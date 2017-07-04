13:41 04 июля

Ушёл из жизни генерал-лейтенант в отставке Евгений Иванович Малашенко

Информационное агентство «Интерфакс-АВН» сообщает о том, что скончался генерал-лейтенант в отставке Евгений Малашенко, занимавший в своё время должность заместителя начальника штаба Объединённых Вооружённых сил стран Варшавского договора. Евгению Ивановичу было 93 года. Он родил 20 марта 1924 года в городе Нежин. В армии оказался после прохождения ускоренного курса подготовки в 1-м Тамбовском краснознамённом училище

Евгений Малашенко являлся участником Великой Отечественной войны, оборонял Москву, командовал сначала взводом, затем ротой, был начальником полковой разведки, командиром морской стрелковой бригады. Принимал участие в боях на Западном, Калининском, Ленинградском и 4-м Украинском фронтах.

Ушёл из жизни генерал-лейтенант в отставке Евгений Иванович Малашенко



В 50-х годах прошлого столетия проходил службу в составе группировки войск на территории Венгрии, где участвовал в подавлении венгерского восстания.

Генерал-лейтенант Евгений Малашенко представлял Клуб военачальников РФ, консультировал представителей Центра оперативно-стратегических исследований Генштаба ВС РФ.

Евгений Иванович Малашенко является автором сборника мемуаров "Закалённый войной - от Карельского перешейка до Ближнего Востока". За свой боевой пусть Евгений Малашенко был награждён многими государственными и ведомственными наградами.

"Военное обозрение" выражает соболезнования родным и близким Евгения Ивановича.

Использованы фотографии: Kvrf.milportal.ru

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:20
    Мои глубочайшие соболезнования.
    Андрей из Челябинска
    1. Монос Сегодня, 12:25
      Человеку есть чем ответить перед Богом. Покойся с миром Солдат. Ты прошёл трудный жизненный путь. Ты заслужил покой. Моё преклонение и соболезнования родным.
      Монос
  2. Spartanez300 Сегодня, 12:20
    Ветеранов ВОВ все меньше и меньше , пусть земля будет пухом . Спасибо ратный подвиг и низкий поклон . Присоединяюсь к соболезнования родным и близким героя .
    Spartanez300
  3. Владимирец Сегодня, 12:21
    Земля пухом Солдату.
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:32
      Время неумолимо сокращает число ветеранов Великой Войны . Соболезнования родным , Вечная память Солдату и здоровья ныне живущим ветеранам .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:42
        Низкий поклон настоящему солдату и сыну своей страны , спасибо и вечная память.
        cniza
        1. Подрезчик Сегодня, 12:47
          Вечная память и вечный покой!
          Подрезчик
  4. Буровик Сегодня, 12:28
    Соболезнования родным и близким. Уходит от нас поколение героев...
    Буровик
Картина дня