Саакашвили пообещал забрать Украину у Порошенко, Гройсмана и Авакова

Действительно, у Авакова и компании все уже было схвачено: и контроль над месторождениями газа, и финансовые потоки, и премьер у них вроде в кармане, и Порошенко боится их частных вооруженных групп и вынужден договариваться в парламенте. И вдруг ниоткуда взялись эти грузины и пытаются остановить грабёж украинцев. Вот и возмущаются

Возмущайтесь на здоровье, только корыто ваше мы прикроем, а Украину заберём у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернём обычным, настрадавшимся украинцам

Вы знаете, как в Одессе мы боролись с грузинской мафией… Сейчас, когда мы смогли их всех оттуда выгнать, такая получается расправа. Так не должно быть