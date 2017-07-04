13:41 04 июля

Экипажи ТОФ провели в море стрельбы крылатыми ракетами

Экипажи эсминца «Быстрый» и ракетных катеров «Р-11» и «Р-18» провели в морских полигонах Тихоокеанского флота противокорабельные ракетные стрельбы крылатыми ракетами, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.

Экипажи ТОФ провели в море стрельбы крылатыми ракетами


Во время выхода в море экипажи эсминца "Быстрый" и ракетно-катерной ударной группы в составе ракетных катеров "Р-11" и "Р-18" выполнили задачу по нанесению ракетных ударов по морским мишеням, имитирующим корабли условного противника,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в качестве мишеней использовались морские щиты, закрепленные на якорях в значительном удалении от кораблей».

«Ракетную стрельбу экипажи выполняли с использованием главного ударного оружия кораблей – сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Москит"», – сообщили в округе.

Все ракеты успешно поразили цель. «Стрельбы проводились в условиях сложной помеховой обстановки – условный противник применял средства радиоэлектронного противодействия», – отметили в пресс-службе.

Район стрельб в целях безопасности был закрыт для гражданского судоходства.

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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Комментарии 16

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  1. Spartanez300 Сегодня, 12:26
    "Все ракеты успешно поразили цель"
    Что от средств радиоэлектронного противодействия нет никакого толка .

    Spartanez300
    1. Serg65 Сегодня, 12:54
      Цитата: Spartanez300
      Что от средств радиоэлектронного противодействия нет никакого толка .

      what А кто вам сказал что РЭБ - это панацея от всех бед?
      Serg65
    2. хрыч Сегодня, 13:06
      Цитата: Spartanez300
      Что от средств радиоэлектронного противодействия нет никакого толка .

      В отличии от супостатовского противокорабельного Томагавка, который летал зигзагами и искал цель (потому и снят с вооружения с переделкой в обычный), наш Москит делает горочку, фиксирует цель, снижается к поверхности и на сверхзвуке на крыльях любви несется к совокуплению, запутать его РЭБом на большой дальности трудно и цель у него крепко сидит в башке, дальше он делает противозенитные маневры и входит (и выходит с другой стороны) в тело. Как перехватить, так и запутать эту схему практически невозможно.
      хрыч
      1. Serg65 Сегодня, 13:13
        Цитата: хрыч
        на сверхзвуке на крыльях любви

        crying Прям эротический роман! Браво fellow drinks
        Serg65
        1. роман66 Сегодня, 13:15
          больше грязи!!! как входила, . как выходила, что внутри делала?
          роман66
          1. Serg65 Сегодня, 13:18
            Цитата: роман66
            как входила, . как выходила, что внутри делала?

            laughing Рома, ой да ладно!!!! Тебе уже 53 года, а это для тебя всё ещё загадка?
            Serg65
            1. роман66 Сегодня, 13:21
              считать во флоте, гляжу, так и не научились crying любой процесс с любой дамой может обернуться загадкой, как говаривали англичане : " ночью все леди - сэры" большие извращенцы!
              роман66
              1. Serg65 Сегодня, 13:26
                Цитата: роман66
                " ночью все леди - сэры" большие извращенцы!

                Рома, я уже не раз замечаю от тебя неприличные намёки и это меня сильно беспокоит....всё ли у ВАС, СЭР, нормально с женским полом? request
                Serg65
                1. роман66 Сегодня, 13:33
                  отлично good , потому меня этот вопрос и волнует smile , к евроценностям я - ни ногой!так как там с устным счетом?
                  роман66
                  1. Serg65 Сегодня, 13:36
                    Цитата: роман66
                    так как там с устным счетом?

                    Эх Рома. частое употребление в прошлом Шпаги привело к тому, что по фото дашь 53 а не 51 no
                    Serg65
  2. роман66 Сегодня, 12:53
    а насколько большая была мишень? что имитировала?
    роман66
    1. Burbon Сегодня, 12:58
      Цитата: роман66
      а насколько большая была мишень? что имитировала?

      метров 35-55 в длинну, их делают на Сокольской судоверфи, каждый год сдают 1 -2 судно - мишень....уже почитай лет так 10
      Burbon
    2. Serg65 Сегодня, 12:59
      bully Рома, мишень не большая но может имитировать всё что угодно, от катера до авианосца.

      вот стандартный щит, при этом мишенью является не плавсредство а уголковые отражатели - которые и имитируют корабли верврага.
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 13:17
        эвона как! а мне говорили, что на Каспии по баржам наши х-22 пущщали recourse request
        роман66
        1. Serg65 Сегодня, 13:23
          Цитата: роман66
          а мне говорили, что на Каспии по баржам наши х-22 пущщали

          Не расстраивайся дружище, мишени то, они разные бывают! Есть и баржи, есть и вот такие катера

          токо дорогие они и редко используются wink
          Serg65
          1. роман66 Сегодня, 13:35
            ну, хоть не соврали, а то красили ракету , красили - и на тебе, уголковые отражатели!
            роман66
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