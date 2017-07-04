Новости разработки перспективных десантных кораблей
Несколько лет назад развитие отечественного флота десантных кораблей было одной из главных тем для обсуждения. Впоследствии произошли известные события, в результате которых кардинальное обновление флота было отложено на неопределенный срок. В дальнейшем судостроительная промышленность предложила новые способы модернизации военно-морского флота. В случае их реализации ВМФ России получит некоторое количество новых десантных кораблей, пока известных под общим названием «Прибой».
Напомним, макет перспективного десантного корабля типа «Прибой» впервые был показан на военно-техническом форуме «Армия-2015» два года назад. Тогда же были объявлены расчетные характеристики корабля. В дальнейшем проект десантного корабля неоднократно становился темой официальных заявлений и публикаций в прессе. Недавний Международный военно-морской салон, прошедший в Санкт-Петербурге, стал новым поводом для появления сообщений о ходе и будущем проектов создания десантных кораблей.
28 июня о ходе работ в направлении создания новых десантных кораблей рассказал вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев. По его словам, руководство судостроительной промышленности уже имеет некоторые соображения насчет дальнейших работ. Имеется понимание всех основных технологий, а также стартовала проработка. Кроме того, был определен круг возможных строителей перспективных кораблей. Корабли типа «Прибой» могут строиться на предприятии «Северная верфь», на «Балтийском заводе» или на «Севмаше». Все эти заводы имеют большой опыт строительства надводных кораблей.
Вскоре стали известны новые подробности текущих работ. 29 июня информагентство ТАСС опубликовало интервью с генеральным директором Невского проектно-конструкторского бюро Сергеем Власовым. Темой беседы, прошедшей на салоне МВМС-2017, стал перспективный проект десантного корабля, рассматриваемый в качестве возможного дополнения или даже замены для существующих кораблей. Руководитель проектной организации раскрыл некоторые подробности ее работы в области перспективных десантных кораблей.
По словам С. Власова, перспективный десантный корабль пока находится на стадии предпроектной проработки. При этом точный облик нового корабля еще не был определен. Рассматривается множество вариантов корабля, а окончательный облик будет выбран заказчиком. Также руководитель Невского ПКБ отметил, что возможно использование разных вариантов десантного корабля. Можно создать корабль-вертолетоносец, универсальный десантный корабль или десантный вертолетоносный корабль-док. С. Власов предполагает, что наиболее вероятным вариантом выглядит универсальный десантный корабль, напоминающий французские «Мистрали», но имеющий некоторые отличия от них.
Интервьюер издания ТАСС напомнил о новых разработках Невского ПКБ, упоминавшихся в отчетной документации. Так, в годовом отчете конструкторского бюро упоминались работы по созданию новой модификации перспективного вертолетоносного корабля-дока, приспособленного для работы в условиях Арктики и способного высаживать десант прямо на лед. Водоизмещение такого корабля, как и базового образца, должно достигать 15 тыс. т. С. Власов отметил, что конструкторское бюро действительно разрабатывает подобные корабли.
Десантные корабли арктического класса создаются в инициативном порядке с учетом перспектив развития флота. Невское ПКБ не может стоять на месте, и потому занимается новыми проектами, которые предлагаются военно-морскому флоту. По словам гендиректора конструкторского бюро, в проекте десантного корабля для Арктики нет ничего сложного с точки зрения техники. Во избежание печальных последствий корабль должен отличаться усиленной конструкцией ледового класса.
В том же отчете упоминались существующие проекты десантных кораблей, построенных на основе универсального проектного модуля с водоизмещением от 10 до 35 тыс. т. Прежде всего, на базе такого изделия предлагается разрабатывать универсальный десантный корабль водоизмещением 30 тыс. т или десантный вертолетоносный корабль-док вдвое меньшего водоизмещения. Как пояснил С. Власов, подобные результаты могут быть получены путем использования имеющихся объемов разными способами. Именно это и приводит к разному водоизмещению.
С. Власов также отметил, что некоторые разработки Невского ПКБ включены в новую госпрограмму вооружений. В то же время, он не уточнил, какие именно проекты получат развитие в обозримом будущем.
30 июня появились новые сведения о возможных путях развития отечественных десантных кораблей. На этот раз важную тему затронул начальник отделения перспективного строительства кораблей Крыловского государственного научного центра Владимир Пепеляев. В данном случае речь шла об уже известном проекте «Прибой», который может получить развитие и даже дойти до строительства кораблей. Научно-исследовательская организация уже оценила некоторые особенности нового проекта, а также определила примерные сроки выполнения и стоимость требуемых работ.
По словам В. Пепеляева, перспективный десантный корабль обойдется заказчику примерно в 40 миллиардов рублей. В такую «смету» включены все требуемые проектные работы, строительство головного корабля и его последующие испытания.
Также специалист объявил примерные сроки выполнения работ в случае получения заказа. На эскизное проектирование, по оценкам В. Пепеляева, уйдет около года. Примерно полгода займет последующая подготовка технического проекта. На создание рабоче-конструкторской документации тоже понадобится некоторое время, после чего стартует достаточно длительное строительство. В общей сложности от старта проектирования до передачи корабля заказчику пройдет никак не меньше пяти лет.
Тем не менее, Крыловский государственный научный центр или смежные конструкторские организации пока не начинали работы по проекту десантного корабля ввиду отсутствия соответствующего заказа и технического задания. В своем интервью В. Пепеляев раскрыл возможный ход дальнейших событий. Если министерство обороны в самое ближайшее время примет принципиальное решение о старте работ, то уже к концу года Центр в сотрудничестве с Невским ПКБ сможет выполнить аванпроект. Затем Проектно-конструкторское бюро сможет приступить к разработке полноценного проекта, по которому будет вестись строительство.
Сравнительно быстрому завершению предварительных работ могут поспособствовать определенные особенности текущего проекта. В ходе МВМС-2017 генеральный директор Крыловского центра Владимир Никитин заявил, что концепция проекта «Прибой» не претерпела значительных изменений с момента ее представления на выставке «Армия-2015». Тем не менее, по желанию заказчика в проект могут быть внесены те или иные изменения. В соответствии с требованиями военных, может быть изменено положение ракетных комплексов, а также возможно использование носовой аппарели.
Пока представители предприятий судостроительной промышленности рассказывают о существующих планах и возможных путях развития флота, руководство министерства обороны сохраняет молчание. Вопрос строительства новых десантных кораблей в дополнение к имеющимся регулярно поднимается на различных уровнях, но реальные действия в этом направлении пока отсутствуют. Командование признает необходимость таких кораблей, но разработка новых проектов и строительство пока не были начаты. Более того, на данный момент неизвестно, когда должны будут стартовать подобные работы.
Как утверждают руководители судостроительных предприятий, в настоящее время прорабатывается сразу несколько предварительных проектов перспективных десантных кораблей разных классов, отличающихся техническими особенностями и возможностями. В частности, Невское ПКБ проработало ряд вариантов облика таких кораблей, а Крыловский государственный научный центр продолжает демонстрировать материалы по проектам «Прибой» и «Лавина». Какое из предложений будет одобрено и получит развитие в интересах военно-морского флота – пока неизвестно.
Наиболее проработанным и интересным на данный момент выглядит проект под условным обозначением «Прибой». Этот проект, предлагающий строительство универсального десантного корабля, был создан Невским ПКБ несколько лет назад и представлен в 2015 году. С самого начала новые корабли рассматривались в качестве возможной замены «Мистралей», так и не переданных Францией. Впоследствии высказывались предположения о возможном начале строительства новых кораблей, однако пока «Прибои» не закладывались и даже не заказывались.
Задачей кораблей типа «Прибой» является высадка десанта на оборудованном и необорудованном побережье с использованием вертолетов или десантных катеров. Для решения таких задач «Прибой» имеет характерные особенности, заметно отличающие его от других отечественных десантных кораблей. Так, для перевозки и обеспечения работы ударных и транспортных вертолетов предлагалось использовать крупную летную палубу, занимающую почти всю площадь корпуса.
Согласно публиковавшимся данным, корабль должен будет иметь водоизмещение 14 тыс. т, благодаря чему сможет перевозить достаточно большую полезную нагрузку. Во внутренних отсеках корпуса имелись площади, достаточные для перевозки нескольких десятков единиц бронетехники или сотен десантников. Размеры палубы позволяли перевозить до восьми вертолетов и обеспечивать их работу. В авиационную группу планировалось включать как транспортные вертолеты, так и машины ударного или противолодочного назначения. В кормовой части корпуса предлагалось размещение доковой камеры, пригодной для транспортировки двух или четырех десантных катеров существующих типов. Корабль предполагается оснастить газотурбинной энергетической установкой, способной обеспечить достаточно высокие ходовые характеристики.
Рассматривалась возможность оснащения корабля развитым комплексом вооружений различного назначения. В частности, предполагалось, что противовоздушная оборона в ближней зоне может осуществляться при помощи ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» специальной корабельной модификации. Следует отметить, что несколько дней назад состоялась официальная презентация такого ЗРПК, что привело к новой волне обсуждений сфер его применения, в том числе и в контексте развития десантного флота. Собственное ударное вооружение, вероятно, проектом не предусматривается.
Демонстрируемый с 2015 года макет корабля «Прибой» имеет ряд важных особенностей. Так, для высадки техники могут использоваться носовая аппарель и кормовая док-камера. Первая может использоваться самоходной плавающей техникой, тогда как вторая предназначается для работы с десантными катерами. Кроме того, десант может доставляться с корабля на берег при помощи вертолетов существующих типов. Как неоднократно отмечалось ранее, необходимость применения тех или иных средств высадки десанта будет обсуждаться с заказчиком. В частности, темой такого обсуждения станет носовая аппарель, необходимая для высадки техники в непосредственной близости от берега.
В настоящее время десантный корабль «Прибой» существует только в виде рабочей документации и выставочного макета. Схожим образом дело обстоит и с проектом «Лавина». Этот проект отечественных конструкторов предусматривает строительство более крупного универсального десантного корабля с повышенными характеристиками и увеличенной вместимостью внутренних отсеков.
При длине около 200 м и максимальной ширине более 30-32 м корабль «Лавина» должен иметь водоизмещение на уровне 23-24 тыс. т. При помощи газотурбинной энергетической установки он сможет развивать скорость до 24 узлов, а дальность плавания достигнет 6000 миль при автономности до 25-30 суток. В грузовых отсеках можно будет перевозить до 50 единиц бронетехники тех или иных классов. Также предусматривается перевозка 500-900 десантников с оружием. Авиационная группа будет включать 16 вертолетов разного назначения. Доковая камера позволит использовать катера существующих и перспективных типов. Комплекс вооружения будет включать различные системы для защиты от воздушного нападения.
Согласно последним сообщениям, проектирование и строительство новых десантных кораблей заложено в новую государственную программу вооружений. Согласно разным заявлениям и оценкам, первые корабли нового типа могут быть построены к середине следующего десятилетия. При удачном стечении обстоятельств к 2025 году в боевой состав ВМФ России поступят головной и первый серийный десантные корабли нового типа.
Из последних новостей следует, что командование военно-морского флота, после нескольких лет предварительной проработки вопроса, решило инициировать разработку перспективных десантных кораблей, способных дополнить существующую группировку и заметным образом повысить ее потенциал. При этом, однако, новая программа еще не стартовала, из-за чего масса важнейших вопросов пока не была решена. Работы в этом направлении, вероятнее всего, начнутся в следующем году, вместе со стартом новой госпрограммы, запланированной на 2018-25 годы.
К настоящему времени ведущие предприятия судостроения проработали и предложили военному ведомству целый ряд вариантов облика десантных кораблей того или иного назначения, отличающихся всеми основными параметрами, возможностями и т.д. Таким образом, командование флота имеет возможность сформировать свои требования и выбрать один из предложенных вариантов, лучше всего соответствующий техническому заданию. Кроме того, возможен старт разработки нового проекта с нуля.
По оценкам проектных организаций, при скорейшем начале полноценной разработки одного из предложенных проектов на все требуемые работы, включая строительство и испытания головного корабля, уйдет не менее пяти лет. Таким образом, в рамках новой госпрограммы вооружений удастся построить и передать флоту не более пары кораблей.
Последние новости о ходе разработки перспективных десантных кораблей для российского флота выглядят оптимистично, однако серьезные поводы для радости пока отсутствуют. Судостроительные и проектные организации проработали вопрос и предложили свои варианты перспективных кораблей, но министерство обороны пока не инициировало полноценные работы, итогом которых станет старт строительства. Тем не менее, последние заявления показывают, что военное ведомство понимает эту ситуацию и уже планирует запустить новый проект. Таким образом, разработка перспективного десантного корабля может начаться в самое ближайшее время.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://lenta.ru/
http://interfax.ru/
https://vpk.name/
https://defendingrussia.ru/
http://bastion-opk.ru/
Напомним, макет перспективного десантного корабля типа «Прибой» впервые был показан на военно-техническом форуме «Армия-2015» два года назад. Тогда же были объявлены расчетные характеристики корабля. В дальнейшем проект десантного корабля неоднократно становился темой официальных заявлений и публикаций в прессе. Недавний Международный военно-морской салон, прошедший в Санкт-Петербурге, стал новым поводом для появления сообщений о ходе и будущем проектов создания десантных кораблей.
28 июня о ходе работ в направлении создания новых десантных кораблей рассказал вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев. По его словам, руководство судостроительной промышленности уже имеет некоторые соображения насчет дальнейших работ. Имеется понимание всех основных технологий, а также стартовала проработка. Кроме того, был определен круг возможных строителей перспективных кораблей. Корабли типа «Прибой» могут строиться на предприятии «Северная верфь», на «Балтийском заводе» или на «Севмаше». Все эти заводы имеют большой опыт строительства надводных кораблей.
Вскоре стали известны новые подробности текущих работ. 29 июня информагентство ТАСС опубликовало интервью с генеральным директором Невского проектно-конструкторского бюро Сергеем Власовым. Темой беседы, прошедшей на салоне МВМС-2017, стал перспективный проект десантного корабля, рассматриваемый в качестве возможного дополнения или даже замены для существующих кораблей. Руководитель проектной организации раскрыл некоторые подробности ее работы в области перспективных десантных кораблей.
По словам С. Власова, перспективный десантный корабль пока находится на стадии предпроектной проработки. При этом точный облик нового корабля еще не был определен. Рассматривается множество вариантов корабля, а окончательный облик будет выбран заказчиком. Также руководитель Невского ПКБ отметил, что возможно использование разных вариантов десантного корабля. Можно создать корабль-вертолетоносец, универсальный десантный корабль или десантный вертолетоносный корабль-док. С. Власов предполагает, что наиболее вероятным вариантом выглядит универсальный десантный корабль, напоминающий французские «Мистрали», но имеющий некоторые отличия от них.
Интервьюер издания ТАСС напомнил о новых разработках Невского ПКБ, упоминавшихся в отчетной документации. Так, в годовом отчете конструкторского бюро упоминались работы по созданию новой модификации перспективного вертолетоносного корабля-дока, приспособленного для работы в условиях Арктики и способного высаживать десант прямо на лед. Водоизмещение такого корабля, как и базового образца, должно достигать 15 тыс. т. С. Власов отметил, что конструкторское бюро действительно разрабатывает подобные корабли.
Десантные корабли арктического класса создаются в инициативном порядке с учетом перспектив развития флота. Невское ПКБ не может стоять на месте, и потому занимается новыми проектами, которые предлагаются военно-морскому флоту. По словам гендиректора конструкторского бюро, в проекте десантного корабля для Арктики нет ничего сложного с точки зрения техники. Во избежание печальных последствий корабль должен отличаться усиленной конструкцией ледового класса.
В том же отчете упоминались существующие проекты десантных кораблей, построенных на основе универсального проектного модуля с водоизмещением от 10 до 35 тыс. т. Прежде всего, на базе такого изделия предлагается разрабатывать универсальный десантный корабль водоизмещением 30 тыс. т или десантный вертолетоносный корабль-док вдвое меньшего водоизмещения. Как пояснил С. Власов, подобные результаты могут быть получены путем использования имеющихся объемов разными способами. Именно это и приводит к разному водоизмещению.
С. Власов также отметил, что некоторые разработки Невского ПКБ включены в новую госпрограмму вооружений. В то же время, он не уточнил, какие именно проекты получат развитие в обозримом будущем.
30 июня появились новые сведения о возможных путях развития отечественных десантных кораблей. На этот раз важную тему затронул начальник отделения перспективного строительства кораблей Крыловского государственного научного центра Владимир Пепеляев. В данном случае речь шла об уже известном проекте «Прибой», который может получить развитие и даже дойти до строительства кораблей. Научно-исследовательская организация уже оценила некоторые особенности нового проекта, а также определила примерные сроки выполнения и стоимость требуемых работ.
По словам В. Пепеляева, перспективный десантный корабль обойдется заказчику примерно в 40 миллиардов рублей. В такую «смету» включены все требуемые проектные работы, строительство головного корабля и его последующие испытания.
Также специалист объявил примерные сроки выполнения работ в случае получения заказа. На эскизное проектирование, по оценкам В. Пепеляева, уйдет около года. Примерно полгода займет последующая подготовка технического проекта. На создание рабоче-конструкторской документации тоже понадобится некоторое время, после чего стартует достаточно длительное строительство. В общей сложности от старта проектирования до передачи корабля заказчику пройдет никак не меньше пяти лет.
Тем не менее, Крыловский государственный научный центр или смежные конструкторские организации пока не начинали работы по проекту десантного корабля ввиду отсутствия соответствующего заказа и технического задания. В своем интервью В. Пепеляев раскрыл возможный ход дальнейших событий. Если министерство обороны в самое ближайшее время примет принципиальное решение о старте работ, то уже к концу года Центр в сотрудничестве с Невским ПКБ сможет выполнить аванпроект. Затем Проектно-конструкторское бюро сможет приступить к разработке полноценного проекта, по которому будет вестись строительство.
Сравнительно быстрому завершению предварительных работ могут поспособствовать определенные особенности текущего проекта. В ходе МВМС-2017 генеральный директор Крыловского центра Владимир Никитин заявил, что концепция проекта «Прибой» не претерпела значительных изменений с момента ее представления на выставке «Армия-2015». Тем не менее, по желанию заказчика в проект могут быть внесены те или иные изменения. В соответствии с требованиями военных, может быть изменено положение ракетных комплексов, а также возможно использование носовой аппарели.
Пока представители предприятий судостроительной промышленности рассказывают о существующих планах и возможных путях развития флота, руководство министерства обороны сохраняет молчание. Вопрос строительства новых десантных кораблей в дополнение к имеющимся регулярно поднимается на различных уровнях, но реальные действия в этом направлении пока отсутствуют. Командование признает необходимость таких кораблей, но разработка новых проектов и строительство пока не были начаты. Более того, на данный момент неизвестно, когда должны будут стартовать подобные работы.
Как утверждают руководители судостроительных предприятий, в настоящее время прорабатывается сразу несколько предварительных проектов перспективных десантных кораблей разных классов, отличающихся техническими особенностями и возможностями. В частности, Невское ПКБ проработало ряд вариантов облика таких кораблей, а Крыловский государственный научный центр продолжает демонстрировать материалы по проектам «Прибой» и «Лавина». Какое из предложений будет одобрено и получит развитие в интересах военно-морского флота – пока неизвестно.
Наиболее проработанным и интересным на данный момент выглядит проект под условным обозначением «Прибой». Этот проект, предлагающий строительство универсального десантного корабля, был создан Невским ПКБ несколько лет назад и представлен в 2015 году. С самого начала новые корабли рассматривались в качестве возможной замены «Мистралей», так и не переданных Францией. Впоследствии высказывались предположения о возможном начале строительства новых кораблей, однако пока «Прибои» не закладывались и даже не заказывались.
Задачей кораблей типа «Прибой» является высадка десанта на оборудованном и необорудованном побережье с использованием вертолетов или десантных катеров. Для решения таких задач «Прибой» имеет характерные особенности, заметно отличающие его от других отечественных десантных кораблей. Так, для перевозки и обеспечения работы ударных и транспортных вертолетов предлагалось использовать крупную летную палубу, занимающую почти всю площадь корпуса.
Согласно публиковавшимся данным, корабль должен будет иметь водоизмещение 14 тыс. т, благодаря чему сможет перевозить достаточно большую полезную нагрузку. Во внутренних отсеках корпуса имелись площади, достаточные для перевозки нескольких десятков единиц бронетехники или сотен десантников. Размеры палубы позволяли перевозить до восьми вертолетов и обеспечивать их работу. В авиационную группу планировалось включать как транспортные вертолеты, так и машины ударного или противолодочного назначения. В кормовой части корпуса предлагалось размещение доковой камеры, пригодной для транспортировки двух или четырех десантных катеров существующих типов. Корабль предполагается оснастить газотурбинной энергетической установкой, способной обеспечить достаточно высокие ходовые характеристики.
Рассматривалась возможность оснащения корабля развитым комплексом вооружений различного назначения. В частности, предполагалось, что противовоздушная оборона в ближней зоне может осуществляться при помощи ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» специальной корабельной модификации. Следует отметить, что несколько дней назад состоялась официальная презентация такого ЗРПК, что привело к новой волне обсуждений сфер его применения, в том числе и в контексте развития десантного флота. Собственное ударное вооружение, вероятно, проектом не предусматривается.
Демонстрируемый с 2015 года макет корабля «Прибой» имеет ряд важных особенностей. Так, для высадки техники могут использоваться носовая аппарель и кормовая док-камера. Первая может использоваться самоходной плавающей техникой, тогда как вторая предназначается для работы с десантными катерами. Кроме того, десант может доставляться с корабля на берег при помощи вертолетов существующих типов. Как неоднократно отмечалось ранее, необходимость применения тех или иных средств высадки десанта будет обсуждаться с заказчиком. В частности, темой такого обсуждения станет носовая аппарель, необходимая для высадки техники в непосредственной близости от берега.
В настоящее время десантный корабль «Прибой» существует только в виде рабочей документации и выставочного макета. Схожим образом дело обстоит и с проектом «Лавина». Этот проект отечественных конструкторов предусматривает строительство более крупного универсального десантного корабля с повышенными характеристиками и увеличенной вместимостью внутренних отсеков.
При длине около 200 м и максимальной ширине более 30-32 м корабль «Лавина» должен иметь водоизмещение на уровне 23-24 тыс. т. При помощи газотурбинной энергетической установки он сможет развивать скорость до 24 узлов, а дальность плавания достигнет 6000 миль при автономности до 25-30 суток. В грузовых отсеках можно будет перевозить до 50 единиц бронетехники тех или иных классов. Также предусматривается перевозка 500-900 десантников с оружием. Авиационная группа будет включать 16 вертолетов разного назначения. Доковая камера позволит использовать катера существующих и перспективных типов. Комплекс вооружения будет включать различные системы для защиты от воздушного нападения.
Согласно последним сообщениям, проектирование и строительство новых десантных кораблей заложено в новую государственную программу вооружений. Согласно разным заявлениям и оценкам, первые корабли нового типа могут быть построены к середине следующего десятилетия. При удачном стечении обстоятельств к 2025 году в боевой состав ВМФ России поступят головной и первый серийный десантные корабли нового типа.
Из последних новостей следует, что командование военно-морского флота, после нескольких лет предварительной проработки вопроса, решило инициировать разработку перспективных десантных кораблей, способных дополнить существующую группировку и заметным образом повысить ее потенциал. При этом, однако, новая программа еще не стартовала, из-за чего масса важнейших вопросов пока не была решена. Работы в этом направлении, вероятнее всего, начнутся в следующем году, вместе со стартом новой госпрограммы, запланированной на 2018-25 годы.
К настоящему времени ведущие предприятия судостроения проработали и предложили военному ведомству целый ряд вариантов облика десантных кораблей того или иного назначения, отличающихся всеми основными параметрами, возможностями и т.д. Таким образом, командование флота имеет возможность сформировать свои требования и выбрать один из предложенных вариантов, лучше всего соответствующий техническому заданию. Кроме того, возможен старт разработки нового проекта с нуля.
По оценкам проектных организаций, при скорейшем начале полноценной разработки одного из предложенных проектов на все требуемые работы, включая строительство и испытания головного корабля, уйдет не менее пяти лет. Таким образом, в рамках новой госпрограммы вооружений удастся построить и передать флоту не более пары кораблей.
Последние новости о ходе разработки перспективных десантных кораблей для российского флота выглядят оптимистично, однако серьезные поводы для радости пока отсутствуют. Судостроительные и проектные организации проработали вопрос и предложили свои варианты перспективных кораблей, но министерство обороны пока не инициировало полноценные работы, итогом которых станет старт строительства. Тем не менее, последние заявления показывают, что военное ведомство понимает эту ситуацию и уже планирует запустить новый проект. Таким образом, разработка перспективного десантного корабля может начаться в самое ближайшее время.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://lenta.ru/
http://interfax.ru/
https://vpk.name/
https://defendingrussia.ru/
http://bastion-opk.ru/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Wikimedia Commons, Sdelanounas.ru
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