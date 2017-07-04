«Халифат» на грани краха
Как сообщает французское интернет-издание Les Echos , ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) находится на грани истощения. 29 июня 2017 года иракская армия в Мосуле захватила практически полностью разрушенную мечеть Аль-Нури. Именно здесь глава организации три года назад объявил о создании исламского «Халифата».
Как заявляет американское командование, в районе старого города Мосула остаются не более 200-300 исламистов, окончательное освобождение населенного пункта является вопросом нескольких дней. Как указывается, в Ракке террористы (ориентировочно 2500 боевиков) попали в полное окружение. ИГИЛ (запрещено в РФ) утратило большую часть своей территории и своих доходов.
Пик могущества террористов, пришедшийся на лето 2014 год, уже давно пройден. Тогда ИГИЛ (запрещено в РФ) практически осуществляло государственный суверенитет (имея армия, налоговую систему, эффективное правосудие, финансовую и административную систему) над почти 8 млн. чел. и территорией, равной почти четырем французским регионам, хотя они по большей части занимали пустынную местность. К настоящему моменту утрачено 60% территории, в том числе 40% с начала января 2017 года.
Поступления «Халифата» сократились до 16 млн. долл. во втором квартале 2017 года, что в 5 раз меньше по сравнению с двумя годами ранее. Выплаты боевикам уменьшились в 2 раза, до 400 долл. в месяц на начало 2016 г. для исламистов иностранного происхождения и с начала текущего года были еще более сокращены. В 2014 году валютные запасы оценивались в 1 млрд. долл. в 2014 году.
Доходы от реализации нефти снизились в 10 раз по причине глобального снижения котировок, уничтожения скважин российской и западной авиацией , а также потери территории. Поступления от продажи антиквариата, рэкета и похищения за выкуп уменьшились в 5 раз, опять же, что было вызвано потерей территорий.
- полагает эксперт по Ближнему Востоку агентства по оценке конфликтов и военных вопросов IHS Markit Колумб Стрэк (Columb Strack).
Однако, как считает HIS, ИГИЛ (запрещено в РФ) попытается перенести террористические действия на Запад в целях компенсации территориальных потерь. Согласно подсчетам французского издания к террористам примкнуло 700 французских граждан, из них около 200 вернулись домой, и примерно столько же было убито. Это самый крупный контингент среди боевиков из Европы, которых насчитывается до 3000.
Потенциальной активизации исламистских настроений может способствовать религиозное давление на верующих египетского и саудовского правительств, которые стремятся перевести ислам в более умеренное русло.
Как заявляет американское командование, в районе старого города Мосула остаются не более 200-300 исламистов, окончательное освобождение населенного пункта является вопросом нескольких дней. Как указывается, в Ракке террористы (ориентировочно 2500 боевиков) попали в полное окружение. ИГИЛ (запрещено в РФ) утратило большую часть своей территории и своих доходов.
Пик могущества террористов, пришедшийся на лето 2014 год, уже давно пройден. Тогда ИГИЛ (запрещено в РФ) практически осуществляло государственный суверенитет (имея армия, налоговую систему, эффективное правосудие, финансовую и административную систему) над почти 8 млн. чел. и территорией, равной почти четырем французским регионам, хотя они по большей части занимали пустынную местность. К настоящему моменту утрачено 60% территории, в том числе 40% с начала января 2017 года.
Поступления «Халифата» сократились до 16 млн. долл. во втором квартале 2017 года, что в 5 раз меньше по сравнению с двумя годами ранее. Выплаты боевикам уменьшились в 2 раза, до 400 долл. в месяц на начало 2016 г. для исламистов иностранного происхождения и с начала текущего года были еще более сокращены. В 2014 году валютные запасы оценивались в 1 млрд. долл. в 2014 году.
Доходы от реализации нефти снизились в 10 раз по причине глобального снижения котировок, уничтожения скважин российской и западной авиацией , а также потери территории. Поступления от продажи антиквариата, рэкета и похищения за выкуп уменьшились в 5 раз, опять же, что было вызвано потерей территорий.
Проект создания государственности «ИГ» рухнул.
- полагает эксперт по Ближнему Востоку агентства по оценке конфликтов и военных вопросов IHS Markit Колумб Стрэк (Columb Strack).
Однако, как считает HIS, ИГИЛ (запрещено в РФ) попытается перенести террористические действия на Запад в целях компенсации территориальных потерь. Согласно подсчетам французского издания к террористам примкнуло 700 французских граждан, из них около 200 вернулись домой, и примерно столько же было убито. Это самый крупный контингент среди боевиков из Европы, которых насчитывается до 3000.
Потенциальной активизации исламистских настроений может способствовать религиозное давление на верующих египетского и саудовского правительств, которые стремятся перевести ислам в более умеренное русло.
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