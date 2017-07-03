18:17 03 июля

Тиллерсон заявил главе ООН, что судьбу Асада решит Россия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на прошлой неделе провёл частную беседу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, во время которой заявил, что судьба президента Сирии Башара Асада находится в руках России. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники.

По словам источников, Тиллерсон сказал, что задачи администрации президента США Дональда Трампа в Сирии ограничены победой над террористической группировкой «Исламское государство»*.




Глава Госдепа подчеркнул, что военные меры США против сирийской армии в последние месяцы нацелены лишь на ограничение действий проправительственных сил, в частности сдерживание якобы возможных нападений с применением химического оружия, а также на защиту американских военнослужащих.

Издание отмечает, что три месяца назад Тиллерсон настаивал, что Асаду придётся покинуть свой пост из-за предполагаемого использования химоружия.

Позиция главы Госдепа отражает признание того, что правительство Сирии при поддержке России и Ирана стало политическим победителем в шестилетней гражданской войне на территории страны
— говорится в сообщении.

При этом в Госдепе отказались от комментариев по поводу частной встречи Тиллерсона и Гутерреша. Представитель ведомства подчеркнул, что США остаются «приверженными женевскому процессу».


«Исламское государство» (ИГ*) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

Использованы фотографии: https://frontnews.eu/
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Комментарии 16

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:42
    А что ее решать...Ассад как руководитель воюющей страны показал себя с лучшей стороны! В отличии от Ирака , Ливии и т.д...Поддержка среди народа у него серьезная !
    ОТДЕЛ
    1. vovanpain Сегодня, 17:50
      Цитата: ОТДЕЛ
      Поддержка среди народа у него серьезная

      Крыша Виталик у него серьезная и не мы с диванов клавами размахивающие. yes Если бы не Россия смели бы Асада в ноябре 2015 года.
      Позиция главы Госдепа отражает признание того, что правительство Сирии при поддержке России и Ирана стало политическим победителем в шестилетней гражданской войне на территории страны

      Дай Бог! yes Драка еще впереди ,полосатые недаром грозятся химатаками,а они на любую подлость способны. yes
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 18:06
        Вот и я так думаю , полосатые просто так не успокоятся и будут пытаться торговаться с Россией.
        cniza
    2. 210окв Сегодня, 17:50
      Насчет поддержки народа.Она действительно есть среди алавитов,частично шиитов.Как руководитель?Если бы мы не впряглись,я думаю он бы больше года бы не продержался..И продержался бы Каддафи и другие с нашей непосредственной помощью.
      210окв
    3. сибиралт Сегодня, 17:53
      Все эти высказывания Тиллерсона конетекстны. Это не интервью и не заявление, а полного содержания разговора мы не знаем. Посмотрим, что скажет Трамп после встречи с Путиным. Хотя больших надежд на эту встречу никто не возлагает.
      сибиралт
      1. Офицер запаса Сегодня, 18:08
        Мне кажется, что смысл слов Тиллерсона следующий: что бы теперь не происходило в Сирии - виноватой будет Россия. По аналогии с Украиной и Минскими соглашениями.
        Офицер запаса
    4. Венд Сегодня, 17:57
      Асад избранный президент Сирии и убрать его можно только через выборы, а не пожеланию США. Сирийцы сами разберутся без матрасников.
      Венд
      1. Вас Влад Сегодня, 18:03
        Цитата: Венд
        Асад избранный президент Сирии и убрать его можно только через выборы,

        Рекс Тиллерсон сам признался как в США решают политические вопросы!
        политическим победителем в шестилетней гражданской войне
        Вас Влад
    5. svp67 Сегодня, 18:00
      Цитата: ОТДЕЛ
      .Ассад как руководитель воюющей страны показал себя с лучшей стороны!

      Тут много вопросов. Не допусти он большого количества ошибок, глядишь и самой войны то и не было бы.
      svp67
  2. 210окв Сегодня, 17:43
    Мозги вправили?Или потом будет опровергать-мол я такого не говорил..
    210окв
    1. Владимир 38 Сегодня, 17:49
      Цитата: 210окв
      Мозги вправили?Или потом будет опровергать-мол я такого не говорил..

      Не к добру такие заявления.. Что то задумали..
      Владимир 38
  3. Tusv Сегодня, 17:44
    Значит яростные атаки Трапа пропали всуе Поговорим на двадцатке на полях и в колуарах
    Tusv
  4. Alekseits Сегодня, 17:46
    ===Глава Госдепа подчеркнул, что военные меры США против сирийской армии в последние месяцы нацелены лишь на ограничение действий проправительственных сил===
    Наконец- то правду сказал, а то всё они с террористами борются.
    Alekseits
  5. Vasya_Piterskiy Сегодня, 17:49
    в частности сдерживание якобы возможных нападений с применением химического оружия, а также на защиту американских военнослужащих.

    ну с хим.оружием уже понятно - тема высосанная из п.... (ну и пальца тоже). А вот военнослушающие американские какого ляда там сидят? Кто их приглашал? То есть по аналогии мы можем на тех же основаниях ввести свой миротворческий контингент на Украину?
    Vasya_Piterskiy
  6. Masya Masya Сегодня, 17:59
    Куда же без России, без России ни куда.... Как бы не пыжились...
    Masya Masya
  7. Сергей-8848 Сегодня, 18:07
    Президент США, его администрация, Пентагон, Сенат, Конгресс, Госдеп (а его пресс- служба - отдельно) - это совершенно разные фигуры и структуры. И никто из них не олицетворяет собой должную власть. Позорище! Нам и разговаривать не с кем. Привет всем поборникам демократии.
    Сергей-8848
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