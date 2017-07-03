Саакашвили пообещал забрать Украину у Порошенко, Гройсмана и Авакова
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что грузины заберут Украину у президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главы МВД Арсена Авакова и отдадут её украинцам.
Он отметил, что Украина будет взята у этих политиков и отдана гражданам страны.
Ранее в этот же день депутат Верховной Рады Евгений Дейдей сказал, что «грузины не должны править Украиной».
Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015 года по ноябрь 2016-го, находится в оппозиции к киевским властям. В январе он обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и коррупции. С марта 2017-го политик ведет ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK.
Действительно, у Авакова и компании все уже было схвачено: и контроль над месторождениями газа, и финансовые потоки, и премьер у них вроде в кармане, и Порошенко боится их частных вооруженных групп и вынужден договариваться в парламенте. И вдруг ниоткуда взялись эти грузины и пытаются остановить грабёж украинцев. Вот и возмущаются— написал Саакашвили на своей странице в Facebook .
Он отметил, что Украина будет взята у этих политиков и отдана гражданам страны.
Возмущайтесь на здоровье, только корыто ваше мы прикроем, а Украину заберём у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернём обычным, настрадавшимся украинцам— добавил Саакашвили.
Ранее в этот же день депутат Верховной Рады Евгений Дейдей сказал, что «грузины не должны править Украиной».
Вы знаете, как в Одессе мы боролись с грузинской мафией… Сейчас, когда мы смогли их всех оттуда выгнать, такая получается расправа. Так не должно быть— цитирует его «Украинская правда».
Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015 года по ноябрь 2016-го, находится в оппозиции к киевским властям. В январе он обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и коррупции. С марта 2017-го политик ведет ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK.
Использованы фотографии: http://malagafc.ru/
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