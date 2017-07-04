13:42 04 июля

«Халифат» на грани краха

Как сообщает французское интернет-издание Les Echos , ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) находится на грани истощения. 29 июня 2017 года иракская армия в Мосуле захватила практически полностью разрушенную мечеть Аль-Нури. Именно здесь глава организации три года назад объявил о создании исламского «Халифата».



Как заявляет американское командование, в районе старого города Мосула остаются не более 200-300 исламистов, окончательное освобождение населенного пункта является вопросом нескольких дней. Как указывается, в Ракке террористы (ориентировочно 2500 боевиков) попали в полное окружение. ИГИЛ (запрещено в РФ) утратило большую часть своей территории и своих доходов.


Пик могущества террористов, пришедшийся на лето 2014 год, уже давно пройден. Тогда ИГИЛ (запрещено в РФ) практически осуществляло государственный суверенитет (имея армия, налоговую систему, эффективное правосудие, финансовую и административную систему) над почти 8 млн. чел. и территорией, равной почти четырем французским регионам, хотя они по большей части занимали пустынную местность. К настоящему моменту утрачено 60% территории, в том числе 40% с начала января 2017 года.

Поступления «Халифата» сократились до 16 млн. долл. во втором квартале 2017 года, что в 5 раз меньше по сравнению с двумя годами ранее. Выплаты боевикам уменьшились в 2 раза, до 400 долл. в месяц на начало 2016 г. для исламистов иностранного происхождения и с начала текущего года были еще более сокращены. В 2014 году валютные запасы оценивались в 1 млрд. долл. в 2014 году.

Доходы от реализации нефти снизились в 10 раз по причине глобального снижения котировок, уничтожения скважин российской и западной авиацией , а также потери территории. Поступления от продажи антиквариата, рэкета и похищения за выкуп уменьшились в 5 раз, опять же, что было вызвано потерей территорий.

«Халифат» на грани краха


Проект создания государственности «ИГ» рухнул.

- полагает эксперт по Ближнему Востоку агентства по оценке конфликтов и военных вопросов IHS Markit Колумб Стрэк (Columb Strack).

Однако, как считает HIS, ИГИЛ (запрещено в РФ) попытается перенести террористические действия на Запад в целях компенсации территориальных потерь. Согласно подсчетам французского издания к террористам примкнуло 700 французских граждан, из них около 200 вернулись домой, и примерно столько же было убито. Это самый крупный контингент среди боевиков из Европы, которых насчитывается до 3000.

Потенциальной активизации исламистских настроений может способствовать религиозное давление на верующих египетского и саудовского правительств, которые стремятся перевести ислам в более умеренное русло.


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Комментарии 17

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  1. cniza Сегодня, 12:05
    Эта гидра так просто не исчезнет , родители прикроют и спрячут.
    cniza
    1. сибиралт Сегодня, 12:20
      Коалиция из 63 государств не может справиться с 200-300 исламистами в конкретном городе? laughing Да они там уже почти все мечети разбомбили и полгорода с землей сравняли.
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 12:51
        Да они там уже почти все мечети разбомбили и полгорода с землей сравняли.
        тактика - выжженная земля в действии hi
        pjastolov
    2. Shurik70 Сегодня, 12:29
      Пока существует Англия и США - терроризм не исчезнет, и не исчезнут войны.
      Согласно протестантской религии, если человек богат - значит, его любит Бог. И абсолютно не важно, каким способом эти деньги добыты. Только в Англии знаменитые пираты могли стать уважаемыми членами общества.
      Не случайно именно в Англию бегут ставшие миллионерами бандиты, и их укрывают "от несправедливого политического преследования". Условия всего два - не гадить в Англии и внести свои средства в английский банк.
      Лечить терроризм уничтожая террористов - всё равно, что пытаться тушить огонь, разгоняя дым. Источник международного терроризма - Англия и США.
      Shurik70
      1. mahoney Сегодня, 13:11
        В вашей логике есть проблема исламский терроризм появился лет 60 назад, а США существуют уже больше 200 лет, а Англия еще больше.
        Цитата: Shurik70
        Только в Англии знаменитые пираты могли стать уважаемыми членами общества.

        Ага...а французских и испанских корсаров вы не слыхали?
        mahoney
        1. Shurik70 Сегодня, 13:20
          Цитата: mahoney

          Ага...а французских и испанских корсаров вы не слыхали?

          Вот не надо путать каперство и пиратов.
          Каперство эффективно помогало во время боевых действий (и на сколько мне известно, Франция на сегодняшний момент так и не подписала международный договор, запрещающий каперство). Пиратов же они вешали, не взирая на национальность. Вместе с вражескими каперами.
          Цитата: mahoney
          терроризм появился лет 60 назад, а США существуют уже больше 200 лет, а Англия еще больше.

          Сколько в Англии существует протестантство, столько она занимается международным терроризмом. Думаете отравление Ивана Грозного, организация убийства Павла-1, финансирование бомбистов и революционеров - исключения? Она во всём мире гадит, не только у нас. И это самый настоящий терроризм.
          А США обрело реальную силу не так дано (когда свой корабль утопили, и под видом компенсации отняли у Испании Кубу с Филипинами). И с тех пор только усиливались.
          Shurik70
          1. voyaka uh Сегодня, 13:35
            "Думаете отравление Ивана Грозного, организация убийства Павла-1,
            финансирование бомбистов и революционеров "///

            Вы забыли странную смерть Вещего Олега. Думаете, гадюка была
            случайной - ха-ха-ха! wassat
            Зоологи установили, что это был редкий вид АНГЛИЙСКОЙ гадюки,
            которую агенты островного государства подсунули в череп коня am .
            voyaka uh
      2. Berkut24 Сегодня, 13:26
        если человек богат - значит, его любит Бог.

        О, я знаю еще одну такую религию!
        Не случайно именно в Англию бегут ставшие миллионерами бандиты, и их укрывают

        И да, Израиль тоже "своих" не выдает.
        Berkut24
  2. 210окв Сегодня, 12:06
    Этот "халифат"еще долго будет смердить..И одно из этих подпорченных мест-Франция..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 12:24
      Цитата: 210окв
      Этот "халифат"еще долго будет смердить..И одно из этих подпорченных мест-Франция..

      Он будет смердить всегда!!! Иерусалим, общая святыня христиан, мусульман и иудеев. Никто не отступиться...
      Logall
  3. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:11
    Получите-распишитесь.
    Vasya_Piterskiy
  4. Толстоевский Сегодня, 12:12
    ну, ничего, ничего. наши западные и ближневосточные имиджмейкеры сочинят новую оболочку, и переформатируют недобитуюмразь, которую с радостью поддержат все общечеловеки
    Толстоевский
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:14
    Как заявляет американское командование, в районе старого города Мосула остаются не более 200-300 исламистов, окончательное освобождение населенного пункта является вопросом нескольких дней

    ... сбился со счёта, сколько раз уже обещали...
    a.s.zzz888
    1. Berkut24 Сегодня, 13:29
      Да они бы и раньше их "победили", да русские не дают эвакуировать без потерь эти 200-300 в Дер-Эз-Зор.
      Berkut24
  6. НЕКСУС Сегодня, 12:21
    Как сообщает французское интернет-издание Les Echos , ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) находится на грани истощения

    Арабская диаспора,в виде мусульман, во Франции,Германии и тд дружно кивает головами... wassat Ага... lol
    НЕКСУС
  7. anjey Сегодня, 12:23
    да уж провосудие у игил очень эффективно -в USA и европу это внедрить с массовым отрезанием голов на видео...
    anjey
  8. rotmistr60 Сегодня, 12:27
    к террористам примкнуло 700 французских граждан, из них около 200 вернулись домой

    При этом Макрон расшаркиваясь перед Трампом предлагает свои услуги нанесения ударов по армии Асада. Не пошли на ум "школяру" теракты во Франции.
    rotmistr60
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