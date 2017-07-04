13:41 04 июля

Басурин: Предотвращён теракт у здания пищевого колледжа в Донецке

Буквально через несколько минут после сообщений МГБ ЛНР о предотвращении теракта в отношении СММ ОБСЕ с заявлением о предотвращении теракта выступили и власти ДНР. Так, представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил о том, что взрывное устройство обнаружено у здания одного из донецких учебных заведений. При этом отмечено, что взрывное устройство обнаружили местные жители.

ДАН приводит заявление Басурина:
Сегодня благодаря бдительности наших граждан в городе Донецке предотвращён террористический акт украинских спецслужб. В 9 часов утра местными жителями было обнаружено на улице Щорса в жилом секторе, вблизи пищевого колледжа, взрывное устройство с дистанционным управлением. В настоящий момент взрывное устройство удалось обезвредить.


Басурин: Предотвращён теракт у здания пищевого колледжа в Донецке



Отмечается, что теракт планировался накануне проведения очередного раунда так называемых Минских переговоров и за несколько дней до саммита G20.

Полковник Басурин:
Согласно данным нашей разведки, это не единственный теракт, спланированный украинскими спецслужбами накануне встречи G20. У нас имеется подтверждение, что властями Украины даны указания на проведение в период до 9 июля кровавых провокаций, в том числе на подконтрольных ВСУ территориях, имеющих цель дискредитировать руководство ДНР.


Если учесть, что к терактам уже и на территории России представителей спецслужбы Украины призывает бывший глава Минобороны Гриценко, то нацеленность СБУ на террор выглядит очевидной.

Использованы фотографии: https://dan-news.info/defence/v-donecke-predotvrashhen-terakt-organizovannyj-ukrainskimi-diversantami-komandovanie-dnr.html
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Комментарии 7

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  1. Копчёный Сегодня, 12:46
    Ни дня без громкой новости с Донбасса.
    Копчёный
    1. 210окв Сегодня, 12:54
      Утыркии сволочные.Против подростков взрывчатку подготовили..
      Цитата: Копчёный
      Ни дня без громкой новости с Донбасса.
      210окв
      1. Копчёный Сегодня, 12:56
        С тех пор как там ввели с обоих сторон цензуру, я новости оттуда серьёзно не воспринимаю.
        Копчёный
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:46
    То есть эти самые СБУ желают проверить на практике, чем отличаются доморощенные ЛДНРовские члены ДРГ, и спецназовцы ССО России? Хронику из Сирии не смотрят? А ну да, они же по русски "не розумиют"!
    Горный стрелок
    1. роман66 Сегодня, 12:56
      "не розумиют" пока в плен не попадут - а тааам , Пушкин обзавидуется
      роман66
      1. ЛукичЪ Сегодня, 13:11
        Цитата: роман66
        "не розумиют" пока в плен не попадут - а тааам , Пушкин обзавидуется

        аха, как в своё время в СА "мая твая не панимай". но когда прижмёт всё прекрасно понимает
        ЛукичЪ
        1. роман66 Сегодня, 13:18
          в смысле в рыло сунуть?
          роман66
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