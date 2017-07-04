13:42 04 июля

МО Украины: за время конфликта в Донбасс погибли более 2700 военнослужащих

Количество украинских военнослужащих, погибших за всё время конфликта в Донбассе, составляет более 2,7 тысячи человек, передает Интерфакс-АВН заявление первого замминистра обороны Украины Ивана Руснака.



С начала конфликта свыше 2,7 тысячи украинских военных погибли, свыше 10 тысяч получили ранения,
сказал Руснак на пресс-конференции в Киеве.


По его словам, обстановка в зоне АТО на Донбассе остается тяжелой, но вполне контролируемой.

Признаки временной стабилизации связаны с достигнутыми в Минске договоренностями о введении режима прекращения огня с 1 апреля текущего года,
сказал замминистра.

Он сообщил также, что убытки от военных действий на востоке Украины исчисляются десятками миллиардов долларов.

На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктур, люди остались без рабочих мест. По предварительным данным, убытки составляют около 50 миллиардов долларов,
сказал Руснак.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 6

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  1. Ursus Сегодня, 13:26
    С начала конфликта свыше 2,7 тысячи украинских военных погибли, свыше 10 тысяч получили ранения,


    И это:
    1. Официальные цифры. Неофициальные наверняка выше. Ни слова о пропавших без вести, прошу заметить
    2. Сколько гражданского населения погибло, ранено, пропало без вести, покалечено. Сколько детей вместо детства видят трупы на улицах?
    3. Поговорили и ладно, но кто за это ответит?
    4. Когда прекратите убивать свой народ?
    Ursus
    1. Чёрный Сегодня, 13:28
      МО Украины: за время конфликта в Донбасс погибли более 2700 военнослужащих
      ...это видимо только от цирроза печени... laughing
      Чёрный
    2. Владимир 38 Сегодня, 13:32
      Цитата: Ursus
      1. Официальные цифры. Неофициальные наверняка выше. Ни слова о пропавших без вести, прошу заметить

      Думаю ноль нужно добавить, тогда цифры к реальным ближе будут
      Владимир 38
      1. Logall Сегодня, 13:39
        Вот оно– европейское будущее...
        Logall
  2. вит Сегодня, 13:38
    свыше 2,7 тысячи украинских военных погибли

    Руснак лгун и агент Кремля! Есть доказательства!
    вит
  3. мичман Сегодня, 13:41
    Вот товарищи украинцы, куда вас толкал Обама. Он призывал вас силой освобождать регионы, которые не согласны с политикой вашего правительства и США. А мне лично жаль 19 предприятий, которые я создавал на Украине с 95 тысячами спецов, которые работали там. Слава Богу освободили от вас Крым и 26 аэродромов, которые под моим руководством создавались, они возродятся. Честь имею.
    мичман
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