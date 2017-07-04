08:54 04 июля

Вечерние полеты 22-го истребительного авиационного полка на аэродроме Центральная Угловая

Съемки учебно-тренировочных полетов авиационного истребительного полка на военном аэродроме "Центральная Угловая" под Владивостоком. В этот день военные летчики выполняли задачи воздушной разведки и навигации, фигуры сложного пилотажа,провели тренировки по ведению воздушного боя, а также отработали взлет и посадку в ночное время суток.




































Первоисточник: http://tass.ru/


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