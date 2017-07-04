Украинские СМИ назвали имена арестованных российских пограничников

Украинские СМИ опубликовали данные о российских пограничниках, которые, как заявляет СБУ, были задержаны на территории Херсонской области. Напомним, что задержание было произведено 30 июня примерно в 2:30 по местному времени – на берегу Перекопского залива. Начальник украинской Госпогранслужбы ранее заявил, что у «двоих неизвестных при себе не было документов, и они причалили к берегу на лодке». Сами российские пограничники в ходе допроса заявили, что участвовали в учебных мероприятиях в качестве условных нарушителей границы, но сбились с маршрута.В украинских СМИ говорится, что задержанными являются пограничники ПС ФСБ РФ Владимир Кузнецов и Аскар Кулуб. Первый – из Благовещенска, второй – из Ростовской области. При этом указывается дата рождения только одного задержанного – Аскара Кулуба – 25 декабря 1989 года.На данный момент российские пограничники находятся в следственном изоляторе в Каланчакском районе Херсонской области. Решение местного суда Кузнецов и Кулуб арестованы на срок 15 суток.Между тем, на Украине сами запутались в собственных сводках. Изначально было заявлено, что задержали российских пограничников военнослужащие 56-й бригады ВСУ. Теперь в сводках говорится, что задержание проводили украинские пограничники.