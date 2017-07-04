Авианосная ударная группа ВМС НОАК во главе с авианосцем "Ляонин" направилась в Гонконг





































Как сообщает агентство "Синьхуа" авианосная ударная группа кораблей ВМС НОАК во главе с авианосцем "Ляонин", с 25 июня, когда он вышел в море из восточнокитайского города Циндао, ведет трансрегиональные тренировки. Кроме авианосца "Ляонин", в состав отряда входят ракетные эсминцы "Цзинань"(ТИп 052С) и "Иньчуань"(Тип 052D), ракетный фрегат "Яньтай"(Тип 054А), а также палубные истребители "Цзянь-15" и вертолеты корабельного базирования.