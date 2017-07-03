Киев разместил под Станицей Луганской около 120 польских наемников и 30 танков
Командование ВСУ разместило в селе Камышино, расположенном вблизи Станицы Луганской, около 120 польских наемников и 30 танков Т-62. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает ЛуганскИнформЦентр
По информации от местных жителей, в районе автомобильного моста через реку Северский Донец, расположенного на автодороге Станица Луганская – Луганск, дислоцируется личный состав "Правого сектора"* в количестве до 30 человек с задачей по охране моста и организации контроля за проходящей техникой, отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.
Подполковник также сообщил, что на нескольких направлениях у линии соприкосновения активизировались украинские снайперы.
Ранее Марочко сообщал, что украинское командование разместило в зоне "АТО" очередную группу иностранных наемников.
В Народной милиции неоднократно отмечали, что украинское военное командование все чаще прибегает к помощи иностранных наемников для выполнения боевых задач в зоне "АТО" из-за ухудшения морально-психического состояния в подразделениях киевских силовиков.
Правый сектор* - запрещенная в России организация
По нашим данным, в населенном пункте Камышино "Луганской области" на левом берегу реки Северский Донец установлено нахождение личного состава воинского подразделения частной военной компании из Польши в количестве до 120 человек- отметил он.
Отличительными признаками являются наличие в пункте дислокации государственного флага Республики Польша, также зафиксирована польская речь- пояснил подполковник.
В районе указанного населенного пункта в лесном массиве рассредоточено и замаскировано до 30 единиц танков Т-62- добавил Марочко.
По информации от местных жителей, в районе автомобильного моста через реку Северский Донец, расположенного на автодороге Станица Луганская – Луганск, дислоцируется личный состав "Правого сектора"* в количестве до 30 человек с задачей по охране моста и организации контроля за проходящей техникой, отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.
Подполковник также сообщил, что на нескольких направлениях у линии соприкосновения активизировались украинские снайперы.
В районе населенного пункта Новоалександровка была зафиксирована снайперская группа, несколько раз открывавшая огонь в направлении позиций Народной милиции- отметил он.
Ранее Марочко сообщал, что украинское командование разместило в зоне "АТО" очередную группу иностранных наемников.
В Народной милиции неоднократно отмечали, что украинское военное командование все чаще прибегает к помощи иностранных наемников для выполнения боевых задач в зоне "АТО" из-за ухудшения морально-психического состояния в подразделениях киевских силовиков.
Правый сектор* - запрещенная в России организация
Использованы фотографии: https://ok.ru/oshbsomali
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