Экипажи ТОФ провели в море стрельбы крылатыми ракетами

Во время выхода в море экипажи эсминца "Быстрый" и ракетно-катерной ударной группы в составе ракетных катеров "Р-11" и "Р-18" выполнили задачу по нанесению ракетных ударов по морским мишеням, имитирующим корабли условного противника,

Экипажи эсминца «Быстрый» и ракетных катеров «Р-11» и «Р-18» провели в морских полигонах Тихоокеанского флота противокорабельные ракетные стрельбы крылатыми ракетами, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «в качестве мишеней использовались морские щиты, закрепленные на якорях в значительном удалении от кораблей».«Ракетную стрельбу экипажи выполняли с использованием главного ударного оружия кораблей – сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Москит"», – сообщили в округе.Все ракеты успешно поразили цель. «Стрельбы проводились в условиях сложной помеховой обстановки – условный противник применял средства радиоэлектронного противодействия», – отметили в пресс-службе.Район стрельб в целях безопасности был закрыт для гражданского судоходства.