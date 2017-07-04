13:42 04 июля

МИД Польши: С Бандерой Украина в ЕС не войдет

Польша может наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если Киев продолжит восхвалять культ националиста Степана Бандеры. Об этом в интервью изданию wPolityce заявил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский.

МИД Польши: С Бандерой Украина в ЕС не войдет


Экономическое сотрудничество (с Украиной. — прим. ВО), к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень чёткое: с Бандерой в Европу не войдёте. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда были определённые проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах
— сказал Ващиковский.


По его словам, Польша будет настаивать, чтобы Украина уладила все подобные вопросы «до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве».

Ващиковский отметил, что в случае нерешения вопросов может возникнуть ситуация вроде той, что существует у Греции и Македонии. Из-за несогласия Греции с названием Македонии последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.

Напомним, глава правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский ранее также заявлял, что прославление имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям Украины.

Качиньский также заявил о том, что будущее польско-украинских отношений "под вопросом" из-за трактовки Украиной собственной истории, в частности роли УПА.

Использованы фотографии: https://ok.ru/tretyamv
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Комментарии 23

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  1. Shurik70 Сегодня, 11:48
    Поляки, конечно, очень любят поскандалить.
    Но иногда (как в данном случае) эта их черта идёт им на пользу.
    Shurik70
    1. Денис-Скиф Сегодня, 11:50
      Странно. Вроде одно дело делают, а в хату не пускают. Обыкновенный фашизм
      Денис-Скиф
      1. 210окв Сегодня, 11:53
        Вы сделаете только то что вам позволят сделать..А то расхрабрились..Вето они наложат.Слишком большого мнения о себе..
        210окв
        1. Подрезчик Сегодня, 12:12
          Вот, вот! Из-за лужи дадут команду-возьмете!
          Подрезчик
    2. сибиралт Сегодня, 11:54
      Ага. Можно подумать, что это не Запад "обандерил" Украину, а Польша тут как бы ни при чём. Просто Польша желает стать любимой женой США в Европе и прекрасно понимает, что Украина в ЕС не влезет, пока там не останется не более десятка миллионов жителей. laughing
      сибиралт
      1. хрыч Сегодня, 12:10
        Цитата: сибиралт
        Польша желает стать любимой женой США

        Есть ЕС, есть развитые страны, есть дармоеды, из которых главный дармоед (наибольший пожиратель дотаций) Польша laughing Население Польши процентов 5 от ЕС (ладно уговорили, ровно 7) laughing А послушаешь, дык Империя ... В Европе есть главное историческое развлечение - очередной раздел Польши wassat
        хрыч
    3. Венд Сегодня, 12:38
      Цитата: Shurik70
      Поляки, конечно, очень любят поскандалить.
      Но иногда (как в данном случае) эта их черта идёт им на пользу.

      Я бы не сказал, что это поскандалить. Забыть то что сделали бандеровцы с поляками, это унизить самих себя. Вот украинцы стараются забыть, что сделали поляки с ними.
      Венд
  2. Spartanez300 Сегодня, 11:50
    Украина уже довольно давно прославляет УПА и Бандеру но почему то польско-украинские отношения не меняются .
    Spartanez300
  3. Albertcoin Сегодня, 11:50
    Нет ляхи, вы совсем обнаглели. Это как так, как в тренировочных лагерях нацисткой тренировать, так вы первые. Как поддерживать нацистов, так тоже первые. А как в Евросоюз, так не пускаете. Все зрада, ганьба ляхов из страны и позор Польскому правительству.
    Albertcoin
    1. ЛукичЪ Сегодня, 12:50
      Цитата: Albertcoin
      Все зрада, ганьба ляхов из страны и позор Польскому правительству.

      и из гранатомёта по польскому зданию
      ЛукичЪ
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:57
    Польша может наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз

    Можно такое заявить на официальном уровне отлично зная, что и без Польши мало желающих принимать Украину в ЕС. А на деле Польша поддерживает русофобские настроения и с огромной радостью наблюдает как Украина все дальше уходит от России.
    rotmistr60
  5. kdakda Сегодня, 11:58
    Какой в ж...ЕС Украина ты на себя в зеркало сначала посмотри.Сама всё поймёш хоть хоть и мозгов нет.
    kdakda
  6. volodya Сегодня, 12:00
    Да ладно,Славик всё разрулит, он же историк! Бандеровцы и поляки братья на век!
    volodya
  7. Лелёк Сегодня, 12:02
    Напомним, глава правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский ранее также заявлял, что прославление имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям Украины.

    Многие факторы являются препятствием "евроинтеграции" Руины. Основными являются гражданская война на востоке и невыполнение условий "минска", наличие в стране легитимных фашистских организаций, запредельные коррупция и воровство на самом верхнем уровне власти и неподъёмные долги перед кредиторами. Вот даже "норманский формат" по умиротворению в бывшей Украине предполагается провести без её представителя.
    Лелёк
  8. роман66 Сегодня, 12:06
    дешевая отмазка - просто поляки не хотят, чтобы их места у унитазов занимали украинцы
    роман66
  9. Masya Masya Сегодня, 12:12
    «до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве».

    так он уже давно под вашими воротами топчется! lol извините, все углы пообоссал... wink
    Masya Masya
  10. Копчёный Сегодня, 12:13
    Отношения Польша-Украина как интим гадюки и ужа. Да.
    Копчёный
  11. Толстоевский Сегодня, 12:24
    а разве немцы разрешили полякам открывать рот?
    Толстоевский
  12. anjey Сегодня, 12:34
    европейские праведники лишают украину последнего" нацгероя" караул где толерантность?
    anjey
  13. anjey Сегодня, 12:35
    европейские праведники лишают украину последнего" нацгероя" караул где толерантность?
    anjey
  14. brasist Сегодня, 12:41
    МИД Польши: С Бандерой Украина в ЕС не войдет


    Что то не верится что Польша пойдёт против,она хоть с кем объединится лишь бы поднять хвост против России...
    brasist
  15. Аматар Сегодня, 12:52
    Так ведь Украине, больше и не с кем. Получается, вообще с ЕС в пролете.
    Аматар
  16. dvina71 Сегодня, 13:23
    Без Шухевича и Бандеры..украина не украина.
    dvina71
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