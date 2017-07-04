Военный парад в Минске
Как сообщает блог dambiev , в столице Белоруссии состоялся военный парад войск Минского гарнизона и прохождение техники гражданского назначения в честь Дня Независимости.
Участие в параде приняли примерно 3,5 тыс. военнослужащих. В составе пешей колонны были задействованы 20 парадных расчетов, которые были представлены Минским суворовским военным училищем, Военной академией, военно-техническим факультетом БНТУ и др. В составе механизированной колонны участвовали 26 парадных расчетов современной боевой техники. Всего было задействовано 222 единицы техники. В составе механизированной колонны танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, автомобили "Богатырь", легкобронированные автомобили "Кайман", автомобили МЗКТ с беспилотными авиационными комплексами, станции Р-434, минометные комплексы 2С12Б "Сани", боевые машины "Штурм", реактивная система залпового огня "Полонез" и другая боевая техника. В составе воздушного эшелона в параде приняли участие 58 воздушных судов: 26 вертолетов и 32 самолета. Колонна гражданской техники была представлена 102 единицами, в их числе легковые автомобили "БелДжи", техника Минского тракторного завода, холдингов "Гомсельмаш", "Амкодор".
Участие в параде приняли примерно 3,5 тыс. военнослужащих. В составе пешей колонны были задействованы 20 парадных расчетов, которые были представлены Минским суворовским военным училищем, Военной академией, военно-техническим факультетом БНТУ и др. В составе механизированной колонны участвовали 26 парадных расчетов современной боевой техники. Всего было задействовано 222 единицы техники. В составе механизированной колонны танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, автомобили "Богатырь", легкобронированные автомобили "Кайман", автомобили МЗКТ с беспилотными авиационными комплексами, станции Р-434, минометные комплексы 2С12Б "Сани", боевые машины "Штурм", реактивная система залпового огня "Полонез" и другая боевая техника. В составе воздушного эшелона в параде приняли участие 58 воздушных судов: 26 вертолетов и 32 самолета. Колонна гражданской техники была представлена 102 единицами, в их числе легковые автомобили "БелДжи", техника Минского тракторного завода, холдингов "Гомсельмаш", "Амкодор".
Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com/889823.html
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