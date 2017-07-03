21:03 03 июля

Минобороны США и компания Sikorsky подписали контракт на производство 257 боевых и эвакуационных вертолетов

В ближайшие годы американская армия пополнится сотнями новых вертолетов Black Hawk. Минобороны США и компания Sikorsky (входит в состав корпорации Lockheed Martin) подписали пятилетний контракт на производство для американской армии 257 боевых и эвакуационных вертолетов общей стоимостью $3,8 млрд., передает "Warspot" со ссылкой на портал airrecognition.com

Согласно договору поставка вертолетов начнется осенью текущего года и продлится до 2022 года. Контракт включает в себя поставку 257 вертолетов UH-60M Black Hawk и HH-60M MEDEVAC (в новейших версиях), при этом в нем обозначена возможность увеличения заказа до 360 единиц с ростом общей стоимости до $5,2 млрд.

Минобороны США и компания Sikorsky подписали контракт на производство 257 боевых и эвакуационных вертолетов

Вертолеты UH-60M Black Hawk и HH-60M MEDEVAC



В Минобороны США указывают, что новые вертолеты предназначены для нужд американской армии, а также передачи союзникам. Объединяя внутренние и экспортные заказы, военному ведомству удается существенно снижать стоимость вертолетов за счет увеличения объемов производства.

Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk поступил на вооружение американской армии в 1979 году, придя на смену Bell UH-1. Известно, что сегодня на вооружении американской армии находится порядка 2500 вертолетов UH-60 в различных модификациях, кроме того, Black Hawk поставляется на экспорт и производится по лицензии в других странах. Вертолет вмещает до 14 человек (включая трех членов экипажа), может нести стрелковое, ракетное и бомбовое вооружение, а также разведывательные модули.

Использованы фотографии: airrecognition.com
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Комментарии 16

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  1. svp67 Сегодня, 18:42
    По полсотни вертушек в год...ну так себе темпы. Тем более для США. И кажется я знаю куда уйдут списываемые вертушки - небо Украины их ждет...
    svp67
    1. НЕКСУС Сегодня, 18:45
      Цитата: svp67
      По полсотни вертушек в год...ну так себе темпы. Тем более для США.

      А у нас МИ-8 последней модификации сколько производиться в год для армии?м...им то куда торопиться,если у матрассов и так самый большой вертолетный парк в мире?Солить их что ли?
      НЕКСУС
      1. svp67 Сегодня, 18:48
        Цитата: НЕКСУС
        и так самый большой вертолетный парк в мире

        Так они ж его не увеличивать, а обновлять собираются. 257 из 2500, это всего на всего десятая часть.
        svp67
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:47
      А ведь Сикорский наш из России! Вот как мозги из страны выкачивали, хотя конечно сами виноваты.. hi
      ОТДЕЛ
      1. svp67 Сегодня, 18:49
        Цитата: ОТДЕЛ
        А ведь Сикорский наш из России! Вот как мозги из страны выкачивали, хотя конечно сами виноваты.. hi

        Сейчас появятся представители "незалежной" и быстро объяснят, что он УКРАИНЕЦ, так как родом из Киева
        svp67
        1. Нормаль ок Сегодня, 20:40
          Цитата: svp67
          Цитата: ОТДЕЛ
          А ведь Сикорский наш из России! Вот как мозги из страны выкачивали, хотя конечно сами виноваты.. hi

          Сейчас появятся представители "незалежной" и быстро объяснят, что он УКРАИНЕЦ, так как родом из Киева

          Срача не хочется. Но, отчасти, верно. К стати Сикорский (сын) приезжал при Кучме на Украину, предлагал совместное производство. Кузьмук и Ко, приложили максимум усилий, чтоб это не состоялось.
          Нормаль ок
    3. APASUS Сегодня, 19:15
      Цитата: svp67
      И кажется я знаю куда уйдут списываемые вертушки - небо Украины их ждет...

      Украина?Да не смешите.До Украины полно прихлебателей рангом по выше,такие как Польша ,страны Прибалтики,Румыния,Болгария.До Украины скорее дойдут МИ - 8 Болгарских ВВС
      APASUS
  2. RASKAT Сегодня, 18:42
    Видать конвертопланы не особо понравились военным. Старый добрый одновинтовой вертолет продолжает быть популярным. А пиара у конвертопланов было не меньше чем сейчас у всяких рельсотронов, СВЧ пушек, лазеров, ну и т д.
    RASKAT
  3. Горный стрелок Сегодня, 18:43
    Для обновления парка такого количества - мало. Но сумма контракта - впечатляет.
    Горный стрелок
    1. jonhr Сегодня, 18:48
      чего вас так впечатлило? примерно по 14 миллионов долларов за борт получается
      jonhr
  4. Mavrikiy Сегодня, 19:06
    Мдя.... Такой контрактик "Вертолетам России" бы.... А РосАрмии бы......
    ВПК должен быть национализирован еще вчера.
    Мы не США, нет у нас ресурсов всего мира. Поэтому и путь другой.
    Mavrikiy
    1. Muvka Сегодня, 19:21
      А вы знаете, по сколько вертолетов в год наши производят?
      Muvka
      1. Mavrikiy Сегодня, 20:43
        Цитата: Muvka
        А вы знаете, по сколько вертолетов в год наши производят?

        ВС РФ переходят к точечным закупкам вертолетов в связи с насыщением парка
         (ВО от 17 мая 2017г)
        Парк оказывается насыщен.
        К стати. Мировой рынок стагнирует.
        Mavrikiy
  5. iliitchitch Сегодня, 19:07
    Бэлл УХ-один , теперь вот 60-й . Опять 59 потеряли ? То 36 томагавков , то вертолёты у них заблудятся . "До 14 человек" , да ... прикуп в наличии , покатайтесь на харлее . чёрных ястребов развелось тут , понимаешь . Читал , как в Афгане "восьмёрка" в сумерках сорок человек из ущелья дёрнула под обстрелом , вот Это Техника .
    iliitchitch
    1. ЗВО Сегодня, 19:41
      Цитата: iliitchitch
      Бэлл УХ-один , теперь вот 60-й . Опять 59 потеряли ? То 36 томагавков , то вертолёты у них заблудятся . "До 14 человек" , да ... прикуп в наличии , покатайтесь на харлее . чёрных ястребов развелось тут , понимаешь . Читал , как в Афгане "восьмёрка" в сумерках сорок человек из ущелья дёрнула под обстрелом , вот Это Техника .

      Не надо писать будучи под веществами. Человеческая логика не понимает ваших цепочек связи белловской модели и сикорского. С "потерями" в вашей голове 59 единиц и каких то томагавков...
      ЗВО
  6. Нормаль ок Сегодня, 20:41
    Sikorsky UH-60 Black Hawk, - рабочая лошадка у штатников. У них применение вертолётов, почти такое же как у нас БТР.
    Нормаль ок
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