08:55 04 июля

Американский бизнес: Санкции против России выгодны России

Американское деловое издание The Wall Street Journal вслед за другим крупным западным СМИ той же тематической направленности – Financial Times – публикует материал, в котором говорится о высказанных американским бизнесом озабоченностях. Озабоченности эти касаются проектов очередного ужесточения антироссийских санкций в топливно-энергетическом комплексе.

Американский бизнес: Санкции против России выгодны России


Отмечается, что категорически против новых антироссийских санкций в сфере нефтегазовых разработок выступают компании Exxon и Chevron, а также несколько других американских компаний, занятых в нефтяной и промышленной сферах. В компаниях уверены, что потеряют возможность получения прибыли, которая предполагается при реализации совместных проектов.


WSJ напоминает, что американские компании совместно с "Роснефтью" участвуют в проектах по добыче углеводородов и в Северной Америке. В частности, речь идёт о месторождениях в Канаде (провинция Альберта) и в Нью-Мексико (США).

Чтобы не попасть в США под ярлык «агентов России», верхушки компаний наносят упреждающий удар.

РИА Новости приводит комментарий исполнительного директора Американского института нефти Джека Джерарда:
Это имеет далеко идущие последствия для ряда компаний и отраслей. Это может нанести ущерб интересам США и быть выгодно России.


Другими словами, в «агентов Кремля» записали американских сенаторов, которые продавливают «нефтяные» санкции в отношении России. Это говорит об усугубляющемся расколе в США. И линия этого раскола проходит не только между отдельными политическими силами, но и между политиками и бизнесменами (хотя в ряде случаев политики и бизнесмены в США – одни и те же лица).

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/nefte.net
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Комментарии 35

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  1. Logall Сегодня, 07:02
    Как же они переживают! Думают, лижбы России не было хорошо. Теперь, что, санкции отменят?
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 07:06
      Конечно выгодны smile дошло до полосатиков...слабые ломаются, а сильных они делают сильнее....
      Чёрный
      1. maxim947 Сегодня, 07:27
        Деньги их рассорят, включая европу, вопрос - кто первый решится.
        maxim947
        1. хрыч Сегодня, 08:17
          Что Сталин, что ВВП представители разведки, с последним все понятно, а вот Сталин был нелегалом, выполнял в партии спецоперации. Знал систему изнутри. Это помогло ему разгромить спрут из гностиков тайных обществ, что позволило России не стать дровами мирового заговора и не погибнуть, а остаться мощным ядерным и космическим государством. ВВП сделал практически тоже. Оба провели контрреволюцию, результатом которой было сохранение государства, все остальное вторично. Конечно число жертв 1917 года и двух мировых войн (все это одно мероприятие) колоссальное, причем основные - наши потери, однако к 1945 мы только могли констатировать, что наша держава сохранена и индустриализация с коллективизацией были тяжелым, но неизбежным напряжением этноса. Революция 1991 года конечно менее кровавая, однако наличие ядерного оружия НАТО и КНР могли прекратить нашу государственность более стремительно. Но не случилось, мощь восстановлена, а экономическое давление говорит, что идем верным путем. Сейчас идет малая индустриализация и малая коллективизация (агрохолдинги), что скрывается под импортозамещением... Прогноз благоприятный.
          хрыч
          1. хрыч Сегодня, 08:31
            Исторические аналогии потрясают. ЕБН дублер Ленина, разбазаривавшего государство, сдававшего территории и пр. Также у обоих мозги сгнили и последние годы были изолированы под присмотром санитаров. Дальше идет погром ленинцев - Рыковзиновьевкаменев - Березовскогусинскоходорковский. Интересен массовый падеж скота - Собчак, Гайдар, Починок, Яковлев, Лившиц, ЕБН, Черномырдин, Березовский, внучатый племянник Свердлова - Немцов и пр.
            хрыч
      2. 210окв Сегодня, 08:38
        Санкции эти они примеряют на себя.Они бы не выдюжили-мы становимся только сильнее..
        Цитата: Чёрный
        Конечно выгодны smile дошло до полосатиков...слабые ломаются, а сильных они делают сильнее....
        210окв
    2. NikolaiN Сегодня, 07:29
      Цитата: Logall
      Теперь, что, санкции отменят?

      Не дай Бог! Только бы не отменили. Год назад сын устроился на работу в рос. фирму, производят оборудование для с/х. После контр-санкций и девальвации рубля дела у фирмы пошли в гору, оборот вырос, расширяются, два новых цеха построили, штат работников увеличили, филиалы в регионах начали открывать, спрос на их продукцию вырос.
      Так что я всегда с беспокойством читаю новости о возможной отмене санкций, отменят их - отменят и контрсанкции, производство накроется, сын работу потеряет. Так что не надо нам этого...
      NikolaiN
      1. Стропорез Сегодня, 07:43
        Цитата: NikolaiN
        После контр-санкций и девальвации рубля дела у фирмы пошли в гору, оборот вырос, расширяются, два новых цеха построили, штат работников увеличили, филиалы в регионах начали открывать, спрос на их продукцию вырос.

        Если на экспорт ничего не поставляют ,то Вы полную ерунду написали.
        На внутреннем рынке спрос упал на всё и вся.
        Стропорез
        1. NikolaiN Сегодня, 07:46
          С чего тогда они второй цех построили? И еще один заканчивают строить. Это от недостатка спроса производство расширяется?
          Просто фермеры стали покупать вместо импортного, своё оборудование...
          NikolaiN
          1. Стропорез Сегодня, 07:53
            Цитата: NikolaiN
            С чего тогда они второй цех построили? И еще один заканчивают строить. Это от недостатка спроса производство расширяется?

            Что производят?
            Бабкин констатирует серьёзное уменьшение спроса.
            Стропорез
            1. NikolaiN Сегодня, 07:55
              http://saturn-agro.ru/
              NikolaiN
              1. kepmor Сегодня, 08:02
                хватит трандеть...даже кремлёвский росстат признаёт существенные снижение внутреннего потребительского спроса на всё и вся...реально нет денег ни у населения, ни у бизнеса.... только у чубайса их много,да у приближённых к трону...
                kepmor
                1. NikolaiN Сегодня, 08:16
                  Спорить не буду, у меня всего лишь там сын работает... А вы наверное руководите данным предприятием. Вам виднее...
                  NikolaiN
  2. anjey Сегодня, 07:04
    поздно до них дошло что мы начали уходить от экономического контроля сша
    anjey
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:06
    Так и я о чем! Неполученная прибыль амеровскими компаниями будет получена НАШИМИ компаниями ( налоги и все такое - в страну!). Опять же рабочие места, и не только нефтегазовые!
    Горный стрелок
  4. sagitch Сегодня, 07:11
    Цитата: Горный стрелок
    Так и я о чем! Неполученная прибыль амеровскими компаниями будет получена НАШИМИ компаниями ( налоги и все такое - в страну!). Опять же рабочие места, и не только нефтегазовые!

    Все правильно, ведь добыча не остановиться! И ТНП все одно производить, лучше самим, со своими комплектующим!
    sagitch
  5. Yak28 Сегодня, 07:12
    Цитата: Горный стрелок
    Неполученная прибыль амеровскими компаниями будет получена НАШИМИ компаниями

    Только работяга всё равно получит хрен,это капитализм детка wink
    Yak28
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    Санкции против России выгодны России

    Вы это своему Маккейну объясните. А то он болезный на фоне махровой русофобии скоро в ящик сыграет (быстрее бы) от перенапряжения.
    rotmistr60
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:18
    Другими словами, в «агентов Кремля» записали американских сенаторов, которые продавливают «нефтяные» санкции в отношении России

    ... да, дела у них, походу мерикатосам скоро понадобится пересчет патронов и оружия, т.к. гражданская у них на носу... laughing
    a.s.zzz888
  8. Павловский Сегодня, 07:20
    Все что убивает США, делает нас сильней.
    Павловский
  9. samarin1969 Сегодня, 07:24
    Суть нового пакета санкций - это репрессии всем, в т.ч. неамериканским (!!!) контрагентам "РФ" по нефтегазовым проектам. Американские энергетические гиганты требуют от Трампа жестко наказывать возможных германских, китайских возможных инвесторов, что бы у них "не было преимуществ" против США. Сама администрация Трампа заявила о трудности проводить "гибкую" политику с "РФ" в условиях принятых жестких санкций (нечем "торговаться" с Путиным на "двадцатке").
    США абсолютно уверены, что они через элиту "РФ" контролируют ситуацию, и, рано или поздно вернут положение России в мире к уровню конца 90-х...Единственно чего Штаты опасаются -это смены компрадорской элиты "РФ", на "менее сговорчивую".
    samarin1969
    1. Stas157 Сегодня, 08:02
      Цитата: samarin1969
      ..Единственно чего Штаты опасаются -это смены компрадорской элиты "РФ", на "менее сговорчивую".

      Ну, так самый главный у нас в нашей элите Путин. Либерал, почитатель Ельцина(музеи ему открывает, цветы таскает), элиту нашу бережёт, своих не сдает. А народ у нас напротив - левого толка. Людям в массах ближе коллективные, советские ценности, которых Путин, явно не разделяет. Огромная благодарность Путину, что он спас Россию от полного развала, сохранил армию, вернул Крым... Но, на этом, к сожалению остановился, когда санкции обьявили. Какого то эффективного экономического развитя, рывка, тоже не будет, как не было ничего за последние 20 лет, пока правит наша элита. У нас рост ВВП 1,5-2% уже считают победой. А вот у Китая сей час прирост в 6-7%, и они считают это кризисом! СССР вообще удивлял весь мир фантастическим ростом в 25-30% в год! Но, то было совсем другое государство, с иной, немеркантильной элитой. С другими ценностями, не стяжателями, как сей час.
      Stas157
  10. Cataphract Сегодня, 07:28
    нытье западных компаний на тему выбивания для себя льгот люди принимают за чистую монету...
    Главная проблема санкций это закрытый доступ к дешевым кредитам, без которых промышленность по миру скоро пойдет... та что еще не в Китае.
    Cataphract
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:37
      Cataphract
      закрытый доступ к дешевым кредитам, без которых промышленность по миру скоро пойдет..
      А попробовать вместо ФРС США сотни миллиардов в свою экономику влить нельзя?
      Наблюдатель2014
      1. kepmor Сегодня, 07:54
        так ФРС и не разрешает этого делать...
        а весь этот визг, что мол санкции нам на пользу, откровенная брехня кремлёвская...по сравнению с 2014 годом реальные доходы населения снижаются год от года...
        kepmor
      2. Cataphract Сегодня, 08:26
        Цитата: Наблюдатель2014
        А попробовать вместо ФРС США сотни миллиардов в свою экономику влить нельзя?

        Центробанк считает это слишком рискованным делом...
        Cataphract
      3. ADmA_RUS Сегодня, 08:55
        Нет. Начнется гипер инфляция.
        ADmA_RUS
    2. Stas157 Сегодня, 08:14
      Цитата: Cataphract
      Главная проблема санкций это закрытый доступ к дешевым кредитам

      Да мы сами Америку кредитуем! Облигаций на 150 млрд. под 1% годовых! А всего резервов у нас около триллиона долларов. Это кто же имея деньги, например на машину, берет ее в кредит? А сам при этом отдает свои деньги под меньший процент! А это и происходит.
      Главная проблема у нас - технологии, не все можем импорто заметить. Да и вообще это невозможно. Ни одна страна этого не может в отдельности(у СССР был целый блок, СЭВ!). У нас весь космос летает на китайских микросхемах. Америка не продает! Хотя мы ей продаем главное - двигателя.
      Stas157
      1. Cataphract Сегодня, 08:46
        Цитата: Stas157
        Да мы сами Америку кредитуем! Облигаций на 150 млрд. под 1% годовых! А всего резервов у нас около триллиона долларов.

        во время кризиса американцы начали накачивать свою экономику миллиардами долларов, учетная ставка до сих пор около НУЛЯ, что мешает чиновникам РФ поступить так же вопрос очень хороший.
        Cataphract
        1. Stas157 Сегодня, 08:52
          Чтобы иметь деньги на структурные проекты, развивающие экономику, для этого даже доллары не нужны. Достаточно сделать эмиссию рубля не от притока долларов, а выпускать деньги под производственные нужды. Это и будет являться самой надежной защитой от инфляции, так как прирастаем натуральным продуктом. И в деньгах необходимость решается. Да как в Европе это делается!
          Stas157
  11. Masya Masya Сегодня, 07:29
    . В компаниях уверены, что потеряют возможность получения прибыли, которая предполагается при реализации совместных проектов.

    своя рубашка ближе к телу...
    Masya Masya
  12. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:35
    Американский бизнес: Санкции против России выгодны России
    Безусловно выгодны.Один только подъём в сельском хозяйстве чего стоит! Одни наши чинуши в печальке.Ездить по заграницам неудобно стало.Вот нам и жужат про санкции и как они пагубно на всех влияют
    Наблюдатель2014
  13. Altona Сегодня, 07:45
    Цитата: NikolaiN
    Не дай Бог! Только бы не отменили. Год назад сын устроился на работу в рос. фирму, производят оборудование для с/х.

    ---------------------------------------------
    Для производственников сейчас звездный час. Я тоже этим самым занимаюсь. Тоже хочу, чтобы "лето не кончалось".
    Altona
  14. ochakow703 Сегодня, 07:47
    Господи, не дай Бог, отменят. Только развиваться и жить своей головой начали. Больше хороших и разных санкций. Нам это только на пользу!
    ochakow703
  15. Million Сегодня, 08:02
    Чем больше санкций,тем лучше.Может правительство наше начнет головой думать
    Million
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