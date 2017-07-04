Осквернение синагог во Львове
Во Львове были совершены нападения на городские синагоги. Так, по фасаду здания синагоги на улице Братьев Михновских была брошена бутылка с зажигательной смесью. Другую синагогу исписали непотребными текстами. Примечательно, что инцидент произошёл ещё 30 июня, но украинские СМИ решили сообщить о нём спустя несколько дней – да и то лишь после того, как заявление с осуждением осквернения синагог появилось на сайте местной администрации.
Заместитель львовского градоначальника:
А это комментарий информационному порталу zaxid.net директора Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье" Адели Диановой:
Напомним, что в мае вандалы осквернили мемориальный комплекс Менора, находящийся на территории Бабьего Яра.
Заместитель львовского градоначальника:
Мы строго осуждаем акты вандализма, которые произошли во Львове. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам, чтобы максимально оперативно расследовать эти действия. Львов всегда был, есть и будет городом толерантным.
А это комментарий информационному порталу zaxid.net директора Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье" Адели Диановой:
На ул. Михновских в синагогу бросили "коктейль Молотова". Но в окно не попал — он ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел. А на ул. Шолом-Алейхема, 12, где есть бывший дом еврейской общины, написали оскорбительные надписи — "Долой еврейскую власть" и "Жиды, помните 1 июля", намекая на погромы, которые происходили во Львове с 30 июня по 2 июля 1941 года, когда погибли 7000 евреев.
Напомним, что в мае вандалы осквернили мемориальный комплекс Менора, находящийся на территории Бабьего Яра.
Использованы фотографии: http://rian.com.ua
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