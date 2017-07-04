Маневры китайской АУГ
Согласно информации блога dambiev , китайское новостное агентство "Синьхуа" сообщило о том, что авианосная ударная группа кораблей ВМС НОАК во главе с авианосцем "Ляонин" с 25 июня проводит трансрегиональные тренировки. В состав АУГ входят ракетные эсминцы "Цзинань"(ТИп 052С) и "Иньчуань"(Тип 052D), ракетный фрегат "Яньтай"(Тип 054А), а также палубные истребители "Цзянь-15" и вертолеты корабельного базирования.
Как указывается, текущие маневры призваны усилить координацию между кораблями и улучшить навыки экипажа и летчиков в различных морских районах. Предполагается, что тренировки продлятся в течение первой декады июля.
Как указывается, текущие маневры призваны усилить координацию между кораблями и улучшить навыки экипажа и летчиков в различных морских районах. Предполагается, что тренировки продлятся в течение первой декады июля.
Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com/889415.html
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