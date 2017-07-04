08:55 04 июля

Ким Чен Ын преподнёс "подарок" к саммиту G20

В КНДР проведено очередное испытание баллистической ракеты. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Рёнхап. В сообщении со ссылкой на источники в военной разведке говорится о том, что пуск был произведён с полигона Банг-ён в провинции Пхёнан-Пукто примерно в 9:39 по местному времени (3:39 по Москве).

Японские СМИ утверждают, что ракета, выпущенная с территории КНДР, упала в исключительной экономической зоне Японии.
Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга назвал северокорейский пуск «откровенной провокацией, предъявленной за несколько дней до проведения саммита Большой Двадцатки, где в качестве одной из тем будет обсуждаться ядерная проблема КНДР».

Ким Чен Ын преподнёс "подарок" к саммиту G20



РИА Новости приводит перевод заявления японского чиновника:
Пуск ракеты сегодня представляет серьезную проблему с точки зрения безопасности воздушных и морских судов и является откровенным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Наша страна считает непозволительными такие повторяющиеся провокационные действия КНДР, заявляет Северной Корее решительный протест и выражает жесткое осуждение.


Ранее в КНДР были осуществлены испытания крылатых ракет. Пресса КНДР назвала те испытания успешными, а государственные чиновники отметили, что ракетный потенциал страны будет совершенствоваться, так как Соединённые Штаты вынашивают планы по уничтожению Корейской Народно-Демократической Республики и не заинтересованы в мире на Корейском полуострове.


Использованы фотографии: http://www.kcna.kp
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Комментарии 29

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  1. 210окв Сегодня, 06:16
    КНДР на своей территории может делать всё что угодно..Лишь бы ЭТО не падало на территории других стран..Заштатников не считаем..Ибо они сами напрашиваются.
    210окв
    1. Titsen Сегодня, 06:50
      Цитата: 210окв
      КНДР на своей территории может делать всё что угодно..Лишь бы ЭТО не падало на территории других стран..


      Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии...

      Еще одни ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ!?

      Как матрасы и кашерные подматрасники?

      Пора и их на место ставить, указанное в фильме Джентельмены удачи!
      Titsen
      1. Logall Сегодня, 07:19
        "ядерная проблема КНДР»"
        Я думаю, что эта проблема Японии, южной Кореи и т.д. У КНДР проблемы с доставкой. Решат если, то она станет проблемой США...
        Logall
      2. Бакаш Сегодня, 07:45
        Почитал комменты , складывается впечатление, что красавчик Ын в авторитете у сообщества ВО
        Бакаш
        1. дядя Мурзик Сегодня, 08:55
          Бакаш не у нас авторитет на ВО Реувен Ривлин!
          дядя Мурзик
      3. Воронок Сегодня, 08:02
        Интересно, что японцы заявляют, что она ВЕРОЯТНО упала в их экономической зоне. Топать сами толком не знают, куда она прилетела. ТОКИО, ВАШИНГТОН, СЕУЛ, 4 июля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Запущенная во вторник утром КНДР баллистическая ракета пролетела около 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне Японии. Об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
        Воронок
  2. Смог Сегодня, 06:16
    Щас романов явится и скажет , что Ын не прав.
    Смог
    1. Чёрный Сегодня, 06:52
      Ынчик просто обиделся, шо его не пригласили.... wassat ...теперь вот жду что Пецюндер всеукраинский отчебучит . ...даже представить страшно на что он может пойти ради того чтобы доказать свою приверженность гей-ценностя гейропы... wassat
      Чёрный
      1. Смог Сегодня, 06:55
        Не. Его бронепоезд на границе не пропускают. Или это его папа на паравозе ездил? Запутался , что то кто на чем из них путешествует.
        Смог
        1. rotmistr60 Сегодня, 07:05
          Запутался , что то кто на чем из них путешествует.

          Корейский бронепоезд всегда на запасном пути и под парами. А путешествовало все семейство Кимов.
          rotmistr60
        2. KCA Сегодня, 08:16
          Дедушка Ир на бронепоезде РФ посещал
          KCA
  3. Masya Masya Сегодня, 06:37
    в тонусе держит, чтобы не расслаблялись... wink
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 06:51
      здоровеньки булы hi интересно, а они хоть предупреждают о пусках, а то ведь может нехорошо получиться - плывет себе кораблик, никого не трогает, а ему хренак на голову привет от Ына, и далее как у Высоцкого : и" и не похож на монумент, тот камень, что покой тебе подарил..."
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 06:52
        приветик love
        Цитата: роман66
        плывет себе кораблик, никого не трогает, а ему хренак на голову привет от Ына

        вот ходите и озирайтесь, не дай бог чего... lol
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 07:00
          ну ладно, если берк какой -нибудь, у него есть чем отбиться( в идеале) , а если баржа самоходная, лес везет джапам?
          роман66
          1. Masya Masya Сегодня, 07:18
            Цитата: роман66
            а если баржа самоходная, лес везет джапам?

            ну, это уже как бог пошлет... wink
            Masya Masya
            1. Смог Сегодня, 07:39
              Цитата: Masya Masya
              ну, это уже как бог пошлет...

              Марина! утречко доброе! love
              День я так вижу с позитива начат.....
              И вечный бой, покой нам только снится,летит,летит степная
              Смог
              1. Masya Masya Сегодня, 07:44
                Константин, приветик! love
                Цитата: Смог
                День я так вижу с позитива начат.....


                laughing laughing laughing
                Masya Masya
                1. Смог Сегодня, 07:50
                  Марина! Мужику- с утра цветок, нет ну это пошло (но приятно)..... laughing
                  Мы же живем по поговорке-
                  А кто с утра еще не пьян, тот извините не улан lol
                  Так что, ну , за слабый пол! За нас, мужики drinks laughing laughing laughing
                  Смог
      2. KCA Сегодня, 08:18
        МГИМО СССР - экзамен все сдали, но хотелось-бы отметить две характерные ошибки - черножОпая скотина пишется через О, а не ипёт раздельно
        KCA
  4. Jovanni Сегодня, 06:41
    Если бы не эти пуски, сожрали бы давно. А так опасаются подавиться...
    Jovanni
  5. Толстоевский Сегодня, 06:42
    Работай, брат!
    Толстоевский
  6. inkass_98 Сегодня, 06:43
    Мальчик все развлекается... Зато нет повода, чтобы забыть о существовании КНДР. Отчетливое впечатление, что Ына "ведут", старательно режиссируют его действия, выбирая для премьер самое удачное время, когда резонанс наиболее мощный.
    inkass_98
    1. роман66 Сегодня, 06:52
      может, хоть собак не ест, рока развлекается, а то собачек жалко
      роман66
    2. ЛукичЪ Сегодня, 06:52
      Цитата: inkass_98
      Отчетливое впечатление, что Ына "ведут", старательно режиссируют его действия,

      и скорее всего китай. как всегда говорят одно, делают противоположное
      ЛукичЪ
  7. Горный стрелок Сегодня, 06:45
    "А Васька слушает, да ест". КНДР всю жизнь под санкциями. И ракетную технику развивает довольно быстро. Что означает, какую роль играет дисциплина и целеустремленность.
    Горный стрелок
  8. Ural50 Сегодня, 06:50
    Позитивный парень
    Ural50
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 06:57
    ... Ын опять отмашку дал на пуск, и опять вой в ипении... что скажет трамп?...
    a.s.zzz888
  10. sagitch Сегодня, 07:06
    Враг моего врага-друг!?
    sagitch
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