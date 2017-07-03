БМПТ "Терминатор" будут переданы "Соколам пустыни"
По сообщениям сирийских СМИ, недавно прибывшие в Сирию российские БМПТ "Терминатор" будут переданы наиболее боеспособному подразделению ВС САР "Соколы пустыни". Ранее это подразделение получило новейшую модификацию танка Т-72 с индексом Б3.
Как можно судить по фото, БМПТ получила комплект новой съемной модульной защиты в так называемом "мягком" корпусе, которая должна существенно повысить шансы на выживание в случае попадания тандемных боеприпасов.
Как можно судить по фото, БМПТ получила комплект новой съемной модульной защиты в так называемом "мягком" корпусе, которая должна существенно повысить шансы на выживание в случае попадания тандемных боеприпасов.
Первоисточник: https://twitter.com/WaelHussaini
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