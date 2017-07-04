13:43 04 июля

Маневры китайской АУГ

Согласно информации блога dambiev , китайское новостное агентство "Синьхуа" сообщило о том, что авианосная ударная группа кораблей ВМС НОАК во главе с авианосцем "Ляонин" с 25 июня проводит трансрегиональные тренировки. В состав АУГ входят ракетные эсминцы "Цзинань"(ТИп 052С) и "Иньчуань"(Тип 052D), ракетный фрегат "Яньтай"(Тип 054А), а также палубные истребители "Цзянь-15" и вертолеты корабельного базирования.



Как указывается, текущие маневры призваны усилить координацию между кораблями и улучшить навыки экипажа и летчиков в различных морских районах. Предполагается, что тренировки продлятся в течение первой декады июля.


Маневры китайской АУГ
















Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com/889415.html
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 11:41
    Куда смотрит администрация одна и та же статья два раза публикуется , только заголовки разные , фото те же самые .
    "Авианосная ударная группа ВМС НОАК во главе с авианосцем "Ляонин" направилась в Гонконг"

    Сегодня, 08:42
    Spartanez300
    1. хрыч Сегодня, 11:47
      Цитата: Spartanez300
      одна и та же статья два раза публикуется
      Так последнее китайское предупреждение должно быть много раз laughing Скрестив кита и яйцы, получатся ...
      хрыч
    2. Deadушка Сегодня, 12:02
      Дык, не эта одна... периодические через день-два идут повторы. laughing
      "не все спокойно в датском королевстве" (с)
      Deadушка
    3. Маз Сегодня, 12:37
      Во-первых не "Ляонин", а "Варяг" ...ну и так далее
      Маз
  2. Комментарий был удален.
  3. dojjdik Сегодня, 11:45
    чет раскручивать стали эти плавучие азродромы не хуже чем про "украинский народ"
    dojjdik
  4. Туз Бубен Сегодня, 11:59
    А стартуют то с нашего трамплина...
    Вот тебе и казино...
    Туз Бубен
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:18
    Все понятно, но почему они наши Сушки какими то Цзянями называют?
    Горный стрелок
    1. Печенег Сегодня, 12:35
      пиратская копия
      Печенег
Картина дня