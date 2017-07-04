17:48 04 июля

В ЮВО пройдут проверки обеспечения войск

В Южном военном округе, в том числе в Крыму, пройдут проверки материально-технического обеспечения войск, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

В ЮВО пройдут проверки обеспечения войск


По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Южном военном округе проводится проверка системы материально-технического обеспечения войск. В этом году это уже третья проверка подобного масштаба,
сказал замминистра журналистам по прибытии в Крым.


Он напомнил, что «ранее проверке были подвергнуты войска Восточного военного округа и Северного флота».

В ходе рабочей поездки по войскам Южного военного округа будут проверены соединения и воинские части, дислоцированные на территории Республики Крым, Дагестана, Ростовской области и Кубани. В том числе будет дана оценка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинский частей в данных регионах,
подчеркнул Булгаков.

По его словам, в Крыму будут проверены «отдельная бригада материально-технического обеспечения, центр материально-технического обеспечения и отдельная бригада морской пехоты».

Рабочая поездка замминистра обороны продлится до 7 июля.

Использованы фотографии: http://politikus.ru
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Комментарии 17

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:54
    Любопытно всё пройдёт гладко и все пушки смазанны? Или вагон звёдюляторов отгрузят ?
    DEZINTO
    1. Чёрный Сегодня, 13:56
      В ЮВО пройдут проверки обеспечения войск
      ...Это типо предупреждение..."К вам едет ревизор"? smile ....Помнится один прапор попался на том, что в багажнике своего личного автомобиля увозил из солдатской столовой десяток лотков с яйцами( это 300 штук!!! wassat ). Будучи пойманным, нагло заявлял, что жена просила купить по пути домой, а он уже не успевает в супермаркет. И что потом вернет, он же не вор. laughing
      Чёрный
    2. Владимирец Сегодня, 13:59
      Цитата: DEZINTO
      пушки смазанны?

      Судя по задачам проверки, смазаны должны быть КП-125, ЦВ-1,2 и ХП-0,4. yes
      Владимирец
    3. g1v2 Сегодня, 14:03
      Даже если все пройдет нормально. то вагон звездюляторов все равно найдется кому пристроить. Косяки неизбежны. как восход солнца. fellow
      В свое время в наших частях в Таджикистане прикольно инспекции проходили. У меня друг был начсклада гсм. ГСМ НИКОГДА НЕ СХОДИЛСЯ, ТК ПРИЕЗЖАЛ В ОПЛОМБИРОВАННЫХ ЦИСТЕРНАХ УЖЕ С РАЗНИЦЕЙ В ТОННУ- ДВЕ. Тч пока проверяющие сидят чаи гоняют в штабе , из соседней части уже машина с горючкой приезжала и разгружалась. После того как проверка прошла и проверяющие ехали на следующий склад, горючка срочно грузилась и ехала туда. И пока проверяющие уже там чаи гоняют - разгружалась. lol Знали проверяющие эту фишку или нет - хз, но говорят работала исправно годами. wink
      g1v2
      1. Подрезчик Сегодня, 14:12
        Сейчас зампотылы и начпроды и т.д. начинают нервничать...
        Подрезчик
        1. Чёрный Сегодня, 14:22
          Цитата: Подрезчик
          Сейчас зампотылы и начпроды и т.д. начинают нервничать...

          я уже писАл...как учит камасутра - безвыходных положений не бывает... wassat ...не впервой...
          Чёрный
          1. Подрезчик Сегодня, 14:40
            Разберутся, если кого и когда посадили...единичные случаи
            Подрезчик
        2. kepmor Сегодня, 14:37
          и поверьте не только они...мандраж и у командиров частей с замами по ВР нехилый,если не чисты наруку...
          хотя по отзывам моих бывших сослуживцев(кто ещё на службе) со снабжением сейчас просто РАЙ...в 90-ми ни в какое сравнение не идёт...после выборов 96-го алкаша не только деньги платить перестали,но ещё и на голодный паёк фактически посадили (СФ в частности)...
          жрать вообще нечего было...запаса продовольствия на кораблях едва на двое суток хватало...да и то лишь половина из норм довольствия...в избытке только комбижир бочками и сухофрукты с шашелем...
          с ГСМ вообще засада...если перед дежурством на 50% заправят-счастье!...про шкиперское(краски,флаги,мыло,пенообразователь и т.д.) и говорить нечего...
          и ни кого из начальства это особо не волновало...мол трудности и лишения службы...прям по димону - денег и жратвы нет,но вы держитесь...
          kepmor
          1. Подрезчик Сегодня, 15:04
            Да, было...У нас сейчас тоже кормят так, как мама дома не кормила...Плюс к этому еженедельно та же мама с сумками как на службу...
            Подрезчик
      2. Paranoid50 Сегодня, 15:15
        Цитата: g1v2
        Даже если все пройдет нормально. то вагон звездюляторов все равно найдется кому пристроить. Косяки неизбежны. как восход солнца. fellow

        Однако,истина... Год 1997-й. В нашу часть приехал проверяющий,генерал-лейтенант. Проверка прошла штатно,но по итогам наш ротный огрёб по самые эрдоганы. Причина? Их было две : 1.у одного из бойцов в тумбочке не оказалось зубной щётки(старую ушатал и не успел в чепок,был в наряде), 2. В гальюне в кабинках не оказалось... туалетной бумаги. От более жёстких мер спасло то,что рота была лучшей в части по боевой и физической. По-моему,именно тогда,от ротного(сквозь зубы), я впервые услышал фразу,ставшую знаменитой,благодаря С.В.Лаврову. Да,проверки,как и проверяющие - они такие разные. Поневоле вспоминаешь Гашека и его бессмертное произведение(эпизод с "генералом от сортиров"). yes
        Paranoid50
    4. влад66 Сегодня, 14:33
      Прапорщики на складах резко вспотели. laughing
      влад66
      1. kepmor Сегодня, 15:36
        так они же всегда в поту...сперва когда тырят...потом когда следы заметают...бедненькие...не служба, а каторга вечная...
        kepmor
  2. iliitchitch Сегодня, 14:22
    Помнится , прилетел геморрой со звездАми , рыл-рыл , нифига не нарыл . Но комбата вздрючил на всякий случай (в смысле - предъявил взыскание) .
    iliitchitch
    1. Чёрный Сегодня, 14:28
      Цитата: iliitchitch
      Помнится , прилетел геморрой со звездАми , рыл-рыл , нифига не нарыл . Но комбата вздрючил на всякий случай (в смысле - предъявил взыскание) .

      Везёт вам...к вам ток "прилетел"...а мы с таким постоянно живём.. wassat
      Чёрный
      1. iliitchitch Сегодня, 15:12
        Цитата: Чёрный
        Везёт вам...к вам ток "прилетел"...а мы с таким постоянно живём..


        Да-а , сочувствую Вам , коллега . Любой ночальниг - редиска по ГОСТУ . Проверено , и штамп на справочке .
        iliitchitch
    2. vch Сегодня, 14:34
      Ну это как дохтур прописал)))))) Какая проверка без звездулей? Это и не проверка совсем. У меня помню инспекторская проверка была, подразделение пять баллов получило, а недостатков на две страницы накатали - что бы служба медом не казалась. lol
      vch
      1. iliitchitch Сегодня, 16:10
        Цитата: vch
        Какая проверка без звездулей? Это и не проверка совсем


        Главное - не быть "троечниками" . Меня мама всегда за трояки пинала . А банан(двойка) - это повод для улучшения ситуации .
        iliitchitch
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