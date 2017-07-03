Горбачёв рассказал о причинах нынешней российско-американской конфронтации

Фото 2013 года

Наша обязанность – понять причины нынешнего кризиса и искать пути его преодоления. Я убежден, что это возможно, что наши страны способны снова выйти на путь сотрудничества и в перспективе – партнерства. Во второй половине 1980-х годов вместе с руководителями США и других стран мы смогли отойти от края пропасти, положить конец холодной войне. Были заключены соглашения, на основе которых к сегодняшнему дню ликвидировано более 80 процентов арсеналов ядерного оружия, накопленных на пике гонки вооружений. Мир был избавлен от страха, в котором он жил на протяжении десятилетий. Убеждён, что это было огромным благом для всех, а не победой одной стороны. Эту мысль разделяли и президент Рейган, и президент Буш-старший, с которыми мы не раз обсуждали эти события в последующие годы. Надо было идти дальше – к ликвидации ядерного оружия, к всестороннему партнёрству наших стран и народов.

Не наша вина в том, что в США вместо констатации общей победы над холодной войной решили объявить (свою) «победу в холодной войне». В этом корень ошибок и провалов, которые подорвали фундамент новых отношений наших стран. Об этом надо помнить, но главное сейчас – сделать все возможное для преодоления нынешнего опасного тупика. Для этого есть одно, испытанное средство - диалог, основанный на взаимном уважении. Это непростой путь. Накопилось очень много взаимных претензий. Но и три десятилетия назад наш диалог с США был нелегким. У него были противники, недоброжелатели, пытавшиеся сбить нас с пути.

В конечном счете, решающую роль сыграла политическая воля руководителей двух стран. Именно она необходима сегодня. Этого ждут от президентов России и США граждане наших стран и люди во всем мире. Но мы не можем просто ждать. Хочу сказать о роли гражданского общества. Уверен, что каждый из нас может внести свой вклад в преодоление нынешнего недоверия. Надо отказаться от враждебной, конфронтационной риторики, наладить на разных уровнях диалог граждан, учёных, деятелей культуры, молодёжи. Закончить хотел бы словами американского президента Джона Кеннеди, сказанными им в выступлении в Американском Университете в июне 1963 года: «Какой мир я имею в виду? Какого мира мы стараемся добиться? Не «Pax Americana», навязанного миру американским оружием. Не мира могилы и не безопасности раба. Я говорю о подлинном мире, который делает жизнь на Земле достойной того, чтобы ее прожить, о том мире, который позволяет людям и государствам развиваться, надеяться и строить лучшую жизнь для своих детей, не о мире исключительно для американцев, а о мире для всех мужчин и женщин, не просто о мире в наше время, а о мире на все времена».