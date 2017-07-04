13:42 04 июля

УВЗ проведет модернизацию танков для Индии

Россия заключила контракт на модернизацию одной тысячи танков Т-72 для индийской армии, передает Интерфакс-АВН .

УВЗ проведет модернизацию танков для Индии


Согласно отчету «Уралвагонзавода», реализация этого контракта является приоритетным направлением корпорации в текущем году. Модернизация будет осуществляться с установкой на танки двигателей В-92С2.


В документе также отмечается, что в 2017 году концерн намерен «продолжить продвижение танка Т-90 МС для Индии».

Кроме того, в текущем году должна начаться «реализация контракта с заказчиком "704" (Вьетнам) на поставку 64 танков Т-90С/СК», а также «поставки 73 танков Т-90 С/СК по контракту с заказчиком "368" (Ирак)».

Помимо прочего, в 2017 году ожидается «завершение предконтрактной работы с заказчиком "414" (Кувейт) на поставку 146 танков Т-90МС/МСК».

Ранее посол Индии в России Панкадж Саран сообщил, что Москва и Дели действительно ведут переговоры по модернизации военной техники Индии, уже подписаны ряд соглашений.

В марте была конференция, в рамках нее были подписаны соглашения по модернизации техники. Я не буду вдаваться в детали, могу сказать, что это касается Военно-воздушных сил и сухопутного вооружения,
сказал посол.

Использованы фотографии: http://oruzhie.info
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Комментарии 12

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  1. Владимирец Сегодня, 12:44
    «реализация контракта с заказчиком "704" (Вьетнам)
    с заказчиком "414" (Кувейт)
    с заказчиком "368" (Ирак)».

    Я знаю заказчика "404". winked
    А по теме, работа грандиозная, 1000 штук двигателей поменять.
    Владимирец
    1. Тралл Сегодня, 12:46
      УВЗ проведет модернизацию танков для Индии
      smile
      Тралл
      1. Владимирец Сегодня, 12:48
        Противокумулятивные шторы, дополнительные экраны защищают гусли, новая система охлаждения ствола и панно информации командира роты для подчиненных машин, всё по уму. what
        Владимирец
      2. pjastolov Сегодня, 13:02
        Ну что тут непонятного - это большой слон
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 13:06
          Не просто большой , а боевой слон. hi
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:32
            Судя по контракту , у индусов с танком собственной разработки дела не "айс" .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 13:41
              Они могут только нас критиковать и требовать снижения цены или "совместных" разработок.
              cniza
    2. seregatara1969 Сегодня, 12:52
      новые моторы ещё собрать нужно - три штуки в день и то на год работы
      seregatara1969
    3. RASKAT Сегодня, 13:32
      Отличный контракт, 1000 машин большие деньги. Плюсом пойдут и новые боеприпасы, расходники, комплектующие, обучение, мат база и т д. Молодцы УВЗ так держать. good
      RASKAT
  2. seregatara1969 Сегодня, 12:46
    вот и появился объём работ на заводик
    seregatara1969
    1. alexmach Сегодня, 13:14
      Вопрос ещё какую часть работ будут делать в России. Но даже поставка комплектующих для такой партии это уже отлично.
      alexmach
  3. Yeraz Сегодня, 13:24
    мощный контракт.
    Yeraz
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