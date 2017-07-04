МИД Польши: С Бандерой Украина в ЕС не войдет

Экономическое сотрудничество (с Украиной. — прим. ВО), к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень чёткое: с Бандерой в Европу не войдёте. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда были определённые проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах

Польша может наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если Киев продолжит восхвалять культ националиста Степана Бандеры. Об этом в интервью изданию wPolityce заявил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский.— сказал Ващиковский.По его словам, Польша будет настаивать, чтобы Украина уладила все подобные вопросы «до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве».Ващиковский отметил, что в случае нерешения вопросов может возникнуть ситуация вроде той, что существует у Греции и Македонии. Из-за несогласия Греции с названием Македонии последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.Напомним, глава правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский ранее также заявлял, что прославление имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям Украины.Качиньский также заявил о том, что будущее польско-украинских отношений "под вопросом" из-за трактовки Украиной собственной истории, в частности роли УПА.