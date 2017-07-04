Тайны Первой мировой войны. Голгофа Российской империи

Почему Первая мировая война, которую Николай II считал практически выигранной, привела к краху Российской империи? Почему ближайшие соратники российского императора предали его в феврале 1917-го? Как продолжались военные действия в период правления Временного правительства? Что потеряла Россия в результате Брестского мира, который заключили большевики? Почему союзники не стали спасать Николая II? Как США, вступившие в Первую мировую на финальной стадии, оказались главными победителями этой войны?Смотрите также: