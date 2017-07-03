Российский истребитель пятого поколения Т-50 вышел на завершающие испытания

На завершающей стадии испытаний находится перспективный авиационный комплекс 5-го поколения

Промышленность готова и по технологиям, и по обеспеченности научными кадрами, и по производственным мощностям. Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим