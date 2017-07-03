Кого напугал "Академик Ломоносов"?
Издание Hufvudstadsbladet пишет о том, что в Норвегии и Финляндии выразили обеспокоенность готовностью России отправить плавучую атомную электростанцию проекта «Академик Ломоносов» (ПЭБ-1) в бухту Певека для покрытия потребностей в электроэнергии. Речь идёт о плавучем энергоблоке, который должен быть транспортирован из Санкт-Петербурга. В Стокгольме и Хельсинки заявили, что такого рода транспортировка может привести к ядерной катастрофе и загрязнению акватории Финского залива и побережья Норвегии.
Так, министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде заявляет, что к «Академику Ломоносову» «накопились серьёзные претензии». По словам Бренде, ожидается, что Россия при транспортировке будет учитывать «неспокойные погодные условия у норвежских берегов».
«С огромным вниманием» к транспортировке ПЭБ-1 будут относиться, как заявили, и финские власти. Заявлено, что «следить за транспортировкой» финны будут вместе с норвежцами.
Как выясняется, к делу подключаются и шведы, а точнее шведское представительство Гринпис. В этой организации заявили, что их беспокоит «низкая экологичность российского проекта». При этом в России отмечается, что никто из шведского подразделения Гринпис не удосужился проверить экологичность проекта не на словах, а на деле.
Отмечено, что доставка ПЭБ-1 в Певек должна состояться в 2018 году. На данный момент в планах РФ создание трёх плавучих реакторов, в том числе для обеспечения работы по газодобыче на Таймыре. Предполагается, что заказчиком может выступить «Газпром».
Так, министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде заявляет, что к «Академику Ломоносову» «накопились серьёзные претензии». По словам Бренде, ожидается, что Россия при транспортировке будет учитывать «неспокойные погодные условия у норвежских берегов».
«С огромным вниманием» к транспортировке ПЭБ-1 будут относиться, как заявили, и финские власти. Заявлено, что «следить за транспортировкой» финны будут вместе с норвежцами.
Как выясняется, к делу подключаются и шведы, а точнее шведское представительство Гринпис. В этой организации заявили, что их беспокоит «низкая экологичность российского проекта». При этом в России отмечается, что никто из шведского подразделения Гринпис не удосужился проверить экологичность проекта не на словах, а на деле.
Отмечено, что доставка ПЭБ-1 в Певек должна состояться в 2018 году. На данный момент в планах РФ создание трёх плавучих реакторов, в том числе для обеспечения работы по газодобыче на Таймыре. Предполагается, что заказчиком может выступить «Газпром».
Использованы фотографии: Reuters
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