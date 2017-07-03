21:02 03 июля

Киев разместил под Станицей Луганской около 120 польских наемников и 30 танков

Командование ВСУ разместило в селе Камышино, расположенном вблизи Станицы Луганской, около 120 польских наемников и 30 танков Т-62. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает ЛуганскИнформЦентр

По нашим данным, в населенном пункте Камышино "Луганской области" на левом берегу реки Северский Донец установлено нахождение личного состава воинского подразделения частной военной компании из Польши в количестве до 120 человек
- отметил он.

Киев разместил под Станицей Луганской около 120 польских наемников и 30 танков



Отличительными признаками являются наличие в пункте дислокации государственного флага Республики Польша, также зафиксирована польская речь
- пояснил подполковник.

В районе указанного населенного пункта в лесном массиве рассредоточено и замаскировано до 30 единиц танков Т-62
- добавил Марочко.

По информации от местных жителей, в районе автомобильного моста через реку Северский Донец, расположенного на автодороге Станица Луганская – Луганск, дислоцируется личный состав "Правого сектора"* в количестве до 30 человек с задачей по охране моста и организации контроля за проходящей техникой, отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Подполковник также сообщил, что на нескольких направлениях у линии соприкосновения активизировались украинские снайперы.

В районе населенного пункта Новоалександровка была зафиксирована снайперская группа, несколько раз открывавшая огонь в направлении позиций Народной милиции
- отметил он.

Ранее Марочко сообщал, что украинское командование разместило в зоне "АТО" очередную группу иностранных наемников.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что украинское военное командование все чаще прибегает к помощи иностранных наемников для выполнения боевых задач в зоне "АТО" из-за ухудшения морально-психического состояния в подразделениях киевских силовиков.

Правый сектор* - запрещенная в России организация

Использованы фотографии: https://ok.ru/oshbsomali
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Комментарии 37

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  1. Zibelew Сегодня, 19:38
    Поляк и бандеровец - братья навек!
    Zibelew
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:43
      Давно пшеков не мочили...! Думаю наших добровольцев , резко увеличится поток ! И серьезных мужиков...Такая охота за наши разрушенные памятники и осквернения всего русского начнется..!
      ОТДЕЛ
      1. Чёрный Сегодня, 19:47
        Помните как у Булгакова : " в очередь сукины дети, в очередь".....бюстик бандеры украинцы своим польским друзьям в знак благодарности не подарили, не? wassat
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 20:32
          Вот интересно кто этим шакалам платит , у скакунов денег нет , значит правильно - США.
          cniza
          1. Чёрный Сегодня, 20:35
            Цитата: cniza
            Вот интересно кто этим шакалам платит , у скакунов денег нет , значит правильно - США.

            Сиська кормящая, как известно, у них одна.. laughing
            Чёрный
            1. cniza Сегодня, 20:38
              Вот эту сиську прищемить бы , что бы не повадно было ходить к чужим берегам и гадить.
              cniza
    2. Teberii Сегодня, 19:44
      Кто бы не платил ,готовят поход.Сами уже не в состоянии,да экономичнее чем целую военную группировку разворачивать.
      Teberii
    3. Владимир 38 Сегодня, 19:45
      Что то серьезное намечается, одновременно с Сирией думаю.
      Владимир 38
    4. Владыка Ситх Сегодня, 20:00
      А у нас в ДНР снизились обстрелы, возможно, что то будет во время саммита G20.
      Владыка Ситх
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:08
        Сергей , моё почтение ! hi
        Цитата: Владыка Ситх
        А у нас в ДНР снизились обстрелы, возможно, что то будет во время саммита G20.

        Если учесть что раньше у вас там творилось во время всяких там саммитов-консультаций-обсуждений можно с уверенностью говорить :
        Цитата: Владыка Ситх
        что то будет
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 20:12
          Смотри, дорогой, "соседи" то не унимаются! Точно к двадцатке, Владыка прав!
          Подрезчик
          1. cniza Сегодня, 20:34
            Как бы там ни было , а все ждут результатов "терок" между Путиным и Трампом...
            cniza
            1. Подрезчик Сегодня, 20:37
              Да, да, согласен!
              Подрезчик
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:45
                Вот только ничего нового эти "тёрки" не принесут .
                bouncyhunter
    5. Караул73 Сегодня, 20:38
      А чего уж не немцев, или американцев не разместили? А про Т-62 так это вообще. Этот Марочко уже как Порошенко - с утра начинает и не закусывает.
      Караул73
      1. Стирбьорн Сегодня, 20:54
        Цитата: Караул73
        А чего уж не немцев, или американцев не разместили? А про Т-62 так это вообще. Этот Марочко уже как Порошенко - с утра начинает и не закусывает.

        весной там целый батальон ИГИЛ насчитали официальные представители ЛНР - так что поляки нормально еще laughing
        Стирбьорн
  2. Подрезчик Сегодня, 19:41
    Ну что "хлебное перемирие" закончилось? Ничего, и эти умоются "кровавыми" слезами! Жаль только потери будут со стороны ЛНР...
    Подрезчик
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:14
      Саня , укрорейху все эти перемирия нужны для перегруппировки и дооснащения - это же очевидно давно .
      bouncyhunter
      1. Подрезчик Сегодня, 20:28
        Паша, не знаю фотка оттуда или нет, но эти поляки не детки, мужики крепковатые, похоже прфессионалы.
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 20:36
          Там да серьезные ребята есть , но и их кормить надо , я думаю ЛДНР "накормят" по полной и на долго отобьют охоту.
          cniza
          1. Подрезчик Сегодня, 20:41
            Еще как (!) кормить надо, Витя!!! Эти за пайку воевать не будут!
            Подрезчик
          2. bouncyhunter Сегодня, 20:48
            Да я в этом и не сомневаюсь , вот только на их место другие "псы войны" придут . Применительно к 404-ой можно так сказать : спрос и платёжеспособность рождают предложение .
            bouncyhunter
        2. Простой Сегодня, 20:58
          Цитата: Подрезчик
          не знаю фотка оттуда или нет,


          Фото с осени 2016 года:

          https://dninews.com/article/kiev-redeploys-polish
          -mercenaries-ato-zone-diversions-lpr

          Вторник, 11 октября 2016 года - 15:19
          Военные власти Украины бросили компанию польских наемников в зону так называемой «антитеррористической операции» для проведения диверсификации на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель генерал-майора народной милиции LPR Андрей Марочко.

          «Военные власти Украины вынуждены прибегать к помощи иностранных наемников из-за низкого уровня военной дисциплины и боевой подготовки в подразделениях Вооруженных сил Украины, сотрудники которых устали от ведения боевых действий на востоке страны , - отметил майор.
          «Таким образом, в район населенного пункта Попасная в зоне 59-й отдельной бригады мотострелковой бригады прибыла компания польских наемников, задача которой - провести увольнения на территории нашей республики», - сообщил Марочко.
          «Эти факты еще раз подтверждают, что олигархические киевские власти не намерены вести мирный диалог для урегулирования ситуации в Донбассе и, наоборот, имеют все шансы на дестабилизацию ситуации, тем самым пытаются отвлечь внимание украинских граждан от многочисленных Внутренние проблемы », - подчеркнул представитель Министерства обороны Республики.
          Простой
  3. НЕКСУС Сегодня, 19:47
    Киев разместил под Станицей Луганской около 120 польских наемников и 30 танков

    Смерчем накрыть и вся недолга...
    НЕКСУС
    1. seregatara1969 Сегодня, 20:05
      зачем так грубо ? наслать по тихому на них "граду" и списать на природный катаклизьм !
      seregatara1969
      1. НЕКСУС Сегодня, 20:11
        Цитата: seregatara1969
        зачем так грубо ? наслать по тихому на них "граду" и списать на природный катаклизьм !

        Без разницы,какой природный катаклизм будет-Град,Ураган или Смерч с Торнадо... wink
        НЕКСУС
        1. Виктор Дубовицкий Сегодня, 20:57
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: seregatara1969
          зачем так грубо ? наслать по тихому на них "граду" и списать на природный катаклизьм !

          Без разницы,какой природный катаклизм будет-Град,Ураган или Смерч с Торнадо... wink

          Александр Македонсков.... Пришёл, увидел, наследил.... Его ещё называли Искандером .
          Виктор Дубовицкий
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:47
    Киев разместил под Станицей Луганской около 120 польских наемников и 30 танков
    Ну вот и прекрасная цель для наших ВКС.Начните реальную помощь с удара по этим чучундрам.
    Наблюдатель2014
  5. Комментарий был удален.
  6. Sewer Krainiy Сегодня, 19:54
    Частная компания? Все ли там поляки ? Может наемники из ... Кстати, о сносе памятников наших воинов, погибших при освобождении Польши. По моим проверенным данным простой польский народ против их сноса, во многих местах защищают. Говорят - мы вместе воевали, вот мы умрем, тогда и сносите, если сможете. А власть... и на Украине..., да и на себя обернуться надобно было-бы.
    Sewer Krainiy
  7. AwaZ Сегодня, 19:55
    дак вот я о том же . Если есть сосредоточение- накройте хорошенько и прицельно артой танки те же ... Хунта даже визжать не будет , если сожгут три четыре коробочки ...
    AwaZ
  8. Горный стрелок Сегодня, 20:03
    30 танков - почти полноценный танковый батальон. Вспоминая задачи по тактике. Ширина полосы наступления - не более 1.5 км ( на самом деле меньше, если хоть какую глубину порядка иметь) и задача "в глубину" 3-4 км. И это все? Ну и чего дергаться?
    Горный стрелок
  9. Толстоевский Сегодня, 20:14
    привержены давней традиции - удобрять своими тушками Землю Русскую
    Толстоевский
  10. мичман Сегодня, 20:15
    Вспомните наполнение дивизий вермахта. Там была вся Европа. Это ждет и нас скоро. Пора давать отпор и присоединять народные республики к России. Эти иностранные вояки погубят там всех русских. Честь имею.
    мичман
  11. Нормаль ок Сегодня, 20:33
    Работа Марочко, характеризуется старым высказыванием: ... не мешки ворочать laughing
    Нормаль ок
  12. Нормаль ок Сегодня, 20:44
    Работа Марочко, характеризуется старым высказыванием: .... не мешки ворочать)))
    А если серьёзно, то сколько было уже, за 3 года, заявлений о неграх, ЧВК и польских наёмниках?! Из всего, что было сказано, подтверждено только присутствие грузинов. Остальное, - фейк.
    Нормаль ок
  13. КОТ БАЮН Сегодня, 20:45
    ....пострелять приехали, собачьи дети?....
    Ну-ну.... Пробуйте.... Вы уже ходили на Россию. Все мало.
    КОТ БАЮН
  14. Влад5307 Сегодня, 20:54
    Идет планомерное наращивание сил - вот уже и самые бойкие бойцы НАТО, замаскированные под ЧВК,прибыли за люлями. Недаром наводят понтоны через реку, что-то грядет. Пробуют русских на слом, да как бы не вышел им облом!
    Влад5307
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