Подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» примут участие в военно-морском параде на Балтике

В Главном военно-морском параде в День ВМФ в Кронштадте примут участие фрегат "Адмирал Макаров", подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино", вошедшие в состав Черноморского флота в 2016 году,

Новый фрегат и подводные лодки Черноморского флота примут участие в Главном военно-морском параде (ГВМП), который пройдет 30 июля в Кронштадте, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЧФ.говорится в релизе.По окончании парада, «планируется поэтапный перевод новых кораблей с Балтийского на Черноморский флот», добавили в пресс-службе.Отмечается также, что «экипажи новых кораблей успешно завершили циклы государственных испытаний и были удостоены чести принять участие в основном событии, посвященном Дню ВМФ».Ранее командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко сообщил, что «более 50 кораблей и судов пополнили Черноморский флот за последние три года».