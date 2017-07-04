Главы РФ и КНР обсудили сирийскую и корейскую проблемы

В ходе переговоров на высшем уровне предполагается обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы. По итогам переговоров намечено подписание ряда двусторонних документов.

Сегодня состоится официальная часть переговорного процесса между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, который накануне прибыл в Москву. 3 июля российский президент уже принял китайского лидера. Пресс-служба Кремля сообщила о неформальной встрече глав государств.Из сообщения:В китайской прессе конкретизировано, какие именно вопросы в ходе неформальных переговоров обсудили Владимир Путин и Си Цзиньпин. Отмечается, что на повестке дня среди вопросов внешнеполитического характера были два основных: ситуация на Корейском полуострове и в Сирийской Арабской Республике. Отмечено, что Москва и Пекин договорились о взаимодействии по вопросу решения корейской ядерной проблемы исключительно путём переговоров с официальным Пхеньяном.Обсуждалась и тема развертывания американской системы ПРО в Южной Корее. И Москва, и Пекин высказываются против размещения ПРО THAAD, отмечая, что такие действия США лишь накаляют и без того сложную обстановку в регионе.Сообщается о том, что Пекин поддержал создание в Сирии так называемых зон деэскалации, которые, как заявлено, необходимы для полного уничтожения ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ). Обсуждали ли стороны то, что будет с Сирией после уничтожения ИГИЛ (*), пресс-службы лидеров двух государств не сообщают.