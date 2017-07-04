Си Цзиньпин награждён высшей госнаградой России

Председатель КНР награждается за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Пресс-служба президента Российской Федерации сообщает о том, что Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина высшей государственной наградой РФ – орденом Св.апостола Андрея Первозванного. Из сообщения:Напомним, что Си Цзиньпин с супругой и представителями китайской делегации прибыл в Россию накануне с официальным визитом. Одна из важных тем для обсуждения – развитие инициативы «Один пояс, один путь».Для справки: орден Святого апостола Андрея Первозванного – восстановленная в современной России (1998 год) награда. Учреждён Петром I в конце XVII века. При Петре орденом был награждён и гетман Мазепа, которого в 1708 году награды пришлось лишать.В новое время орденом из числа глав зарубежных государств награждались президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1998 году и глава Республики Азербайджан Гейдар Алиев в 2003 году.В соответствии со статутом ордена Си Цзиньпин получит звезду и отличительный знак ордена. Также портрет председателя КНР теперь должен быть выставлен в Музее современной историей в одном ряду с портретами других кавалеров высшей госнаграды России.В Китае награждение Владимиром Путиным Си Цзиньпина назвали "прекрасным доказательством невероятного уровня доверительных отношений на благо двух государств". В социальных сетях российские пользователи отнеслись к награждению высшей госнаградой РФ китайского лидера неоднозначно.