Ким Чен Ын преподнёс "подарок" к саммиту G20

Пуск ракеты сегодня представляет серьезную проблему с точки зрения безопасности воздушных и морских судов и является откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Наша страна считает непозволительными такие повторяющиеся провокационные действия КНДР, заявляет Северной Корее решительный протест и выражает жесткое осуждение.

В КНДР проведено очередное испытание баллистической ракеты. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Рёнхап. В сообщении со ссылкой на источники в военной разведке говорится о том, что пуск был произведён с полигона Банг-ён в провинции Пхёнан-Пукто примерно в 9:39 по местному времени (3:39 по Москве).Японские СМИ утверждают, что ракета, выпущенная с территории КНДР, упала в исключительной экономической зоне Японии.Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга назвал северокорейский пуск «откровенной провокацией, предъявленной за несколько дней до проведения саммита Большой Двадцатки, где в качестве одной из тем будет обсуждаться ядерная проблема КНДР». РИА Новости приводит перевод заявления японского чиновника:Ранее в КНДР были осуществлены испытания крылатых ракет. Пресса КНДР назвала те испытания успешными, а государственные чиновники отметили, что ракетный потенциал страны будет совершенствоваться, так как Соединённые Штаты вынашивают планы по уничтожению Корейской Народно-Демократической Республики и не заинтересованы в мире на Корейском полуострове.