13:43 04 июля

Коалиция США нанесла удар по сирийской деревне

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат, погибли девять мирных граждан, передает РИА Новости сообщение сирийского национального агентства САНА .

Самолеты так называемой коалиции под предлогом борьбы с ИГ* нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат в 15 километрах от города Шаддади
— говорится в сообщении.

Коалиция США нанесла удар по сирийской деревне



Авиацию коалиции регулярно обвиняют в ударах по мирным жителям. Так, по данным агентства, на прошлой неделе самолеты коалиции нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, в результате чего погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей

Также агентство со ссылкой на собственные источники сообщало, что коалиция 9 июня применила снаряды с белым фосфором, запрещенные международной конвенцией, в пригороде Ракки. Тогда жертвами стали 17 жителей.

Москва призвала Вашингтон более ответственно относиться к планируемым авиаударам по позициям джихадистов в Сирии. Как отметили в МИД, только за месяц в результате действий авиации коалиции в окрестностях Ракки погибли порядка 200 сирийцев.

В июне коалиция распространила доклад, в котором признала гибель от ударов своей авиации "по меньшей мере" 484 мирных жителей.

ИГ* - террористическая группировка, запрещена в России

Использованы фотографии: http://www.ynetnews.com/home
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Комментарии 34

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  1. НЕКСУС Сегодня, 11:57
    Самолеты так называемой коалиции под предлогом борьбы с ИГ* нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат в 15 километрах от города Шаддади

    Пора сбивать ...не дожидаясь перетонита. Время болтовни давно прошло.
    НЕКСУС
    1. лёха 777 Сегодня, 12:02

      Нет?Не надо?Ну и молчи тогда в тряпочку.
      лёха 777
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
          2. Комментарий был удален.
    2. сибиралт Сегодня, 12:03
      Пусть Асад пишет заяву в Совбез ООН с просьбой наказать американских хулиганов. belay
      А слабо установить бесполетный режим в Сирии, как члена ООН и суверенного государства?
      сибиралт
    3. 210окв Сегодня, 12:04
      Пора уже прошла...Когда сбили наших летчиков-вот тогда пора было..А сейчас что?Когда ноги уже вытерли..
      210окв
      1. pjastolov Сегодня, 12:47
        Москва призвала Вашингтон более ответственно относиться
        ну будут более ответственно бомбить мирных жителей, и что?
        pjastolov
    4. Spartanez300 Сегодня, 12:08
      Выродки что хотят то и творят , интересно кто и когда им кислород перекроет за все их деяния .
      Spartanez300
      1. Лелёк Сегодня, 12:19
        Цитата: Spartanez300
        Выродки что хотят то и творят , интересно кто и когда им кислород перекроет за все их деяния .


        Привет. Никто и никогда пока существуют США и НАТО, "бакс" и "киселевидная" ООН. Трамп с саудитами совершил многомиллиардную сделку, теперь саудиты раздухарились до того, что готовы поджечь весь БВ.
        Лелёк
        1. DenZ Сегодня, 13:11
          Саудовская Аравия- ультиматум Путину wassat lol Кем они себя возомнили?
          Озабоченность, конечно , могут высказать но ультиматум...Войной что-ли пойдут?
          DenZ
    5. Комментарий был удален.
  2. Денис-Скиф Сегодня, 11:58
    Коалиция США - террористическая группировка, запрещена в России
    Денис-Скиф
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:00
    коалиция 9 июня применила снаряды с белым фосфором, запрещенные международной конвенцией, в пригороде Ракки. Тогда жертвами стали 17 жителей.

    КОГДА УЖЕ с этих американских и Ко НАЦИСТОВ будет спрос по-взрослому?!? angry Неужели им ДЕЙСТВИТЕЛЬНО можно ВСЁ до бесконечности? А где же Правда, а где же Справедливость и когда они восторжествуют???
    a.s.zzz888
    1. irbis0373 Сегодня, 13:07
      К сожалению пока они существуют и будут происходить подобные безобразия в мире. Англосаксы а затем и америкозы всегда мутили воду и продолжают свое темное дело. На земном шарике такая тенденция уже давно сохраняется.
      Так что противостояние это надолго. Вот если доллар как мировая валюта рухнет, но только кто это позволит?
      irbis0373
  4. mayday Сегодня, 12:02
    Последние жалкие провокации.. надо дотерпеть.. добьют ИГИЛ, а там и у матрасов повода бомбить не будет.. держитесь!
    mayday
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:07
      Цитата: mayday
      Последние жалкие провокации.. надо дотерпеть.. добьют ИГИЛ, а там и у матрасов повода бомбить не будет.. держитесь!

      У матрассов может и не будет,а у Израиля сколько угодно.
      НЕКСУС
      1. mayday Сегодня, 12:10
        У матрассов может и не будет,а у Израиля сколько угодно.


        да плевать на них вообще, главное войну закончить и бородатых дострелять..
        mayday
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:12
          Цитата: mayday
          да плевать на них вообще, главное войну закончить и бородатых дострелять..

          Я вам открою большой секрет видимо-ВОЙНА РАЗГРОМОМ ИГИЛ В СИРИИ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ. Есть Йемен,Ирак,Афганистан ...так что "достреливать" еще придется очень долго.
          НЕКСУС
          1. mayday Сегодня, 13:08
            Я вам открою большой секрет видимо-ВОЙНА РАЗГРОМОМ ИГИЛ В СИРИИ НЕ ЗАКОНЧИТСЯ. Есть Йемен,Ирак,Афганистан ...так что "достреливать" еще придется очень долго


            Я про локальную войну в Сирии. А то что восток - огромная тлеющая территория - это не секрет..
            mayday
  5. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:02
    Цитата: Денис-Скиф
    Коалиция США - террористическая группировка, запрещена в России

    Я бы и Белые каски туда же отнес. И по законам военного времени... Не церемонится с ними.
    Vasya_Piterskiy
    1. сибиралт Сегодня, 13:33
      Можно и не церемониться, но каски после того собрать, чтобы улик не осталось. laughing
      сибиралт
  6. 32363 Сегодня, 12:02
    выразить озабоченность в третьей степени
    32363
    1. Geisenberg Сегодня, 12:06
      Цитата: 32363
      выразить озабоченность в третьей степени


      Высокоточным оружием.
      Geisenberg
  7. Atlant-1164 Сегодня, 12:04
    Чтобы отразить реальную атаку Соединенных Штатов по Сирии, в эту страну необходимо передислоцировать едва ли не половину российской армии и Военно-морского флота, включая десятки истребительных и бомбардировочных авиационных полков, зенитных ракетных и радиотехнических частей и соединений, подразделений разведки, РЭБ, связи и учреждений тыла. Но никаких подобных маневров с российской стороны не наблюдается.

    В этом случае непонятны военно-политические цели, из-за которых России стоит ввязываться в вооруженный конфликт подобного размаха, грозящий к тому же перерасти в обмен ракетно-ядерными ударами. Противоречия, и достаточно острые, между двумя странами сегодня существуют, но среди нет оправдывающих подобное обострение.

    В то же время Москва категорически не может допустить, чтобы в ее присутствии безнаказанно избивали российского союзника в регионе.

    Репутационные потери для Кремля в этом случае будут слишком велики. Помимо позора военные действия США против Асада могут привести, без всякого преувеличения, к фактическому устранению России как конкурента в глобальной политике.
    Atlant-1164
  8. Geisenberg Сегодня, 12:06
    Почему их не сбили ?
    Geisenberg
    1. without reverse Сегодня, 12:11
      солярка кончилась в с-300 и с-400.
      without reverse
  9. rotmistr60 Сегодня, 12:06
    "Что позволено Юпитеру не позволено Быку". Что-то с трибуны ООН и СБ не слышно возмущенных криков "демократической" общественности. И "защитники" прав человека скромно затерялись в темном углу этой организации.
    rotmistr60
  10. Толстоевский Сегодня, 12:13
    повторенье - мать ученья: массовые зверские убийства мирного населения - фирменный стиль англо-саксов
    Толстоевский
  11. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 12:13
    Доколе терпеть будут??!
    alibabaewitch.vasilij2018
  12. anjey Сегодня, 12:17
    легитимным террористам все можно и неподсудны эти слуги дьявола
    anjey
  13. Dave36 Сегодня, 12:22
    Тоскливо, но мы не можем Амеров напрямую сбивать, а если САР собьют сами, им реально капец и Москва не сможет прикрыть Дамаск
    Dave36
  14. Skay Сегодня, 12:38
    Вот и работа для француженки появилась.
    Skay
  15. asiat_61 Сегодня, 12:45
    Выразим негодование, как обычно.И на этом всё закончится.
    asiat_61
    1. Ursus Сегодня, 13:37
      Насколько понимаю, мы не защищаем территорию Сирии! Для этого есть правительственные войска и сочувствующие. Мы защищаем на территории Сирии Международное Право, и, конечно же, свои интересы (в первую очередь - интересы нашей безопасности!), и прочее, в пику СГА и их прихлебателям. Потому, что, "свято место пусто не бывает", и какой "новый порядок" ожидает землю Сирии, догадаться несложно. Полно уже соседей, кто на своей шкуре испытал: Ливия, Йемен и пр.

      Понимаю всю степень Вашего негодования, но что Вы, лично, предлагаете?
      Ursus
  16. seregatara1969 Сегодня, 12:50
    лётчики не виноваты что деревня встала на их пути ! на этом месте должны были быть враги а не деревня крестьян
    seregatara1969
  17. kriwo.alek Сегодня, 13:10
    Я считаю, что это позор Российского руководства, позволяющему НАТО бомбить Сирию.
    Раньше надеялся на него. Сейчас совсем-НЕТ.
    kriwo.alek
    1. Ursus Сегодня, 13:41
      берите Ваш младшесержантский ВО-погон в руки и дуйте в военкомат; идите на службу по контракту, проситесь в Сирию Главнокомандующим над всеми Главнокомандующими.. Зачем надеяться на правительство, действительно? Вам же, с дивана лучше видно, как все обустроить и решить мировые проблемы :)

      Не обижайтесь за резкое высказывание, но и вправду, несерьезные вещи изволите говорить
      Ursus
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