Неладно что-то в европейском королевстве

В минувшую субботу центр Лондона стал площадкой для выражения недовольства действиями правительства со стороны граждан Соединенного Королевства. Митинг, участниками которого стали несколько тысяч человек, стал результатом накопившихся противоречий между обществом и политическим истеблишментом и направлен против экономической политики кабинета Терезы Мэй.Суть претензий к консерваторам сводится к жесткой экономии средств, выделяемых государством на здравоохранение, образование, создание новых рабочих мест – то есть тех сфер, которые прямо влияют на уровень жизни населения. Наиболее радикальные критики действующего правительства убеждены в том, что недавний пожар в жилом доме Гренфель-Тауэр, жертвами которого стали около 80 человек, стал возможным в том числе благодаря сокращению финансирования противопожарной службы. Напомним, 21 июня в Лондоне также прошел протестный митинг под названием «День гнева», в ходе которого возмущенные британцы призвали власти к ответу.Отличительной чертой состоявшейся 1 июля протестной акции является активное участие в ней лейбористской партии. Использование оппозицией протестного потенциала в обществе для того, чтобы набрать дополнительные политические очки среди электората, вполне закономерно. Однако выступление перед демонстрантами лидера лейбористов Джереми Корбина состояло из общих лозунгов и призывов к сплоченности и единству, а не более конкретных мер для выхода из сложившейся ситуации, которые могла бы предложить его партия.С одной стороны, прижимистость возглавляемого Мэй кабинета можно объяснить неопределенностью будущего экономики Великобритании после ее выхода из состава Европейского Союза. Соответствующие переговоры еще не завершены, однако сложности для британской казны в виде финансовой компенсации в пользу Брюсселя и последующего оттока транснационального капитала вполне вероятны. Разумеется, за суверенитет нужно платить, однако, с другой стороны, вряд ли выступавшие за Brexit жители «туманного Альбиона» согласны на то, чтобы связанные с этим событием издержки политическое руководство страны пыталось компенсировать за счет уровня их благосостояния.Впрочем, нельзя сказать, что внутри Евросоюза все благополучно. Так, в Гамбурге в прошедшее воскресенье прошла акция протеста против предстоящей встречи «Большой двадцатки». Митингующие выдвигали требования обеспечения прозрачности в процессе принятия решений, выработки механизмов защиты прав рабочего класса, а также сокращения разрыва в уровне достатка между богатыми и бедными.В конце июня стало известно о начале забастовки с участием около 800 медиков Литвы, которые отказались находиться на работе в течение так называемого «продленного нормального времени». Для страны с численностью населения менее 3 миллионов человек это может повлечь серьезные затруднения в скорости оказания как плановых, так и экстренных медицинских услуг.Все указанные случаи проявления недовольства проходят в странах, отличающихся друг от друга по уровню социально-экономического развития и переживающих различные стадии политического развития. Однако есть между этими государствами и общие черты – все они располагаются на территории Европы, и в каждом из них у власти находится правительство, заявляющее о приверженности демократическим ценностям. Видимо, не настолько универсальны представления западных политиков о свободе, раз в их же обществах столь актуальным остается спрос на справедливость.