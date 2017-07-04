МО Украины: за время конфликта в Донбасс погибли более 2700 военнослужащих

С начала конфликта свыше 2,7 тысячи украинских военных погибли, свыше 10 тысяч получили ранения,

Признаки временной стабилизации связаны с достигнутыми в Минске договоренностями о введении режима прекращения огня с 1 апреля текущего года,

На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктур, люди остались без рабочих мест. По предварительным данным, убытки составляют около 50 миллиардов долларов,