынии нужен военный, а не политик. Расквартированные в Румынии немецкие войска выступили на стороне Антонеску и мятеж «Железной Гвардии» был подавлен.Партия была распущена, наиболее активных ее членов расстреляли, остальных распихали по тюрьмам. Симу гитлеровцы забрали себе, чтобы иметь под рукой запасного кондукэтора Румынии, если Антонеску вдруг перестанет их удовлетворять.Все это время будущий кавалер ордена «Победа» с тоской смотрел на весь этот цирк из окна своего королевского дворца. Сразу после коронации вместо поздравлений и заверения в своей преданности Антонеску сказал монарху: «Вы мне абсолютно не нужны. Но если наши глупые крестьяне считают, что им нужен король, я им его дам». Юноша это проглотил, вел себя тихо, истерик не устраивал, но ничего не забыл и прощать не собирался.22 июня Румыния встретила верной союзницей Гитлера. Южные рубежи СССР штурмовал кулак, состоявший из 2-х румынских армий и 1 немецкой. В основном именно румынские части захватывали Молдавию и штурмовали Одессу. Поэтому когда в советских фильмах защитники Одессы отбивают атаки наседающих гитлеровцев – это не более чем реверанс СССР в сторону братской социалистической Румынии.Естественно, воевали румыны не за немецкое «данке шен». Рассчиталась с ними Германия захваченными территориями, на которых были учреждены три новые румынские губернии - Буковинская (столица Черновцы), Бессарабская (Кишинев) и Транснистрия (Одесса).В губерниях стояли румынские гарнизоны, власть принадлежала румынской администрации. Во главе оккупированной Одессы стоял румынский примар (мэр), по улицах ходили румынские патрули, подпольщиков отлавливало не столько немецкое гестапо, сколько румынская сигуранца.Но если кто-то думает, что румынский оккупационный режим был мягче немецкого, так он ошибается. Были на румынских территориях и еврейские гетто, и концлагеря, и массовые расстрелы, и сожжение людей заживо. Антонеску старался ни в чем не уступать своему кумиру - только в одной Транснистрии за зиму 1941-1942г. было казнено 250.000 человек.Одесса не стала конечной точкой похода румынской армии. Вместе с войсками вермахта румынские части прошли Крым, Южную Украину, Кавказ и дошли до Сталинграда.После Сталинградской катастрофы правительство Румынии начало прощупывать почву на предмет заключения сепаратного мира с СССР и его союзниками. В апреле 1944 года был установлен контакт с представителями СССР и получен ответ на предложение «мира и дружбы».Ответ предусматривал разрыв Румынии с Германией и выступление на стороне стран антигитлеровской коалиции, признание границ 1940 года, выплату репараций, свободный пропуск через свою территорию советских войск и т.д. и т.п. Антонеску сказал: «Нет». Но у его приближенных было иное мнение, они начали готовить заговор. «Знаменем» переворота должен был стать король Михай I. Была назначена дата – 26 августа. Но пришлось поторопиться.20 августа началась Ясско-Кишиневская операция. К концу следующего дня румынский фронт был прорван на ширине 65 км. Еще несколько дней, Красная Армия войдет в Бухарест и уже никто ни о чем с румынскими генералами разговаривать не будет. Поэтому 23 августа Антонеску был арестован и страну возглавил король Михай I. 24 августа Румыния на все требования СССР ответила «Да, да, да», а 25-го объявила войну Германии.Немецкие части в Румынии были блокированы румынскими войсками и заняли круговую оборону, ожидая помощи извне. Но вместо немецких войск 31 августа в Бухарест вошла Красная Армия.Выход Румынии из войны стал для Германии действительно катастрофой. На юге образовалась огромная дыра, в которую хлынули советские войска, сминая попадавшиеся на пути редкие части вермахта. Немцам пришлось срочно оставить не только Румынию, но и Болгарию, под угрозой окружения оказались войска в Греции. 5 сентября Красная Армия вышла на границу с Югославией.Последующие 9 месяцев Бухарест добросовестно искупал прошлые грехи кровью своих солдат. Румынская армия вела бои на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии, потеряв в боях 170.000 человек в добавление к 630.000, не вернувшихся с Восточного фронта.6 апреля 1945 года король Михай I из рук маршала Толбухина получил орден «Победа» с витиеватой формулировкой «За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединёнными Нациями в момент, когда ещё не определилось ясно поражение Германии».Почему же Сталин решил наградить столь высокой наградой румынского короля? Кому ведом ход мыслей генералиссимуса! Может, он решил, что выход Румынии из войны и сохранение тем самым сотен тысяч жизней советских солдат стоит награды?А почему награду дали именно королю - так особого выбора и не было: все румынские генералы принимали участие в войне против СССР и не мог Сталин позволить, чтобы советский орден висел на груди какого-нибудь румынского генерала рядом с немецким Железным Крестом.В декабре 1947 года к Михаю I пришел премьер-министр Петру Гроза и объявил, что румынская монархия отменяется. Король покинул страну. Для вывоза личного имущества ему был предоставлен состав из 6 вагонов, так что уехал он хоть уже и не королем, но отнюдь не в рубище. Увез Михай и советский орден.Сегодня Михай I единственный ныне живущий кавалер ордена «Победа». Судьба награды не ясна. Ходят слухи, что бывший король давно продал орден, однако его окружение заявляет, что исторический раритет до сих пор хранится в семье, и король им так дорожит, что никому не показывает. Будем считать, что так оно и есть.