08:54 04 июля

Авианосная ударная группа ВМС НОАК во главе с авианосцем "Ляонин" направилась в Гонконг

Как сообщает агентство "Синьхуа" авианосная ударная группа кораблей ВМС НОАК во главе с авианосцем "Ляонин", с 25 июня, когда он вышел в море из восточнокитайского города Циндао, ведет трансрегиональные тренировки. Кроме авианосца "Ляонин", в состав отряда входят ракетные эсминцы "Цзинань"(ТИп 052С) и "Иньчуань"(Тип 052D), ракетный фрегат "Яньтай"(Тип 054А), а также палубные истребители "Цзянь-15" и вертолеты корабельного базирования.



Авианосная ударная группа ВМС НОАК во главе с авианосцем "Ляонин" направилась в Гонконг
















Первоисточник: http://bmpd.livejournal.com/


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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:52
    "Цзянь -15" - прототип Су-33, с модернизированным китайским радаром и вооружением.
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