УВЗ проведет модернизацию танков для Индии

В марте была конференция, в рамках нее были подписаны соглашения по модернизации техники. Я не буду вдаваться в детали, могу сказать, что это касается Военно-воздушных сил и сухопутного вооружения,

Россия заключила контракт на модернизацию одной тысячи танков Т-72 для индийской армии, передает Интерфакс-АВН Согласно отчету «Уралвагонзавода», реализация этого контракта является приоритетным направлением корпорации в текущем году. Модернизация будет осуществляться с установкой на танки двигателей В-92С2.В документе также отмечается, что в 2017 году концерн намерен «продолжить продвижение танка Т-90 МС для Индии».Кроме того, в текущем году должна начаться «реализация контракта с заказчиком "704" (Вьетнам) на поставку 64 танков Т-90С/СК», а также «поставки 73 танков Т-90 С/СК по контракту с заказчиком "368" (Ирак)».Помимо прочего, в 2017 году ожидается «завершение предконтрактной работы с заказчиком "414" (Кувейт) на поставку 146 танков Т-90МС/МСК».Ранее посол Индии в России Панкадж Саран сообщил, что Москва и Дели действительно ведут переговоры по модернизации военной техники Индии, уже подписаны ряд соглашений.сказал посол.