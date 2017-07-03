Сирия пригрозила США "ответом от союзников" в случае нового американского удара

Мы бы не удивились, если бы Соединенные Штаты совершили новые атаки против Сирии. Но им следует внимательно рассмотреть возможные реакции (на атаки - прим. ВО), и они должны знать, что ответ Сирии и ее союзников будет не таким, как после первого акта агрессии (ракетного удара США по базе Эш-Шайрат ВВС Сирии после предполагаемой химатаки в Хан-Шейхуне - прим. ВО)

Дамаск пригрозил Вашингтону "ответным ударом от союзников" в случае атаки по правительственным войскам Сирии наподобие ракетного удара, нанесенного США по авиабазе ВВС Сирии весной этого года, сообщает агентство FARS - заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.Он вновь подчеркнул, что официальный Дамаск с 2014 года не располагает химическим оружием, так как все имевшиеся вооружения были уничтожены в соответствии с соглашением, которого удалось достичь РФ и США.4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, отмечая, что никогда не применяли химоружие на своей территории.Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Эш-Шайрат.1 июля некоторые сирийские оппозиционные информационные интернет-порталы заявили, что в пригороде Дамаска хлором отравлены 30 боевиков. В США обвинили в этой атаке официальный Дамаск.