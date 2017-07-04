13:43 04 июля

Си Цзиньпин награждён высшей госнаградой России

Пресс-служба президента Российской Федерации сообщает о том, что Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина высшей государственной наградой РФ – орденом Св.апостола Андрея Первозванного. Из сообщения:
Председатель КНР награждается за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики.


Си Цзиньпин награждён высшей госнаградой России


Напомним, что Си Цзиньпин с супругой и представителями китайской делегации прибыл в Россию накануне с официальным визитом. Одна из важных тем для обсуждения – развитие инициативы «Один пояс, один путь».


Для справки: орден Святого апостола Андрея Первозванного – восстановленная в современной России (1998 год) награда. Учреждён Петром I в конце XVII века. При Петре орденом был награждён и гетман Мазепа, которого в 1708 году награды пришлось лишать.

В новое время орденом из числа глав зарубежных государств награждались президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1998 году и глава Республики Азербайджан Гейдар Алиев в 2003 году.

В соответствии со статутом ордена Си Цзиньпин получит звезду и отличительный знак ордена. Также портрет председателя КНР теперь должен быть выставлен в Музее современной историей в одном ряду с портретами других кавалеров высшей госнаграды России.

В Китае награждение Владимиром Путиным Си Цзиньпина назвали "прекрасным доказательством невероятного уровня доверительных отношений на благо двух государств". В социальных сетях российские пользователи отнеслись к награждению высшей госнаградой РФ китайского лидера неоднозначно.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 36

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  1. pjastolov Сегодня, 13:04
    орденом был награждён и гетман Мазепа, которого в 1708 году награды пришлось лишать.
    как бы и его не пришлось лишать laughing
    pjastolov
    1. Чёрный Сегодня, 13:07
      Мдя....для того что бы получить высший орден России, нужно быть руководителем Китая recourse ...значит не судьба laughing
      Чёрный
      1. dvina71 Сегодня, 13:11
        Цитата: Чёрный
        Мдя....для того что бы получить высший орден России, нужно быть руководителем Китая

        Или Мазепой))
        dvina71
        1. Чёрный Сегодня, 13:12
          Цитата: dvina71
          Или Мазепой))

          я не хочу быть мазепой... recourse .. smile
          Чёрный
          1. dvina71 Сегодня, 13:15
            Цитата: Чёрный
            я не хочу быть мазепой...

            Доктор сказал - в морг,значит в морг)))
            dvina71
            1. Татьяна Сегодня, 13:30
              Высшую награду РФ нужно менять на какую-нибудь другую - т.е. ввести новую!
              А то ведь просто невозможно БЕЗ САРКАЗМА воспринимать теперь Орден Святого апостола Андрея Первозванного как ВЫСШУЮ награду России.

              Вспомним хотя бы, что 3 мая 2012 года уходящий президент России Д.А. Медведев тоже вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного - высшую награду РФ - экс-президенту СССР М.С. Горбачёву.
              Д.А.Медведев сопроводил это награждение заявлением:
              “ «Я считаю, что это адекватная оценка той большой работы, которую Вы проводили в качестве главы государства. Я вижу в этом символ уважения к тому государству, которое Вы возглавляли, к тому государству, которое БЫЛО нашей общей родиной - Советскому Союзу».
              Татьяна
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:37
                Татьяна , приветствую ! hi love
                Цитата: Татьяна
                Вспомним хотя бы, что 3 мая 2012 года уходящий президент России Д.А. Медведев тоже вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного - высшую награду РФ - экс-президенту СССР М.С. Горбачёву.

                Тем самым ДАМ опустил статус награды с "высшего" до "ниже плинтуса" . am
                bouncyhunter
        2. Karabin Сегодня, 13:25
          Цитата: dvina71
          Или Мазепой))
          Или Горбачевым wink
          Karabin
      2. spiriolla-45 Сегодня, 13:19
        Тут прикол в другом, доумились наградить атеиста (коммуниста) орденом святого.
        spiriolla-45
        1. Чёрный Сегодня, 13:24
          Цитата: spiriolla-45
          Тут прикол в другом, доумились наградить атеиста (коммуниста) орденом святого.

          Ну дык у ВВП тоже орден есть - "Шейх-уль-ислам" feel ...или "Орден короля Абдель-Азиза"
          smile
          Чёрный
      3. Комментарий был удален.
      4. лёха 777 Сегодня, 13:28
        Мне вот значок дали 80 лет Оренбургской нефти...Это всё,чего я от властей хорошего увидел...
        лёха 777
    2. НасРать Сегодня, 13:11
      "Замазывают" китайца... Вот поди скажи теперь, что Китай нам не друг! wink
      Интересно, алаверды будет ? Путина каким нибудь таким орденом наградят, возможно:

      И будут друг другу вешать украшения:

      wassat
      НасРать
      1. Pancir026 Сегодня, 13:17
        Цитата: НасРать
        И будут друг другу вешать украшения:

        Демотиваторы шлепать,много не надо.А по факту вам и сказать нечего.
        Китай и Россия в союзе -вам,прозападникам, уже стоит помалкивать вместе с США-нет у вас силы против такого союза.
        Pancir026
        1. Владимир 38 Сегодня, 13:30
          Цитата: Pancir026
          Китай и Россия в союзе -вам,прозападникам, уже стоит помалкивать вместе с США-нет у вас силы против такого союза.

          В союзе то это хорошо. Только вот, в чем конкретном союз выражается, пока только на словах. И это уже лет пять такой союз. Инвестиции Китая в Россию 2% от всех своих инвестиций и в Россию, вкладывают только в нефтегазовый сектор. Хорошо конечно было бы, если бы этот союз был реальным, подтвержденным инвестициями со стороны Китая и открытием своего рынка. К ним на рынок не попадешь. Или это ооочень сложно сделать. сам пытался, знаю о чем говорю. В общем, не доверяю я китайцам. Вот, когда с их стороны будет конкретные дела и уровень инвестиций в Россию будет хотя бы 10-15% от остальных, можно говорить о дружбе и медальки раздавать..
          Владимир 38
          1. НасРать Сегодня, 13:31
            Зря объясняете! Человек в прострации и видит картинки из своего детства... Какой он союз узрел? Только он его и видит, в розовых снах. Идет большая игра, но многим видится союз! Вот дали коммунисту - орден СВЯТОГО апостола!!! wassat
            НасРать
      2. aybolyt678 Сегодня, 13:18
        а где вид сзаду???
        aybolyt678
      3. Masya Masya Сегодня, 13:18
        интересно, а с тыла такой же иконостас? lol
        Masya Masya
        1. Чёрный Сегодня, 13:21
          Цитата: Masya Masya
          интересно, а с тыла такой же иконостас? lol

          Там не известно скоко их под кителем... laughing
          Чёрный
      4. Karabin Сегодня, 13:26
        Цитата: НасРать
        Интересно, алаверды будет ?

        Бусы дадут. И кольцо в нос.
        Karabin
    3. Pancir026 Сегодня, 13:18
      Цитата: pjastolov
      лишать

      Вот стоило бы вас лишить,права ,шлепать не особо блещущие талантами,комментарии.
      Pancir026
    4. Владимир 38 Сегодня, 13:19
      Цитата: pjastolov
      орденом был награждён и гетман Мазепа, которого в 1708 году награды пришлось лишать.
      как бы и его не пришлось лишать laughing

      Не понятно, за какие такие заслуги. Китай вкладывает 2% от всех своих инвестиций в Россию и то, в нефтегазовый сектор. Путин, как Брежнев стал, всем медальки вешает..
      Владимир 38
      1. Karabin Сегодня, 13:33
        Цитата: Владимир 38
        Не понятно, за какие такие заслуги.

        А на всякий случай. Дожмет запад россиянскую элитку, а дальше ст. Дно, "я устал, я мухожук". И что? В Гаагу? Во тут т. Си Первозванный и пригодится.
        Karabin
  2. anjey Сегодня, 13:09
    для хорошего человека ничего не жалко
    anjey
    1. dorz Сегодня, 13:26
      Цитата: anjey
      для хорошего человека ничего не жалко

      $12 млрд. инвестиций - это мизер, поэтому дали утешительный приз.
      dorz
  3. Zibelew Сегодня, 13:12
    — За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь ХХ век. (4. 9 гигатонн, сами гуглите, сколько это). — Длина дорог — 4 млн. километров. Я не уверен, что могу такое количество нулей в голове представить. — 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 — длиной больше километра. А в 2016 года построили мост от Гонгконга до Макао. До Макао! Туда год назад плыли час на скоростном лайнере. — За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей, а в Пекин вообще можно въехать только, если с последней цифрой твоего номерного знака сегодня пускают. — Каждый год строят 100 аэропортов. Сто аэропортов. Сотня. Сто штук. Посчитайте от одного до ста и вот каждый раз представьте себе аэропорт. Бац! Построено. — Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcitу видел. Или вот, например — туннель длиной 28 км. — Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час. — За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз! У меня друг уже месяц не может квартиру найти, а в Китае их бесплатно раздают. — через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек. — А вся эта статистика — из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию.

    Zibelew
    1. aybolyt678 Сегодня, 13:16
      я Вас уважаю!! Мы за Сталина, современного
      aybolyt678
  4. Комментарий был удален.
    1. aybolyt678 Сегодня, 13:31
      попонятнее пожалуйста? что за солдат с автоматом , свиньи, зомби???
      aybolyt678
  5. кедр Сегодня, 13:19
    Цитата: Zibelew
    — За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь ХХ век. (4. 9 гигатонн, сами гуглите, сколько это). — Длина дорог — 4 млн. километров. Я не уверен, что могу такое количество нулей в голове представить. — 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 — длиной больше километра. А в 2016 года построили мост от Гонгконга до Макао. До Макао! Туда год назад плыли час на скоростном лайнере. — За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей, а в Пекин вообще можно въехать только, если с последней цифрой твоего номерного знака сегодня пускают. — Каждый год строят 100 аэропортов. Сто аэропортов. Сотня. Сто штук. Посчитайте от одного до ста и вот каждый раз представьте себе аэропорт. Бац! Построено. — Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcitу видел. Или вот, например — туннель длиной 28 км. — Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час. — За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз! У меня друг уже месяц не может квартиру найти, а в Китае их бесплатно раздают. — через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек. — А вся эта статистика — из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников за коррупцию.



    Всех их на Марс, пусть осваивают Солнечную систему...
    кедр
  6. voyaka uh Сегодня, 13:21
    Интересно, получил Путин самое главное - кредиты, или нет?
    voyaka uh
    1. cniza Сегодня, 13:24
      Цитата: voyaka uh
      Интересно, получил Путин самое главное - кредиты, или нет?


      А зачем ? и Вы много видели , что бы Россия брала кредиты у Китая.
      cniza
      1. voyaka uh Сегодня, 13:28
        А затем, что "денег нет". Ваш премьер коротко и понятно объяснил.

        В 2015 китайцы дали 16 млрд. долларов, в 2016 мало - 4 млрд.
        Китай - единственные, кто дают. Их государственный банк.
        Остальные в мире (даже китайские частные банки) боятся нарушить санкции,
        наложенные на Россию.
        voyaka uh
        1. dvina71 Сегодня, 13:35
          Цитата: voyaka uh
          атем, что "денег нет". Ваш премьер коротко и понятно объяснил

          А вместо слов нашего премьра.. слабо статистику посмотреть? Дифицит бюджета? Объем национальных фондов? Даже продажа евробондов ЦБ РФ вызывала вопросы в их надобности.
          Вкладывают в российскую экономику в основном частники. Поскольку рынок биржевых спекуляций в России не велик,то вложения идут в основном в промышленность.Потому и не много так..сравнительно.. Например для одной соседней страны 16млрд..это даже не предел мечтаний..,а намного больше.. Им бы 1 ярд получить..праздник на неделю..
          dvina71
      2. Владимир 38 Сегодня, 13:37
        Цитата: cniza
        Цитата: voyaka uh
        Интересно, получил Путин самое главное - кредиты, или нет?

        А зачем ? и Вы много видели , что бы Россия брала кредиты у Китая.

        Да мы очень хотели взять кредит у Китая, но нам не дали, точнее процент, был не выгоден.
        Владимир 38
    2. Владимир 38 Сегодня, 13:36
      Цитата: voyaka uh
      Интересно, получил Путин самое главное - кредиты, или нет?

      Нет конечно..
      Владимир 38
  7. bk316 Сегодня, 13:26
    Си Цзиньпин награждён высшей госнаградой России

    А что герой Росcии уже не котируется?
    bk316
  8. 72jora72 Сегодня, 13:42
    Цитата: voyaka uh
    А затем, что "денег нет". Ваш премьер коротко и понятно объяснил.
    В 2015 китайцы дали 16 млрд. долларов, в 2016 мало - 4 млрд.
    Китай - единственные, кто дают. Их государственный банк.
    Остальные в мире (даже китайские частные банки) боятся нарушить санкции,
    наложенные на Россию.

    Вы тоже ждёте как наши укрнебратья что экономика разорвана в клочья и Россия через полгода развалится??)........наивный чукот... ,простите израильский юноша.
    72jora72
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