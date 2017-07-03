18:17 03 июля

Горбачёв рассказал о причинах нынешней российско-американской конфронтации

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв решил прокомментировать российско-американские отношения и даже указать на корень проблем в этих отношениях. Комментарий по этой теме он сделал в ходе открытия скульптурной композиции «Рейган-Горбачёв», презентованной в музее народного художника РФ Александра Бурганова.

По словам Михаила Горбачёва, сегодня в отношениях между Россией и США «непростой», «опасный» период. Горбачёв отмечает, что корень ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой кроется в том, что США назвали преодоление холодной войны своей победой, а должны были объявить этот факт победой всеобщей.

Горбачёв рассказал о причинах нынешней российско-американской конфронтации

Фото 2013 года




Горбачёва цитирует его персональный сайт :
Наша обязанность – понять причины нынешнего кризиса и искать пути его преодоления. Я убежден, что это возможно, что наши страны способны снова выйти на путь сотрудничества и в перспективе – партнерства. Во второй половине 1980-х годов вместе с руководителями США и других стран мы смогли отойти от края пропасти, положить конец холодной войне. Были заключены соглашения, на основе которых к сегодняшнему дню ликвидировано более 80 процентов арсеналов ядерного оружия, накопленных на пике гонки вооружений. Мир был избавлен от страха, в котором он жил на протяжении десятилетий. Убеждён, что это было огромным благом для всех, а не победой одной стороны. Эту мысль разделяли и президент Рейган, и президент Буш-старший, с которыми мы не раз обсуждали эти события в последующие годы. Надо было идти дальше – к ликвидации ядерного оружия, к всестороннему партнёрству наших стран и народов.
Не наша вина в том, что в США вместо констатации общей победы над холодной войной решили объявить (свою) «победу в холодной войне». В этом корень ошибок и провалов, которые подорвали фундамент новых отношений наших стран. Об этом надо помнить, но главное сейчас – сделать все возможное для преодоления нынешнего опасного тупика. Для этого есть одно, испытанное средство - диалог, основанный на взаимном уважении. Это непростой путь. Накопилось очень много взаимных претензий. Но и три десятилетия назад наш диалог с США был нелегким. У него были противники, недоброжелатели, пытавшиеся сбить нас с пути.


Примечательно, что это заявление публикуется за несколько дней до потенциально возможной встречи президентов России и США на саммите Большой Двадцатки в Германии.

Горбачёв:
В конечном счете, решающую роль сыграла политическая воля руководителей двух стран. Именно она необходима сегодня. Этого ждут от президентов России и США граждане наших стран и люди во всем мире. Но мы не можем просто ждать. Хочу сказать о роли гражданского общества. Уверен, что каждый из нас может внести свой вклад в преодоление нынешнего недоверия. Надо отказаться от враждебной, конфронтационной риторики, наладить на разных уровнях диалог граждан, учёных, деятелей культуры, молодёжи. Закончить хотел бы словами американского президента Джона Кеннеди, сказанными им в выступлении в Американском Университете в июне 1963 года: «Какой мир я имею в виду? Какого мира мы стараемся добиться? Не «Pax Americana», навязанного миру американским оружием. Не мира могилы и не безопасности раба. Я говорю о подлинном мире, который делает жизнь на Земле достойной того, чтобы ее прожить, о том мире, который позволяет людям и государствам развиваться, надеяться и строить лучшую жизнь для своих детей, не о мире исключительно для американцев, а о мире для всех мужчин и женщин, не просто о мире в наше время, а о мире на все времена».


Чем, в том числе и после этих слов, всё закончилось для президента США Джона Кеннеди, Горбачёв собравшимся напоминать не стал.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Gorby.ru
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:51
    Когда же он сдохнет то...Достал иуда!
    ОТДЕЛ
    1. oleg-gr Сегодня, 17:57
      Что он может рассказать? Очередную сказку про: процесс пошел? Придется вспомнить одного из классиков: не верю!
      oleg-gr
      1. Офицер запаса Сегодня, 18:16
        1. "...решающую роль сыграла политическая воля руководителей двух стран. Именно она необходима сегодня. Этого ждут от президентов России и США граждане наших стран и люди во всем мире..."

        Я правильно понял, что во всем мире ждут сдачи России, как это в свое время сделал Горбачев с СССР?

        2. "...Но мы не можем просто ждать. Хочу сказать о роли гражданского общества. Уверен, что каждый из нас может внести свой вклад в преодоление нынешнего недоверия...."

        Вот так. Каждый из нас должен сделать так, чтобы американе опять нас полюбили. Т.е. наплевать на наши интересы и всецело угождать штатам.
        Сам страну слил, но этого мало. Призывает и дальше идти по его пути. Когда же это животное сдохнет?
        Офицер запаса
    2. maxim947 Сегодня, 17:59
      Горбачёв отмечает, что корень ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой кроется в том,...... [i][/i]
      После чего ему необходимо встать на колени и просить прощенья у всей страны, и стоять пока не простят...
      maxim947
      1. vovanpain Сегодня, 18:08
        Цитата: maxim947
        После чего ему необходимо встать на колени и просить прощенья у всей страны, и стоять пока не простят...

        Вы думаете простят?три десятилетия прошло и страны нет и до сих пор его и алкаша всея Руси правление отрыгается.Будь они прокляты. am
        vovanpain
      2. Венд Сегодня, 18:08
        Цитата: maxim947
        Горбачёв отмечает, что корень ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой кроется в том,...... [i][/i]
        После чего ему необходимо встать на колени и просить прощенья у всей страны, и стоять пока не простят...

        Да на фиг он нужен со своими коленями. корень ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой кроется в Горбачеве, сам продал страну, а теперь ищет виноватых.
        Венд
    3. сибиралт Сегодня, 18:04
      А кто против диалога? Все верно, но и нового ноль.
      сибиралт
    4. Million Сегодня, 18:07
      Пусть живет. Может у Путина вырастут яйца и мы увидим суд над предателем Горбачевым и Ко
      Million
  2. 210окв Сегодня, 17:54
    Черт ты меченный..Пора уже о вечном думать,а все туда же..Аналитик блин..
    210окв
    1. Вас Влад Сегодня, 17:59
      Цитата: 210окв
      Черт ты меченный..Пора уже о вечном думать,а все туда же..Аналитик блин..

      Служит до сих пор,верой и правдой западу!Зачем его бред публиковать на ВО не понимаю!Презрение и анафема ему!
      Вас Влад
  3. Vasya_Piterskiy Сегодня, 17:58
    наши страны способны снова выйти на путь сотрудничества и в перспективе – партнерства.

    Ни когда наши страны не будут партнерами, пока Россия имеет свою, независимую точку зрения.
    Vasya_Piterskiy
  4. Сергей-8848 Сегодня, 18:02
    Уходят коллеги по грандиозному заговору постепенно (вот уже и Гельмута недавно проводили, и Зигмунда (а Рональда - уже давненько). Хочется человеку оправдаться перед народом, страной и Богом, но не получается даже перед самим собой.
    Сергей-8848
  5. Балу Сегодня, 18:02
    Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв решил прокомментировать российско-американские отношения и даже указать на корень проблем в этих отношениях.

    Все еще смердит. Деньги кончились, решил подшабашить. am
    Балу
  6. NUR Сегодня, 18:05
    После его перестройки, гласности, толерантности и что то надо менять, бывший союз недосчитал миллионы людей, цветные революции, локальные войны, почти полный развал экономики, если он не предатель, то полнейший глупец.
    NUR
  7. новичок Сегодня, 18:06
    корень всех наших проблем сегодняшних_ именно он. еле осилил его цитаты, набор букв, вмпомнились его длинные бла бла бла ещё конца 80х.
    новичок
  8. barclay Сегодня, 18:07
    Такое выступление лишний раз подтверждает или сверххитрость или сверхнаивность этого человека. Американская сущность никогда не допустила бы какой- то " общей" победы. Это необходимо учитывать и в будущем.
    barclay
  9. НЕКСУС Сегодня, 18:08
    «Какой мир я имею в виду? Какого мира мы стараемся добиться?

    А моя рука сама инстинктивно потянулась за стволом...
    НЕКСУС
Картина дня