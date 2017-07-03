18:17 03 июля

Российский истребитель пятого поколения Т-50 вышел на завершающие испытания

Истребитель пятого поколения Т-50 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации - ПАК ФА) проходит финальные проверки, говорится в годовом отчете ПАО "Сухой".

На завершающей стадии испытаний находится перспективный авиационный комплекс 5-го поколения
- говорится в отчете.

В конце мая заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров сообщил, что промышленность готова начать серийное производство новейшего истребителя пятого поколения.


Российский истребитель пятого поколения Т-50 вышел на завершающие испытания


Промышленность готова и по технологиям, и по обеспеченности научными кадрами, и по производственным мощностям. Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим
- сказал "Интерфаксу" Бочаров, курирующий авиационную отрасль.

Заместитель министра отметил, что в РФ идет "нормальный процесс по всем перспективным комплексам".

Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый "ОКБ Сухого". Он оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Первые самолеты летают с двигателем "первого этапа".

21 ноября 2016 года в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) сообщили, что осуществлен первый наземный пуск перспективного двигателя для истребителя ПАК ФА (Т-50).

Там отметили, что разработку двигателя ведет "ОКБ им. А.Люльки", а запуск двигателя-демонстратора был проведен на Лыткаринском машиностроительном заводе.

Согласно открытым данным, ПАК ФА будет отвечать следующим требованиям: сверхзвуковой полет без форсажа, малая заметность (для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения), сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлет и посадку.

Использованы фотографии: http://авиару.рф/
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Комментарии 6

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:11
    Давно ждем этого красавца.
    oleg-gr
    1. Кот Всапогах Сегодня, 18:14
      да , вот это по настоящему хорошая новость good
      Кот Всапогах
  2. НЕКСУС Сегодня, 18:12
    Промышленность готова и по технологиям, и по обеспеченности научными кадрами, и по производственным мощностям. Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим
    - сказал "Интерфаксу" Бочаров, курирующий авиационную отрасль.

    Ох да не уже ли...если это все так,то Виват Сухой! Только,если по совести,эти все заявления и анонсы поднадоели...ГДЕ САМОЛЕТ,ЗИН?!
    С двинушом второго этапа когда разродимся то?Да и по авионике и арсеналу много вопросов.
    НЕКСУС
    1. А Нас Рать Сегодня, 18:17
      Цитата: НЕКСУС
      Ох да не уже ли...если это все так,то Виват Сухой!

      Сглазите вы своих самолетостроителей... они уже столько раз обещали и сроки сдвигали. Дождитесь первой серийной машины с конвейера. Тогда можно и шампанское открывать будет.
      А Нас Рать
  3. andr327 Сегодня, 18:14
    маленький весомым аргумент перед встречей на G-20
    andr327
  4. Dartys Сегодня, 18:16
    С движками не все понятно: будут выходить на производство с новым двиглом,или же ...?
    Dartys
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