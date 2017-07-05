Спасут ли последнее творение гениального Бартини?

вид сзади

Пустые мотогондолы

Крылья...

В этом году мы отмечали добрым словом на наших страницах 120 лет со дня рождения одного из гениев прошлого века, Роберта Людвиговича Бартини, человека одаренного и, что немаловажно, посвятившего всю свою жизнь тому, чтобы «красные самолеты были сильнее черных».Что осталось после его смерти, кроме «эффекта Бартини» и трудов по физике и философии?Очень неприятно об этом говорить, но остался последний самолет.Жаль, что Роберт Людвигович не удостоен ни памятников, ни чего-то еще за свои более чем 60 проектов летательных аппаратов (не все язык поворачивается назвать самолетами) и идеи, которыми он щедро делился с коллегами.45 лет назад в воздух впервые поднялось его последнее творение. Самолет-амфибия ВВА-14.Самолет-амфибия ВВА-14 предназначался для борьбы с ракетными и многоцелевыми подводными лодками противника в ближней зоне. Рассматривалось также использование самолета как поисково-спасательного.Идея самолета появилась в результате многолетнего исследования Бартини "Теория межконтинентального транспорта Земли". Первым приближением к самолету был проект амфибии МВА-62. Хотя проекты Бартини были поддержаны руководством страны, довести до серийной постройки ВВА-14 не удалось. После смерти конструктора работы над самолетом были свернуты, а затем и прекращены.В опытное производство были запущены две амфибии, получившие шифры 1М и 2М. К лету 1972 г. ВВА-14-1М был изготовлен. Изготавливался самолет в кооперации Таганрогских предприятий ТАНТК им. Г. М. Бериева и ТААП.Первый полет ВВА-14 состоялся 4 сентября 1972 г. Испытывали самолет летчик Ю. М. Куприянов и штурман Л. Ф. Кузнецов. Программа испытаний была завершена в 1975 г., самолет совершил 107 полетов с общим налетом 103 часа.Музейный экземпляр самолета ВВА-14 (14М1П) был переправлен в Монино из Таганрога в 1987 г. Его доставили водным путем в подмосковное Лыткарино, где он был выгружен на берег. В ожидании прибытия вертолета он оставался без присмотра и был частично разрушен и демонтирован неизвестными лицами. Поврежденный самолет был доставлена на вертолете Ми-26 в музей, где и находится сейчас в разобранном виде.Собственно, вот финал драмы. 30 лет последний шедевр Бартини валяется на задворках авиамузея в Монино и представляет собой весьма печальное зрелище.Нельзя сказать, что всем вокруг плевать на этот экспонат, нет.Руководство музея, по полученным мною данным, весьма и весьма за то, чтобы самолет был восстановлен. Более того, администрацией прилагаются усилия, чтобы добыть средства на его ремонт и восстановление.В Монино даже приезжала делегация из Италии, дескать, давайте, поможем восстановить творениеБартини. После того, как была посчитана приблизительная стоимость, итальянцы растворились…Получается, что кроме администрации музея, живущего на довольно скромные ассигнования от Министерства обороны и кучки добровольцев-фанатиков память о человеке больше никому не нужна?Нет, есть еще Таганрог, заводы и предприятия, входящие в ТАНТК имени Бериева, где были собраны ВВА-14. Они помогают, разыскивая на складах то, что может помочь в восстановлении самолета хотя бы до статуса нормального музейного экспоната.Черт возьми, ну мы же правильные, мы добрые и честные, мы порицаем вандалов из других стран, которые разрушают и оскверняют памятники. И делаем это не потому, что так красиво, а потому, что действительно так считаем. Ну я надеюсь, что это именно так.И вот, на фото то, что осталось от последнего творения человека, который, не будучи русским по происхождению, всегда писал во всех анкетах «русский».Внутри тоже полный хаос:Это, кстати, не следы вандализма. Это следы работы. За 30 лет тормоза закисли, и добровольцы-механики снимают по одному колесу, разбирают, чистят, смазывают. В общем, прилагают все усилия, чтобы самолет можно было оттащить в более цивилизованные места, где над ним можно будет работать.Повторюсь, что без работ Бартини не было бы Ту-144 (если верить Туполеву). Без работ Бартини не было бы первого нашего спутника (если верить Королеву). Верю обоим безоговорочно.И всего-то и надо, выразить благодарность от тех, для кого он работал. Не отлить памятник в бронзе, не удостоить посмертно какой-то награды, ордена — это смешно.Не дать убить времени последний самолет великого конструктора — вот это задача.У нас строят мавзолей человеку, который приложил все усилия для развала страны и называют это «центром его имени». На это деньги есть. На то, чтобы сохранить один-единственный самолет, денег, конечно, нет.Почему так? Ведь те же просвещенные европейцы из Италии, благо они теперь в курсе, с удовольствием ткнут нас в наше варварство. Вот, дескать, сгноили последнее творение. Конечно, может и не тыкнут, но тем не менее.Вот это как раз варварство. Вбухать миллионы на то, чтобы сварганить «Ельцин-центр», где будут вещать все те, кто желает нам «западной демократии» — это варварство. И не найти денег на то, чтобы помочь музею восстановить экспонат — это тоже варварство.Я не знаю, к сожалению, в чьи двери надо ломиться, чтобы там поняли, сохранение нашей истории, нашей памяти о людях, положивших свою жизнь на благо нашей Родины неизмеримо важнее, чем россказни екатеринбургских экскурсоводов на тему того, как Ельцин обожал Россию и сколько он для нее сделал.Про Бартини не рассказывают. Это был человек Дела. Его бомбардировщики Ер-2 бомбили Берлин. Ту-2, в разработке которых он тоже принимал участие (сидел вместе с Туполевым в шарашке), долбили передний край противника. Его проекты и разработки использовали многие авиаконструкторы.Неужели последний самолет Бартини так и сгниет в дальнем углу музея в Монино?