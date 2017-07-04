08:55 04 июля

Украинские СМИ назвали имена арестованных российских пограничников

Украинские СМИ опубликовали данные о российских пограничниках, которые, как заявляет СБУ, были задержаны на территории Херсонской области. Напомним, что задержание было произведено 30 июня примерно в 2:30 по местному времени – на берегу Перекопского залива. Начальник украинской Госпогранслужбы ранее заявил, что у «двоих неизвестных при себе не было документов, и они причалили к берегу на лодке». Сами российские пограничники в ходе допроса заявили, что участвовали в учебных мероприятиях в качестве условных нарушителей границы, но сбились с маршрута.

В украинских СМИ говорится, что задержанными являются пограничники ПС ФСБ РФ Владимир Кузнецов и Аскар Кулуб. Первый – из Благовещенска, второй – из Ростовской области. При этом указывается дата рождения только одного задержанного – Аскара Кулуба – 25 декабря 1989 года.

На данный момент российские пограничники находятся в следственном изоляторе в Каланчакском районе Херсонской области. Решение местного суда Кузнецов и Кулуб арестованы на срок 15 суток.


Украинские СМИ назвали имена арестованных российских пограничников


Между тем, на Украине сами запутались в собственных сводках. Изначально было заявлено, что задержали российских пограничников военнослужащие 56-й бригады ВСУ. Теперь в сводках говорится, что задержание проводили украинские пограничники.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 13

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  1. Altona Сегодня, 08:01
    Всё проходит, а дурка у хохлов никогда.
    Altona
    1. cniza Сегодня, 08:28
      У них дурка заменяет думку и так по кругу , а над ребятами они поиздеваются по полной , надо вызволять.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 08:33
        Через суток десять отпустят..Никуда не денутся..
        210окв
        1. cniza Сегодня, 08:42
          Если не начнется политическая возня то да , а так могут "закрепить".
          cniza
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:02
    Между тем, на Украине сами запутались в собственных сводках. Изначально было заявлено, что задержали российских пограничников военнослужащие 56-й бригады ВСУ. Теперь в сводках говорится, что задержание проводили украинские пограничники.
    Да по барабану кто парней задержал am А ,чуть не забыл Россия на провокации не отвечает.Стиль кота Леопольда. feel Терпение и ещё раз терпение.Мать его.
    Наблюдатель2014
    1. KUOLEMA Сегодня, 08:40
      да сидеть видно хлопчикам немало придется
      KUOLEMA
  3. NUR Сегодня, 08:11
    Парни перестарались на учениях, и забрели на чужую территорию. Отношение двух стран желают лучшего, момент неподходящий для таких ошибок.
    NUR
    1. jonhr Сегодня, 08:17
      и теперь им могут навесит всякое. из этого момента Украина может извлечь определённую выгоду при желании
      jonhr
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 08:50
        Вынужден согласится - если в 2014 году десантники "заблудились" на БМП, но политическая обстановка была не ясной, то теперь очень может быть и не приятно...
        Вождь краснокожих
  4. Ретвизан 8 Сегодня, 08:44
    Какая-то мутная история и с тем как они туда попали и как их задержали...
    Ретвизан 8
  5. Ретвизан 8 Сегодня, 08:51
    И поскорее ребятам вернуться домой! Думаю им сейчас такие головники приходиться переживать!
    Ретвизан 8
  6. СКАД Сегодня, 08:54
    Гебельско-Укропским смитныкам верить нельзя.Наверняка зацепили ребят для обмена.
    СКАД
  7. Толстоевский Сегодня, 08:55
    наши ближневосточные партнёры в данном случае стали бы бомбить приграничье голодомрдора не задумываясь
    Толстоевский
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