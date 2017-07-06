Деятельность «Исламского государства» и «Аль-Каиды» в мировом информационном пространстве (июнь 2017)

В течение прошедшего месяца активность пропагандистов различных исламистских террористических организаций по-прежнему оставалась на высоком уровне. Медиаагентствами «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в РФ) были предприняты попытки по расширению своей внутренней и внешней аудитории. Для этих целей боевиками было снято более 40 полнометражных фильмов, выпущено 2 журнала с видео приложениями, 6 газет, более 4000 фото- и видеорепортажей с мест боевых действий и мирной жизни, а также множество других образцов пропаганды на 40 языках мира.Помимо этого, активную кампанию по привлечению новых сторонников пропагандисты вели с использованием популярных среди молодежи интернет-ресурсов и социальных сетей, в которых широко распространялись экстремистские материалы.Медиаагентством «Исламского государства» «Фурат» был снят пропагандистский фильм «Караван шахидов», в котором показаны последние откровения террориста-смертника перед самоподрывом в Мосуле. Он был выпущен только в русскоязычной версии, а его главным героем стал боевик из Чечни Абу Сейфуллах Шишани. Он призывает «истинных мусульман» последовать его примеру, что позволит смертнику выполнить «священный долг» по ведению джихада против «неверных», а после попасть в рай и предстать перед аллахом. Также он мотивирует свои действия несправедливым отношением к мирным жителям Чечни со стороны Российской Федерации.Террористическая группировка «Аль-Каида», пытающаяся вновь распространить свое влияние на страны Африки и районы Персидского залива, создала 3 новых медиаагентства на территории Кении, Йемена и Мали, нацеленных на привлечение новых сторонников, проживающих в соседних государствах. В историческом фильме «Одна нация, одна война по всем фронтам», снятого медиаагентством «Ас-Сахаб» глава «Аль-Каиды» А. аз-Завахири призывает мусульман, проживающих на Ближнем Востоке, объединиться и дать достойный отпор всем «неверующим», покусившимся на исторические ценности ислама.В фильме приводятся исторические цитаты арабских лидеров, призывающих к объединению мусульман. Особенностью фильма является то, что в нем отсутствуют сцены казней и насилия над «врагами мусульман».Кенийским медиацентром «Аз-Залака» был снят фильм «Рейд», в котором показана психологическая работа проповедника с полевыми командирами перед атакой на малийский блокпост. Сцена подготовки снята на фоне красивого природного пейзажа, который в исламском мире олицетворяется с раем. Момент нападения на блокпост снимается несколькими боевиками от первого лица с использованием дорогостоящих камер «GoPro» и сопровождается религиозными песнопениями. Целью фильма является привлечение новых боевиков при помощи демонстрации «подвигов» террористов, бесстрашно сражающихся с «врагами ислама» и одерживающих над ними победу.