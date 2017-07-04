Ушёл из жизни генерал-лейтенант в отставке Евгений Иванович Малашенко
Информационное агентство «Интерфакс-АВН» сообщает о том, что скончался генерал-лейтенант в отставке Евгений Малашенко, занимавший в своё время должность заместителя начальника штаба Объединённых Вооружённых сил стран Варшавского договора. Евгению Ивановичу было 93 года. Он родил 20 марта 1924 года в городе Нежин. В армии оказался после прохождения ускоренного курса подготовки в 1-м Тамбовском краснознамённом училище
Евгений Малашенко являлся участником Великой Отечественной войны, оборонял Москву, командовал сначала взводом, затем ротой, был начальником полковой разведки, командиром морской стрелковой бригады. Принимал участие в боях на Западном, Калининском, Ленинградском и 4-м Украинском фронтах.
В 50-х годах прошлого столетия проходил службу в составе группировки войск на территории Венгрии, где участвовал в подавлении венгерского восстания.
Генерал-лейтенант Евгений Малашенко представлял Клуб военачальников РФ, консультировал представителей Центра оперативно-стратегических исследований Генштаба ВС РФ.
Евгений Иванович Малашенко является автором сборника мемуаров "Закалённый войной - от Карельского перешейка до Ближнего Востока". За свой боевой пусть Евгений Малашенко был награждён многими государственными и ведомственными наградами.
"Военное обозрение" выражает соболезнования родным и близким Евгения Ивановича.
Евгений Малашенко являлся участником Великой Отечественной войны, оборонял Москву, командовал сначала взводом, затем ротой, был начальником полковой разведки, командиром морской стрелковой бригады. Принимал участие в боях на Западном, Калининском, Ленинградском и 4-м Украинском фронтах.
В 50-х годах прошлого столетия проходил службу в составе группировки войск на территории Венгрии, где участвовал в подавлении венгерского восстания.
Генерал-лейтенант Евгений Малашенко представлял Клуб военачальников РФ, консультировал представителей Центра оперативно-стратегических исследований Генштаба ВС РФ.
Евгений Иванович Малашенко является автором сборника мемуаров "Закалённый войной - от Карельского перешейка до Ближнего Востока". За свой боевой пусть Евгений Малашенко был награждён многими государственными и ведомственными наградами.
"Военное обозрение" выражает соболезнования родным и близким Евгения Ивановича.
Использованы фотографии: Kvrf.milportal.ru
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