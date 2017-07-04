13:42 04 июля

В Крыму начато строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту

СМИ сообщают о начале строительства подходов к Керченскому посту на крымской стороне. Один из проектов, реализация которого при этом уже начата – создание железнодорожного тоннеля. Тоннель будет проложен в районе 9-го км трассы Керчь-Феодосия. Протяжённость – около 1 тыс. метров.

Портал «Керчь Инфо» сообщает о том, что решение о строительстве тоннеля было принято на том основании, что на данном участке крайне сложный рельеф местности. Прокладка железнодорожных путей в таких условиях без строительства тоннеля привела бы к дополнительным издержкам и необходимости удлинять железнодорожный маршрут с учётом огибания рельефа.

В Крыму начато строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту



Строительством объекта занимается Тоннельно-строительное управление №15. На данный момент выполнены подготовительные работы. В районе южного входа в будущий тоннель подготовлена стройлощадка и подъездные пути, идёт устройство так называемый припортальных врезок. В районе северного входа работы начаты в июне. Участок планируется сначала укрепить, затем вести бурение тоннеля.

В 2018 году по Керченскому мосту будет открыто автомобильное движение, а в 2019 году по нему пойдут и первые железнодорожные составы. Напомним, что украинская сторона пытается заявить, что работы ведутся "с нарушением экологических норм". В России претензии подобного рода отвергают.

Использованы фотографии: http://kerchinfo.com
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Комментарии 38

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  1. Горный стрелок Сегодня, 11:23
    Во навалились! Почище БАМа. Понимают "политический момент" строители. И ведь построят, не то что космодром... wassat
    Горный стрелок
    1. Владимирец Сегодня, 11:27
      Цитата: Горный стрелок
      Почище БАМа. Понимают "политический момент" строители.

      Так ведь и название конторы откуда то из тех времен: "Тоннельно-строительное управление №15." smile
      Владимирец
      1. seregatara1969 Сегодня, 11:32
        военнокоммунистическое название
        seregatara1969
      2. moskowit Сегодня, 11:46
        ".. При освобождении Крыма на берегу Керченского пролива обнаружили большие запасы металлоконструкций и оборудования, завезенного немцами и оставленного при отступлении. Грех было не воспользоваться таким богатством — приняли решение начать строительство железнодорожного моста через пролив, запланированное еще до войны. Этот мост был крайне нужен наступающей армии, поэтому строители спешили. Первая свая была забита 24 апреля 1944 г., а 3 ноября 1944-го по мосту уже прошел первый поезд от станции Крым до станции Кавказ. Принимавшая объект комиссия отметила, что «коллектив... поборол все трудности и выполнил работы первой очереди за 150 дней, добившись темпа работ более 30 м моста в сутки». Работы второй очереди, предполагавшие, в частности, замену временных деревянных опор на постоянные металлические, а также сооружение 116 ледорезов, должны были быть закончены к 1 января 1945 года. Однако уложиться в эти сроки не удалось, и произошла катастрофа.
        В необычно морозную зиму 1944–1945 годов в Азовском море образовался очень толстый слой льда. В феврале наступило резкое потепление, и ледяные поля двинулись в Черное море, прямо на мост. Льдины обстреливали из орудий с берега, бомбили с самолетов, забрасывали с опор моста толовыми пакетами — все было напрасно. Под напором льда 50 из 115 опор моста рухнули, увлекая за собой пролеты. Это произошло 18 февраля 1945 года — мост продержался лишь немногим более трех месяцев. Как ни странно, но в этом случае Сталин никаких репрессивных мер не принял. По легенде, советский диктатор сказал: «Наказывать не будем. Я сам в этом виноват». После окончания войны рассматривался вопрос о строительстве на месте рухнувшего моста нового. Замнаркома путей сообщения Гоциридзе, представляя проект Сталину, в качестве последнего аргумента заявил: «Это, товарищ Сталин, будет царь-мост», на что тот ответил: «Царя мы свергли в 1917 году». И вместо моста была построена паромная переправа...."

        И схема моста...


        moskowit
    2. kolyhalovs Сегодня, 11:30
      Космодром Восточный построен.
      kolyhalovs
    3. 3officer Сегодня, 11:31
      Возможно обьемы строительства инфраструктуры полуострова сравнялись с советским периодом. А по количеству построенного в такой короткий временной срок,даже превысили hi
      3officer
    4. Spartanez300 Сегодня, 11:39
      На претензии украинской стороны наплевать и растереть , мост для России важнее .
      Spartanez300
    5. сибиралт Сегодня, 11:41
      С БАМом не сравнить, там были совсем другие масштабы. Сейчас России подобные стройки даже во сне не снились. Построить мост или стадион - это уже большие достижения. Кстати, в Симферополе строится офигенный международный аэропорт. Но о нем мало информации.
      сибиралт
      1. vkl.47 Сегодня, 12:05
        Не один советский стадион не сравнится с современным
        vkl.47
        1. сибиралт Сегодня, 12:07
          А какие бы были современные стадионы, если бы сейчас был СССР? Чего сравнивать то с прошлым веком? Или коммунистический Китай строит плохие?
          сибиралт
      2. Starover_Z Сегодня, 12:06
        Цитата: сибиралт
        Кстати, в Симферополе строится офигенный международный аэропорт. Но о нем мало информации.

        Значит будет не просто международный аэропорт, а и аэродром стратегического значения !
        Надо глянуть сколько полос готовятся сдать !
        P.S. Возле Симферополя есть, и есть ещё севернее, возле гвардейского.
        По одной ВПП и одной рулёжке.
        Starover_Z
      3. bk316 Сегодня, 12:15
        С БАМом не сравнить, там были совсем другие масштабы.

        Сооружение по сложности превосходившее керченскую переправу пожалуй на БАМе было одно - северомуйский тоннель. Кстати строило его тоннельно-строительное управление №16 bully .

        ТАК ВОТ СТРОИЛИ ЕГО 26 ЛЕТ, так что не говорите о чем не знаете. Таких мостовых переходов в СССР не строили НИКОГДА.
        bk316
    6. Geisenberg Сегодня, 12:04
      Цитата: Горный стрелок
      Во навалились! Почище БАМа. Понимают "политический момент" строители. И ведь построят, не то что космодром... wassat


      Бам ))) Это несколько тысяч километров. Проекты не сопоставимые по масштабам. Примерно близкое военно-политическое значение, это да. И построят, без вариантов.
      Geisenberg
  2. vch Сегодня, 11:23
    Я представляю, какой "праздник" будет в укропии, когда мост запустят! А сколько поросячьего визга в их СМИ?! Вангую по заголовкам - "Мост вот-вот развалится", "Крымчане недовольны новым мостом", "Мост построен для переброски войск для агрессии на Украину", "С введением моста в эксплуатацию началась экологическая катастрофа" и т.д. и т.п.....
    vch
  3. Комментарий был удален.
  4. AjaxSup Сегодня, 11:28
    В 2018 году по Керченскому мосту будет открыто автомобильное движение, а в 2019 году по нему пойдут и первые железнодорожные составы

    Читай 2018 = 2022, 2019 = 2023. А так... в Багдаде всё спокойно(c)...
    AjaxSup
    1. Владимирец Сегодня, 11:34
      Цитата: AjaxSup
      Читай 2018 = 2022, 2019 = 2023.

      В следующем году будем посмотреть.
      Владимирец
      1. AjaxSup Сегодня, 11:38
        ето да, но в розовых очках уже одной линзы нет )
        AjaxSup
        1. Владимирец Сегодня, 11:42
          Цитата: AjaxSup
          но в розовых очках уже одной линзы нет )

          Предпочитаете затонированные в ноль?
          Владимирец
          1. shans2 Сегодня, 11:48
            это укробот како-то, регистрации и коменты сегодня и все просто выдают полного ... ну вы поняли...
            shans2
        2. 3officer Сегодня, 11:44
          Цитата: AjaxSup
          ето да, но в розовых очках уже одной линзы нет )

          Вам в Оптику,очки починят,линзу вставят, шурупчики вкрутят belay
          3officer
          1. AjaxSup Сегодня, 12:02
            Цитата: 3officer
            Цитата: AjaxSup
            ето да, но в розовых очках уже одной линзы нет )

            Вам в Оптику,очки починят,линзу вставят, шурупчики вкрутят belay

            Побольше бы таких продвинутых окулистов-психотерапевтов как вы и.... заживём!
            AjaxSup
      2. Seriomilander Сегодня, 12:12
        Можно и сегодня посмотреть.
        Сваи для автомобильного моста - осталось 49 свай (готово 3044 из 3093).
        Опоры для автомобильного моста - осталось 44 опоры (готово 244 из 288).
        Пролеты автомобильного моста - осталось 6259 п.м. (готово 10548 из 16807).
        Вот ссылочка:
        https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ru&am
        p;authuser=0&mid=13hCDkUHFrXUjVUIN82EBPuhA50A
        &ll=45.2566103925554%2C36.54215225000007&
        z=11
        Seriomilander
    2. kolyhalovs Сегодня, 11:35
      Не в этом случае. В 2018 году будет функционировать автомост. Всё, что делают для Крыма, сдадут в срок или с опережением (если надо).
      kolyhalovs
      1. bk316 Сегодня, 12:22
        Не в этом случае. В 2018 году будет функционировать автомост

        Да и я готов поспорить, что так и будет. Но что-то никто не ВО в этом не сомневается bully
        bk316
    3. shans2 Сегодня, 11:40
      движение откроют в мае 2018 года по автомосту, досрочно на 8 мес, не благодари.

      это чтобы мозгой пошевелить про степень готовности автомоста
      https://www.youtube.com/watch?v=tcZUA9saAPY
      shans2
      1. Laksamana Besar Сегодня, 12:08
        Цитата: shans2
        движение откроют в мае 2018 года по автомосту, досрочно на 8 мес

        Всё по плану, в декабре 2018.
        http://www.most.life/novosti/novosti/osnovnye-kon
        struktivy-avtodorozhnoj-chasti-krymskogo-mosta-go
        tovy-na-70/
        29 июня 2017. Готовность основных конструктивов автодорожной части Крымского моста достигает 70 %. С учетом конструктивов железнодорожной части проект уверенно преодолел «экватор». О ходе строительства рассказал на Четвертом Крымском транспортном форуме начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

        «Если говорить об автодорожной части, то среднее выполнение можно оценить в 70 %. Например, по свайным фундаментам автодорожных опор выполнение 98 %, осталось погрузить около 50 трубосвай. По опорам – чуть больше 80 %, еще предстоит сформировать 45 штук – и все они высокие, морские. По пролетным строениям – около 60 % от проекта смонтировано, плита проезжей части – почти 40 %, - рассказал Новиков. – Подчеркну, 70 % - именно готовность основных конструктивов. До открытия движения по мосту в декабре 2018 года работы еще предстоит сделать немало».

        Laksamana Besar
        1. shans2 Сегодня, 12:58
          строители сдают автомост к внутренней приемке 5 мая 2018 года, это стало известно еще 28 марта сего года, трасса и автоподходы к мосту синхронизированы к тому же времени, все ударно строится, можешь не благодарить, по центральным каналам такую информацию не скажут, чтобы был сюрприз, и да, Путин за несколько дней до выборов, в середине марта проедет по мосту, ... а план по автомосту опережает на 8 месяцев, к слову то, что делалось еще месяц назад, должно было делаться по плану возведения автодорожного моста только в январе 2018 года...
          shans2
    4. с-т Petrov Сегодня, 11:43
      а если соврешь?
      с-т Petrov
      1. AjaxSup Сегодня, 12:16
        тогда, наверное, смету на к=1,8 перемножат, поправочки внесут, а обосновать можно санкциями на заморские узлы/расходники и подбор аналогов - сложное дело, однако
        AjaxSup
    5. bk316 Сегодня, 12:19
      Читай 2018 = 2022, 2019 = 2023

      Ну конечно и вообще это фотошоп
      bk316
      1. AjaxSup Сегодня, 12:25
        дык это и не важно, главное чтобы до 25-го... а так пусть хоть фильм снимают )
        AjaxSup
  5. notingem Сегодня, 11:34
    Странные темпы строительства. Больше на саботаж похоже
    notingem
    1. Мур Сегодня, 12:26
      Цитата: notingem
      Странные темпы строительства. Больше на саботаж похоже

      Не могли бы Вы раскрыть свою мысль? Возможно, Вы - инженер мостовик и Вас действительно удручают такие вот темпы:
      Мур
  6. AjaxSup Сегодня, 11:47
    Цитата: Владимирец
    Цитата: AjaxSup
    но в розовых очках уже одной линзы нет )

    Предпочитаете затонированные в ноль?

    Если бы было видно, и телескопом не побрезговал, а так - чёрные дыры, горизонты событий и гравитация такая, что все инвестиции стремятся в сингулярность, а сроки к бесконечности. Другая физика, в двух словах
    AjaxSup
  7. AjaxSup Сегодня, 12:05
    Цитата: shans2
    это укробот како-то, регистрации и коменты сегодня и все просто выдают полного ... ну вы поняли...

    Ето вы ко мне обернулись, уважаемый?
    AjaxSup
    1. Тень тьмы Сегодня, 12:11
      Прокси смени, тебя клава выдала. bully
      Тень тьмы
  8. DargAVS Сегодня, 12:12
    Сейчас ехать в Крым некомфортно, ждать долго, очередь, жарко. Готовлюсь к поездке по мосту думаю она сама по себе будет как большая экскурсия. Но основная мысль при поездке - ЭТО же часть Китайского Шелковго пути только укороченная, а это уже денежки, и от прибыли в логистике отказаться очень сложно. Будем посмотреть.
    DargAVS
  9. alexhol Сегодня, 12:46
    Вот только кому он достанется? Понятно , что в обозримом будущем Крым - часть России. А лет через десять,пятнадцать? Крымчане проведут референдум, что хотят например в Евросоюз. И хотя деньги не мои, а российских налогоплательщиков, то получится опять все за счет русских. А мост все таки впечатляет
    alexhol
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