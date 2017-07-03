21:02 03 июля

СМИ: ФРГ больше не считает США другом

Правящая в Германии коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), исключила из своей предвыборной программы слова "друг" и "дружба" по отношению к США, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер .

СМИ: ФРГ больше не считает США другом


В 2013 году программа ХДС/ХСС описывала США, как "самого важного друга" Германии за пределами Европы. Однако в новом документе США были названы всего лишь "самым важным партнером" Германии за пределами Европы.


Предвыборная программа коалиции объемом 72 страницы была согласована поздно вечером 2 июля в Берлине главами партий — Ангелой Меркель (ХДС) и Хорстом Зеехофером (ХСС).

Отношения между Вашингтоном и Берлином обострились после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Еще во время предвыборной кампании Трамп называл "ненормальной" политику Меркель по приему мигрантов.

Уже переехав в Белый дом, 45-й президент США критиковал Германию за положительный баланс в торговле с США и задолженность перед структурами НАТО.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).

Использованы фотографии: http://www.anews.com/ru/
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Комментарии 22

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  1. Teberii Сегодня, 19:29
    Демагогия которая предназначена исключительно для избирателей.Набрать голосов на Трампе.Ты мне больше не дружок, и ни писай в мой горшок.
    Teberii
    1. Тралл Сегодня, 19:30
      ОЙСЯ ТЫ ОЙСЯ ты меня не бойся smile
      Тралл
      1. Чёрный Сегодня, 19:34
        Правильно, у Гельки теперь новые друзья - бородатые халявщики-лоботрясы laughing
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:42
          Цитата: Чёрный
          бородатые халявщики-лоботрясы

          Слава ! hi Неполиткорректно так о беженцах-бармалеях . Правильнее будет "свободные актёры для альтернативного немецкого кино категории 18+" . yes Радуйся , Германия и вся Гейропа !!! fool
          bouncyhunter
          1. НЕКСУС Сегодня, 19:51
            Цитата: bouncyhunter
            Радуйся , Германия и вся Гейропа !!!

            Не так Паша...Танцуй Россия,и плачь Европа,а у меня самая самая красивая жо... wassat
            НЕКСУС
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:04
              Привет , Андрей ! hi
              Цитата: НЕКСУС
              Танцуй Россия,и плачь Европа,а у меня самая самая красивая жо...

              Хм ... Пошло , но верно . wink
              bouncyhunter
              1. Смог Сегодня, 20:16
                Цитата: bouncyhunter
                Пошло , но верно .

                Да ни хрена, Паш, для них не пошло. Наследники гордых тевтонских рыцарей приняли закон об однополых браках, и Вася не чешись.Так что для них .*ОПА, считай второе лицо.А может быть даже и первое................. lol
                Смог
          2. Orionvit Сегодня, 20:42
            Зато ХДС/ХСС, узаконили в Германии однополые браки, это намного важнее, чем "дружба" с хозяином, и вообще союзнические отношения. Хотя, разногласия в стане врагов, даже мелкие, радуют.
            Orionvit
        2. Офицер запаса Сегодня, 19:43
          "...Правящая в Германии коалиция ХДС/ХСС исключила из своей предвыборной программы слова "друг"..."
          И стала называть Штаты - хозяин.
          Офицер запаса
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:36
        Про эти партии(ХДС/ХСС) в Германии практически забыли при старушке Меркель! А при Г.Коле (покойнике) всегда в новостях были помнится (о чем то спорили и т.д.) Меркель предала своего куратора..И Германия входит в хаус ...Очень жаль! Скоро там арабы и турки править начнут...
        ОТДЕЛ
        1. Чёрный Сегодня, 19:39
          А какая уже разница, целуются или бранятся, основными жителями европы становятся эмигранты, арийцы остались только поближе к хорошо охраняемой верхушке, пока. За что бомбили то и получили. Идиотизм высшей пробы, не смотря на предупреждение и настойчивые требования прекратить агрессивную политику в отношении стран вне блока НАТО.
          Чёрный
          1. Orionvit Сегодня, 20:43
            Цитата: Чёрный
            основными жителями европы становятся эмигранты

            Посмотрим, как они будут плясать, через несколько лет.
            Orionvit
    2. Владимир 38 Сегодня, 19:43
      Абсолютно согласен... Партнеры да- они ими были всегда, Германия всегда пассивным выступала партнером. Разве с друзей стригут по 10 лярдов евро..
      Владимир 38
    3. Logall Сегодня, 20:10
      Теперь, что опять в объятья Путину? Что он после всего с ней зделает?
      Logall
      1. Туз Бубен Сегодня, 20:27
        Классика.
        Куда ж без неё...
        Туз Бубен
  2. iliitchitch Сегодня, 19:31
    Мир становится всё страньшее и страньшее . Эти 2 чудака - Козырный и Штирлицон , нарулят . "Уберите этого чебураха сруля" , а кто на замене ? В ФСБ и Генштабе думают . laughing
    iliitchitch
  3. andr327 Сегодня, 19:31
    Да фрау Меркель, тяжело на горячей сковородке сидеть
    andr327
    1. iliitchitch Сегодня, 19:56
      Цитата: andr327
      Да фрау Меркель, тяжело на горячей сковородке сидеть


      Сколько сидеть-то можно ? Сидит и сидит , зараза , что тот памятник . Забронзовела уж .
      iliitchitch
    2. Orionvit Сегодня, 20:45
      Цитата: andr327
      Да фрау Меркель, тяжело на горячей сковородке сидеть

      Очень тяжело, скоро четвёртый срок подряд пойдёт. Демократия однако.
      Orionvit
  4. volodya Сегодня, 19:53
    У Меркель морда какая-то недовольная,неохота видно деньги матрасникам платить!
    volodya
  5. Альф Сегодня, 20:35
    Можете считать меня другом, можете не считать, но мои решения до 2099 года будьте любезны выполнять.
    Альф
    1. Orionvit Сегодня, 20:47
      Цитата: Альф
      но мои решения до 2099 года будьте любезны выполнять

      Забыли добавить, "выполнять безприкословно"
      Orionvit
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