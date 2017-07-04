Американский бизнес: Санкции против России выгодны России

Это имеет далеко идущие последствия для ряда компаний и отраслей. Это может нанести ущерб интересам США и быть выгодно России.

Американское деловое издание The Wall Street Journal вслед за другим крупным западным СМИ той же тематической направленности – Financial Times – публикует материал, в котором говорится о высказанных американским бизнесом озабоченностях. Озабоченности эти касаются проектов очередного ужесточения антироссийских санкций в топливно-энергетическом комплексе.Отмечается, что категорически против новых антироссийских санкций в сфере нефтегазовых разработок выступают компании Exxon и Chevron, а также несколько других американских компаний, занятых в нефтяной и промышленной сферах. В компаниях уверены, что потеряют возможность получения прибыли, которая предполагается при реализации совместных проектов. WSJ напоминает, что американские компании совместно с "Роснефтью" участвуют в проектах по добыче углеводородов и в Северной Америке. В частности, речь идёт о месторождениях в Канаде (провинция Альберта) и в Нью-Мексико (США).Чтобы не попасть в США под ярлык «агентов России», верхушки компаний наносят упреждающий удар. РИА Новости приводит комментарий исполнительного директора Американского института нефти Джека Джерарда:Другими словами, в «агентов Кремля» записали американских сенаторов, которые продавливают «нефтяные» санкции в отношении России. Это говорит об усугубляющемся расколе в США. И линия этого раскола проходит не только между отдельными политическими силами, но и между политиками и бизнесменами (хотя в ряде случаев политики и бизнесмены в США – одни и те же лица).