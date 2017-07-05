Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
Неладно что-то в европейском королевстве
В минувшую субботу центр Лондона стал площадкой для выражения недовольства действиями правительства со стороны граждан Соединенного Королевства. Митинг, участниками которого стали несколько тысяч человек, стал результатом накопившихся противоречий между обществом и политическим истеблишментом и направлен против экономической политики кабинета Терезы Мэй.
Суть претензий к консерваторам сводится к жесткой экономии средств, выделяемых государством на здравоохранение, образование, создание новых рабочих мест – то есть тех сфер, которые прямо влияют на уровень жизни населения. Наиболее радикальные критики действующего правительства убеждены в том, что недавний пожар в жилом доме Гренфель-Тауэр, жертвами которого стали около 80 человек, стал возможным в том числе благодаря сокращению финансирования противопожарной службы. Напомним, 21 июня в Лондоне также прошел протестный митинг под названием «День гнева», в ходе которого возмущенные британцы призвали власти к ответу.
Отличительной чертой состоявшейся 1 июля протестной акции является активное участие в ней лейбористской партии. Использование оппозицией протестного потенциала в обществе для того, чтобы набрать дополнительные политические очки среди электората, вполне закономерно. Однако выступление перед демонстрантами лидера лейбористов Джереми Корбина состояло из общих лозунгов и призывов к сплоченности и единству, а не более конкретных мер для выхода из сложившейся ситуации, которые могла бы предложить его партия.
С одной стороны, прижимистость возглавляемого Мэй кабинета можно объяснить неопределенностью будущего экономики Великобритании после ее выхода из состава Европейского Союза. Соответствующие переговоры еще не завершены, однако сложности для британской казны в виде финансовой компенсации в пользу Брюсселя и последующего оттока транснационального капитала вполне вероятны. Разумеется, за суверенитет нужно платить, однако, с другой стороны, вряд ли выступавшие за Brexit жители «туманного Альбиона» согласны на то, чтобы связанные с этим событием издержки политическое руководство страны пыталось компенсировать за счет уровня их благосостояния.
Впрочем, нельзя сказать, что внутри Евросоюза все благополучно. Так, в Гамбурге в прошедшее воскресенье прошла акция протеста против предстоящей встречи «Большой двадцатки». Митингующие выдвигали требования обеспечения прозрачности в процессе принятия решений, выработки механизмов защиты прав рабочего класса, а также сокращения разрыва в уровне достатка между богатыми и бедными.
В конце июня стало известно о начале забастовки с участием около 800 медиков Литвы, которые отказались находиться на работе в течение так называемого «продленного нормального времени». Для страны с численностью населения менее 3 миллионов человек это может повлечь серьезные затруднения в скорости оказания как плановых, так и экстренных медицинских услуг.
Все указанные случаи проявления недовольства проходят в странах, отличающихся друг от друга по уровню социально-экономического развития и переживающих различные стадии политического развития. Однако есть между этими государствами и общие черты – все они располагаются на территории Европы, и в каждом из них у власти находится правительство, заявляющее о приверженности демократическим ценностям. Видимо, не настолько универсальны представления западных политиков о свободе, раз в их же обществах столь актуальным остается спрос на справедливость.
Автор: Аркадий Нойман
В минувшую субботу центр Лондона стал площадкой для выражения недовольства действиями правительства со стороны граждан Соединенного Королевства. Митинг, участниками которого стали несколько тысяч человек, стал результатом накопившихся противоречий между обществом и политическим истеблишментом и направлен против экономической политики кабинета Терезы Мэй.
Суть претензий к консерваторам сводится к жесткой экономии средств, выделяемых государством на здравоохранение, образование, создание новых рабочих мест – то есть тех сфер, которые прямо влияют на уровень жизни населения. Наиболее радикальные критики действующего правительства убеждены в том, что недавний пожар в жилом доме Гренфель-Тауэр, жертвами которого стали около 80 человек, стал возможным в том числе благодаря сокращению финансирования противопожарной службы. Напомним, 21 июня в Лондоне также прошел протестный митинг под названием «День гнева», в ходе которого возмущенные британцы призвали власти к ответу.
Отличительной чертой состоявшейся 1 июля протестной акции является активное участие в ней лейбористской партии. Использование оппозицией протестного потенциала в обществе для того, чтобы набрать дополнительные политические очки среди электората, вполне закономерно. Однако выступление перед демонстрантами лидера лейбористов Джереми Корбина состояло из общих лозунгов и призывов к сплоченности и единству, а не более конкретных мер для выхода из сложившейся ситуации, которые могла бы предложить его партия.
С одной стороны, прижимистость возглавляемого Мэй кабинета можно объяснить неопределенностью будущего экономики Великобритании после ее выхода из состава Европейского Союза. Соответствующие переговоры еще не завершены, однако сложности для британской казны в виде финансовой компенсации в пользу Брюсселя и последующего оттока транснационального капитала вполне вероятны. Разумеется, за суверенитет нужно платить, однако, с другой стороны, вряд ли выступавшие за Brexit жители «туманного Альбиона» согласны на то, чтобы связанные с этим событием издержки политическое руководство страны пыталось компенсировать за счет уровня их благосостояния.
Впрочем, нельзя сказать, что внутри Евросоюза все благополучно. Так, в Гамбурге в прошедшее воскресенье прошла акция протеста против предстоящей встречи «Большой двадцатки». Митингующие выдвигали требования обеспечения прозрачности в процессе принятия решений, выработки механизмов защиты прав рабочего класса, а также сокращения разрыва в уровне достатка между богатыми и бедными.
В конце июня стало известно о начале забастовки с участием около 800 медиков Литвы, которые отказались находиться на работе в течение так называемого «продленного нормального времени». Для страны с численностью населения менее 3 миллионов человек это может повлечь серьезные затруднения в скорости оказания как плановых, так и экстренных медицинских услуг.
Все указанные случаи проявления недовольства проходят в странах, отличающихся друг от друга по уровню социально-экономического развития и переживающих различные стадии политического развития. Однако есть между этими государствами и общие черты – все они располагаются на территории Европы, и в каждом из них у власти находится правительство, заявляющее о приверженности демократическим ценностям. Видимо, не настолько универсальны представления западных политиков о свободе, раз в их же обществах столь актуальным остается спрос на справедливость.
Автор: Аркадий Нойман
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти