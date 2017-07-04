МО Украины: за время конфликта в Донбасс погибли более 2700 военнослужащих
Количество украинских военнослужащих, погибших за всё время конфликта в Донбассе, составляет более 2,7 тысячи человек, передает Интерфакс-АВН заявление первого замминистра обороны Украины Ивана Руснака.
По его словам, обстановка в зоне АТО на Донбассе остается тяжелой, но вполне контролируемой.
Он сообщил также, что убытки от военных действий на востоке Украины исчисляются десятками миллиардов долларов.
С начала конфликта свыше 2,7 тысячи украинских военных погибли, свыше 10 тысяч получили ранения,сказал Руснак на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, обстановка в зоне АТО на Донбассе остается тяжелой, но вполне контролируемой.
Признаки временной стабилизации связаны с достигнутыми в Минске договоренностями о введении режима прекращения огня с 1 апреля текущего года,сказал замминистра.
Он сообщил также, что убытки от военных действий на востоке Украины исчисляются десятками миллиардов долларов.
На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктур, люди остались без рабочих мест. По предварительным данным, убытки составляют около 50 миллиардов долларов,сказал Руснак.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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