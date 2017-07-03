Тиллерсон заявил главе ООН, что судьбу Асада решит Россия

Позиция главы Госдепа отражает признание того, что правительство Сирии при поддержке России и Ирана стало политическим победителем в шестилетней гражданской войне на территории страны

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на прошлой неделе провёл частную беседу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, во время которой заявил, что судьба президента Сирии Башара Асада находится в руках России. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники.По словам источников, Тиллерсон сказал, что задачи администрации президента США Дональда Трампа в Сирии ограничены победой над террористической группировкой «Исламское государство»*.Глава Госдепа подчеркнул, что военные меры США против сирийской армии в последние месяцы нацелены лишь на ограничение действий проправительственных сил, в частности сдерживание якобы возможных нападений с применением химического оружия, а также на защиту американских военнослужащих.Издание отмечает, что три месяца назад Тиллерсон настаивал, что Асаду придётся покинуть свой пост из-за предполагаемого использования химоружия.— говорится в сообщении.При этом в Госдепе отказались от комментариев по поводу частной встречи Тиллерсона и Гутерреша. Представитель ведомства подчеркнул, что США остаются «приверженными женевскому процессу».«Исламское государство» (ИГ*) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.