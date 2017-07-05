Западное руководство об учении «Запад–2017»: на политическом фронте без перемен

На прошлой неделе в Брюсселе прошла встреча министров обороны государств НАТО, в рамках которой одной из тем стало обсуждение реализации мер по сдерживанию российской стороны. По завершении переговоров руководитель оборонного ведомства Республики Польша Антоний Мачеревич подчеркнул, что польские власти обеспокоены совместным стратегическим учением (ССУ) «Запад–2017». Также политик отметил солидарность американских коллег, в частности главы Пентагона Джеймса Меттиса, с позицией Варшавы.Примечательно, в начале марта господин Мачеревич уже выражал опасения, что тренировка российских и белорусских военнослужащих якобы проводится с целью «отрезать Прибалтику от территориального тыла», заверив общественность о готовности НАТО к такому сценарию. Помимо польского министра, за последние два месяца с подобными заявлениями выступал ряд европейских политиков и представителей американского военного руководства, среди которых генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель украинской Верховной рады Андрей Парубий, командующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес, министры обороны Литвы и Эстонии – Раймундас Кароблис и Юри Луйк.Отметим, создание негативного образа вокруг крупномасштабных российско-белорусских ССУ приобретает у военно-политического истеблишмента Польши и стран Прибалтики преемственные черты. Так, во время подготовки к учению четырехлетней давности «Запад–2013» представитель польского министерства обороны Ромульд Шереметьев открыто обвинил Минск и Москву в намерении оккупировать Польшу. Немного позднее антироссийскую истерию продолжили главы эстонского и литовского ведомства – Урмас Рейнсалу и Юозас Олекас.Как известно, прогнозы Варшавы, Вильнюса и Таллина разошлись с делом, а три тысячи российских военнослужащих, прибывших в Белоруссию, спустя неделю вернулись обратно.Продолжая проводить параллели учения 2013 года с предстоящей сентябрьской проверкой, констатируем, что в полку сторонников анти «Запада» прибыло. Помимо властей стран Балтии, ярыми критиками плановых маневров выступают украинские политики, американские генералы и руководство Организации Североатлантического договора (Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер – прим. ред.).Разбираясь в ситуации, если заявления официального Киева являются следствием политических трансформаций, то негативные отзывы со стороны Вашингтона и евроатлантического объединения, скорее, говорят об увеличении Кремлем политического веса на международной арене.Напомним, четыре года назад предшественник Йенса Столтенберга Андерс Фог Рассмуссен, высказываясь по поводу «Запада–2013», утверждал, что «не рассматривает Россию как угрозу», а аналитики НАТО сравнивали российскую армию с «колоссом на глиняных ногах». Представляется, модернизация вооруженных сил и успехи ВКС России в Сирии значительно укрепили нижние конечности титана, что, по всей видимости, не радует зарубежных партнеров, вынужденных бросать на политический фронт новые силы.