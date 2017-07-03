Минобороны США и компания Sikorsky подписали контракт на производство 257 боевых и эвакуационных вертолетов
В ближайшие годы американская армия пополнится сотнями новых вертолетов Black Hawk. Минобороны США и компания Sikorsky (входит в состав корпорации Lockheed Martin) подписали пятилетний контракт на производство для американской армии 257 боевых и эвакуационных вертолетов общей стоимостью $3,8 млрд., передает "Warspot" со ссылкой на портал airrecognition.com
Согласно договору поставка вертолетов начнется осенью текущего года и продлится до 2022 года. Контракт включает в себя поставку 257 вертолетов UH-60M Black Hawk и HH-60M MEDEVAC (в новейших версиях), при этом в нем обозначена возможность увеличения заказа до 360 единиц с ростом общей стоимости до $5,2 млрд.
В Минобороны США указывают, что новые вертолеты предназначены для нужд американской армии, а также передачи союзникам. Объединяя внутренние и экспортные заказы, военному ведомству удается существенно снижать стоимость вертолетов за счет увеличения объемов производства.
Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk поступил на вооружение американской армии в 1979 году, придя на смену Bell UH-1. Известно, что сегодня на вооружении американской армии находится порядка 2500 вертолетов UH-60 в различных модификациях, кроме того, Black Hawk поставляется на экспорт и производится по лицензии в других странах. Вертолет вмещает до 14 человек (включая трех членов экипажа), может нести стрелковое, ракетное и бомбовое вооружение, а также разведывательные модули.
Согласно договору поставка вертолетов начнется осенью текущего года и продлится до 2022 года. Контракт включает в себя поставку 257 вертолетов UH-60M Black Hawk и HH-60M MEDEVAC (в новейших версиях), при этом в нем обозначена возможность увеличения заказа до 360 единиц с ростом общей стоимости до $5,2 млрд.
Вертолеты UH-60M Black Hawk и HH-60M MEDEVAC
В Минобороны США указывают, что новые вертолеты предназначены для нужд американской армии, а также передачи союзникам. Объединяя внутренние и экспортные заказы, военному ведомству удается существенно снижать стоимость вертолетов за счет увеличения объемов производства.
Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk поступил на вооружение американской армии в 1979 году, придя на смену Bell UH-1. Известно, что сегодня на вооружении американской армии находится порядка 2500 вертолетов UH-60 в различных модификациях, кроме того, Black Hawk поставляется на экспорт и производится по лицензии в других странах. Вертолет вмещает до 14 человек (включая трех членов экипажа), может нести стрелковое, ракетное и бомбовое вооружение, а также разведывательные модули.
Использованы фотографии: airrecognition.com
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