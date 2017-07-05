К чему может привести противостояние стран, «подружившихся» против Катара?
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет продлили срок выполнения ультиматума, предъявленного Катару, на 48 часов. В МИД Катара заявили, что Доха не станет выполнять все требования невыполнимого ультиматума.
Мы привыкли воспринимать словосочетания «дополнительные санкции» и «усиление изоляции» в политике применительно к России — просто потому, что их часто произносят на Западе. Теперь же расширенным санкциям может подвергнуться Катар. Санкциям восточным, санкциям от своих соседей. Но, разумеется, не без одобрения и не без инициативы заокеанского партнёра.
5 июня ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром сообщение. Катар был обвинён в «поддержке терроризма». Позднее к резолюции четырёх государств присоединились некоторые другие страны: Маврикий, Коморские острова, Мавритания и частично Ливия (правительство Хафтара) и Йемен (правительство Хади). Иордания ограничилась снижением уровня дипломатического представительства.
Через Кувейт, который успешно сыграл роль посредника, оппоненты Катара передали ему список требований, необходимых для отмены изоляции и изложенных в форме ультиматума. Срок ультиматума истёк вечером 2 июля, однако затем был продлён на двое суток.
5 июля министры иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и ОАЭ соберутся в Каире для обсуждения плана действий в отношении непокорного соседа.
Если Доха не выполнит ультимативных требований Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, ему, вероятно, пропишут расширенные санкции. Среди требований: прекращение вещания телеканала «Аль-Джазира», разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы и отказ от оборонного сотрудничества с Турцией.
По мнению главы МИД Катара, неприемлемые требования в форме ультиматума государству предъявили с расчётом на то, чтобы их отвергли. «Перечень требований составлен так, чтобы его отвергли. Он не предназначен для того, чтобы его можно было принять или вести переговоры», — отметил министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани.
Глава МИД сообщил, что страна согласна на переговоры, но условия их должны быть приемлемыми. Катар не закроет «Аль-Джазиру» и не откажется от сотрудничества с Турцией. С Тегераном расставаться Доха тоже не намерена. Последнее для Катара совершенно немыслимо, поскольку Катар делит с Ираном газовое месторождение в Персидском заливе.
Таким образом, конфликт в начале июля, скорее всего, не окончится, а, напротив, обострится.
В остром конфликте с соседними странами Катару оказала поддержку Турция, в том числе поддержку военную. С начала политического кризиса турецкая авиабаза уже дважды «пополнялась» дополнительными силами и военной техникой.
Ранее ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет уведомили Всемирную торговую организацию, что её требований при блокаде Катара они никоим образом не нарушают. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информагентство WAM.
Как указали четыре государства, разрыв отношений с Катаром «основан на их суверенном праве» и предпринят для защиты национальной безопасности. Страны подчеркнули в совместном заявлении, что резолюции приняты в соответствии с правилами ВТО, позволяющим государствам-членам действовать против другого государства, если то создаёт угрозу их безопасности и стабильности.
По мнению Гумера Исаева, руководителя Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока, цель отсрочки четырьмя игроками выполнения ультиматума — добиться хоть каких-нибудь уступок со стороны Катара.
«В первую очередь, те страны, которые объявили ультиматум, отдают себе отчёт в том, что ряд их требований нарушает суверенитет Катара, — заявил эксперт телеканалу «RT» . — Таким образом, эти требования нужны были для психологического давления». Катару дают время подумать, предполагая, что он пойдёт на уступки.
«Достижение этой отсрочки — чрезвычайно важный успех в деле разрешения кризиса вокруг Катара, — сказал телеканалу Константин Косач, профессор кафедры современного Востока факультета истории политологии и права РГГУ. — Скорее всего, это свидетельство того, что кризис в дальнейшем будет нисходить и не приведёт к эскалации».
По словам эксперта, ультиматум был продлён после долгих консультаций при посредничестве Кувейта. Одна из главных причин отсрочки — отсутствие общей точки зрения в рядах Совета сотрудничества стран Персидского залива. Два члена этой организации, Кувейт и Оман, отказались присоединиться к блокаде.
Нынешняя блокада Катара выражается в замораживании поставок товаров из Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако Турция и Иран взялись восполнить поставки продовольствия и товаров народного потребления.
Другая сторона блокады — финансовая. Ведущие банки государств Персидского залива прекратили принимать катарские риалы, а затем и операторы валюты по всему миру, работающие с банками Саудовской Аравии и ОАЭ, тоже отказались от катарских денег. Курс риала к доллару снизился до двенадцатилетнего минимума.
По мнению Константина Косача, Катару удалось «интернационализировать кризис»: к его разрешению подключились США, Россия, Европейский союз. Это не говоря о том, как проявили себя Иран и Турция, содействующие Катару. Однако особую роль сыграли США: они не заинтересованы в конфликте между двумя своими союзниками на Ближнем Востоке. «Страны, которые находятся в этой конфликтной ситуации, — отметил эксперт, — обращают всё своё внимание на Вашингтон. Именно там находятся саудовский и катарский министры иностранных дел. Они ожидали решительного слова. Скорее всего, решительное слово было сказано, и, скорее всего, эта отсрочка — прямой итог давления на обе стороны, оказанного Соединёнными Штатами».
К чему может привести политическое противостояние государств, «подружившихся» против Катара?
«RT» приводит несколько вариантов.
1. Согласие Катара на условия ультиматума: по сути, капитуляция страны и её вхождение в саудовский блок на правах «младшего партнёра». Но власти Катара, как уже отмечалось выше, отвергли полное согласие с ультиматумом.
2. Вторжение войск Саудовской Аравии и ОАЭ в Катар. Однако в Катаре находится американская база Эль-Удейд, а размещение американских баз рассматривается как гарантия безопасности в регионе. В Катаре находятся и турецкие военные, пусть их и немного.
3. Исключение Катара из Совета сотрудничества стран Персидского залива. К. Косач, впрочем, считает, что «единый дом Залива» разрушать не станут.
4. Усиление санкций против Катара. Правда, нынешние санкции не принесли ощутимого результата. С другой стороны, санкции можно направить против стран, поддерживающих экономические связи с Катаром.
Единственной реальной возможностью разрешить кризис является компромисс, отсюда и отсрочка. «Обе стороны, и Катар, и его антагонисты, стоят перед необходимостью решения проблемы путём переговоров, не прибегая ни к каким насильственным мерам, — сказал К. Косач. — Я думаю, что Катар в конечном итоге примет некоторые из этих требований. В частности, откажется от поддержания взаимодействия с «Братьями-мусульманами» [запрещены в РФ] и другими организациями, которые остальные страны совета сотрудничества рассматривают в качестве террористических. Таким образом инцидент будет исчерпан».
Дмитрий Нерсесов, обозреватель сайта «Правда.ру» , считает, что против Катара, скорее всего, введут новые санкции: ограничения коснутся иностранных компаний, работающих в Персидском заливе.
Также обозреватель отмечает, что наиболее логичной целью четвёрки недругов Катара представляется госпереворот: его итогом стало бы отстранение от власти правящей семьи аль-Тани или передача трона самому «сговорчивому» члену этой семьи. Если такой сценарий (в том числе с возможной интервенцией в страну) будет осуществлён, повысится вероятность формирования нового центра силы в арабском мире. Есть основания полагать, что примерно о таком «арабском НАТО» говорили американцы накануне визита Трампа в регион, напоминает Нерсесов. Такая группировка «будет ориентирована на противостояние Ирану и на мир с Израилем».
Интересно, добавим, ведут себя в этой ситуации Соединённые Штаты. Катарский кризис аналитики связывают с противоречиями между Катаром и Саудовской Аравией, а саудовцы после визита Трампа, станцевавшего в Эр-Рияде, заключили крупную сделку по вооружениям и заручились поддержкой Вашингтона. Теперь же Вашингтон изображает из себя миротворца, якобы пытающегося урегулировать кризис с Катаром и сгладить острые углы ультиматума. Решающее слово останется за Трампом. В любом случае, после объединения против Катара нескольких крупных региональных игроков, которым поперёк горла стоит Иран, Катар уже не будет играть той заметной роли на Ближнем Востоке, какую играл прежде.
Против Ирана, катарского партнёра, настроены и саудовцы со своими союзниками ОАЭ, и США. Кроме того, США всерьёз намереваются экспортировать сжиженный газ в Европу, и конкурент в виде Катара там им не нужен. Точно так же, как не нужен российский «Газпром». Очевидно, принято решение ущемлять Доху всеми возможными способами. Этот геополитический конфликт закончится не скоро.
Мы привыкли воспринимать словосочетания «дополнительные санкции» и «усиление изоляции» в политике применительно к России — просто потому, что их часто произносят на Западе. Теперь же расширенным санкциям может подвергнуться Катар. Санкциям восточным, санкциям от своих соседей. Но, разумеется, не без одобрения и не без инициативы заокеанского партнёра.
5 июня ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром сообщение. Катар был обвинён в «поддержке терроризма». Позднее к резолюции четырёх государств присоединились некоторые другие страны: Маврикий, Коморские острова, Мавритания и частично Ливия (правительство Хафтара) и Йемен (правительство Хади). Иордания ограничилась снижением уровня дипломатического представительства.
Через Кувейт, который успешно сыграл роль посредника, оппоненты Катара передали ему список требований, необходимых для отмены изоляции и изложенных в форме ультиматума. Срок ультиматума истёк вечером 2 июля, однако затем был продлён на двое суток.
5 июля министры иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и ОАЭ соберутся в Каире для обсуждения плана действий в отношении непокорного соседа.
Если Доха не выполнит ультимативных требований Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, ему, вероятно, пропишут расширенные санкции. Среди требований: прекращение вещания телеканала «Аль-Джазира», разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы и отказ от оборонного сотрудничества с Турцией.
По мнению главы МИД Катара, неприемлемые требования в форме ультиматума государству предъявили с расчётом на то, чтобы их отвергли. «Перечень требований составлен так, чтобы его отвергли. Он не предназначен для того, чтобы его можно было принять или вести переговоры», — отметил министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани.
Глава МИД сообщил, что страна согласна на переговоры, но условия их должны быть приемлемыми. Катар не закроет «Аль-Джазиру» и не откажется от сотрудничества с Турцией. С Тегераном расставаться Доха тоже не намерена. Последнее для Катара совершенно немыслимо, поскольку Катар делит с Ираном газовое месторождение в Персидском заливе.
Таким образом, конфликт в начале июля, скорее всего, не окончится, а, напротив, обострится.
В остром конфликте с соседними странами Катару оказала поддержку Турция, в том числе поддержку военную. С начала политического кризиса турецкая авиабаза уже дважды «пополнялась» дополнительными силами и военной техникой.
Ранее ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет уведомили Всемирную торговую организацию, что её требований при блокаде Катара они никоим образом не нарушают. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информагентство WAM.
Как указали четыре государства, разрыв отношений с Катаром «основан на их суверенном праве» и предпринят для защиты национальной безопасности. Страны подчеркнули в совместном заявлении, что резолюции приняты в соответствии с правилами ВТО, позволяющим государствам-членам действовать против другого государства, если то создаёт угрозу их безопасности и стабильности.
По мнению Гумера Исаева, руководителя Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока, цель отсрочки четырьмя игроками выполнения ультиматума — добиться хоть каких-нибудь уступок со стороны Катара.
«В первую очередь, те страны, которые объявили ультиматум, отдают себе отчёт в том, что ряд их требований нарушает суверенитет Катара, — заявил эксперт телеканалу «RT» . — Таким образом, эти требования нужны были для психологического давления». Катару дают время подумать, предполагая, что он пойдёт на уступки.
«Достижение этой отсрочки — чрезвычайно важный успех в деле разрешения кризиса вокруг Катара, — сказал телеканалу Константин Косач, профессор кафедры современного Востока факультета истории политологии и права РГГУ. — Скорее всего, это свидетельство того, что кризис в дальнейшем будет нисходить и не приведёт к эскалации».
По словам эксперта, ультиматум был продлён после долгих консультаций при посредничестве Кувейта. Одна из главных причин отсрочки — отсутствие общей точки зрения в рядах Совета сотрудничества стран Персидского залива. Два члена этой организации, Кувейт и Оман, отказались присоединиться к блокаде.
Нынешняя блокада Катара выражается в замораживании поставок товаров из Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако Турция и Иран взялись восполнить поставки продовольствия и товаров народного потребления.
Другая сторона блокады — финансовая. Ведущие банки государств Персидского залива прекратили принимать катарские риалы, а затем и операторы валюты по всему миру, работающие с банками Саудовской Аравии и ОАЭ, тоже отказались от катарских денег. Курс риала к доллару снизился до двенадцатилетнего минимума.
По мнению Константина Косача, Катару удалось «интернационализировать кризис»: к его разрешению подключились США, Россия, Европейский союз. Это не говоря о том, как проявили себя Иран и Турция, содействующие Катару. Однако особую роль сыграли США: они не заинтересованы в конфликте между двумя своими союзниками на Ближнем Востоке. «Страны, которые находятся в этой конфликтной ситуации, — отметил эксперт, — обращают всё своё внимание на Вашингтон. Именно там находятся саудовский и катарский министры иностранных дел. Они ожидали решительного слова. Скорее всего, решительное слово было сказано, и, скорее всего, эта отсрочка — прямой итог давления на обе стороны, оказанного Соединёнными Штатами».
К чему может привести политическое противостояние государств, «подружившихся» против Катара?
«RT» приводит несколько вариантов.
1. Согласие Катара на условия ультиматума: по сути, капитуляция страны и её вхождение в саудовский блок на правах «младшего партнёра». Но власти Катара, как уже отмечалось выше, отвергли полное согласие с ультиматумом.
2. Вторжение войск Саудовской Аравии и ОАЭ в Катар. Однако в Катаре находится американская база Эль-Удейд, а размещение американских баз рассматривается как гарантия безопасности в регионе. В Катаре находятся и турецкие военные, пусть их и немного.
3. Исключение Катара из Совета сотрудничества стран Персидского залива. К. Косач, впрочем, считает, что «единый дом Залива» разрушать не станут.
4. Усиление санкций против Катара. Правда, нынешние санкции не принесли ощутимого результата. С другой стороны, санкции можно направить против стран, поддерживающих экономические связи с Катаром.
Единственной реальной возможностью разрешить кризис является компромисс, отсюда и отсрочка. «Обе стороны, и Катар, и его антагонисты, стоят перед необходимостью решения проблемы путём переговоров, не прибегая ни к каким насильственным мерам, — сказал К. Косач. — Я думаю, что Катар в конечном итоге примет некоторые из этих требований. В частности, откажется от поддержания взаимодействия с «Братьями-мусульманами» [запрещены в РФ] и другими организациями, которые остальные страны совета сотрудничества рассматривают в качестве террористических. Таким образом инцидент будет исчерпан».
Дмитрий Нерсесов, обозреватель сайта «Правда.ру» , считает, что против Катара, скорее всего, введут новые санкции: ограничения коснутся иностранных компаний, работающих в Персидском заливе.
Также обозреватель отмечает, что наиболее логичной целью четвёрки недругов Катара представляется госпереворот: его итогом стало бы отстранение от власти правящей семьи аль-Тани или передача трона самому «сговорчивому» члену этой семьи. Если такой сценарий (в том числе с возможной интервенцией в страну) будет осуществлён, повысится вероятность формирования нового центра силы в арабском мире. Есть основания полагать, что примерно о таком «арабском НАТО» говорили американцы накануне визита Трампа в регион, напоминает Нерсесов. Такая группировка «будет ориентирована на противостояние Ирану и на мир с Израилем».
Интересно, добавим, ведут себя в этой ситуации Соединённые Штаты. Катарский кризис аналитики связывают с противоречиями между Катаром и Саудовской Аравией, а саудовцы после визита Трампа, станцевавшего в Эр-Рияде, заключили крупную сделку по вооружениям и заручились поддержкой Вашингтона. Теперь же Вашингтон изображает из себя миротворца, якобы пытающегося урегулировать кризис с Катаром и сгладить острые углы ультиматума. Решающее слово останется за Трампом. В любом случае, после объединения против Катара нескольких крупных региональных игроков, которым поперёк горла стоит Иран, Катар уже не будет играть той заметной роли на Ближнем Востоке, какую играл прежде.
Против Ирана, катарского партнёра, настроены и саудовцы со своими союзниками ОАЭ, и США. Кроме того, США всерьёз намереваются экспортировать сжиженный газ в Европу, и конкурент в виде Катара там им не нужен. Точно так же, как не нужен российский «Газпром». Очевидно, принято решение ущемлять Доху всеми возможными способами. Этот геополитический конфликт закончится не скоро.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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