Поставки оружия сирийским террористам через Азербайджан
Как сообщает блог colonelcassad , болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева продолжает расследование транспортировки оружия, предназначенного для террористических группировок, на Ближний Восток через Балканы.
В этот раз она опубликовала материал, посвященный азербайджанской авиакомпании "Шелковый путь", использующейся в данных целях.
В распоряжении журналиста оказались документы, свидетельствующие о том, что авиакомпания "Шелковый путь" используется для перевозки оружия под прикрытием дипломатического иммунитета.
Как утверждается, на средства Саудовской Аравии и военных компаний, связанных с Пентагоном, в Сербии, Румынии, Боснии, Чехии, Болгарии и ряде других стран в Восточной Европе приобреталось старое советское оружие под формальным предлогом поставок для силовых структур Афганистана и Ирака. В качестве одного из крупных перевалочных пунктов при перевозке оружия выступал Азерйбайджан. Перевозка осуществлялась на гражданских самолетах с особым дипломатическим статусом, что позволяло избегать проверок перевозимых грузов, соблюдая режим секретности.
К примеру, одним из путей был путь маршрут Баку-Риека-Баку-Кабул. Однако самолет с оружием для "афганской полиции" в виде 122-мм боеприпасов для "Града" следует не в Кабул, а в пакистанский Лахор, где в течении двух часов осуществляется его разгрузка, после которой он порожняком летит в Афганистан.
При поставках саудитам прокладки вообще не используются. Оружие под видом "дипломатических грузов" перевозится непосредственно в Саудовскую Аравию - в Джедду и Эр-Рияд. В 2016 и 2017 годах состоялось 23 "дипломатических" рейса по отгрузке оружия из Сербии, Румынии и Болгарии Саудовской Аравии. При этом в ряде случаев формальным получателем груза является Конго.
Минометы, мины, СПГ-9 и ГП-25, которые формально предназначались Конго, после "дипломатического рейса" в Джедду были обнаружены на одном из складов ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Мосуле.
Оплату груза осуществляют Саудовская Аравия, США, Объединенные Арабские Эмираты. В частности, в апреле "Шелковой путь" из Бургаса перевез в Абу-Даби почти 11 тонн PG7 (один из вариантов РПГ-7). Импортером оружия выступила местная компания Al Tuff International Company LLC, которая тесно сотрудничает с американской компанией Orbital ATK. При этом, армия ОАЭ лишь формально является получателем груза, основной спонсор - Саудовская Аравия.
Помимо этого, благодаря имеющимся документам установлены следующие факты:
1. Рейсы в Северный Судан и Конго с перевозом бронеавтомобилей, оплаченных за наличные Саудовской Аравией.
2. Перевозка "белого фосфора" из Сербии и Болгарии в Афганистан - около 100-150 тонн в числе других грузов. Нет подтверждений, получили ли груз афганские полицейские или был перегружен на другой рейс в Баку, где борт стоял 4 часа. Стоит отметить, что в 2016 году Азербайджан обвинял Армению в использовании в ходе боев в Нагорном Карабахе "белого фосфора", тогда как на деле, через Баку прошли десятки, если не сотни тонн "белого фосфора". Документы же показывают, что "белый фосфор" как раз и был завезен в Азербайджан в 2016 году.
3. В 2015 году осуществлялись полеты с доставкой оружия по линии Бургас-авиабаза Инджирлик (Турция), которая до попытки государственного переворота активно использовалась для поддержки операций боевиков в Северной Сирии. После подавления переворота, Эрдоган и представители MIT заявляли, что Инджирлик использовался как один из центров организации заговорщиков и подготовки провокаций.
4. В 2015 году осуществлялась доставка оружия в Израиль в на военную базу Овда. Конечный формальный получатель - министерство обороны Азербайджана. Совершено 14 рейсов по 40 тонн оружия, с многочасовыми остановками на разгрузку. Среди перевозимого оружия - ручные гранатометы и СПГ. Второй получатель - израильская кампания Elbit Systems. Можно предположить, что часть этого оружия пошла на вооружение террористических группировок воюющих с правительством Асада в приграничных с Израилем районах. Также по этому каналу доставлялось на территорию Израиля оружие из Сербии (пункт отправления - Ниш, среди номенклатуры - РСЗО и СПГ - грузополучатели все те же - МО Азербайджана и Elbit Systems).
5. Израильская Elbit Systems и МО Азербайджана вывозят из Чехии партию легкой бронетехники Tatra, перевозят ее в Израиль, откуда она следует в соседнюю Словакию. Перевозивший груз самолет может нести 50 тонн груза. Было заявлено 30. Перевозилось ли что-то еще по этому странному маршруту неизвестно, так как полет был "дипломатический" и борт досмотру не подвергался.
6. Также представлена порция документов по транспортировке оружия оплаченного Турцией и Саудовской Аравией для военного переворота в Буркина-Фасо. Часть из оружия, предназначенного для военного переворота в Буркина-Фасо, впоследствии была обнаружена в Алеппо и Хаме. Один из самолетов, следовавших в Конго, приземлился в турецком Диярбекире, а оружие предназначенные для войны в Африке, появилось в Северной Сирии. Попытка военного переворота в Буркина-Фасо была предпринята через неделю после того, как оружие прибыло к месту назначения. Надо понимать, что если бы часть оружия не переправили в Сирию, военный переворот мог иметь другой результат.
7. Более 300 тонн оружия было переправлено для нужд курдского формирования YPG в Северную Сирию через Ирак. Было совершено 6 рейсов по 43 тонны боеприпасов из Болгарии. 82 тонны боеприпасов из Румынии были переправлены в Эрбиль (Иракский Курдистан). Также доставлялось оружие в Эрбиль из Словении. Компания занимающаяся поставками оружия для курдов имеет офисы в Болгарии (София), на Кирпе (Лимасол) и в Эрбиле. Оружие, которое доставлялось иракским курдам (в том числе и производимое в Азербайджане), позднее всплывало в видео Курдской Рабочей Партии, которая в Турции считается террористической организацией. В статье делается намек, что тот факт, что Ильхам Алиев является этническим курдом, облегчает ведение бизнеса в этом направлении. Можно также заметить один забавный факт - курды по сути получают оружие по тем же каналам, по которым еще недавно снабжались те, с кем они воюют.
В этот раз она опубликовала материал, посвященный азербайджанской авиакомпании "Шелковый путь", использующейся в данных целях.
В распоряжении журналиста оказались документы, свидетельствующие о том, что авиакомпания "Шелковый путь" используется для перевозки оружия под прикрытием дипломатического иммунитета.
Как утверждается, на средства Саудовской Аравии и военных компаний, связанных с Пентагоном, в Сербии, Румынии, Боснии, Чехии, Болгарии и ряде других стран в Восточной Европе приобреталось старое советское оружие под формальным предлогом поставок для силовых структур Афганистана и Ирака. В качестве одного из крупных перевалочных пунктов при перевозке оружия выступал Азерйбайджан. Перевозка осуществлялась на гражданских самолетах с особым дипломатическим статусом, что позволяло избегать проверок перевозимых грузов, соблюдая режим секретности.
К примеру, одним из путей был путь маршрут Баку-Риека-Баку-Кабул. Однако самолет с оружием для "афганской полиции" в виде 122-мм боеприпасов для "Града" следует не в Кабул, а в пакистанский Лахор, где в течении двух часов осуществляется его разгрузка, после которой он порожняком летит в Афганистан.
При поставках саудитам прокладки вообще не используются. Оружие под видом "дипломатических грузов" перевозится непосредственно в Саудовскую Аравию - в Джедду и Эр-Рияд. В 2016 и 2017 годах состоялось 23 "дипломатических" рейса по отгрузке оружия из Сербии, Румынии и Болгарии Саудовской Аравии. При этом в ряде случаев формальным получателем груза является Конго.
Минометы, мины, СПГ-9 и ГП-25, которые формально предназначались Конго, после "дипломатического рейса" в Джедду были обнаружены на одном из складов ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Мосуле.
Оплату груза осуществляют Саудовская Аравия, США, Объединенные Арабские Эмираты. В частности, в апреле "Шелковой путь" из Бургаса перевез в Абу-Даби почти 11 тонн PG7 (один из вариантов РПГ-7). Импортером оружия выступила местная компания Al Tuff International Company LLC, которая тесно сотрудничает с американской компанией Orbital ATK. При этом, армия ОАЭ лишь формально является получателем груза, основной спонсор - Саудовская Аравия.
Помимо этого, благодаря имеющимся документам установлены следующие факты:
1. Рейсы в Северный Судан и Конго с перевозом бронеавтомобилей, оплаченных за наличные Саудовской Аравией.
2. Перевозка "белого фосфора" из Сербии и Болгарии в Афганистан - около 100-150 тонн в числе других грузов. Нет подтверждений, получили ли груз афганские полицейские или был перегружен на другой рейс в Баку, где борт стоял 4 часа. Стоит отметить, что в 2016 году Азербайджан обвинял Армению в использовании в ходе боев в Нагорном Карабахе "белого фосфора", тогда как на деле, через Баку прошли десятки, если не сотни тонн "белого фосфора". Документы же показывают, что "белый фосфор" как раз и был завезен в Азербайджан в 2016 году.
3. В 2015 году осуществлялись полеты с доставкой оружия по линии Бургас-авиабаза Инджирлик (Турция), которая до попытки государственного переворота активно использовалась для поддержки операций боевиков в Северной Сирии. После подавления переворота, Эрдоган и представители MIT заявляли, что Инджирлик использовался как один из центров организации заговорщиков и подготовки провокаций.
4. В 2015 году осуществлялась доставка оружия в Израиль в на военную базу Овда. Конечный формальный получатель - министерство обороны Азербайджана. Совершено 14 рейсов по 40 тонн оружия, с многочасовыми остановками на разгрузку. Среди перевозимого оружия - ручные гранатометы и СПГ. Второй получатель - израильская кампания Elbit Systems. Можно предположить, что часть этого оружия пошла на вооружение террористических группировок воюющих с правительством Асада в приграничных с Израилем районах. Также по этому каналу доставлялось на территорию Израиля оружие из Сербии (пункт отправления - Ниш, среди номенклатуры - РСЗО и СПГ - грузополучатели все те же - МО Азербайджана и Elbit Systems).
5. Израильская Elbit Systems и МО Азербайджана вывозят из Чехии партию легкой бронетехники Tatra, перевозят ее в Израиль, откуда она следует в соседнюю Словакию. Перевозивший груз самолет может нести 50 тонн груза. Было заявлено 30. Перевозилось ли что-то еще по этому странному маршруту неизвестно, так как полет был "дипломатический" и борт досмотру не подвергался.
6. Также представлена порция документов по транспортировке оружия оплаченного Турцией и Саудовской Аравией для военного переворота в Буркина-Фасо. Часть из оружия, предназначенного для военного переворота в Буркина-Фасо, впоследствии была обнаружена в Алеппо и Хаме. Один из самолетов, следовавших в Конго, приземлился в турецком Диярбекире, а оружие предназначенные для войны в Африке, появилось в Северной Сирии. Попытка военного переворота в Буркина-Фасо была предпринята через неделю после того, как оружие прибыло к месту назначения. Надо понимать, что если бы часть оружия не переправили в Сирию, военный переворот мог иметь другой результат.
7. Более 300 тонн оружия было переправлено для нужд курдского формирования YPG в Северную Сирию через Ирак. Было совершено 6 рейсов по 43 тонны боеприпасов из Болгарии. 82 тонны боеприпасов из Румынии были переправлены в Эрбиль (Иракский Курдистан). Также доставлялось оружие в Эрбиль из Словении. Компания занимающаяся поставками оружия для курдов имеет офисы в Болгарии (София), на Кирпе (Лимасол) и в Эрбиле. Оружие, которое доставлялось иракским курдам (в том числе и производимое в Азербайджане), позднее всплывало в видео Курдской Рабочей Партии, которая в Турции считается террористической организацией. В статье делается намек, что тот факт, что Ильхам Алиев является этническим курдом, облегчает ведение бизнеса в этом направлении. Можно также заметить один забавный факт - курды по сути получают оружие по тем же каналам, по которым еще недавно снабжались те, с кем они воюют.
Использованы фотографии: http://colonelcassad.livejournal.com/3519834.html
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти