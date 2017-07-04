Басурин: Предотвращён теракт у здания пищевого колледжа в Донецке
Буквально через несколько минут после сообщений МГБ ЛНР о предотвращении теракта в отношении СММ ОБСЕ с заявлением о предотвращении теракта выступили и власти ДНР. Так, представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил о том, что взрывное устройство обнаружено у здания одного из донецких учебных заведений. При этом отмечено, что взрывное устройство обнаружили местные жители.
ДАН приводит заявление Басурина:
Отмечается, что теракт планировался накануне проведения очередного раунда так называемых Минских переговоров и за несколько дней до саммита G20.
Полковник Басурин:
Если учесть, что к терактам уже и на территории России представителей спецслужбы Украины призывает бывший глава Минобороны Гриценко, то нацеленность СБУ на террор выглядит очевидной.
ДАН приводит заявление Басурина:
Сегодня благодаря бдительности наших граждан в городе Донецке предотвращён террористический акт украинских спецслужб. В 9 часов утра местными жителями было обнаружено на улице Щорса в жилом секторе, вблизи пищевого колледжа, взрывное устройство с дистанционным управлением. В настоящий момент взрывное устройство удалось обезвредить.
Отмечается, что теракт планировался накануне проведения очередного раунда так называемых Минских переговоров и за несколько дней до саммита G20.
Полковник Басурин:
Согласно данным нашей разведки, это не единственный теракт, спланированный украинскими спецслужбами накануне встречи G20. У нас имеется подтверждение, что властями Украины даны указания на проведение в период до 9 июля кровавых провокаций, в том числе на подконтрольных ВСУ территориях, имеющих цель дискредитировать руководство ДНР.
Если учесть, что к терактам уже и на территории России представителей спецслужбы Украины призывает бывший глава Минобороны Гриценко, то нацеленность СБУ на террор выглядит очевидной.
Использованы фотографии: https://dan-news.info/defence/v-donecke-predotvrashhen-terakt-organizovannyj-ukrainskimi-diversantami-komandovanie-dnr.html
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