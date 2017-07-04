В Крыму начато строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту
СМИ сообщают о начале строительства подходов к Керченскому посту на крымской стороне. Один из проектов, реализация которого при этом уже начата – создание железнодорожного тоннеля. Тоннель будет проложен в районе 9-го км трассы Керчь-Феодосия. Протяжённость – около 1 тыс. метров.
Портал «Керчь Инфо» сообщает о том, что решение о строительстве тоннеля было принято на том основании, что на данном участке крайне сложный рельеф местности. Прокладка железнодорожных путей в таких условиях без строительства тоннеля привела бы к дополнительным издержкам и необходимости удлинять железнодорожный маршрут с учётом огибания рельефа.
Строительством объекта занимается Тоннельно-строительное управление №15. На данный момент выполнены подготовительные работы. В районе южного входа в будущий тоннель подготовлена стройлощадка и подъездные пути, идёт устройство так называемый припортальных врезок. В районе северного входа работы начаты в июне. Участок планируется сначала укрепить, затем вести бурение тоннеля.
В 2018 году по Керченскому мосту будет открыто автомобильное движение, а в 2019 году по нему пойдут и первые железнодорожные составы. Напомним, что украинская сторона пытается заявить, что работы ведутся "с нарушением экологических норм". В России претензии подобного рода отвергают.
Портал «Керчь Инфо» сообщает о том, что решение о строительстве тоннеля было принято на том основании, что на данном участке крайне сложный рельеф местности. Прокладка железнодорожных путей в таких условиях без строительства тоннеля привела бы к дополнительным издержкам и необходимости удлинять железнодорожный маршрут с учётом огибания рельефа.
Строительством объекта занимается Тоннельно-строительное управление №15. На данный момент выполнены подготовительные работы. В районе южного входа в будущий тоннель подготовлена стройлощадка и подъездные пути, идёт устройство так называемый припортальных врезок. В районе северного входа работы начаты в июне. Участок планируется сначала укрепить, затем вести бурение тоннеля.
В 2018 году по Керченскому мосту будет открыто автомобильное движение, а в 2019 году по нему пойдут и первые железнодорожные составы. Напомним, что украинская сторона пытается заявить, что работы ведутся "с нарушением экологических норм". В России претензии подобного рода отвергают.
Использованы фотографии: http://kerchinfo.com
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