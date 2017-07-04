13:41 04 июля

Поставки оружия сирийским террористам через Азербайджан

Как сообщает блог colonelcassad , болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева продолжает расследование транспортировки оружия, предназначенного для террористических группировок, на Ближний Восток через Балканы.

Поставки оружия сирийским террористам через Азербайджан


В этот раз она опубликовала материал, посвященный азербайджанской авиакомпании "Шелковый путь", использующейся в данных целях.


В распоряжении журналиста оказались документы, свидетельствующие о том, что авиакомпания "Шелковый путь" используется для перевозки оружия под прикрытием дипломатического иммунитета.



Как утверждается, на средства Саудовской Аравии и военных компаний, связанных с Пентагоном, в Сербии, Румынии, Боснии, Чехии, Болгарии и ряде других стран в Восточной Европе приобреталось старое советское оружие под формальным предлогом поставок для силовых структур Афганистана и Ирака. В качестве одного из крупных перевалочных пунктов при перевозке оружия выступал Азерйбайджан. Перевозка осуществлялась на гражданских самолетах с особым дипломатическим статусом, что позволяло избегать проверок перевозимых грузов, соблюдая режим секретности.

К примеру, одним из путей был путь маршрут Баку-Риека-Баку-Кабул. Однако самолет с оружием для "афганской полиции" в виде 122-мм боеприпасов для "Града" следует не в Кабул, а в пакистанский Лахор, где в течении двух часов осуществляется его разгрузка, после которой он порожняком летит в Афганистан.

При поставках саудитам прокладки вообще не используются. Оружие под видом "дипломатических грузов" перевозится непосредственно в Саудовскую Аравию - в Джедду и Эр-Рияд. В 2016 и 2017 годах состоялось 23 "дипломатических" рейса по отгрузке оружия из Сербии, Румынии и Болгарии Саудовской Аравии. При этом в ряде случаев формальным получателем груза является Конго.

Минометы, мины, СПГ-9 и ГП-25, которые формально предназначались Конго, после "дипломатического рейса" в Джедду были обнаружены на одном из складов ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Мосуле.

Оплату груза осуществляют Саудовская Аравия, США, Объединенные Арабские Эмираты. В частности, в апреле "Шелковой путь" из Бургаса перевез в Абу-Даби почти 11 тонн PG7 (один из вариантов РПГ-7). Импортером оружия выступила местная компания Al Tuff International Company LLC, которая тесно сотрудничает с американской компанией Orbital ATK. При этом, армия ОАЭ лишь формально является получателем груза, основной спонсор - Саудовская Аравия.



Помимо этого, благодаря имеющимся документам установлены следующие факты:

1. Рейсы в Северный Судан и Конго с перевозом бронеавтомобилей, оплаченных за наличные Саудовской Аравией.

2. Перевозка "белого фосфора" из Сербии и Болгарии в Афганистан - около 100-150 тонн в числе других грузов. Нет подтверждений, получили ли груз афганские полицейские или был перегружен на другой рейс в Баку, где борт стоял 4 часа. Стоит отметить, что в 2016 году Азербайджан обвинял Армению в использовании в ходе боев в Нагорном Карабахе "белого фосфора", тогда как на деле, через Баку прошли десятки, если не сотни тонн "белого фосфора". Документы же показывают, что "белый фосфор" как раз и был завезен в Азербайджан в 2016 году.

3. В 2015 году осуществлялись полеты с доставкой оружия по линии Бургас-авиабаза Инджирлик (Турция), которая до попытки государственного переворота активно использовалась для поддержки операций боевиков в Северной Сирии. После подавления переворота, Эрдоган и представители MIT заявляли, что Инджирлик использовался как один из центров организации заговорщиков и подготовки провокаций.

4. В 2015 году осуществлялась доставка оружия в Израиль в на военную базу Овда. Конечный формальный получатель - министерство обороны Азербайджана. Совершено 14 рейсов по 40 тонн оружия, с многочасовыми остановками на разгрузку. Среди перевозимого оружия - ручные гранатометы и СПГ. Второй получатель - израильская кампания Elbit Systems. Можно предположить, что часть этого оружия пошла на вооружение террористических группировок воюющих с правительством Асада в приграничных с Израилем районах. Также по этому каналу доставлялось на территорию Израиля оружие из Сербии (пункт отправления - Ниш, среди номенклатуры - РСЗО и СПГ - грузополучатели все те же - МО Азербайджана и Elbit Systems).

5. Израильская Elbit Systems и МО Азербайджана вывозят из Чехии партию легкой бронетехники Tatra, перевозят ее в Израиль, откуда она следует в соседнюю Словакию. Перевозивший груз самолет может нести 50 тонн груза. Было заявлено 30. Перевозилось ли что-то еще по этому странному маршруту неизвестно, так как полет был "дипломатический" и борт досмотру не подвергался.

6. Также представлена порция документов по транспортировке оружия оплаченного Турцией и Саудовской Аравией для военного переворота в Буркина-Фасо. Часть из оружия, предназначенного для военного переворота в Буркина-Фасо, впоследствии была обнаружена в Алеппо и Хаме. Один из самолетов, следовавших в Конго, приземлился в турецком Диярбекире, а оружие предназначенные для войны в Африке, появилось в Северной Сирии. Попытка военного переворота в Буркина-Фасо была предпринята через неделю после того, как оружие прибыло к месту назначения. Надо понимать, что если бы часть оружия не переправили в Сирию, военный переворот мог иметь другой результат.

7. Более 300 тонн оружия было переправлено для нужд курдского формирования YPG в Северную Сирию через Ирак. Было совершено 6 рейсов по 43 тонны боеприпасов из Болгарии. 82 тонны боеприпасов из Румынии были переправлены в Эрбиль (Иракский Курдистан). Также доставлялось оружие в Эрбиль из Словении. Компания занимающаяся поставками оружия для курдов имеет офисы в Болгарии (София), на Кирпе (Лимасол) и в Эрбиле. Оружие, которое доставлялось иракским курдам (в том числе и производимое в Азербайджане), позднее всплывало в видео Курдской Рабочей Партии, которая в Турции считается террористической организацией. В статье делается намек, что тот факт, что Ильхам Алиев является этническим курдом, облегчает ведение бизнеса в этом направлении. Можно также заметить один забавный факт - курды по сути получают оружие по тем же каналам, по которым еще недавно снабжались те, с кем они воюют.

Использованы фотографии: http://colonelcassad.livejournal.com/3519834.html
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Комментарии 20

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  1. SS68SS Сегодня, 11:07
    Ничего личного. Только бизнес. Бизнес на крови... И опять присутствует америкосовский нос .... американцы продают оружие (и свое и чужое) обеим(всем) сторонам конфликтов. Типа пусть убивают друг друга, лишь бы деньги платили. Самое скотское и аморальное поведение. Их "зеленые" по уши красные от крови....
    SS68SS
    1. Комментарий был удален.
      1. хрыч Сегодня, 12:03
        Цитата: Денис-Скиф
        суют свой нос везде

        Так тут другие пакостники появились
        Оружие под видом "дипломатических грузов" перевозится непосредственно в Саудовскую Аравию - в Джедду и Эр-Рияд.

        Даже Алиеву не предъявишь, осмотра нет, диппаспорта однако. У американцев своих грехов хватает, чтоб им еще катарские, саудовские, израильские, турецкие и пакистанские грешки приписывать. Турки с саудами из-за Катара перецапались и то вперед.
        хрыч
        1. Yeraz Сегодня, 12:27
          Цитата: хрыч
          Так тут другие пакостники появились

          да это полнейший бред.Азербайджан СОЮЗНИК Турции.Стратегически завязан на России и плюс влияние Ирана.И автор статьи утверждает,что Азербайджан НАСТОЛЬКО силен,что может игнорировать 3 страны,которые имеют огромное влияние на Азербайджан и при этом все три граничат с Азербайджаном.И при этом Азербайджан пересадил по тюрьмам все кто был в Сирии в составе разных групп и многих лишил гражданства.
          Статья туфта или заказная.
          Цитата: хрыч
          Даже Алиеву не предъявишь,

          Шелковый Путь Silk Way принадлежит семье Алиева и все это знают в Азербайджане.
          Yeraz
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:37
      Это не бизнес, это просто так выглядит американская политика по наведению мировой демократии...
      Ratmir_Ryazan
    3. Комментарий был удален.
  2. Владимирец Сегодня, 11:08
    "Перевозка "белого фосфора" из Сербии и Болгарии в Афганистан - около 100-150 тонн в числе других грузов. Нет подтверждений, получили ли груз афганские полицейские"

    Я не врубаюсь, а зачем афганским полицейским "белый фосфор"? request И что означает это название: готовые боеприпасы или вещество?
    Владимирец
    1. сибиралт Сегодня, 11:17
      А они из него спички делают. laughing
      сибиралт
      1. Владимирец Сегодня, 11:23
        Цитата: сибиралт
        А они из него спички делают.

        Он, вроде, на них не идет, только если фосфорную кислоту бодяжат. Хотя на кой она им фиг, промышленности всё равно нет. what
        Владимирец
  3. Spartanez300 Сегодня, 11:10
    Все пособники террористов на лицо , и не кто их за это не осуждает .
    Spartanez300
    1. Кент0001 Сегодня, 11:15
      Да их никто пособниками-то и не называют. Саудиты вон на Катар наехали, а сами большую часть оружия ИГИЛ оплачивают. И мы ничего не сделаем, утремся и даже никого не пожурим за это, даже айзербайджан.
      Кент0001
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:22
        И мы ничего не сделаем, утремся и даже никого не пожурим за это


        пожури
        с-т Petrov
  4. Мар.Тира Сегодня, 11:11
    Прибыль от оружия занимает первое место в мире.Так что не удивительно,что продают все,и всем.Исключение конечно ядерное оружие.Здесь единое мнение и у США,Европы,и России.Пресечение,и передача информации,друг другу..Во всяком случае их открытых источников.Потому что есть некоторые страны сателлиты США,которые получили его от них лично.
    Мар.Тира
  5. AndreyS Сегодня, 11:17
    Кто бы сомневался о принадлежности ушек торчащих из поставок оружия!
    AndreyS
  6. 3officer Сегодня, 11:19
    Если есть на свете справедливость(карма wink ) у саудитов должна начаться резня равноценная той, что они разожгли по всему региону под видом "мирных религиозных учений" angry
    3officer
  7. Толстоевский Сегодня, 11:21
    раскрыт очередной секрет Полишинеля
    Толстоевский
    1. To be or not to be Сегодня, 11:37
      "Если звезды падают с неба .." ,то кому на голову..!
      Любая "сенсация" имеет голову и ноги . Без "ног" "сенсация "не бегает"
      По чьему заказу идет слив ? Кто не угодил ? И что ждать?
      To be or not to be
  8. Atlant-1164 Сегодня, 11:38
    бред какой-то. читал еще вчера. Азики и стороники Асада -Шииты. это как Русские помогали бы Туркам,в борьбе с Болгарами. )
    Atlant-1164
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:43
    под прикрытием дипломатического иммунитета.

    В свое время американцы первыми начали использовать этот канал. Очевидно, что очень прекрасное прикрытие - ни тебе таможенников, ни др официальных структур. Досмотр невозможен вези все, что хочешь.
    rotmistr60
  10. anjey Сегодня, 12:40
    Это мировая гибридная интервенция в Сирию
    anjey
  11. armenk Сегодня, 12:47
    не велик секрет.. это только верхушка айзберга..

    Россия воюет с террористами, поставлет современное оружие партнерскому азербайджану, а он в свою очередь поставляет его террористам и их крышевателям. порочный круг какойто. почемуто сразу вспоминаются довольные рожи Медведева и Рогозина, которые все эти "коммерческие" контракты с своим надежным партнером азербайджаном подписали и исполняют..
    armenk
    1. Yeraz Сегодня, 13:06
      Цитата: armenk
      Россия воюет с террористами, поставлет современное оружие партнерскому азербайджану, а он в свою очередь поставляет его террористам и их крышевателям.

      эти армянские сказки оставь своим землякам.Ты думаешь Алиев настолько крут,что поставляет оружие врагам России???И одновременно посылает оружие врагам Турции??И еще вдобавок врагам Ирана,который тоже имеет влияние внутри Азербайджана.Эти все 3 страны ГРАНИЧАТ с Азербайджаном и имеют ОГРОМНОЕ влияние внутри страны.Эту новость еще можно было бы воспринять,если бы Азербайджан одной из группировок посылал.Но одновременно послать врагам тех стран,которые имеют огромное влияние на разных уровнях внутри страны-это ПОЛНЫЙ БРЕД.
      Yeraz
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