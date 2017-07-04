08:54 04 июля

Главы РФ и КНР обсудили сирийскую и корейскую проблемы

Сегодня состоится официальная часть переговорного процесса между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, который накануне прибыл в Москву. 3 июля российский президент уже принял китайского лидера. Пресс-служба Кремля сообщила о неформальной встрече глав государств.

Из сообщения:
В ходе переговоров на высшем уровне предполагается обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы. По итогам переговоров намечено подписание ряда двусторонних документов.





В китайской прессе конкретизировано, какие именно вопросы в ходе неформальных переговоров обсудили Владимир Путин и Си Цзиньпин. Отмечается, что на повестке дня среди вопросов внешнеполитического характера были два основных: ситуация на Корейском полуострове и в Сирийской Арабской Республике. Отмечено, что Москва и Пекин договорились о взаимодействии по вопросу решения корейской ядерной проблемы исключительно путём переговоров с официальным Пхеньяном.

Обсуждалась и тема развертывания американской системы ПРО в Южной Корее. И Москва, и Пекин высказываются против размещения ПРО THAAD, отмечая, что такие действия США лишь накаляют и без того сложную обстановку в регионе.

Сообщается о том, что Пекин поддержал создание в Сирии так называемых зон деэскалации, которые, как заявлено, необходимы для полного уничтожения ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ). Обсуждали ли стороны то, что будет с Сирией после уничтожения ИГИЛ (*), пресс-службы лидеров двух государств не сообщают.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 10

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  1. Titsen Сегодня, 06:37
    А матрасную проблему почему не обсудили?

    Эта тема намного интереснее - пора матрасников на место ставить и больше с этого места не выпускать!
    Titsen
    1. 210окв Сегодня, 06:46
      Проблема матраса не решаема сиюминутно.Тут целенаправленно надо бить в самое уязвимое место этой постельной принадлежности..в бакс.И это уже идет Создан банк в рамках БРИКС,переходим на взаиморасчеты в юанях.
      Цитата: Titsen
      А матрасную проблему почему не обсудили?
      Эта тема намного интереснее - пора матрасников на место ставить и больше с этого места не выпускать!
      210окв
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:39
    Это все для прессы. А на самом деле лидеры сговаривались, как им совместно троллить Трампа wassat А то зазнался...
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 06:45
      Да лишь бы по пендалю не дали с двух сторон одновременно......Гелька то на правах хозяйки рядом с Трампиком постоять захочет....хотя может и не захочет....она ЧЁРНЕНЬКИХ любит laughing
      Чёрный
    2. Stas157 Сегодня, 07:05
      Цитата: Горный стрелок
      Это все для прессы. А на самом деле лидеры сговаривались, как им совместно троллить Трампа wassat
      Скорее, как спастись от США, как противостоять американскому давлению. Еще Китай интересует, как стать мировой супердержавой, таким как был СССР, доминировать в мире, или хотя бы делить его вместе с США. А это возможно только с помощью России. Хотя это нам не выгодно, но Путин помогает им.
      Stas157
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:48
    ... ну и северяне сделали салют в честь встречи двух Глав - запустили очередную балистику... говорят упала в воды ипении, и те конечно срочно собрались на СБ страны...
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:58
    обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая

    Американцы занервничали. Представляют, что может получиться из хорошего стратегического ( и военного) сотрудничества двух стран.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:22
      rotmistr60 Сегодня, 06:58
      обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая
      Американцы занервничали. Представляют, что может получиться из хорошего стратегического ( и военного) сотрудничества двух стран.

      ... закономерный результат, а ведь Темнейший предупреждал, что развернётся на Восток... довыпендривались мерикатосы, а теперь пусть репу чешут....
      a.s.zzz888
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:26
        Репу конечно почешут, но это чесание не приводит их (американцев) к нужным выводам. Слишком раздуло от своей "исключительности".
        rotmistr60
  5. Толстоевский Сегодня, 08:39
    Как сказал классик :"Good Bye, Америка!"
    Толстоевский
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