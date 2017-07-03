Киев разместил под Станицей Луганской около 120 польских наемников и 30 танков

По нашим данным, в населенном пункте Камышино "Луганской области" на левом берегу реки Северский Донец установлено нахождение личного состава воинского подразделения частной военной компании из Польши в количестве до 120 человек

Отличительными признаками являются наличие в пункте дислокации государственного флага Республики Польша, также зафиксирована польская речь

В районе указанного населенного пункта в лесном массиве рассредоточено и замаскировано до 30 единиц танков Т-62

В районе населенного пункта Новоалександровка была зафиксирована снайперская группа, несколько раз открывавшая огонь в направлении позиций Народной милиции