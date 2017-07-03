21:02 03 июля

Сирия пригрозила США "ответом от союзников" в случае нового американского удара

Дамаск пригрозил Вашингтону "ответным ударом от союзников" в случае атаки по правительственным войскам Сирии наподобие ракетного удара, нанесенного США по авиабазе ВВС Сирии весной этого года, сообщает агентство FARS .

Мы бы не удивились, если бы Соединенные Штаты совершили новые атаки против Сирии. Но им следует внимательно рассмотреть возможные реакции (на атаки - прим. ВО), и они должны знать, что ответ Сирии и ее союзников будет не таким, как после первого акта агрессии (ракетного удара США по базе Эш-Шайрат ВВС Сирии после предполагаемой химатаки в Хан-Шейхуне - прим. ВО)
- заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

Сирия пригрозила США "ответом от союзников" в случае нового американского удара



Он вновь подчеркнул, что официальный Дамаск с 2014 года не располагает химическим оружием, так как все имевшиеся вооружения были уничтожены в соответствии с соглашением, которого удалось достичь РФ и США.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, отмечая, что никогда не применяли химоружие на своей территории.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Эш-Шайрат.

1 июля некоторые сирийские оппозиционные информационные интернет-порталы заявили, что в пригороде Дамаска хлором отравлены 30 боевиков. В США обвинили в этой атаке официальный Дамаск.

Использованы фотографии: https://twitter.com/InfoResist
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Комментарии 31

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:27
    Дамаск пригрозил Вашингтону "ответным ударом от союзников"
    А союзники Сирии сторона конфликта, между США и Сирией если что? feel
    Наблюдатель2014
    1. vovanpain Сегодня, 20:48
      Но им следует внимательно рассмотреть возможные реакции (на атаки - прим. ВО), и они должны знать, что ответ Сирии и ее союзников будет не таким, как после первого акта агрессии (

      Интересно девки пляшут belay Из союзников только Россия может полосатым вломить или мы чего то не знаем? request Что третья мировая начинается? what Полосатый Рекс сегодня заявил,что судьба Асада в руках Москвы и эти браво стали говорить,что случилось то,неужели полосатым наконец то сделали такое предложение,от которого они не смогли отказаться? belay Непонятки. no
      vovanpain
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:50
        vovanpain hi
        или мы чего то не знаем?
        Дык я об этом пару лет назад намекал ,чтобы "Подарили Сирии наши атомную бомбу" например.Тем более де-факто договор нарушен США о не распространении ядерного оружия.
        Наблюдатель2014
        1. Logall Сегодня, 20:57
          Цитата: Наблюдатель2014
          vovanpain hi
          или мы чего то не знаем?
          Дык я об этом пару лет назад намекал ,чтобы "Подарили Сирии наши атомную бомбу" например.Тем более де-факто договор нарушен США о не распространении ядерного оружия.

          Не забывайте— Сирия, арабская страна. Кто придет к власти через 10 лет? Никто не знает! Куда полетит "ядрёна бомба"? Неизвестно...
          Logall
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:48
      Ну угрозы , не угрозы , а предупреждения очередное..А союзники у Сирии серьезные! И если это заявляет Сирия, то вполне возможно ..Можете пинать и ехидничать "товарищи" , но потом не войте.! soldier
      ОТДЕЛ
  2. Толстоевский Сегодня, 20:28
    Работайте, братья!
    Толстоевский
  3. ватник Сегодня, 20:29
    К большому сожалению даже союзникам Сирии (кроме нашей страны) особо ответить США нечем.
    ватник
    1. НЕКСУС Сегодня, 20:37
      Цитата: ватник
      К большому сожалению даже союзникам Сирии (кроме нашей страны) особо ответить США нечем.

      В вашем тезисе и заключен ответ...и ,что то мне подсказывает,что это предупреждение не только США и Ко,но и Израилю.
      НЕКСУС
      1. ватник Сегодня, 20:54
        Цитата: НЕКСУС
        В вашем тезисе и заключен ответ...и ,что то мне подсказывает,что это предупреждение не только США и Ко,но и Израилю.

        На самом деле не хотелось бы расширения конфликта в Сирии армия там только начали серьёзно теснить террористов и если теперь в конфликт на стороне террора открыто вступят их спонсоры из США и Израиля то может начаться очень неприятная но уже глобальная "каша".
        Хотя скорее всего "открытого" столкновения нам уже не избежать.
        ватник
    2. Deadушка Сегодня, 20:44
      Их (сша) там под боком много, через океан не обязательно лезть.
      Deadушка
    3. Dym71 Сегодня, 20:47
      Цитата: ватник
      К большому сожалению даже союзникам Сирии (кроме нашей страны) особо ответить США нечем.

      Хезболла, твоя любимая, Trump Tower положит.
      Dym71
      1. ватник Сегодня, 20:50
        Цитата: Dym71
        Хезболла, твоя любимая,

        А тебе не жалко своих родственников из Израиля? lol
        ватник
        1. Dym71 Сегодня, 20:53
          Цитата: ватник
          А тебе не жалко своих родственников из Израиля?

          Жалко у пчёлки, в попке!
          «Карфаген должен быть разрушен» (с) am
          Dym71
          1. Shahno Сегодня, 20:55
            Сципиона. Требуем Сципиона.
            Shahno
            1. Dym71 Сегодня, 20:58
              Цитата: Shahno
              Сципиона. Требуем Сципиона.

              У мароканских евреев требуйте, они "любят" евреев из России wassat
              Dym71
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 20:31
    Какой еще союзник кроме РФ может навалять амерам? Или хотя бы ответить?
    КОТ БАЮН
    1. Orionvit Сегодня, 20:38
      А что, РФ ответит? Хотелось бы, но скорее всего нет, выскажут очередную озабоченность. Хотя, может мы чего то не знаем.
      Orionvit
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 20:41
        Вот в том то и дело, что такие заявления не должны быть безосновательны.
        То что ударят еще раз - даже не сомневаюсь. То что кто то ответит - у меня лично возникают сомнения.
        Хотя, может мы чего то не знаем.
        КОТ БАЮН
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:55
        Цитата: Orionvit
        А что, РФ ответит? Хотелось бы, но скорее всего нет, выскажут очередную озабоченность. Хотя, может мы чего то не знаем.

        США боятся все же слишком наглеть в Сирии , как и Израиль! Мы многое не знаем..Но то что трудно нам всем отстаивать Сирию , ЭТО ОДНОЗНАЧНО! hi
        ОТДЕЛ
        1. ватник Сегодня, 20:57
          Цитата: ОТДЕЛ
          США боятся все же слишком наглеть в Сирии , как и Израиль!

          Да похоже эти два спонсора террора уже ничего не боятся - обнаглели.
          ватник
  5. Orionvit Сегодня, 20:36
    Он вновь подчеркнул, что официальный Дамаск с 2014 года не располагает химическим оружием

    А кого это собственно на западе интересует? Как в том анекдоте: "доктор сказал в морг, значит в морг".
    Orionvit
  6. 210окв Сегодня, 20:36
    Дамаск уже решает за Москву и Тегеран?А что он без них,союзников сам не справился?
    210окв
    1. Владимир 38 Сегодня, 20:48
      Цитата: 210окв
      Дамаск уже решает за Москву и Тегеран?А что он без них,союзников сам не справился?

      И такое уже было, отец Асада очень сильно подставил в свое время СССР.
      Владимир 38
  7. изя топ Сегодня, 20:37
    энто сирийцы на Россию намекают?ну не на иран же request
    изя топ
  8. SCHMEL Сегодня, 20:38
    Можно и так, но сначала предупредить
    SCHMEL
  9. iliitchitch Сегодня, 20:43
    Агенство ФАРС сообщило . Развелось тут агенствов . Эк вас шпилит с названием-то . Приход , что ли ?
    iliitchitch
  10. Deadушка Сегодня, 20:45
    Сирия пригрозила

    Не только Северная Корея может угрожать. Уже очередь образовывается.
    Deadушка
  11. Горный стрелок Сегодня, 20:53
    Зам.министра иностранных дел Сирии. Подобные заявления - это прерогатива ПЕРВЫХ лиц государства. А подобная новость - либо фейк, либо "выхлоп" безответственного чиновника.
    А по поводу Ирана... Если Иран перекроет Ормузский пролив - что он безусловно может, это будет такой удар по мировой экономике, что последствия подобного с трудом просчитываются.
    Горный стрелок
  12. kotuk_ha_oxote Сегодня, 20:53
    Американцы будут в ужасе от грозного русского молчания™.
    kotuk_ha_oxote
  13. sauvage Сегодня, 20:58
    Цитата: 210окв
    Дамаск уже решает за Москву

    Нет это Москва решила, просто как-то абсурдно звучит-"будем уничтожать самолеты и КР наших партнеров" laughing
    sauvage
  14. Макаров Сегодня, 21:00
    Поздно уже кулаками махать...популизм чистой воды, тем более договоров с РФ Сирия не заключала...просила помочь с терами было, а союзного соглашения - нет....причем по моему они могли бы выступить инициатором такого соглашения и не стали этого делать...это все популизм...пока во всяком случае это выглядит так...
    Макаров
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