08:56 04 июля

Осквернение синагог во Львове

Во Львове были совершены нападения на городские синагоги. Так, по фасаду здания синагоги на улице Братьев Михновских была брошена бутылка с зажигательной смесью. Другую синагогу исписали непотребными текстами. Примечательно, что инцидент произошёл ещё 30 июня, но украинские СМИ решили сообщить о нём спустя несколько дней – да и то лишь после того, как заявление с осуждением осквернения синагог появилось на сайте местной администрации.

Заместитель львовского градоначальника:
Мы строго осуждаем акты вандализма, которые произошли во Львове. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам, чтобы максимально оперативно расследовать эти действия. Львов всегда был, есть и будет городом толерантным.


Осквернение синагог во Львове



А это комментарий информационному порталу zaxid.net директора Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье" Адели Диановой:
На ул. Михновских в синагогу бросили "коктейль Молотова". Но в окно не попал — он ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел. А на ул. Шолом-Алейхема, 12, где есть бывший дом еврейской общины, написали оскорбительные надписи — "Долой еврейскую власть" и "Жиды, помните 1 июля", намекая на погромы, которые происходили во Львове с 30 июня по 2 июля 1941 года, когда погибли 7000 евреев.




Напомним, что в мае вандалы осквернили мемориальный комплекс Менора, находящийся на территории Бабьего Яра.


Использованы фотографии: http://rian.com.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. Смог Сегодня, 06:26
    А что вы все хотели. Это же эувропейцы, да еще и с без.визом. Это только начало.... Они еще устроят ночь длинных ножей!
    Ау! Европа! Ты этого хотела?
    Жди. Мусульмане скоро наивными нанайскими мальчиками вам покажутся......
    Смог
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:29
      Начали с синагог, православных храмов, а там и до мечетей и костёлов доберутся !
      У нацистов нет Веры !
      Uncle Lee
      1. 210окв Сегодня, 06:32
        Скоро будет "хрустальная ночь"..У Европы нет веры..
        Цитата: Uncle Lee
        Начали с синагог, православных храмов, а там и до мечетей и костёлов доберутся !
        У нацистов нет Веры !
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 06:35
          Цитата: 210окв
          Скоро будет "хрустальная ночь"..У Европы нет веры..
          Цитата: Uncle Lee
          Начали с синагог, православных храмов, а там и до мечетей и костёлов доберутся !
          У нацистов нет Веры !

          Согласен...у европы остались только гей-парады и "забота'" о бородатых "беженцах" главное что бы они чувствовали себя в европопе как дом и ни в чем себе не отказывали.....
          Чёрный
      2. Titsen Сегодня, 06:43
        Цитата: Uncle Lee
        Начали с синагог,


        Чтот не видно в этой новости наших кашерных партнеров - сказать то нечего!
        Titsen
        1. dag Сегодня, 07:10
          Цитата: Titsen
          Чтот не видно в этой новости наших кашерных партнеров - сказать то нечего!

          А чем Вы своим постом , отличаетесь от них ? Разве что бутылки не кидаете .
          dag
          1. Ингвар 72 Сегодня, 07:32
            Цитата: dag
            А чем Вы своим постом , отличаетесь от них ? Разве что бутылки не кидаете .

            А не смущает ли вас, что практически все руководство Украины евреи? И после того, что устроили на Украине ваши соотечественники, вы потом будете удивляться, когда украинских евреев погонят в газовые камеры. Посеешь ветер - пожнешь бурю , но в погоне за гешефтом, ваши соотечественники забывают об этой простой истине negative
            Ингвар 72
            1. dag Сегодня, 07:40
              Цитата: Ингвар 72
              А не смущает ли вас, что практически все руководство Украины евреи?

              ну я ж говорю , в чем ваше отличие ? Они пишут на стенах - вы в интернете.
              Цитата: Ингвар 72
              И после того, что устроили на Украине ваши соотечественники, вы потом будете удивляться, когда украинских евреев погонят в газовые камеры.

              нет , такие как вы стояли в первых рядах в Бабьем Яру и при первой же возможности Вы ( я говорю о вас и вам подобным это повторят )
              Цитата: Ингвар 72
              Посеешь ветер - пожнешь бурю , но в погоне за гешефтом, ваши соотечественники забывают об этой простой истине

              Ты точно ветра не попутал ?
              Прекрасное подтверждение , как статья вроде бы предназначенная осудить антисемитскую выходку - превращается в её поддержку. laughing
              dag
              1. Ингвар 72 Сегодня, 07:44
                Цитата: dag
                Они пишут на стенах - вы в интернете.

                Я что то антисемитское написал? dag - перед тем как "зымыливать" тему вопроса в лучших традициях катехизиса, ответе - термин причинно-следственная связь вам знаком? wink
                Ингвар 72
                1. dag Сегодня, 07:56
                  Цитата: Ингвар 72
                  Я что то антисемитское написал? dag -

                  Игорь , прекрати по ушам ездить.
                  Я тебя знаю достаточно лет.
                  Оседлай своего люьимого конька и плавно поддержи Львовских нациков -- они ведь всё правильно сделали -- так же как и ты , Шульхан Арух цитируют -- только на украинском. wink
                  dag
                  1. Ингвар 72 Сегодня, 08:08
                    Цитата: dag
                    Я тебя знаю достаточно лет.

                    Левославный - ты ли это? belay Реанкарнировал? bully
                    Цитата: dag
                    Шульхан Арух

                    А разве там не точная идеология иудаизма?
                    Ингвар 72
                    1. dag Сегодня, 08:19
                      Цитата: Ингвар 72
                      Левославный - ты ли это?

                      Правоверный laughing
                      Цитата: Ингвар 72
                      Шульхан Арух
                      А разве там не точная идеология иудаизма?

                      ну , что и требовалось доказать.
                      Нацик , когда спать ложишься на чей портрет зигаешь ?
                      dag
            2. лис Сегодня, 08:03
              Цитата: Ингвар 72
              А не смущает ли вас, что практически все руководство Украины евреи?

              так с их подачи и делается...нацики до такого не додумаются.вспоминая все "еврейские "погромы,можно убедиться,что организовывали эти действа САМИ библейцы.
              лис
              1. dag Сегодня, 08:06
                Цитата: лис
                Цитата: Ингвар 72
                А не смущает ли вас, что практически все руководство Украины евреи?

                так с их подачи и делается...нацики до такого не додумаются.вспоминая все "еврейские "погромы,можно убедиться,что организовывали эти действа САМИ библейцы.

                Интересный вопрос к Админам ? Сколько комметов они подведут под нарушения правил сайта -- разжигание нац.розни.
                Самый показательный случай - статья предназначенная вроде как осудить бандеровских нациков - превращаетя в их поддержку.
                Ну ну -- а чем вы от них отличаетесь?
                А Игорянычь , сам бы наверное пару бытылочек в синагогу зашвырнул ?
                wink
                dag
                1. Ингвар 72 Сегодня, 08:10
                  Цитата: dag
                  А Игорянычь , сам бы наверное пару бытылочек в синагогу зашвырнул ?

                  Я же не еврей. wink
                  «Если бы у меня была не только воля, но и власть, я бы подобрал группу сильных молодых людей… Задача этих молодых людей состояла бы в том, чтобы замаскироваться под неевреев и, действуя методами грубого антисемитизма, преследовать… евреев антисемитскими лозунгами.

                  Я могу поручиться, что результаты, с точки зрения значительного притока иммигрантов в Израиль из этих стран, были бы в десять раз больше, чем результаты, которых добивались тысячи эмиссаров чтением бесплодных проповедей». (Давид Бен-Гурион, еврейская газета «Кемпфер», Нью-Йорк)
                  Методы похожи.
                  Ингвар 72
                  1. dag Сегодня, 08:11
                    Цитата: Ингвар 72
                    Цитата: dag
                    А Игорянычь , сам бы наверное пару бытылочек в синагогу зашвырнул ?

                    Я же не еврей. wink

                    и да же не русский , ты антисемит.
                    dag
          2. Mik13 Сегодня, 07:38
            Цитата: dag
            А чем Вы своим постом , отличаетесь от них ? Разве что бутылки не кидаете .

            При всем моем категорическом неприятии высказывания Вашего собеседника, которое Вы прокомментировали...
            Вам следует знать, что израильские инструктора очень активно соучаствуют в подготовке бойцов разновсяких добровольческих батальонов (и тех частей, которые из них сформированы) - того же "Азова", например.
            На Вашем месте (которое находится в Израиле) я бы попытался дать этому адекватную оценку сейчас. Потому, что Ваше правительство вполне может стремиться к ситуации, когда украинские нацисты вырежут одну половину украинских евреев, чтобы другая переехала в Израиль. Бывали, знаете ли, исторические прецеденты...
            Mik13
            1. dag Сегодня, 07:51
              Цитата: Mik13
              Вам следует знать, что израильские инструктора очень активно соучаствуют в подготовке бойцов разновсяких добровольческих батальонов (и тех частей, которые из них сформированы) - того же "Азова", например.

              Израильское правительство не имеют к этому никакого отношения.
              Насчёт инструкторов - не знаю , не видел , в плен их не брали , покажите ролики ( где их таки много ) итд итп.
              Хочу Вам напомнить , что в Азове воюет огромное количество русских .Или я не прав ?
              Как Вы к этому относитесь.
              Я имею ввиду не просто обучают , а воюют

              Цитата: Mik13
              На Вашем месте (которое находится в Израиле) я бы попытался дать этому адекватную оценку сейчас.

              Чему ? Израильским инструкторам ?
              Приведите факты - факты что это инструкторы посланные израильским правительством - поверь мне осужу вдвойне.
              Если это инициатива отдельных личностей , погнавшимися за деньгами - мне это не нравится и я считаю что им там делать нечего.
              Цитата: Mik13
              Потому, что Ваше правительство вполне может стремиться к ситуации, когда украинские нацисты вырежут одну половину украинских евреев

              оставьте в покое наше правительство , Израиль не может отвечать за каждого израильтянина где бы он ни был.
              Я вот волнуюсь как бы мою русскую тёщу в Киеве не зарезали - власть же ьандеровская.
              Поэтому 2 раза в год как минимум туда езжу и тк абсолютно не знаю У украинского - объясняю это на русском ( киевским бандеровцам ) -- наверное понимают тк ни меня ни тёщу никто пальцем не тронул .
              Ьоятся наверное wink
              dag
              1. Mik13 Сегодня, 08:09
                Цитата: dag
                Хочу Вам напомнить , что в Азове воюет огромное количество русских .Или я не прав ?
                Как Вы к этому относитесь.
                Я имею ввиду не просто обучают , а воюют

                Да так и отношусь. Власовцы - тоже русскими были. Кого-то даже не повесили.
                Дело в том, что (несмотря на то, что) конфликт кажется межнациональным - на самом деле конфликт все-таки политический. Просто на одной стороне очень много (а на другой - очень мало, но тоже есть) участников, которые придерживаются нацистской идеологии.

                Цитата: dag
                Израильское правительство не имеют к этому никакого отношения.

                Очень может быть. Доказать такие вещи ОЧЕНЬ тяжело...

                Весной 2014-го тогда еще израильтянин Цви Ариэли помогал отправлять на лечение в Израиль раненых на Майдане, а в первые месяцы АТО как волонтер тренировал группу из батальона «Донбасс», принявшую на себя первый удар гибридной войны. Полгода назад отслуживший в «Голани» и спецназе военной разведки Цви, живущий последние годы в Киеве, принял украинское гражданство и стал инструктором Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

                http://hadashot.kiev.ua/content/cvi-arieli-staray
                a-sistema-okazalas-silnee


                Бойцов батальона "Днепр" обучает инструктор из Израиля

                https://infokava.com/14157-boycov-batalona-dnepr-
                obuchaet-instruktor-iz-izrailya.html
                Mik13
                1. dag Сегодня, 08:17
                  Цитата: Mik13
                  Да так и отношусь. Власовцы - тоже русскими были. Кого-то даже не повесили.

                  При чем тут власовцы ?
                  Я вас спрашиваю , русские воюют в АТО на стороне украины ?
                  Цитата: Mik13
                  конфликт кажется межнациональным - на самом деле конфликт все-таки политический

                  Что вы говорите ? Я как не посмотрю все ток шоу итд , так как то никтотне говорит , что украинцы хорошие ребята , украина страна с историей , украинский язык имеет право на существование , итд итп -- вот просто тполитическое руководство у них плохое. laughing
                  Не рассказывайте сказки - конфликт давно перешёл в стадию межнационального и комменты как с украинской стороны так и с российской давно это подтверждают

                  Цитата: Mik13
                  Полгода назад отслуживший в «Голани» и спецназе военной разведки Цви, живущий последние годы в Киеве, принял украинское гражданство и стал инструктором Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

                  Он был послан правительствои Израиля ? - если нет.
                  То он ничем не отличается от русских воюющих в АТО
                  Цитата: Mik13
                  Бойцов батальона "Днепр" обучает инструктор из Израиля

                  То же самое скажу и про него то же.
                  dag
          3. Маз Сегодня, 08:23
            А чем Вольцман и Гройсман отличается от вас? Разве что гробит не израильскую экономику, а украинскую... и грабит, и уничтожает не население страны обетованной, куда сбежит в любом случае, а народ моей Родины. А за приветы от нациков во Львове вначале Поблагодарите "еврея по матери" господина Порошенко и премьера, а потом уж растекайтесь по древу, как вам хочется.
            Маз
            1. dag Сегодня, 08:27
              Цитата: Маз
              А чем Вольцман и Гройсман отличается от вас?

              Спроси чем они отличаются от тебя?
              Пииехавшего в Израиль и живущего на израильскую пенсию - ни дня не проработав ,
              Знаешь чем ?
              Они по крайней мере на Украине родились , а ты , что тут делаешь ?
              Цитата: Маз
              и уничтожает не население страны обетованной, куда сбежит в любом случае, а народ моей Родины.

              Сказал МАЗ приехавший в Израиль прицепом с еврейской женой и грабящий Израильский пенсионный фонд laughing
              Цитата: Маз
              Поблагодарите господина Порошенко вначале за приветы от нациков во Львове.

              За такого как ты , то же Порошенко поблагодарить ? laughing
              dag
      3. viktor. Сегодня, 06:51
        hi У нацистов нет Веры ! думаю если англоскакам удастся сделать из славян нацистов не дай бог конечно то на земле им с гейропой места не будет!
        viktor.
      4. Orionvit Сегодня, 07:39
        Как раз начали с православных еще 15 лет назад, и вот теперь добрались до остальных. Сейчас скажут, что это агенты Кремля, так как написано по украински с ошибками.
        Orionvit
      5. KCA Сегодня, 08:23
        У меня из Веры только племянница двоюродная Вера, больше ни в кого не верю, однако не осуждаю веру других людей и нет желания осквернять места их религиозных отправлений, а чо хохлы мечети любимых крымских татар не поджигают? Между ногами жим-жим?
        KCA
    2. Чёрный Сегодня, 06:34
      Обычное дело для нациков...у любога фашиствующего режима уже традиция - сжечь синагогу, осквернить или отобрать православный храм, ну и далее по списку...
      Чёрный
      1. Смог Сегодня, 06:44
        Цитата: Чёрный
        у любога фашиствующего режима уже традиция - сжечь синагогу,

        А книги на площадях они уже жгли? Или еще нет? Что то я запамятовал.
        Смог
        1. ЛукичЪ Сегодня, 07:00
          Цитата: Смог
          А книги на площадях они уже жгли? Или еще нет?

          пока только запрещают. но дело к этому идёт
          ЛукичЪ
          1. Смог Сегодня, 07:29
            Цитата: ЛукичЪ
            пока только запрещают. но дело к этому идёт

            Сначала книги сожгут, а потом черепа штангельциркулем измерять будут. Кто кого великоукристей. Маразм...., слов нет.
            Смог
        2. Orionvit Сегодня, 07:41
          Цитата: Смог
          А книги на площадях они уже жгли? Или еще нет? Что то я запамятовал

          Нет, пока только запретили. Не только по содержанию, но и по языку.
          Orionvit
    3. ЛукичЪ Сегодня, 07:02
      Цитата: Смог
      Мусульмане скоро наивными нанайскими мальчиками вам покажутся......

      а если они ещё и с фашиками скооперируются...
      ЛукичЪ
      1. Смог Сегодня, 07:34
        Цитата: ЛукичЪ
        а если они ещё и с фашиками скооперируются...

        Мусульмане с фашиками. Да ни за что.....
        Одни почти арийцы, для них мусульмане недочеловеки.
        Другие - для них христиане- неверные.Но это в теории. Кто же думал лет так 10 назад, что педики будут управлять государствами, да еще и гордиться тем , что они заднеприводные.Так что,ой, даже и не знаю.....Но если это случится, мусульмане с фашиками скооперируются, то атас.
        Смог
        1. Orionvit Сегодня, 07:44
          Да ладно, в чечне прекрасно кооперировались, на Донбассе то же. Главное против Русских, вот основная идеология, а остальное, это дешевый антураж.
          Orionvit
          1. Смог Сегодня, 07:46
            Так я сначала, так сказать в запале, брякнул, что нет. А потом меня охватили смутные сомнения........
            Но они же не только против России могут скооперироваться а и против толерантной Гейропы.
            Вот когда веселуха то начнется.....
            Смог
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:33
    Это они к "Шухевичфесту" разминались? Да, а ведь Гейропа ещё не знает, на что "подписалась"! Вернее, за кого "вписалась". Им мусульмане мигранты покоя не дают? Ха!
    Горный стрелок
  3. Толстоевский Сегодня, 06:40
    как говаривал классик
    Толстоевский
  4. inkass_98 Сегодня, 06:41
    Нормальная такая ответка от нациков евреям, горячо поддержавшим майданное безумие. Хотели смены власти, "панду геть", вот и получили. Причем уже не "панду", а вполне оформившуюся государственную машину, систему. "Хрустальнвя ночь" еще впереди, а там и до повторения 1 июля 1941 г. не очень далеко.
    inkass_98
  5. наблюдательный парень Сегодня, 06:48
    дима ярош,олежка фротман и сеня бакай должны ответочку кинуть охамевшим львовянам по унианским храмам .
    наблюдательный парень
  6. Stas157 Сегодня, 06:50
    Интересно мнение израильтян по этому поводу, что они чувствуют, особенно те кто поддерживает бандеровский режим на Украине. Таких, я понимаю, около половины. У меня плохо складывается в голове, как можно быть евреем и поддерживать нео фашистский режим? Почему официальный Израиль не выступил с резкой критикой происходящего произвола, творимого Западом на Украине? Может считают, что это их не касается? Хотя на Украине живет большое число их соплеменников.
    Stas157
    1. dag Сегодня, 07:19
      Цитата: Stas157
      Интересно мнение израильтян по этому поводу

      Антисемитов хватает в любом государстве , как в Украине так и в России, европе или Америке и осквернение синагог и кладбищь -- такие новости часто мелькают в СМИ.
      Разумеется мы осуждаем подобные случаи.
      Весь вопрос об отношении к этому властей.
      Если они не осуждают и закрвают на это глаза - это одно , если борятся - то это другое.
      Можно ли всю страну назвать антисемитской ( я имею ввиду не только Украину )- из за выходки отдельных и д и о т о в ?
      Я не думаю.
      Цитата: Stas157
      . Таких, я понимаю, около половины. У меня плохо складывается в голове, как можно быть евреем и поддерживать нео фашистский режим?

      Очень просто , 99 процентам израильтян вообще наплевать какой режим на Украине , от слова абсолютно.
      Ну вот до лампочки.
      Поэтому от слов - поддерживают - стоит отойти.
      Вы поддерживаете Украину гораздо больше - у России с Украиной есть дип .отношения , торговля , признанная Россией власть.

      Цитата: Stas157
      Почему официальный Израиль не выступил с резкой критикой происходящего произвола, творимого Западом на Украине?

      Можете не сомневаться - выступает по каждому случаю и поэтому случаю выскажется то же
      dag
      1. Павловский Сегодня, 07:23
        Арабы тоже семиты, почему антисемиты только против евреев?
        Павловский
        1. Orionvit Сегодня, 07:52
          Правильно говорить, не антисемиты, а атисионисты. Так вернее с точки зрения понимания вопроса.
          Orionvit
          1. dag Сегодня, 08:02
            Цитата: Orionvit
            Правильно говорить, не антисемиты, а атисионисты. Так вернее с точки зрения понимания вопроса.

            любимый конёк антисемита -- я не антисемит , я антисионист.
            Антисемит - называй вещи своими именами.
            Яж говорю - чем ты отличаешься он бандеровских нациков ? Ничем , точно так же пишешь , разве что не на стенах , а в интернете.
            dag
            1. Orionvit Сегодня, 08:15
              Цитата: dag
              любимый конёк антисемита -- я не антисемит , я антисионист.
              Антисемит - называй вещи своими именами.

              Да называйте как хотите, мне побоку. Главный конёк сиониста, когда сказать нечего, это заклеймить всех фашистами и антисемитами. Побрызгай слюной ещё, эдак тебя задело.
              Orionvit
              1. dag Сегодня, 08:22
                Цитата: Orionvit
                Да называйте как хотите, мне побоку. Главный конёк сиониста, когда сказать нечего, это заклеймить всех фашистами и антисемитами.

                почему всех - таких как ты и таких как во Львове
                Цитата: Orionvit
                Побрызгай слюной ещё, эдак тебя задело

                нет , меня не задело , я знаю с кем имею дело.
                Такие же антисионисты как ты сначала своих соседей евреев нацикам выдавали , затем их имущество грабили , ну а потом конечно в первых рядах расстрельных команд -- вместе с бандеровцами.
                dag
                1. Orionvit Сегодня, 08:36
                  Цитата: dag
                  нет , меня не задело , я знаю с кем имею дело.

                  Не, точно задело и сказать нечего, завёл стандартную песню, слышали уже миллион раз. . Не нужно строить из себя невинную овечку, это карма.
                  Orionvit
                  1. dag Сегодня, 08:44
                    Цитата: Orionvit
                    Не, точно задело и сказать нечего, завёл стандартную песню, слышали уже миллион раз.

                    я и не сомневаюсь , что ты это слышал много раз.
                    Цитата: Orionvit
                    . Не нужно строить из себя невинную овечку,.

                    Разумеется , во Львове это же я ,а не такие как ты , бутылки в синагоги бросали.
                    А ты в первых рядах , своим тощим телом , защищал синагоги от антисионистов laughing
                    dag
      2. Околоточный Сегодня, 08:13
        Тут недавно (недели три назад) товарищ из Израиля (ник не помню) уверял, что на Украине с антисемитизмом "всё хорошо". В частности во Львове "всё тихо и спокойно", "сам там был и ничего не увидел". Получается ВРАЛ?
        Околоточный
    2. Orionvit Сегодня, 07:48
      Цитата: Stas157
      У меня плохо складывается в голове, как можно быть евреем и поддерживать нео фашистский режим?

      Что тут думать, Фашистская идеология впервые была придумана именно этими самыми, и выражается она в идее "богоизбранности", иными словами "высшей расы". А теперь просто получают отдачу от братьев по идеологии, которая проповедует ненависть ко всем. За что боролись, на то и напоролись.
      Orionvit
  7. Yak28 Сегодня, 06:53
    Вообще евреи интересные персонажи,орут на весь мир что больше всех пострадали от фашистов,ловят по всему миру дряхлых стариков немцев которые воевали за гитлеровскую армию.Однако при этом евреи считают себя исключительными,эдакой избранной нацией,как и считали себя нацисты во главе с Гитлером,а так же евреи упорно закрывают глаза на нацистские призывы и реабилитацию фашизма в некоторых европейских странах.
    Yak28
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 06:55
    ... а что скажет по этому поводу Израиль ( вопрос задан без сарказма ), наверняка там, в укрокаклии, есть присматривающий раввин...
    a.s.zzz888
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:01
    Осквернение синагог во Львове

    Как приложение к "Шухевич-фест". Все закономерно. Не зря бытовало суждение, что самый махровый антисемит - скрытый еврей. А кто у власти на Украине?
    rotmistr60
  10. brasist Сегодня, 07:06
    И что на это ответят Гройсманы,Вайсманы и прочие (украинцы)?
    brasist
  11. anjey Сегодня, 07:11
    господин вальцман призовите к порядку бандеровцев 21 века
    anjey
  12. kirillovleva Сегодня, 07:12
    Почему помалкивает "украинское" руководство Украины?
    kirillovleva
    1. Павловский Сегодня, 07:26
      "урkаинское" руководство Урkаины ходит в другую синагогу
      Павловский
  13. Павловский Сегодня, 07:25
    Всегда возникает вопрос, почему евреев все так не любят? Может дело не в окружающих евреев людях, а в самих евреях что то не так?
    Павловский
    1. Orionvit Сегодня, 07:53
      Спросите об этом у евреев, много интересного про себя узнаете. lol
      Orionvit
    2. tilix Сегодня, 08:04
      ну с нами ясно:

      За все на евреев найдется судья.
      За живость. За ум. За сутулость.
      За то, что еврейка стреляла в вождя.
      За то, что она промахнулась.

      1. Russia – The Most Hated Country 2016
      а вас за что?
      tilix
    3. brigadir Сегодня, 08:52
      Древние киргизы не знали о существовании евреев, а потому все
      происходившие с ними беды относили на счет темных сил природы...


      Нелюбить евреев очень просто и безопасно. Легкое решение любой внутренней проблемы любого государства. Просто перенаправить "пыл" недовольного властью местного населения на "клятых жидов кровопийц". Так, после изгнания евреев из Земли Израиля римлянами 2000 лет назад, сложилось...


      - Мыкола, вон еврей идет - давай ему морду набьем!
      - А если он нам?
      - А нам за что?!
      brigadir
  14. кедр Сегодня, 07:28
    "Посеевший ветер пожнёт бурю."
    кедр
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