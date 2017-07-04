Басурин: Предотвращён теракт у здания пищевого колледжа в Донецке

Сегодня благодаря бдительности наших граждан в городе Донецке предотвращён террористический акт украинских спецслужб. В 9 часов утра местными жителями было обнаружено на улице Щорса в жилом секторе, вблизи пищевого колледжа, взрывное устройство с дистанционным управлением. В настоящий момент взрывное устройство удалось обезвредить.

Согласно данным нашей разведки, это не единственный теракт, спланированный украинскими спецслужбами накануне встречи G20. У нас имеется подтверждение, что властями Украины даны указания на проведение в период до 9 июля кровавых провокаций, в том числе на подконтрольных ВСУ территориях, имеющих цель дискредитировать руководство ДНР.