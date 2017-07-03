21:03 03 июля

Саакашвили пообещал забрать Украину у Порошенко, Гройсмана и Авакова

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что грузины заберут Украину у президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главы МВД Арсена Авакова и отдадут её украинцам.

Действительно, у Авакова и компании все уже было схвачено: и контроль над месторождениями газа, и финансовые потоки, и премьер у них вроде в кармане, и Порошенко боится их частных вооруженных групп и вынужден договариваться в парламенте. И вдруг ниоткуда взялись эти грузины и пытаются остановить грабёж украинцев. Вот и возмущаются
— написал Саакашвили на своей странице в Facebook .

Саакашвили пообещал забрать Украину у Порошенко, Гройсмана и Авакова



Он отметил, что Украина будет взята у этих политиков и отдана гражданам страны.

Возмущайтесь на здоровье, только корыто ваше мы прикроем, а Украину заберём у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернём обычным, настрадавшимся украинцам
— добавил Саакашвили.

Ранее в этот же день депутат Верховной Рады Евгений Дейдей сказал, что «грузины не должны править Украиной».

Вы знаете, как в Одессе мы боролись с грузинской мафией… Сейчас, когда мы смогли их всех оттуда выгнать, такая получается расправа. Так не должно быть
— цитирует его «Украинская правда».

Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015 года по ноябрь 2016-го, находится в оппозиции к киевским властям. В январе он обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и коррупции. С марта 2017-го политик ведет ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK.

Использованы фотографии: http://malagafc.ru/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 20:18
    Очередная склока в свинарнике laughing ...кто там что у кого заберёт я не знаю, но если эти мрази друг другу глотки перегрызут, простой народ только порадуется.
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 20:30
      Мировая клоунада , если этот цирк перевести и показать на весь мир , все сериалы отдыхать будут.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 20:32
        Вот собрался паноптикум...Пьяница,уголовник,авантюрист-галстук
        оед..Правьте хоть скопом,хоть по очереди.Конец один.
        210окв
        1. Смог Сегодня, 20:59
          Цитата: 210окв
          паноптикум...Пьяница,уголовник,авантюрист-галстук
          оед.

          Им бы еще шарфик......., в ванной комнате...... lol
          Смог
        2. Балу Сегодня, 21:02
          Возмущайтесь на здоровье, только корыто ваше мы прикроем, а Украину заберём у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернём обычным, настрадавшимся украинцам
          — добавил Саакашвили
          Ненашамаша смылась, теперь Сукашвили новую Украину будет строить с Максаковой? laughing
          Балу
      2. Подрезчик Сегодня, 20:35
        Витя, надо идею в Голливуд подкинуть, кра-а-асивый политический боевичок получится! А вообще то уже не смешно!
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 20:42
          На самом деле уже не до смеха , но юмор помогает переживать этот маразм.
          cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:32
      Тут только про иуду Горбача статья была и вот этот бес сакашвилли выплюнул очередной яд ..)))
      Их всех одно объединяет, они бесятся что Россия возрождается и к ней тянутся "бывшие" понимая , что и кого они потеряли в лице русских и России!
      Стыдно смотреть на все это..
      ОТДЕЛ
    3. майор Юрик Сегодня, 20:33
      Даже если он изменит фамилию на саакашвиленко -корыто под названием бандерия будут облизывать еврехохлы,и никто другой! Когда лизать уже будет нечего и корыто развалят на куски, даже тогда хрен чего обломится мишикунам,а вот янкесам бесплатно отдадут,только им она наводнённая бандюками ни к чему! am
      майор Юрик
    4. vovanpain Сегодня, 20:38
      Возмущайтесь на здоровье, только корыто ваше мы прикроем, а Украину заберём у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернём обычным, настрадавшимся украинцам

      Дети играли в подвале в майдан
      Зверский замучен сантехник Богдан,
      Галя с тех пор кастрюлю с головы не снимает
      Дворник только новые стекла вставляет!
      Юная смена растет как грибы,
      Взрослые впрок закупают гробы,
      Долго горели покрышки авто
      Детишки играли сегодня в АТО! fellow

      Галстукоед и Порошенко,когда хоть вы сьедите то друг друга?Украине легче станет. yes
      vovanpain
  2. хрыч Сегодня, 20:18
    Да, забирай laughing
    хрыч
  3. volodya Сегодня, 20:19
    Саакашвили,чистокровный хохол!!!!!!На него галстуков ненапасешся!
    volodya
    1. Толстоевский Сегодня, 20:30
      он такой же украинец, как вальцман или капительман и имеет столько же прав
      Толстоевский
    2. Чёрный Сегодня, 20:30
      Цитата: volodya
      Саакашвили,чистокровный хохол!!!!!!На него галстуков ненапасешся!

      Протгалстуки эт точно.....так что если щирый хлопец Мишико забьёт стрелку щирому хлопцу Авакяну встречу надо проводить без галстуков... wassat
      Чёрный
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:21
    Саакашвили пообещал забрать Украину у Порошенко, Гройсмана и Авакова
    Ха ,ха ,ха! laughing Грузин отжать у ХОхроших ребят что-то собрался laughing Удачи!
    Наблюдатель2014
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:35
      Цитата: Наблюдатель2014
      Саакашвили пообещал забрать Украину у Порошенко, Гройсмана и Авакова
      Ха ,ха ,ха! laughing Грузин отжать у ХОхроших ребят что-то собрался laughing Удачи!

      Что то они у него отжали явно..Хохлов не проведешь! Вот он и бесится...хе хе..
      ОТДЕЛ
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:47
        ОТДЕЛ hi
        Что то они у него отжали явно..Хохлов не проведешь! Вот он и бесится...хе хе..
        И не говорите! laughing Это такое придумать у ХОхроших отжать прямо в офисе (Киев).Они сейчас кучу законов примут, чтобы фамилия призедента Укреин на С например не начиналась.И на О или чук заканчивалась laughing
        Наблюдатель2014
  5. Толстоевский Сегодня, 20:29
    как говаривал чхартишвили в одном из своих бульварных романчиков : "Сожрите друг друга!"
    Толстоевский
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 20:30
    У меня такое ощущение, что эта страна как жовто-блакитая тряпка у стаи собак. Все за неё дерутся, грызутся, вырывают друг у друга. Тряпка то еще есть, но ей от этой грызни всё хуже и хуже: она все меньше и всё грязнее становится......
    А бред этих деятелей даже комментировать не хочется...
    КОТ БАЮН
  7. изя топ Сегодня, 20:35
    миша временныйносительяиц,начинать надо с малого yes сперва галстуки у них поотбирай
    изя топ
  8. Смог Сегодня, 20:38
    И че? И как эта территория называться будет? Ааааа! Во как- Грузинская Республика Украины! А че? Звучит, едрен батон! А вот сокращенно- ГРУ- блин не кошерно. request
    Смог
    1. cniza Сегодня, 20:43
      Закавказская Украина России - примерно так... laughing
      cniza
      1. Смог Сегодня, 20:47
        Цитата: cniza
        Закавказская Украина

        Только без России.Ну их в одно место с их боржомом и кукурузой.
        Смог
  9. НЕКСУС Сегодня, 20:41
    Саакашвили из стрингов аж выпрыгивает... laughing Одна кукла другой угрожает. А кукловод в чью задницу решит руку вставит,та кукла и будет говорящей. laughing
    НЕКСУС
  10. Горный стрелок Сегодня, 20:42
    Мишико возбудился! Наверное, завезли свежих галстуков... wassat
    Горный стрелок
  11. Нормаль ок Сегодня, 20:47
    Саакашвили пообещал забрать Украину у Порошенко, Гройсмана и Авакова

    Слов нет, одни эмоции laughing laughing laughing
    Нормаль ок
  12. wasjasibirjac Сегодня, 20:59
    Мишико Саакашвили - украинский Робин Гуд. winked вот это шутка.
    wasjasibirjac
Картина дня