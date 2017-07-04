Осквернение синагог во Львове

Мы строго осуждаем акты вандализма, которые произошли во Львове. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам, чтобы максимально оперативно расследовать эти действия. Львов всегда был, есть и будет городом толерантным.

На ул. Михновских в синагогу бросили "коктейль Молотова". Но в окно не попал — он ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел. А на ул. Шолом-Алейхема, 12, где есть бывший дом еврейской общины, написали оскорбительные надписи — "Долой еврейскую власть" и "Жиды, помните 1 июля", намекая на погромы, которые происходили во Львове с 30 июня по 2 июля 1941 года, когда погибли 7000 евреев.