13:42 04 июля

Подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» примут участие в военно-морском параде на Балтике

Новый фрегат и подводные лодки Черноморского флота примут участие в Главном военно-морском параде (ГВМП), который пройдет 30 июля в Кронштадте, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЧФ.

Передача подлодки ВМФ РФ, октябрь 2016 г.

В Главном военно-морском параде в День ВМФ в Кронштадте примут участие фрегат "Адмирал Макаров", подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино", вошедшие в состав Черноморского флота в 2016 году,
говорится в релизе.


По окончании парада, «планируется поэтапный перевод новых кораблей с Балтийского на Черноморский флот», добавили в пресс-службе.

Отмечается также, что «экипажи новых кораблей успешно завершили циклы государственных испытаний и были удостоены чести принять участие в основном событии, посвященном Дню ВМФ».

Ранее командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко сообщил, что «более 50 кораблей и судов пополнили Черноморский флот за последние три года».

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Киреев
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Комментарии 3

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  1. cniza Сегодня, 13:08
    Ранее командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко сообщил, что «более 50 кораблей и судов пополнили Черноморский флот за последние три года».


    Приятно звучит и бальзамом растекается.
    cniza
  2. Serg65 Сегодня, 13:16
    Новый фрегат и подводные лодки Черноморского флота примут участие в Главном военно-морском параде (ГВМП), который пройдет 30 июля в Кронштадте

    what А Кронштадт уже открытый город или лицезреть парад с Ломоносова придётся?
    Serg65
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:38
      Цитата: Serg65
      А Кронштадт уже открытый город

      Дык, с1996-го года... В этом году на день ВМФ туда обязательно надо попасть.
      Paranoid50
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