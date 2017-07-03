21:02 03 июля

БМПТ "Терминатор" будут переданы "Соколам пустыни"

По сообщениям сирийских СМИ, недавно прибывшие в Сирию российские БМПТ "Терминатор" будут переданы наиболее боеспособному подразделению ВС САР "Соколы пустыни". Ранее это подразделение получило новейшую модификацию танка Т-72 с индексом Б3.

Как можно судить по фото, БМПТ получила комплект новой съемной модульной защиты в так называемом "мягком" корпусе, которая должна существенно повысить шансы на выживание в случае попадания тандемных боеприпасов.




Первоисточник: https://twitter.com/WaelHussaini


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Комментарии 17

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  1. svp67 Сегодня, 18:35
    Ну вот сейчас и посмотрим, чего же этот "Терминатор" стоит в современной войне.
    svp67
  2. NUR Сегодня, 18:42
    Интересно как покажет себя эта машина в реальном бою РК приобрел их 10 штук
    NUR
  3. НЕКСУС Сегодня, 18:43
    На фото Терминатор-2 вроде...ракеты защищены бронекожухом...интересно было бы ,если бы на Терминаторе стоял модуль Байкал со спаренными 57-ми мм пушками...
    НЕКСУС
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 18:55
      Цитата: НЕКСУС
      .интересно было бы ,если бы на Терминаторе стоял модуль Байкал со спаренными 57-ми мм пушками...

      Насчет 57мм согласен. Но зачем спаренная? Тогда уж логичнее одна 57мм спаренная с одной 30мм или, возможно, лучше спарка 57мм+23мм.
      Капитан Пушкин
      1. НЕКСУС Сегодня, 20:18
        Цитата: Капитан Пушкин
        Но зачем спаренная?

        А огневая мощь не бывает избыточной...но вы правы,возможно,дабы боекомплект был больше,лучше спарка 57мм-30мм.
        НЕКСУС
    2. Yugin22 Сегодня, 20:16
      Нет, это первый, видно два гранатомета, на втором их нет и экипаж поэтому меньше
      Yugin22
      1. НЕКСУС Сегодня, 20:23
        Цитата: Yugin22
        Нет, это первый, видно два гранатомета, на втором их нет и экипаж поэтому меньше

        Нет,это Терминатор-2

        Это фото уже в Сирии,когда Асад в Хмеймим приезжал.
        НЕКСУС
    3. cariperpaint Сегодня, 20:18
      ни чего хорошего бы не было.
      cariperpaint
  4. andr327 Сегодня, 18:50
    А кто инструкторами будет?
    andr327
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:57
      andr327
      А кто инструкторами будет?
      Игра "Армата" bully laughing Шутка.Давно пора было эту технику туда поставить.И хватит спорить про её нужность.Думаю 100% одобрят её военные.
      Наблюдатель2014
    2. Простой Сегодня, 19:49
      Цитата: andr327
      А кто инструкторами будет?


      Технику поставили а инструкторов забыли?

      На ютубе нижеследующее видео уже выпилили.



      сдесь (и ещё во многих местах) забыли :

      http://rusvesna.su/news/1498845356
      Простой
  5. Fatum.Inc Сегодня, 19:21
    Сомневаюсь я что то в компетенции этих сирийских вояк. Как бы в самый нужный момент не повторилась ситуация с Т-14 армата на красной площади.
    Fatum.Inc
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:32
      Fatum.Inc
      Сомневаюсь я что то в компетенции этих сирийских вояк. Как бы в самый нужный момент не повторилась ситуация с Т-14 армата на красной площади.
      А ,что там было?
      Наблюдатель2014
      1. Dym71 Сегодня, 20:37
        Цитата: Наблюдатель2014
        А ,что там было?


        Dym71
  6. senima56 Сегодня, 19:57
    А не драпанут эти "Соколы" ? И не достанется ли эта хорошая машинка ИГИЛовцам (запрещенным в России)!
    senima56
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:08
      senima56
      А не драпанут эти "Соколы" ? И не достанется ли эта хорошая машинка ИГИЛовцам (запрещенным в России)!
      Нет.Наши не американцы, скидывающие оружие ИГИЛ.
      Наблюдатель2014
      1. ватник Сегодня, 20:47
        Похоже после боёв в Алеппо "Соколов пустыни" переоснастили новый техникой подучили и скорее всего именно им пойдёт БМПТ.
        "Соколы" сново в бою.

        Т-72Б3

        БМП-2 (судя по виду совсем новенькая) а справа на этом фото похоже советник..

        Тигр

        Какая то машинка с КПВ 14.5-мм
        ватник
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