Российский истребитель пятого поколения Т-50 вышел на завершающие испытания
Истребитель пятого поколения Т-50 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации - ПАК ФА) проходит финальные проверки, говорится в годовом отчете ПАО "Сухой".
В конце мая заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров сообщил, что промышленность готова начать серийное производство новейшего истребителя пятого поколения.
Заместитель министра отметил, что в РФ идет "нормальный процесс по всем перспективным комплексам".
Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый "ОКБ Сухого". Он оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.
Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.
Первые самолеты летают с двигателем "первого этапа".
21 ноября 2016 года в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) сообщили, что осуществлен первый наземный пуск перспективного двигателя для истребителя ПАК ФА (Т-50).
Там отметили, что разработку двигателя ведет "ОКБ им. А.Люльки", а запуск двигателя-демонстратора был проведен на Лыткаринском машиностроительном заводе.
Согласно открытым данным, ПАК ФА будет отвечать следующим требованиям: сверхзвуковой полет без форсажа, малая заметность (для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения), сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлет и посадку.
На завершающей стадии испытаний находится перспективный авиационный комплекс 5-го поколения- говорится в отчете.
В конце мая заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров сообщил, что промышленность готова начать серийное производство новейшего истребителя пятого поколения.
Промышленность готова и по технологиям, и по обеспеченности научными кадрами, и по производственным мощностям. Как только будет понятно, что технические характеристики устраивают заказчика, выходим и производим- сказал "Интерфаксу" Бочаров, курирующий авиационную отрасль.
Заместитель министра отметил, что в РФ идет "нормальный процесс по всем перспективным комплексам".
Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый "ОКБ Сухого". Он оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.
Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.
Первые самолеты летают с двигателем "первого этапа".
21 ноября 2016 года в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) сообщили, что осуществлен первый наземный пуск перспективного двигателя для истребителя ПАК ФА (Т-50).
Там отметили, что разработку двигателя ведет "ОКБ им. А.Люльки", а запуск двигателя-демонстратора был проведен на Лыткаринском машиностроительном заводе.
Согласно открытым данным, ПАК ФА будет отвечать следующим требованиям: сверхзвуковой полет без форсажа, малая заметность (для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения), сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлет и посадку.
Использованы фотографии: http://авиару.рф/
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