Предсерийный образец радара с АФАР для МиГ-35 планируется создать до конца года

Первый предсерийный образец БРЛС с АФАР для МиГ-35 может быть создан до конца текущего года

Мы ожидаем, что на создание предсерийного образца БРЛС с АФАР для МиГ-35 нашим основным заказчиком Минобороны РФ будет открыта НИОКР (научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа) с относительно небольшим объемом финансирования, так как работы по этой тематике ведутся не с нуля

"Фазотрон" имеет определенный опыт создания БРЛС с АФАР - один экземпляр такой станции под обозначением "Жук-А" устанавливался на истребителе МиГ-35, который принимал участие в индийском тендере на закупку партии легких многофункциональных боевых самолетов