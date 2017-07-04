В ЮВО пройдут проверки обеспечения войск
В Южном военном округе, в том числе в Крыму, пройдут проверки материально-технического обеспечения войск, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
Он напомнил, что «ранее проверке были подвергнуты войска Восточного военного округа и Северного флота».
По его словам, в Крыму будут проверены «отдельная бригада материально-технического обеспечения, центр материально-технического обеспечения и отдельная бригада морской пехоты».
Рабочая поездка замминистра обороны продлится до 7 июля.
По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Южном военном округе проводится проверка системы материально-технического обеспечения войск. В этом году это уже третья проверка подобного масштаба,сказал замминистра журналистам по прибытии в Крым.
Он напомнил, что «ранее проверке были подвергнуты войска Восточного военного округа и Северного флота».
В ходе рабочей поездки по войскам Южного военного округа будут проверены соединения и воинские части, дислоцированные на территории Республики Крым, Дагестана, Ростовской области и Кубани. В том числе будет дана оценка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинский частей в данных регионах,подчеркнул Булгаков.
По его словам, в Крыму будут проверены «отдельная бригада материально-технического обеспечения, центр материально-технического обеспечения и отдельная бригада морской пехоты».
Рабочая поездка замминистра обороны продлится до 7 июля.
Использованы фотографии: http://politikus.ru
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