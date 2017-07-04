08:55 04 июля

Военный парад в Минске

Как сообщает блог dambiev , в столице Белоруссии состоялся военный парад войск Минского гарнизона и прохождение техники гражданского назначения в честь Дня Независимости.

Участие в параде приняли примерно 3,5 тыс. военнослужащих. В составе пешей колонны были задействованы 20 парадных расчетов, которые были представлены Минским суворовским военным училищем, Военной академией, военно-техническим факультетом БНТУ и др. В составе механизированной колонны участвовали 26 парадных расчетов современной боевой техники. Всего было задействовано 222 единицы техники. В составе механизированной колонны танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, автомобили "Богатырь", легкобронированные автомобили "Кайман", автомобили МЗКТ с беспилотными авиационными комплексами, станции Р-434, минометные комплексы 2С12Б "Сани", боевые машины "Штурм", реактивная система залпового огня "Полонез" и другая боевая техника. В составе воздушного эшелона в параде приняли участие 58 воздушных судов: 26 вертолетов и 32 самолета. Колонна гражданской техники была представлена 102 единицами, в их числе легковые автомобили "БелДжи", техника Минского тракторного завода, холдингов "Гомсельмаш", "Амкодор".












Военный парад в Минске































Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com/889823.html
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Комментарии 29

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:53
    Парад + ВДНХ в одном флаконе ! А вообще - КЛАСС !
    С Праздником ! drinks
    Uncle Lee
    1. 210окв Сегодня, 06:09
      С Днем освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков!Единственный праздник "независимости" не приуроченный с закулисным заговорам в 1991г..
      Цитата: Uncle Lee
      Парад + ВДНХ в одном флаконе ! А вообще - КЛАСС !
      С Праздником ! drinks
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 07:11
        Торжественный проезд моего форумной дивана остался за кадром, хотя Батька обратил внимание, помахал рукой и кивком головы попросил передать большой привет комюнити ВО. А с помощью большого пальца лайкнул эту статью smile
        Тралл
        1. Анатоль Клим Сегодня, 07:53
          Цитата: Тралл
          Батька обратил внимание, помахал рукой и кивком головы попросил передать большой привет

          Тралл! а что фото старое воткнули, на нём пилотка маршала Коли торчит, сейчас малец ростом с Батьку, да и не видно его было на параде request
          А парад хороший, мне понравилось, с праздником однополчане!
          Анатоль Клим
  2. Atlant-1164 Сегодня, 05:53
    белорусские трактора с ядерным оружием на борту..до сих пор являются сдерживающим фактором для империалистов Запада.
    Atlant-1164
    1. Чёрный Сегодня, 05:55
      Парни! Белорусы! Вас с прздником Независимости! Вместе мы СИЛА! drinks smile
      Чёрный
    2. Стропорез Сегодня, 06:00
      Красота! Флаги красные,молодость напоминает. good
      Стропорез
  3. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 05:55
    Сябры молодца. так держать,знай наших.!!
    alibabaewitch.vasilij2018
  4. БАБА ШУРА Сегодня, 06:03
    Амбиции недогосударства. Им, впору день рождение праздновать, а не независимость.
    БАБА ШУРА
    1. without reverse Сегодня, 06:07
      почему же? у Бацьки креативнее будет парад. нежели чем у Ына!!
      without reverse
    2. Смог Сегодня, 06:21
      Цитата: БАБА ШУРА
      Амбиции недогосударства.

      А в чем их недогосударственность? Может расшифруете свое умозаключение?
      Смог
      1. Подрезчик Сегодня, 08:12
        За поздравления, братцы, еще раз огромное спасибо! Но вот тут мысли крутятся, с кем не поговорю, таких парадов не было никогда, прям юбилей (но дата не круглая). Даже по ящику проскочило, мол самый крутой. И батька прямо с трибуны залепил матрасам, мол у границ ПРО и базы. И это после встречи с ВВП. К чему бы это?
        Подрезчик
        1. Смог Сегодня, 08:44
          Цитата: Подрезчик
          И это после встречи с ВВП. К чему бы это?

          Наверно к дожжжу!!!!! laughing
          А если серьезно..? Пока не знаю, помыслить нужно.
          Смог
    3. Ahrem Сегодня, 06:27
      Баба Шура, у тебя климакс?
      Ahrem
    4. Чёрный Сегодня, 06:42
      Цитата: БАБА ШУРА
      Амбиции недогосударства. Им, впору день рождение праздновать, а не независимость.

      Ты шо на белорусов такой обиженный? laughing ....они те чё ориентацию сменили принудительно? smile
      Чёрный
    5. rotmistr60 Сегодня, 07:09
      Брюзжите Баба Шура. Есть причины? Некорректно и не прилично называть Беларусь недогосударством.
      rotmistr60
      1. Смог Сегодня, 07:41
        Сдулся Шура,вместе с Бабой...... laughing
        Смог
    6. Тралл Сегодня, 07:40
      Цитата: БАБА ШУРА
      Амбиции недогосударства. Им, впору день рождение праздновать, а не независимость.

      Последние полу-боевые модели форумные диванов, представленные на параде, не могут не вызывать зависть некоторых участников форума. А у кое-кто даже "пригорело" и немного "бомбит". smile
      Тралл
  5. anjey Сегодня, 06:14
    независимость это хорошо,но в наше время нет полностью автономных и независимых государств,разве только кндр,хотя опять же китай курирует и поддерживает
    anjey
  6. Караул73 Сегодня, 06:48
    Цитата: Стропорез
    Красота! Флаги красные,молодость напоминает. good

    И Лукашенко с генеральскими погонами, метящий на роль генераллисимуса. Прям сказка.
    Караул73
    1. Veter_73 Сегодня, 07:12
      Конечно наши "ы" с их заморскими счетами и недвижимостью - круче?
      Veter_73
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
    Хорошо, красиво, празднично! good Раз народ решил в этот день отмечать день Победы, значит так и надо и так стало!
    Ещё раз поздравления ребятам из Белоруссии! drinks
    a.s.zzz888
    1. Стропорез Сегодня, 07:11
      Цитата: a.s.zzz888
      Раз народ решил в этот день отмечать день Победы, значит так и надо и так стало!

      День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
      А день Победы они отмечают 9-ого мая!
      Стропорез
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
        Стропорез Сегодня, 07:11
        День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
        А день Победы они отмечают 9-ого мая!

        ... да, стилистически может немного не верно,но освобождение от немецко-фашистских захватчиков. - это разве не Победа?
        Пусть Беларусь празднует только ПОБЕДЫ !!!
        a.s.zzz888
  8. Veter_73 Сегодня, 07:15
    С Праздником , Вас -земляки ! Вы последняя Советская Республика , удачи Вам.
    Veter_73
  9. кедр Сегодня, 07:18
    Молодцы белорусы! Без проблем не живут, но держат славянскую марку в очень непростых условиях...
    Всем белорусам самые наилучшие пожелания.
    кедр
  10. kolkulon Сегодня, 07:32
    Им же б3 новые наши подтянули.Могли бы и их на параде прогнать.
    kolkulon
  11. Jurkovs Сегодня, 07:56
    Вот и еще один выполз из Мерседеса.
    Jurkovs
  12. Talgat 148 Сегодня, 08:09
    БПЛА United 40!!!!! Из ОАЭ!!! Круто!!!
    Talgat 148
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