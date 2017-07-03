18:16 03 июля

Кого напугал "Академик Ломоносов"?

Издание Hufvudstadsbladet пишет о том, что в Норвегии и Финляндии выразили обеспокоенность готовностью России отправить плавучую атомную электростанцию проекта «Академик Ломоносов» (ПЭБ-1) в бухту Певека для покрытия потребностей в электроэнергии. Речь идёт о плавучем энергоблоке, который должен быть транспортирован из Санкт-Петербурга. В Стокгольме и Хельсинки заявили, что такого рода транспортировка может привести к ядерной катастрофе и загрязнению акватории Финского залива и побережья Норвегии.

Так, министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде заявляет, что к «Академику Ломоносову» «накопились серьёзные претензии». По словам Бренде, ожидается, что Россия при транспортировке будет учитывать «неспокойные погодные условия у норвежских берегов».

«С огромным вниманием» к транспортировке ПЭБ-1 будут относиться, как заявили, и финские власти. Заявлено, что «следить за транспортировкой» финны будут вместе с норвежцами.


Кого напугал "Академик Ломоносов"?


Как выясняется, к делу подключаются и шведы, а точнее шведское представительство Гринпис. В этой организации заявили, что их беспокоит «низкая экологичность российского проекта». При этом в России отмечается, что никто из шведского подразделения Гринпис не удосужился проверить экологичность проекта не на словах, а на деле.

Отмечено, что доставка ПЭБ-1 в Певек должна состояться в 2018 году. На данный момент в планах РФ создание трёх плавучих реакторов, в том числе для обеспечения работы по газодобыче на Таймыре. Предполагается, что заказчиком может выступить «Газпром».


Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 26

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  1. Искандер Ш Сегодня, 17:16
    При этом в России отмечается, что никто из шведского подразделения Гринпис не удосужился проверить экологичность проекта не на словах, а на деле.


    Им не за это деньги платят.
    Искандер Ш
    1. Комментарий был удален.
    2. новичок Сегодня, 17:24
      естественно. попытки как максимум остановить любые проекты РФ, как минимум пытаться хоть затормаживать.
      новичок
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:28
        Страшно господа..???? laughing Можно конечно и бахнуть , если что..Но все же это мирный атом ! Небольшой поселок тыс. 20 может полностью обеспечит эл. энергией и на долго!Никакого угля , мазута солярки дымящих..Все чисто и культурно!
        ОТДЕЛ
        1. Burbon Сегодня, 17:34
          Цитата: ОТДЕЛ
          Но все же это мирный атом !

          laughing виталя ты что в теме? мирный атом от военного чем отличается? laughing
          Burbon
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:54
            Цитата: Burbon
            Цитата: ОТДЕЛ
            Но все же это мирный атом !

            laughing виталя ты что в теме? мирный атом от военного чем отличается? laughing

            Внешней оболочкой и функцией..А что не так?
            ОТДЕЛ
          2. Alexey RA Сегодня, 18:13
            Цитата: Burbon
            мирный атом от военного чем отличается?

            Более долгосрочными последствиями - "последствия" от мирного атома распадаются гораздо дольше, чем от военного.
            ЕМНИП, у военного атома уровень радиации через 7 часов после взрыва уменьшается примерно в 10 раз, через 49 часов - примерно в 100 раз, а через 343 часа - примерно в 1000 раз.
            Alexey RA
    3. 210окв Сегодня, 17:25
      С "Гринписом" круто в свое время обошлись французы-потопили ихнюю посудину к чертям собачьим.Что бы не вякали..Подзабыли наверное эту историю..А в Ледовитом океане не как в Полинезии....
      210окв
    4. RASKAT Сегодня, 17:28
      Где Финляндия и Норвегия и где Пивек? Нашим посольствам нужно подарить скандинавам Глобус, Линейку и пару ведер валерьянки.
      RASKAT
      1. 210окв Сегодня, 17:33
        Да!Отдельно глобус Норвегии,отдельно Финляндии..
        Цитата: RASKAT
        Где Финляндия и Норвегия и где Пивек? Нашим посольствам нужно подарить скандинавам Глобус, Линейку и пару ведер валерьянки.
        210окв
        1. Deadушка Сегодня, 18:04
          Это плагиат. Уже существует глобус Украины.
          Deadушка
    5. сибиралт Сегодня, 18:10
      Гринписовцам можно дать на халяву мобилы зарядить. laughing
      Да кто кого будет спрашивать? Такие "штучки" без охраны по морю не ходят.
      сибиралт
  2. Ruthless Сегодня, 17:16
    Викингам и их соседям дали команду "озаботиться",вот они и изображают истерику.Ничего необычного. laughing
    Ruthless
  3. Topotun Сегодня, 17:18
    Все в лес и не давать присесть. Наше судно - куда хотим туда и плывет.
    Topotun
  4. новичок Сегодня, 17:19
    без вас разберёмся ущербные и напуганные, что, куда транспортировать и что учитывать.
    новичок
  5. Geisenberg Сегодня, 17:23
    На кол всех. Гринпис флагманом, скандинавы в кильватере.
    Geisenberg
  6. Vasya_Piterskiy Сегодня, 17:23
    Я только название издания прочитал, чуть со смеху не помер! Такие вещают исключительно правду и ни чего кроме правды! lol
    Vasya_Piterskiy
  7. Vita VKO Сегодня, 17:24
    "Странно", что Гринпис совершенно не волнует постоянное присутствие американских атомных подлодок у берегов Норвегии.
    Vita VKO
  8. Монархист Сегодня, 17:24
    У меня к "Ломоносову" двойственное отношение: 1. Хорошо,что отечественная промышленность способна на подобные станции,пущай слюни пускают отправлено зависти.
    2. В какой-то степени понимаю скандинавов: всё таки радиация вещь паршивая. Хватит с нас : Чернобыля и Фукосимы. В любом случае я рад,что живу не в Певеке
    Монархист
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:30
      2. В какой-то степени понимаю скандинавов: всё таки радиация вещь паршивая. Хватит с нас : Чернобыля и Фукосимы. В любом случае я рад,что живу не в Певеке

      Атомная энергетика вырабатывает 72,3 % электроэнергии во Франции. По состоянию на март 2017 года, Франция имеет 58 действующих промышленных ядерных реакторов суммарной мощностью 63,1 ГВт.
      smile А французы вот не боятся.
      И скандинавы на них не вякают почему то за это.
      Тот же ЛЕХА
    2. Deadушка Сегодня, 18:11
      Цитата: Монархист
      Хватит с нас : Чернобыля и Фукосимы

      Предлагаете запретить все корабли(суда) с ядерной силовой установкой или только "Ломоносов"?
      Люди и без ядерной энергетики все загадили.
      Да и Чернобыль и Фукусима не норма, а исключение(сумма факторов).
      Deadушка
  9. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:25
    в Норвегии и Финляндии выразили обеспокоенность готовностью России отправить плавучую атомную электростанцию проекта «Академик Ломоносов» (ПЭБ-1) в бухту Певека для покрытия потребностей в электроэнергии.


    Ну если там забеспокоились smile значит все правильно делается...приветствую это решение давно пора такие проекты претворять в жизнь.
    Тот же ЛЕХА
  10. pvv113 Сегодня, 17:28
    в Норвегии и Финляндии выразили обеспокоенность

    Граница между европейской озабоченностью и маразмом настолько прозрачная, что ее практически не видно hi
    pvv113
  11. akshor Сегодня, 17:31
    У Стокгольма или Осло затопить нафиг, пусть мучаются гады
    akshor
  12. Masya Masya Сегодня, 17:37
    ссыте? извините, просто такая мысль пришла... wink
    Masya Masya
  13. alekc75 Сегодня, 17:59
    идут пускай лесом и желательно дремучим
    alekc75
  14. Коллега Сегодня, 18:02
    а что им остается, только подглядывать )))
    Коллега
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