Вечерние полеты 22-го истребительного авиационного полка на аэродроме Центральная Угловая

Съемки учебно-тренировочных полетов авиационного истребительного полка на военном аэродроме "Центральная Угловая" под Владивостоком. В этот день военные летчики выполняли задачи воздушной разведки и навигации, фигуры сложного пилотажа,провели тренировки по ведению воздушного боя, а также отработали взлет и посадку в ночное время суток.