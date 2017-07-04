13:42 04 июля

Предсерийный образец радара с АФАР для МиГ-35 планируется создать до конца года

Корпорация "Фазотрон-НИИР" ведет разработку бортовой радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой (БРЛС с АФАР) для перспективного легкого истребителя МиГ-35, сообщили в корпорации.

Первый предсерийный образец БРЛС с АФАР для МиГ-35 может быть создан до конца текущего года
- сказал собеседник агентства, передает "Интерфакс-АВН"

Он отметил, что при создании радара с АФАР используется весь опыт и все наработки по этой тематике, полученные за предыдущие годы.


Предсерийный образец радара с АФАР для МиГ-35 планируется создать до конца года



Мы ожидаем, что на создание предсерийного образца БРЛС с АФАР для МиГ-35 нашим основным заказчиком Минобороны РФ будет открыта НИОКР (научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа) с относительно небольшим объемом финансирования, так как работы по этой тематике ведутся не с нуля
- сказал собеседник агентства.

По его словам, только после создания опытной партии радара и проведения летных испытаний заказчиком будет принято решение о закупке для российских Воздушно-космических сил истребителей МиГ-35, оснащенного БРЛС с АФАР.

Собеседник агентства отметил, что на первом этапе серийные МиГ-35 будут оснащаться радарами типа "Жук-М", которые сейчас устанавливаются на истребители МиГ-29СМТ.

"Фазотрон" имеет определенный опыт создания БРЛС с АФАР - один экземпляр такой станции под обозначением "Жук-А" устанавливался на истребителе МиГ-35, который принимал участие в индийском тендере на закупку партии легких многофункциональных боевых самолетов
- напомнил собеседник агентства.

Он отметил, что бортовое радиоэлектронное оборудование МиГ-35 разработано на основе технологий нового поколения. Оптико-локационная станция с инфракрасной, телевизионной и лазерной прицельной аппаратурой создана с использованием космических технологий, ранее не применявшихся в авиации.

Станция отличается увеличенной дальностью действия и обеспечивает обнаружение, сопровождение, распознавание и захват воздушных и наземных/надводных целей в передней и задней полусферах днем и ночью. Оптико-локационная станция и новая нашлемная система целеуказания и прицеливания интегрированы в систему управления вооружением. Помимо встроенной, МиГ-35 может оснащаться контейнерной оптико-локационной станцией.

В состав вооружения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные средства поражения. В их числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зону ПВО. МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, который сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника.

Использованы фотографии: http://rosoboronpostavka.ru/novosti/
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Комментарии 7

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:17
    Мда...похоже эти роды затянуться."Плод" идет попой вперед,растопырив все конечности.
    НЕКСУС
    1. Вас Влад Сегодня, 12:25
      Цитата: НЕКСУС
      Мда...похоже эти роды затянуться."Плод" идет попой вперед,растопырив все конечности.

      Так мамку в своё время поматросили от души!Хорошо что хоть так!
      Вас Влад
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:50
        Приветствую , Андрей и Владислав ! hi
        Цитата: НЕКСУС
        "Плод" идет попой вперед,растопырив все конечности.

        Цитата: Вас Влад
        Так мамку в своё время поматросили от души!Хорошо что хоть так!

        Я вообще удивляюсь как Погосяну не удалось МиГ задушить программой ПАК ФА . Честь и хвала МиГу за стойкость .
        bouncyhunter
    2. okko077 Сегодня, 13:10
      А зачем нам столько самолётов с недоделанной АФАР ? Может на на самолёты 4-го поколения не стоит ставить АФАР ? Говоря собственно про АФАР, все забывают о ещё 2 моментах.
      Нужен мощный вычислитель , созданный по схеме с "открытой архитектурой", чтобы обеспечить все возможности АФАР, а они огромные!!! С этим у нас проблемы, и матобеспечение подтянуть.Это работы на годы...
      Второе, а куда эту информация деть ? Для одиночного самолёта, её слишком много. Нужно обеспечить полноценный обмен и использование этой информации в других системах, и в первую очередь в информационных. С этим у нас ещё хуже. Вот и получается, что всё эта затея с АФАР, как " фиговый листок " вместо одежды на теле. АФАР вроде будет, а все возможности использовать не можем... Вроде есть ,но не совсем....
      И опять зта сказка про лёгкий, но нелёгкий, дешёвый, но недешёвый МИГ. Насчёт экспртных возможностей не знаю, но нам срочно нужен другой самолёт...Нужен дешёвый, простой , однодвигательный самолёт ,с экономичным надёжным и современным двигателем, работающий в связке с самолётом-лидером с АФАР. Причём их нужно много, и ЯК-130 пока не отвечает всем этим требованиям.....Что- то вроде СУ-17М4, СУ-25 , но не штурмовик.... И движок сначала....
      okko077
  2. donavi49 Сегодня, 12:30
    Ну как писал ПилотСтрижи и как было ясно сразу. Первая партия МиГов-35 - будет точно с щелевым жуком и по борту как М/М2 новые и корабелки. Вот в будущем, второй этап уже будет с АФАР, улучшениями по борту. Но после 20+ года.
    donavi49
  3. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:56
    Собеседник агентства отметил, что на первом этапе серийные МиГ-35 будут оснащаться радарами типа "Жук-М", которые сейчас устанавливаются на истребители МиГ-29СМТ.

    Уныло
    Андрей из Челябинска
  4. mahoney Сегодня, 13:00
    Продолжение многосерийного сериала про АФАР в России продлён еще на один год
    mahoney
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