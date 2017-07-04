13:42 04 июля

Тайны Первой мировой войны. Голгофа Российской империи

Почему Первая мировая война, которую Николай II считал практически выигранной, привела к краху Российской империи? Почему ближайшие соратники российского императора предали его в феврале 1917-го? Как продолжались военные действия в период правления Временного правительства? Что потеряла Россия в результате Брестского мира, который заключили большевики? Почему союзники не стали спасать Николая II? Как США, вступившие в Первую мировую на финальной стадии, оказались главными победителями этой войны?



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Комментарии 1

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  1. Денис-Скиф Сегодня, 11:34
    Не было и не будет у нас друзей. Завистники и прихлебатели да, этих хоть отбавляй
    Денис-Скиф
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