МИД Польши: С Бандерой Украина в ЕС не войдет
Польша может наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если Киев продолжит восхвалять культ националиста Степана Бандеры. Об этом в интервью изданию wPolityce заявил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский.
По его словам, Польша будет настаивать, чтобы Украина уладила все подобные вопросы «до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве».
Ващиковский отметил, что в случае нерешения вопросов может возникнуть ситуация вроде той, что существует у Греции и Македонии. Из-за несогласия Греции с названием Македонии последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.
Напомним, глава правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский ранее также заявлял, что прославление имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям Украины.
Качиньский также заявил о том, что будущее польско-украинских отношений "под вопросом" из-за трактовки Украиной собственной истории, в частности роли УПА.
Экономическое сотрудничество (с Украиной. — прим. ВО), к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень чёткое: с Бандерой в Европу не войдёте. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда были определённые проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах— сказал Ващиковский.
По его словам, Польша будет настаивать, чтобы Украина уладила все подобные вопросы «до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве».
Ващиковский отметил, что в случае нерешения вопросов может возникнуть ситуация вроде той, что существует у Греции и Македонии. Из-за несогласия Греции с названием Македонии последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.
Напомним, глава правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский ранее также заявлял, что прославление имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям Украины.
Качиньский также заявил о том, что будущее польско-украинских отношений "под вопросом" из-за трактовки Украиной собственной истории, в частности роли УПА.
Использованы фотографии: https://ok.ru/tretyamv
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